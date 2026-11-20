Am Donnerstag, 19. November 2026, gab der Dow Jones auf breiter Front nach. Der Index verlor im Vergleich zu den Schlusskursen vom Mittwoch rund 2,2 Prozent. Chevron stemmte sich als einziger Wert gegen den Trend, während UnitedHealth mit -5,60 % und Nike mit -5,44 % ans Ende der Liste rutschten.
Dow Jones rutscht ab: Chevron trotzt dem Druck, UnitedHealth und Nike brechen ein
Dow Jones Analyse zum 19. November 2026: Der Index gab rund 2,2 Prozent nach, 29 von 30 Werten schlossen im Minus. Nur Chevron legte zu, UnitedHealth und Nike rutschten am stärksten ab.
Dow Jones Analyse: Fast der gesamte Index im Minus
Die Marktbreite zeigt, wie geschlossen die Abgabebereitschaft war: Von den 30 Mitgliedern stieg nur einer, 29 fielen, unverändert blieb keiner. Auch Schwergewichte aus dem Technologiebereich konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Nvidia gab um 3,30 Prozent auf 145,98 USD nach, Alphabet verlor 3,46 Prozent auf 272,66 USD, Microsoft schloss bei 498,30 USD um 1,97 Prozent tiefer. Unter den Finanzwerten fiel Goldman Sachs um 2,94 Prozent auf 847,53 USD, Visa um 3,12 Prozent auf 402,25 USD.
Dow Jones Gewinner: Chevron allein im Plus
Der einzige echte Dow Jones Gewinner des Tages war Chevron. Der Ölkonzern zog um 0,33 Prozent auf 206,56 USD an und setzte sich damit an die Spitze der Rangliste. Ein großer Sprung war das nicht, an einem Tag mit derart breiten Verlusten aber das einzige grüne Vorzeichen im Index.
Dahinter folgen keine weiteren Dow Jones Gewinner, sondern die Werte, die sich am besten hielten. Der Versicherer Travelers aus New York gab lediglich um 0,25 Prozent auf 390,61 USD nach. Die Baumarktkette Home Depot aus Atlanta schloss bei 336,68 USD mit einem Abschlag von 0,28 Prozent. Die Fastfood-Kette McDonald's aus Chicago verlor 0,61 Prozent auf 272,35 USD. Der Technologiekonzern Apple aus Cupertino gab um 0,92 Prozent auf 349,21 USD nach und belegte Rang fünf.
Dow Jones Verlierer: UnitedHealth und Nike am Tabellenende
Ganz unten in der Rangliste landete UnitedHealth. Der Krankenversicherer aus Minnesota brach um 5,60 Prozent auf 330,32 USD ein und war damit der schwächste Wert im Index. Knapp dahinter folgte Nike: Der Sportartikelhersteller aus Oregon rutschte um 5,44 Prozent auf 34,34 USD ab.
Auch die übrigen Dow Jones Verlierer büßten deutlich ein. Amazon, Onlinehändler und Cloudanbieter aus Seattle, fiel um 3,87 Prozent auf 257,37 USD. Der Baumaschinenhersteller Caterpillar aus Texas verlor 3,85 Prozent und schloss bei 537,26 USD. Der Softwareanbieter Salesforce aus San Francisco gab um 3,67 Prozent auf 183,41 USD nach und komplettierte das Schlussquintett. Knapp vor dieser Gruppe lag Merck & Co. mit -3,61 % bei 132,81 USD.
Dow Jones Check: Ein Tag mit kaum Lichtblicken
Der Dow Jones Check für den 19. November 2026 fällt eindeutig aus: Mit einem Minus von rund 2,2 Prozent und nur einem steigenden Wert unter 30 Mitgliedern dominierten die Verkäufer das Geschehen. Chevron blieb als einziger Dow Jones Gewinner übrig, während UnitedHealth, Nike, Amazon, Caterpillar und Salesforce die Gruppe der Dow Jones Verlierer anführten.
Bemerkenswert ist die Spannweite innerhalb des Index: Travelers, Home Depot und McDonald's hielten ihre Abschläge vergleichsweise klein, während am anderen Ende die Verluste von Salesforce mit -3,67 % bis UnitedHealth mit -5,60 % reichten. Dieser Dow Jones Check zeigt damit einen Handelstag, an dem kaum ein Wert Schutz bot.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Chevron
|206,56 USD
|+0,33 %
|2
|Travelers
|390,61 USD
|-0,25 %
|3
|Home Depot
|336,68 USD
|-0,28 %
|4
|McDonald's
|272,35 USD
|-0,61 %
|5
|Apple
|349,21 USD
|-0,92 %
|6
|Walmart
|126,04 USD
|-1,04 %
|7
|Amgen
|438,92 USD
|-1,12 %
|8
|JPMorgan
|320,22 USD
|-1,20 %
|9
|American Express
|311,11 USD
|-1,36 %
|10
|3M
|178,47 USD
|-1,43 %
|11
|Procter & Gamble
|167,85 USD
|-1,43 %
|12
|Boeing
|160,51 USD
|-1,47 %
|13
|Disney
|120,25 USD
|-1,72 %
|14
|Sherwin-Williams
|339,83 USD
|-1,95 %
|15
|Microsoft
|498,30 USD
|-1,97 %
|16
|IBM
|223,88 USD
|-2,03 %
|17
|Johnson & Johnson
|267,14 USD
|-2,04 %
|18
|Coca-Cola
|96,09 USD
|-2,04 %
|19
|Honeywell
|217,84 USD
|-2,18 %
|20
|Cisco
|94,67 USD
|-2,58 %
|21
|Goldman Sachs
|847,53 USD
|-2,94 %
|22
|Visa
|402,25 USD
|-3,12 %
|23
|Nvidia
|145,98 USD
|-3,30 %
|24
|Alphabet
|272,66 USD
|-3,46 %
|25
|Merck & Co.
|132,81 USD
|-3,61 %
|26
|Salesforce
|183,41 USD
|-3,67 %
|27
|Caterpillar
|537,26 USD
|-3,85 %
|28
|Amazon
|257,37 USD
|-3,87 %
|29
|Nike
|34,34 USD
|-5,44 %
|30
|UnitedHealth
|330,32 USD
|-5,60 %
Quelle: Donnerstag, 19. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Mittwoch, 18. November 2026
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