Dahinter folgen keine weiteren Dow Jones Gewinner, sondern die Werte, die sich am besten hielten. Der Versicherer Travelers aus New York gab lediglich um 0,25 Prozent auf 390,61 USD nach. Die Baumarktkette Home Depot aus Atlanta schloss bei 336,68 USD mit einem Abschlag von 0,28 Prozent. Die Fastfood-Kette McDonald's aus Chicago verlor 0,61 Prozent auf 272,35 USD. Der Technologiekonzern Apple aus Cupertino gab um 0,92 Prozent auf 349,21 USD nach und belegte Rang fünf.