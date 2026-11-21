Fünf Handelstage, fünf Verlusttage, mehr als 4.200 Punkte weg: Die Wall Street hat eine Woche hinter sich, die Anleger so schnell nicht vergessen werden. Der Dow Jones fiel vom Schlusskurs der Vorwoche bei 52.347,55 Punkten um 8,02 Prozent auf 48.147,33 Punkte. Laut CNBC war es die schwächste Woche seit März 2020. Dow Jones und S&P 500 rutschten in eine Korrektur, also mehr als 10 Prozent unter ihre Rekordstände. Unter den Dow Jones Gewinnern der Woche schaffte nur ein einziger Wert ein Plus: McDonald's. Auf der anderen Seite steht eine Liste von Abstürzen: Nvidia verlor fast 23 Prozent, Salesforce und UnitedHealth jeweils mehr als 16 Prozent. Unsere Dow Jones Wochenanalyse zeigt, wer sich gehalten hat, wer abgestürzt ist – und warum.
Dow Jones Gewinner und Verlierer der Woche: McDonald's trotzt dem Crash – Nvidia, Salesforce und UnitedHealth stürzen ab
Dow Jones Wochenanalyse KW 47/2026: Der Dow Jones bricht um 8,02 Prozent auf 48.147,33 Punkte ein – die schwächste Woche seit März 2020. Nur McDonald's schließt im Plus, Walmart, Procter & Gamble, Disney und Coca-Cola verlieren am wenigsten. Nvidia, Salesforce, UnitedHealth, Caterpillar und Goldman Sachs sind die größten Dow Jones Wochenverlierer. Der Dow Jones-Check der Woche mit den Gründen für alle 20 Kursbewegungen, dem Fed-Protokoll, dem Anthropic-Börsengang und allen US-Wirtschaftsdaten.
Dow Jones-Analyse der Woche
Fünf Tage, fünf Verluste: die Chronik des Ausverkaufs
Wer die Dow Jones Gewinner und die Dow Jones Verlierer dieser Woche verstehen will, muss sie Tag für Tag lesen. Jeder Tag brachte einen neuen Schlag – und der härteste kam zum Schluss.
Montag – der Fehlstart. Der Dow Jones fiel um 1,41 Prozent oder 739 Punkte auf 51.608,17 Zähler, die Nasdaq verlor 2,5 Prozent. Nvidia sackte auf 156,14 Dollar ab, nachdem berichtet wurde, dass der Verwaltungsrat keine Rückkehr von Jensen Huang erwägt. Der Empire-State-Index der New Yorker Fed fiel auf 7,8 Punkte, Caterpillar verlor fast 5 Prozent.
Dienstag – der Software-Schock. Der Dow gab um 849 Punkte auf 50.759,42 Zähler nach. Salesforce brach vor dem Börsengang von Anthropic um 9,4 Prozent ein, weil Anleger um das Geschäftsmodell klassischer Software fürchten. Home Depot und Disney verloren trotz besserer Zahlen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen kletterte auf 5,10 bis 5,15 Prozent. Nachbörslich legte Nvidia Rekordzahlen vor.
Mittwoch – das Fed-Protokoll. Der Dow fiel um 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte. UnitedHealth stürzte um 10,2 Prozent ab, weil die US-Gesundheitsbehörde CMS eine strengere Prüfregel für Medicare-Advantage-Pläne vorschlug. Nvidia drehte trotz der Rekordzahlen ins Minus, und das Protokoll der Fed zeigte: Fast alle Notenbanker erwarten im Dezember eine Zinserhöhung.
Donnerstag – Rekord-Börsengang und Bankenbeben. Anthropic feierte mit einem Ausgabepreis von 83 Dollar den größten Börsengang der Geschichte, die Aktie stieg am ersten Tag um 17 Prozent. Für den Dow war es dennoch der schwärzeste Tag der Woche: minus 2,2 Prozent oder 1.101 Punkte auf 49.097,06 Zähler. Goldman Sachs, JPMorgan und Citigroup verloren jeweils mehr als 5 Prozent.
Freitag – der Nvidia-Crash. Laut Reuters weitet sich die Untersuchung der Börsenaufsicht SEC auf die Bilanzierung von Nvidia aus. Die Aktie brach um 14,01 Prozent auf 125,53 Dollar ein. Der Dow verlor 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte, die Nasdaq stürzte um 5,28 Prozent ab und liegt nun seit Jahresbeginn im Minus.
Dow Jones-Check der Woche
Die Dow Jones Wochengewinner und die Dow Jones Wochenverlierer
Die 10 Dow Jones Gewinner der Woche:
McDonald's: +0,47 Prozent auf 273,24 US-Dollar
Walmart: -0,11 Prozent auf 127,95 US-Dollar
Procter & Gamble: -0,28 Prozent auf 169,37 US-Dollar
Walt Disney: -0,83 Prozent auf 117,98 US-Dollar
Coca-Cola: -2,28 Prozent auf 96,99 US-Dollar
Travelers: -2,48 Prozent auf 393,24 US-Dollar
Home Depot: -2,77 Prozent auf 339,04 US-Dollar
Sherwin-Williams: -2,90 Prozent auf 339,74 US-Dollar
3M: -3,09 Prozent auf 177,99 US-Dollar
Apple: -3,85 Prozent auf 342,56 US-Dollar
Die 10 Dow Jones Verlierer der Woche:
Nvidia: -22,92 Prozent auf 125,53 US-Dollar
Salesforce: -17,09 Prozent auf 180,62 US-Dollar
UnitedHealth: -16,59 Prozent auf 339,85 US-Dollar
Caterpillar: -14,95 Prozent auf 510,45 US-Dollar
Goldman Sachs: -13,73 Prozent auf 790,69 US-Dollar
Nike: -13,35 Prozent auf 32,92 US-Dollar
Alphabet: -10,31 Prozent auf 265,29 US-Dollar
JPMorgan Chase: -10,30 Prozent auf 310,53 US-Dollar
Merck & Co.: -9,52 Prozent auf 133,72 US-Dollar
IBM: -9,18 Prozent auf 224,44 US-Dollar
29 der 30 Dow-Werte schlossen die Woche im Minus. Selbst die Dow Jones Wochengewinner sind in dieser Woche vor allem eines: die Aktien, die am wenigsten verloren haben. Knapp hinter den Top 10 landeten Honeywell (-4,41 Prozent), Cisco (-5,23 Prozent) und Chevron (-5,24 Prozent).
Die Dow Jones Wochengewinner der KW 47
Prozent
Kursveränderung vom 13. bis 20. November 2026. Nur McDonald's schloss im Plus.
Quelle: Schlusskurse NYSE/Nasdaq, eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Aktie
|Wochenveränderung
|McDonald's
|0,47
|Walmart
|-0,11
|Procter & Gamble
|-0,28
|Walt Disney
|-0,83
|Coca-Cola
|-2,28
|Travelers
|-2,48
|Home Depot
|-2,77
|Sherwin-Williams
|-2,90
|3M
|-3,09
|Apple
|-3,85
Dow Jones Wochengewinner
Burger, Supermärkte, Waschmittel: die Verteidiger der Woche
Die Liste der Dow Jones Wochengewinner liest sich wie ein Einkaufszettel. Wenn die Börse brennt, flüchten Anleger in Geschäftsmodelle, die Menschen auch in schlechten Zeiten brauchen.
1. McDonald's (ISIN: US5801351017, Symbol: MCD) – 273,24 US-Dollar, +0,47 Prozent
Der einzige Dow-Wert mit Wochenplus. McDonald's gilt mit rund 95 Prozent Franchise-Restaurants als lizenzartiges Geschäft mit planbaren Einnahmen, die Aktie schwankt deutlich weniger als der Markt. Seit den starken Zahlen zum dritten Quartal Anfang November mit einem bereinigten Gewinn von 3,57 Dollar je Aktie hat sich das Papier erholt. Dazu kommt der Ruf als Profiteur, wenn Verbraucher in schwächeren Zeiten zu günstigeren Mahlzeiten wechseln.
2. Walmart (ISIN: US9311421039, Symbol: WMT) – 127,95 US-Dollar, -0,11 Prozent
Der Handelsriese lieferte am Donnerstag starke Zahlen: Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, der Onlinehandel in den USA um 23 Prozent, das Werbegeschäft weltweit um 25 Prozent. Walmart hob die Jahresprognose bereits zum dritten Mal in diesem Jahr an. Am Freitag legte die Aktie gegen den Markt um 1,52 Prozent zu.
3. Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, Symbol: PG) – 169,37 US-Dollar, -0,28 Prozent
Der Konsumgüterkonzern hinter Pampers, Gillette und Ariel war der Inbegriff des sicheren Hafens. Am Donnerstag erläuterten Konzernchef Shailesh Jejurikar und Finanzchef Andre Schulten auf dem Investorentag die Strategie und den laufenden Umbau. Anleger schätzen in der KI-Verkaufswelle die stabilen Ausschüttungen.
4. Walt Disney (ISIN: US2546871060, Symbol: DIS) – 117,98 US-Dollar, -0,83 Prozent
Der Unterhaltungskonzern übertraf am Dienstag die Erwartungen: Gewinn je Aktie 1,77 Dollar statt erwarteter 1,68 Dollar, Umsatz plus 16 Prozent auf 25,95 Milliarden Dollar, Rekord in der Freizeitparksparte. Dazu kamen eine um 33 Prozent höhere Dividende von 2,00 Dollar je Aktie und Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar für das Geschäftsjahr 2027. Das stützte die Aktie, auch wenn sie dem Crash am Freitag nicht ganz entkam.
5. Coca-Cola (ISIN: US1912161007, Symbol: KO) – 96,99 US-Dollar, -2,28 Prozent
Der Getränkekonzern startete nahe seinem Rekordhoch in die Woche. Ein Teil der Anleger nahm Gewinne mit, Coca-Cola blieb aber deutlich stabiler als der Markt und stieg am Freitag um 0,94 Prozent.
6. Travelers (ISIN: US89417E1091, Symbol: TRV) – 393,24 US-Dollar, -2,48 Prozent
Der Versicherer profitierte von seinem defensiven Profil. Hohe Zinsen stützen die Kapitalerträge von Versicherern.
7. Home Depot (ISIN: US4370761029, Symbol: HD) – 339,04 US-Dollar, -2,77 Prozent
Die Baumarktkette übertraf am Dienstag die Gewinnerwartungen und kündigte einen Wechsel an der Spitze an. Die Aktie verlor am Tag der Zahlen dennoch 2,4 Prozent, weil hohe Hypothekenzinsen den Immobilienmarkt bremsen.
8. Sherwin-Williams (ISIN: US8243481061, Symbol: SHW) – 339,74 US-Dollar, -2,90 Prozent
Der Farbenhersteller hielt sich ohne eigene Nachrichten besser als der Markt und schloss den Freitag nahezu unverändert.
9. 3M (ISIN: US88579Y1010, Symbol: MMM) – 177,99 US-Dollar, -3,09 Prozent
Der Mischkonzern verlor deutlich weniger als andere Industriewerte wie Caterpillar oder Honeywell.
10. Apple (ISIN: US0378331005, Symbol: AAPL) – 342,56 US-Dollar, -3,85 Prozent
Der iPhone-Konzern blieb das stabilste Schwergewicht unter den Technologiewerten. Nach dem Nvidia-Absturz ist Apple laut Reuters wieder das wertvollste Unternehmen der Welt vor Microsoft und Alphabet.
Dow Jones Wochenverlierer
SEC-Ermittlungen, KI-Angst, Gesundheitspolitik: die Verlierer der Woche
Die Dow Jones Verlierer der Woche zeigen, wie breit der Ausverkauf war: Chips, Software, Gesundheit, Industrie und Banken. Jeder Wert hatte einen eigenen Auslöser – und alle litten unter der Angst vor höheren Zinsen.
Die Dow Jones Wochenverlierer der KW 47
Prozent
Kursveränderung vom 13. bis 20. November 2026.
