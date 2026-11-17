Am Dienstag, dem 17. November 2026, rutschte der Dow Jones um rund 1,7 Prozent ab. Den Ton gab Salesforce an: Die Aktie des Softwareanbieters brach um 9,44 Prozent auf 194,56 USD ein und war damit der schwächste Wert im Index. Auf der Gegenseite zog Cisco um 0,63 Prozent auf 95,12 USD an und führte die kleine Gruppe der Gewinner an.