Erstens die Zinsen. Die US-Notenbank Fed hatte ihren Leitzins im Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Laut CME FedWatch preisen die Märkte inzwischen eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember und eine weitere im Januar ein, wie Reuters am Dienstag berichtete. Hintergrund ist eine Inflation, die durch den Krieg mit dem Iran und den hohen Ölpreis wieder anzieht; Verbraucher- und Erzeugerpreise waren in der Vorwoche stärker gestiegen als erwartet. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag im Handelsverlauf zwischen 5,09 und 5,11 Prozent (Yahoo Finance, AP).

Zweitens der KI-Ausverkauf. Technologiewerte stehen seit Wochen unter Druck. Der Nasdaq-100 hatte bis zum Montagsschluss im November bereits 4,18 Prozent verloren; nach Berechnung von 24/7 Wall St. steuert er auf den schwächsten November seit 2008 zu. Besonders hart traf es am Dienstag erneut Softwarewerte: Die Salesforce Aktie brach um rund 9,5 Prozent ein, auch Intuit und ServiceNow verloren jeweils mehr als 7 Prozent.

Drittens die Unsicherheit rund um Nvidia. Die Nvidia Aktie hatte am Montag 4,1 Prozent auf 156,14 Dollar verloren und notierte am Dienstagnachmittag (13:03 Uhr New Yorker Zeit) bei 153,57 Dollar, ein Minus von 1,65 Prozent (Yahoo Finance). Seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den zurückgetretenen Konzernchef Huang hat der Konzern laut AP rund 735 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren.