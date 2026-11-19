Der Dow Jones hat am Mittwoch, 18. November 2026, um 1,11 Prozent nachgegeben. Im Vergleich zu den Schlusskursen vom Dienstag, 17. November 2026, brach UnitedHealth um 10,21 Prozent auf 349,90 USD ein, Chevron rutschte um 4,72 Prozent auf 205,92 USD ab. Auf der Gegenseite zog Disney um 4,63 Prozent auf 122,35 USD an, Amazon gewann 3,78 Prozent auf 267,65 USD.
Dow Jones gibt nach: UnitedHealth bricht ein, Chevron rutscht ab, Disney zieht an
Dow Jones Analyse vom 18. November 2026: Der Index verlor 1,11 Prozent. UnitedHealth brach um 10,21 Prozent ein, Chevron fiel um 4,72 Prozent, Disney zog um 4,63 Prozent an.
Dow Jones Analyse: Rote Mehrheit am Mittwoch
Die Marktbreite fiel klar zugunsten der Verkäufer aus: Von den 30 Mitgliedern des Index schlossen 10 im Plus und 20 im Minus, kein Wert blieb unverändert. Damit stand am Ende doppelt so vielen Kursverlierern ein Drittel Gewinner gegenüber. Bemerkenswert ist die Spannweite des Tages: Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert lagen Welten, die Ausschläge an beiden Enden der Rangliste fielen deutlich größer aus als die Bewegung des Gesamtmarkts.
Dow Jones Gewinner: Disney und Amazon setzen sich ab
Ganz oben unter den Dow Jones Gewinnern stand Disney. Die Aktie des Unterhaltungskonzerns aus Burbank kletterte um 4,63 Prozent auf 122,35 USD und belegte damit Rang 1. Dahinter folgte Amazon: Der Onlinehändler und Cloudanbieter aus Seattle legte um 3,78 Prozent auf 267,65 USD zu.
Auf Rang 3 schob sich Cisco. Die Papiere des Netzwerkausrüsters aus San José stiegen um 2,16 Prozent auf 97,16 USD. Honeywell, der Industriekonzern aus Charlotte, verbesserte sich um 1,73 Prozent auf 222,74 USD. Die Liste der fünf Dow-Jones-Gewinner komplettierte Nike: Der Sportartikelhersteller aus Oregon schloss um 1,28 Prozent höher bei 36,31 USD.
Jenseits dieser Spitzengruppe blieben die Zuwächse überschaubar. Alphabet rückte um 0,76 Prozent auf 282,33 USD vor, Microsoft um 0,41 Prozent auf 508,33 USD. Apple und 3M hielten sich mit 0,11 Prozent beziehungsweise 0,10 Prozent nur knapp im Plus.
Dow Jones Verlierer: UnitedHealth stürzt zweistellig ab
Die Liste der Dow Jones Verlierer führte UnitedHealth mit großem Abstand an. Die Aktie des Krankenversicherers aus Minnesota brach um 10,21 Prozent auf 349,90 USD ein und landete damit auf dem letzten Platz der Rangliste. Auf Rang 29 folgte Chevron: Der Ölkonzern büßte 4,72 Prozent ein und ging bei 205,92 USD aus dem Handel.
Auch Gesundheitswerte gerieten unter Druck. Merck & Co., der Pharmakonzern aus New Jersey, rutschte um 3,89 Prozent auf 137,79 USD ab. Amgen, der Biotechkonzern aus Kalifornien, verlor 3,08 Prozent auf 443,82 USD. Fünfter unter den Dow-Jones-Verlierern war Nvidia: Der Chipentwickler aus Santa Clara gab um 2,96 Prozent auf 150,86 USD nach.
Knapp dahinter reihten sich weitere Werte mit Abschlägen von mehr als zwei Prozent ein. Johnson & Johnson fiel um 2,15 Prozent auf 272,71 USD, Salesforce um 2,11 Prozent auf 190,41 USD und Caterpillar um 2,10 Prozent auf 558,83 USD.
Dow Jones Check: Breite Schwäche, scharfe Ausreißer
Der Dow Jones Check für den 18. November 2026 zeigt einen Handelstag mit deutlichem Übergewicht der Verlierer: 20 der 30 Werte schlossen im Minus, der Index gab um 1,11 Prozent nach. Den heftigsten Ausschlag lieferte UnitedHealth mit minus 10,21 Prozent, gefolgt von Chevron mit minus 4,72 Prozent. Mit Merck & Co., Amgen und Johnson & Johnson fanden sich gleich mehrere Gesundheitswerte im unteren Drittel der Rangliste.
Gegen den Trend stemmten sich Disney mit plus 4,63 Prozent und Amazon mit plus 3,78 Prozent, dazu Cisco, Honeywell und Nike mit Gewinnen zwischen 1,28 und 2,16 Prozent. Unterm Strich hält dieser Dow Jones Check fest: Die Gewinner blieben eine Minderheit, während die Verluste breit über die Rangliste verteilt waren.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Disney
|122,35 USD
|+4,63 %
|2
|Amazon
|267,65 USD
|+3,78 %
|3
|Cisco
|97,16 USD
|+2,16 %
|4
|Honeywell
|222,74 USD
|+1,73 %
|5
|Nike
|36,31 USD
|+1,28 %
|6
|Alphabet
|282,33 USD
|+0,76 %
|7
|Sherwin-Williams
|346,62 USD
|+0,72 %
|8
|Microsoft
|508,33 USD
|+0,41 %
|9
|Apple
|352,30 USD
|+0,11 %
|10
|3M
|181,06 USD
|+0,10 %
|11
|American Express
|315,43 USD
|-0,11 %
|12
|Walmart
|127,31 USD
|-0,17 %
|13
|Visa
|415,24 USD
|-0,37 %
|14
|Home Depot
|337,61 USD
|-0,41 %
|15
|Goldman Sachs
|873,26 USD
|-0,49 %
|16
|Boeing
|162,90 USD
|-0,62 %
|17
|McDonald's
|274,01 USD
|-0,66 %
|18
|Coca-Cola
|98,09 USD
|-0,71 %
|19
|Procter & Gamble
|170,29 USD
|-0,83 %
|20
|IBM
|228,53 USD
|-1,11 %
|21
|Travelers
|391,59 USD
|-1,51 %
|22
|JPMorgan
|324,13 USD
|-1,77 %
|23
|Caterpillar
|558,83 USD
|-2,10 %
|24
|Salesforce
|190,41 USD
|-2,11 %
|25
|Johnson & Johnson
|272,71 USD
|-2,15 %
|26
|Nvidia
|150,86 USD
|-2,96 %
|27
|Amgen
|443,82 USD
|-3,08 %
|28
|Merck & Co.
|137,79 USD
|-3,89 %
|29
|Chevron
|205,92 USD
|-4,72 %
|30
|UnitedHealth
|349,90 USD
|-10,21 %
Quelle: Mittwoch, 18. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Dienstag, 17. November 2026
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