Am Dienstag, dem 17. November 2026, rutschte der Dow Jones um rund 1,7 Prozent ab. Den Ton gab Salesforce an: Die Aktie des Softwareanbieters brach um 9,44 Prozent auf 194,56 USD ein und war damit der schwächste Wert im Index. Auf der Gegenseite zog Cisco um 0,63 Prozent auf 95,12 USD an und führte die kleine Gruppe der Gewinner an.
Dow Jones rutscht ab: Salesforce bricht ein, Nike unter Druck – Cisco hält mit Plus dagegen
Breiter Ausverkauf am 17. November 2026: Der Dow Jones fiel um rund 1,7 Prozent, 25 von 30 Werten gaben nach. Salesforce verlor 9,44 Prozent, Cisco legte als stärkster Wert 0,63 Prozent zu.
Dow Jones Analyse: Rote Wand an der Wall Street
Die Marktbreite zeichnet ein eindeutiges Bild. Von den 30 Mitgliedern des Index schlossen nur 5 im Plus, 25 gaben nach, kein Wert blieb unverändert. Diese Dow Jones Analyse zeigt einen Handelstag, an dem die Verkäufer nahezu überall die Oberhand hatten und selbst die Gewinner nur knapp über der Vortageslinie landeten.
Bemerkenswert ist das Gefälle innerhalb des Index: Während die Spitze sich mit Aufschlägen von weniger als einem Prozent begnügen musste, rutschten am unteren Ende gleich vier Werte um mehr als vier Prozent ab.
Dow Jones Gewinner: Cisco und Honeywell trotzen dem Abwärtssog
Die Dow Jones Gewinner des Tages kamen mit moderaten Zuwächsen aus dem Handel. Cisco, der Netzwerkausrüster aus San José, stieg um 0,63 Prozent auf 95,12 USD und sicherte sich Rang eins. Dahinter folgte der Industriekonzern Honeywell aus Charlotte mit einem Plus von 0,48 Prozent auf 219,00 USD.
Auf dem dritten Platz landete die Fastfood-Kette McDonald's aus Chicago, deren Aktie um 0,37 Prozent auf 275,69 USD zulegte. Kaum bewegt, aber immerhin im grünen Bereich, schlossen der Baumaschinenhersteller Caterpillar mit plus 0,06 Prozent bei 570,84 USD und der Onlinehändler und Cloudanbieter Amazon mit plus 0,05 Prozent bei 257,88 USD.
Gleich hinter diesem Quintett begann bereits das Minus: Apple gab als bester der übrigen Werte um 0,23 Prozent auf 351,96 USD nach.
Dow Jones Verlierer: Salesforce, Nike und UnitedHealth brechen ein
Am anderen Ende der Tabelle ging es deutlich rauer zu. Die Dow Jones Verlierer führte Salesforce an: Der Softwareanbieter aus San Francisco fiel um 9,44 Prozent auf 194,56 USD. Auf Rang 29 folgte der Sportartikelhersteller Nike aus Oregon, dessen Aktie um 6,27 Prozent auf 35,86 USD absackte.
Auch der Krankenversicherer UnitedHealth aus Minnesota stand massiv unter Druck und verlor 5,39 Prozent auf 389,80 USD. Der IT-Konzern IBM aus Armonk rutschte um 4,74 Prozent auf 231,01 USD ab. Komplettiert wurde die Gruppe der fünf schwächsten Werte von der New Yorker Bank JPMorgan, die um 2,49 Prozent auf 329,80 USD nachgab.
Knapp dahinter reihten sich Home Depot mit minus 2,45 Prozent bei 339,00 USD, Microsoft mit minus 2,25 Prozent bei 506,32 USD und Visa mit minus 2,22 Prozent bei 417,00 USD ein. Damit verbuchten insgesamt acht Dow-Jones-Verlierer Abschläge von mehr als zwei Prozent.
Dow Jones Check: Wenige Lichtblicke an einem schwachen Dienstag
Der Dow Jones Check fällt für den 17. November 2026 klar aus: Ein Minus von rund 1,7 Prozent, 25 fallende gegenüber 5 steigenden Werten und ein Einbruch von Salesforce um 9,44 Prozent prägten den Tag. Die Spitzenreiter Cisco, Honeywell und McDonald's blieben mit Gewinnen unter einem Prozent die Ausnahme in einem von Abgaben dominierten Markt.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Cisco
|95,12 USD
|+0,63 %
|2
|Honeywell
|219,00 USD
|+0,48 %
|3
|McDonald's
|275,69 USD
|+0,37 %
|4
|Caterpillar
|570,84 USD
|+0,06 %
|5
|Amazon
|257,88 USD
|+0,05 %
|6
|Apple
|351,96 USD
|-0,23 %
|7
|Nvidia
|155,49 USD
|-0,42 %
|8
|3M
|180,88 USD
|-0,44 %
|9
|Chevron
|216,14 USD
|-0,46 %
|10
|Coca-Cola
|98,80 USD
|-0,68 %
|11
|Walmart
|127,50 USD
|-0,71 %
|12
|Procter & Gamble
|171,78 USD
|-0,72 %
|13
|Merck & Co.
|143,41 USD
|-0,73 %
|14
|Boeing
|163,94 USD
|-0,77 %
|15
|Amgen
|457,82 USD
|-0,97 %
|16
|American Express
|315,78 USD
|-1,03 %
|17
|Alphabet
|280,15 USD
|-1,26 %
|18
|Johnson & Johnson
|278,72 USD
|-1,36 %
|19
|Travelers
|397,53 USD
|-1,37 %
|20
|Disney
|116,96 USD
|-1,47 %
|21
|Goldman Sachs
|877,09 USD
|-1,62 %
|22
|Sherwin-Williams
|343,61 USD
|-1,98 %
|23
|Visa
|417,00 USD
|-2,22 %
|24
|Microsoft
|506,32 USD
|-2,25 %
|25
|Home Depot
|339,00 USD
|-2,45 %
|26
|JPMorgan
|329,80 USD
|-2,49 %
|27
|IBM
|231,01 USD
|-4,74 %
|28
|UnitedHealth
|389,80 USD
|-5,39 %
|29
|Nike
|35,86 USD
|-6,27 %
|30
|Salesforce
|194,56 USD
|-9,44 %
Quelle: Dienstag, 17. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Montag, 16. November 2026
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