Montag – der Fehlstart. Der Dow Jones fiel um 1,41 Prozent oder 739 Punkte auf 51.608,17 Zähler, die Nasdaq verlor 2,5 Prozent. Nvidia sackte auf 156,14 Dollar ab, nachdem berichtet wurde, dass der Verwaltungsrat keine Rückkehr von Jensen Huang erwägt. Der Empire-State-Index der New Yorker Fed fiel auf 7,8 Punkte, Caterpillar verlor fast 5 Prozent.

Dienstag – der Software-Schock. Der Dow gab um 849 Punkte auf 50.759,42 Zähler nach. Salesforce brach vor dem Börsengang von Anthropic um 9,4 Prozent ein, weil Anleger um das Geschäftsmodell klassischer Software fürchten. Home Depot und Disney verloren trotz besserer Zahlen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen kletterte auf 5,10 bis 5,15 Prozent. Nachbörslich legte Nvidia Rekordzahlen vor.

Mittwoch – das Fed-Protokoll. Der Dow fiel um 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte. UnitedHealth stürzte um 10,2 Prozent ab, weil die US-Gesundheitsbehörde CMS eine strengere Prüfregel für Medicare-Advantage-Pläne vorschlug. Nvidia drehte trotz der Rekordzahlen ins Minus, und das Protokoll der Fed zeigte: Fast alle Notenbanker erwarten im Dezember eine Zinserhöhung.

Donnerstag – Rekord-Börsengang und Bankenbeben. Anthropic feierte mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar den größten Börsengang der Geschichte, die Aktie stieg am ersten Tag um 17 Prozent. Für den Dow war es dennoch der schwärzeste Tag der Woche: minus 2,2 Prozent oder 1.101 Punkte auf 49.097,06 Zähler. Goldman Sachs, JPMorgan und Citigroup verloren jeweils mehr als 5 Prozent.

Freitag – der Nvidia-Crash. Laut Reuters weitet sich die Untersuchung der Börsenaufsicht SEC auf die Bilanzierung von Nvidia aus. Die Aktie brach um 14,01 Prozent auf 125,53 Dollar ein. Der Dow verlor 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte, die Nasdaq stürzte um 5,28 Prozent ab und liegt nun seit Jahresbeginn im Minus.