Die Marktbreite fiel klar zugunsten der Verkäufer aus: Von den 30 Mitgliedern des Index schlossen 10 im Plus und 20 im Minus, kein Wert blieb unverändert. Damit stand am Ende doppelt so vielen Kursverlierern ein Drittel Gewinner gegenüber. Bemerkenswert ist die Spannweite des Tages: Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert lagen Welten, die Ausschläge an beiden Enden der Rangliste fielen deutlich größer aus als die Bewegung des Gesamtmarkts.