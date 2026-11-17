Der Dow Jones hat am Dienstag mehr als 900 Punkte verloren und ist mit einem Minus von 1,80 Prozent bei 50.680,31 Punkten aus dem Handel gegangen (Schluss 22:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr New Yorker Zeit). Der breite S&P 500 fiel um 1,30 Prozent auf 7.320,27 Punkte, die Technologiebörse Nasdaq um 1,11 Prozent auf 24.238,31 Punkte. Damit setzt die Wall Street den Ausverkauf vom Montag fort – und das in den Minuten, bevor Nvidia als wertvollster Chipkonzern der Welt erstmals ohne Jensen Huang an der Spitze seine Quartalszahlen vorlegt.
Dow Jones: Mehr als 900 Punkte Minus vor der Nvidia-Nacht – wie viel Zinsangst verträgt die Wall Street noch?
Der Dow Jones schließt 1,8 Prozent tiefer bei 50.680 Punkten, S&P 500 und Nasdaq geben ebenfalls nach. Zehnjährige US-Renditen um 5,1 Prozent, eine fast sicher eingepreiste Fed-Zinserhöhung im Dezember und die ersten Nvidia-Zahlen ohne Jensen Huang setzen die Wall Street unter Druck. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Mischung ist für Anleger unbequem: Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen um 5,1 Prozent, eine Notenbank, die nach Markterwartung im Dezember die Zinsen erhöht statt senkt, und ein KI-Handel, der seit Wochen Vertrauen verliert. Der Dow Jones war schon am Montag um 1,4 Prozent gefallen, der S&P 500 um 1,9 Prozent und der Nasdaq Composite um 2,5 Prozent, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.
Tagesbilanz Wall Street
Warum fällt der Dow Jones heute so stark? Drei Gründe kommen zusammen
Erstens die Zinsen. Die US-Notenbank Fed hatte ihren Leitzins im Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Laut CME FedWatch preisen die Märkte inzwischen eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember und eine weitere im Januar ein, wie Reuters am Dienstag berichtete. Hintergrund ist eine Inflation, die durch den Krieg mit dem Iran und den hohen Ölpreis wieder anzieht; Verbraucher- und Erzeugerpreise waren in der Vorwoche stärker gestiegen als erwartet. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag im Handelsverlauf zwischen 5,09 und 5,11 Prozent (Yahoo Finance, AP).
Zweitens der KI-Ausverkauf. Technologiewerte stehen seit Wochen unter Druck. Der Nasdaq-100 hatte bis zum Montagsschluss im November bereits 4,18 Prozent verloren; nach Berechnung von 24/7 Wall St. steuert er auf den schwächsten November seit 2008 zu. Besonders hart traf es am Dienstag erneut Softwarewerte: Die Salesforce Aktie brach um rund 9,5 Prozent ein, auch Intuit und ServiceNow verloren jeweils mehr als 7 Prozent.
Drittens die Unsicherheit rund um Nvidia. Die Nvidia Aktie hatte am Montag 4,1 Prozent auf 156,14 Dollar verloren und notierte am Dienstagnachmittag (13:03 Uhr New Yorker Zeit) bei 153,57 Dollar, ein Minus von 1,65 Prozent (Yahoo Finance). Seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den zurückgetretenen Konzernchef Huang hat der Konzern laut AP rund 735 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren.
|Markt
|Stand
|Veränderung
|Dow Jones
|50.680,31 Punkte
|-1,80 %
|S&P 500
|7.320,27 Punkte
|-1,30 %
|Nasdaq Composite
|24.238,31 Punkte
|-1,11 %
|US-Rendite 10 Jahre
|5,09 %
|-0,03 Prozentpunkte
|VIX (Angstbarometer)
|25,99 Punkte
|+13,4 %
|Gold
|3.868 Dollar je Feinunze
|+0,4 %
|Bitcoin
|63.716 Dollar
|-2,0 %
Schlusskurse 22:00 Uhr MEZ; Rendite, VIX, Gold und Bitcoin sind Stände aus dem Handelsverlauf (13:03 Uhr New York).
Quelle: Business Upturn (Schluss), Yahoo Finance (13:03 Uhr ET), AP
Was bedeutet die Fed-Zinserhöhung für Aktien?
Höhere Zinsen treffen die Börse auf zwei Wegen. Sie verteuern Kredite für Unternehmen und Verbraucher, und sie machen sichere Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver. Wenn zehnjährige Staatsanleihen mehr als 5 Prozent Rendite bringen, müssen hoch bewertete Wachstumswerte ihre Bewertung mit sehr viel Gewinnwachstum rechtfertigen – genau das ist der Kern des aktuellen Drucks auf KI- und Softwareaktien.
Sichtbar wird der Zinseffekt auch am Häusermarkt. Die Home Depot Aktie verlor laut AP am Vormittag 1,8 Prozent, obwohl der Baumarktkonzern beim Quartalsgewinn die Erwartungen übertroffen hatte; höhere Hypothekenzinsen bremsen Renovierungen und Hauskäufe. Der Stimmungsindex der US-Hausbauer (NAHB) fiel im November auf 25 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit April 2012, berichtete Yahoo Finance.
Die Konjunkturdaten des Tages lieferten dagegen kein Rezessionssignal. Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent zum Vormonat, die Kernumsätze ohne Autos, Benzin, Baustoffe und Gastronomie sogar um 0,6 Prozent nach erwarteten 0,4 Prozent (US-Handelsministerium, laut Reuters). Für die Fed ist ein robuster Konsum allerdings eher ein Argument für weitere Zinsschritte. Dazu passt, dass die US-Importpreise im Oktober um 1,1 Prozent kletterten, erwartet waren 0,7 Prozent.
Now the risk has become even more serious.
Das große Bild
Wer gewinnt, wer verliert unter den Dow-Jones-Aktien?
Auffällig ist, wie gespalten der Markt reagiert. Defensive Werte und Unternehmen mit soliden Zahlen hielten sich besser: Die Walt Disney Aktie legte nach einem unerwartet starken Umsatz laut AP um 1,7 Prozent zu. Konsumgüterwerte sind gefragt wie lange nicht – das Basiskonsumgüter-Segment ist nach Angaben von Duality Research mit dem 24,2-Fachen der erwarteten Gewinne so hoch bewertet wie seit 1999 nicht mehr (Yahoo Finance).
Unter Druck stehen dagegen Software, Chips und zinssensible Branchen. AMD drehte laut AP von einem Plus von 1,6 Prozent auf ein Minus von 2,5 Prozent, CoreWeave von plus 1,8 auf minus 3,2 Prozent. Hinzu kommt Politik: Das US-Handelsministerium hat am Montag neue Regeln vorgelegt, die den Fernzugriff auf leistungsstarke US-Chips über Rechenzentren im Ausland einschränken und Lizenzpflichten für Lieferungen nach Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand und Brasilien einführen.
Einschätzung der Redaktion: Der Dow Jones ist als preisgewichteter Index weniger technologielastig als die Nasdaq, rutschte am Dienstag aber prozentual sogar stärker ab. Das spricht dafür, dass nicht nur die KI-Sorge, sondern vor allem die Zinsfrage den Markt drückt – und die betrifft alle Branchen.
Was Anleger jetzt beobachten: die Nvidia-Zahlen und der Mittwoch
Nvidia legt seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal nach US-Börsenschluss vor; die Telefonkonferenz mit Interimschefin Colette Kress folgt am späten Abend europäischer Zeit. Es ist der erste Bericht seit dem Rücktritt von Jensen Huang. Neben Umsatz und Ausblick dürften Fragen nach der Nachfolge, nach China und nach den neuen Exportregeln im Mittelpunkt stehen. Laut AP richtet Nvidia zudem einen Ausschuss des Verwaltungsrats für nationale Sicherheit und Handelskonformität ein.
Am Mittwoch folgen um 8:00 Uhr MEZ die britischen Inflationsdaten für Oktober. In Berlin will das Bundeskabinett über die Nominierung des Ökonomen Markus Brunnermeier als EZB-Chefvolkswirt entscheiden. An der Wall Street steht unter anderem der Einzelhändler Target mit Quartalszahlen auf der Agenda.
FAQ zum Dow Jones und zur Wall Street
Wie hat der Dow Jones am 17. November 2026 geschlossen? Mit einem Minus von 1,80 Prozent bei 50.680,31 Punkten, das sind mehr als 900 Punkte weniger als am Vortag.
Warum fallen die US-Börsen? Hohe Anleiherenditen um 5,1 Prozent, die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember, der anhaltende Ausverkauf bei KI- und Softwareaktien sowie die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen.
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen? Laut CME FedWatch ist eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte eingepreist, eine weitere im Januar ebenfalls. Entschieden ist das nicht.
Was bedeutet das für den DAX? Der DAX hatte bereits zum Xetra-Schluss rund 2 Prozent verloren. Die Reaktion auf die Nvidia-Zahlen dürfte am Mittwoch auch in Frankfurt den Takt vorgeben.
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