Quelle: Schlusskurse NYSE/Nasdaq, eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Aktie
|Wochenveränderung
|Nvidia
|-22,92
|Salesforce
|-17,09
|UnitedHealth
|-16,59
|Caterpillar
|-14,95
|Goldman Sachs
|-13,73
|Nike
|-13,35
|Alphabet
|-10,31
|JPMorgan Chase
|-10,30
|Merck & Co.
|-9,52
|IBM
|-9,18
1. Nvidia (ISIN: US67066G1040, Symbol: NVDA) – 125,53 US-Dollar, -22,92 Prozent
Der größte Dow Jones Verlierer der Woche. Am Dienstag berichtete das Wall Street Journal über eine Untersuchung der SEC, ob Nvidias Angaben Anleger in die Irre geführt haben. Die Rekordzahlen vom Dienstagabend mit einem Umsatz von 115,84 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 2,68 Dollar konnten die Aktie nur kurz stützen. Am Freitag folgte nach dem Reuters-Bericht über eine Ausweitung auf die Bilanzierung der Einbruch um 14 Prozent. Es war die siebte Verlustwoche in Folge – die längste Serie seit 2008.
2. Salesforce (ISIN: US79466L3024, Symbol: CRM) – 180,62 US-Dollar, -17,09 Prozent
Der Softwarekonzern stand im Zentrum der Angst, dass KI-Agenten das Geschäft mit klassischer Unternehmenssoftware verdrängen. Am Dienstag fiel die Aktie um 9,4 Prozent. Berichte über neue Stellenstreichungen kamen hinzu. Es war die schwächste Woche seit April.
3. UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, Symbol: UNH) – 339,85 US-Dollar, -16,59 Prozent
Die Gesundheitsbehörde CMS will bei Prüfungen von Medicare-Advantage-Plänen künftig Stichprobenfehler auf ganze Verträge hochrechnen. Für den größten Anbieter dieser Pläne droht das teuer zu werden. Am Mittwoch brach die Aktie um 10,2 Prozent ein, Senatorin Elizabeth Warren forderte zudem eine Zerschlagung großer Versicherer.
4. Caterpillar (ISIN: US1491231015, Symbol: CAT) – 510,45 US-Dollar, -14,95 Prozent
Der Baumaschinenkonzern war in diesem Jahr einer der großen Profiteure des KI-Ausbaus, weil er Generatoren für Rechenzentren liefert. Genau das wird ihm nun zum Verhängnis: Mit jedem Rückschlag der KI-Werte wird auch der KI-Industriehandel abverkauft. Am Montag fiel die Aktie um 4,76 Prozent, am Freitag um 5,01 Prozent.
5. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, Symbol: GS) – 790,69 US-Dollar, -13,73 Prozent
Die teuerste Aktie im Dow war der größte Belastungsfaktor des Index: Rund 748 Punkte des Wochenverlusts gehen auf Goldman Sachs zurück. Die Investmentbank lebt von Börsengängen, Übernahmen und Handel – und leidet, wenn die Risikofreude verschwindet. Am Donnerstag fielen die großen Banken um mehr als 5 Prozent, am Freitag Goldman um weitere 6,71 Prozent.
6. Nike (ISIN: US6541061031, Symbol: NKE) – 32,92 US-Dollar, -13,35 Prozent
Der Sportartikelhersteller enttäuschte auf seinem Investorentag am Dienstag. Zwar stellte Nike für 2031 einen Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar in Aussicht, warnte aber vor einem schwierigen Geschäftsjahr 2028 und einem weiteren Jahr mit sinkenden Umsätzen.
7. Alphabet (ISIN: US02079K3059, Symbol: GOOGL) – 265,29 US-Dollar, -10,31 Prozent
Die Google-Mutter geriet in den Sog der KI-Verkaufswelle. Der Börsengang von Anthropic lenkt zudem Milliarden von Anlegergeldern auf einen neuen KI-Konkurrenten.
8. JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, Symbol: JPM) – 310,53 US-Dollar, -10,30 Prozent
Die größte US-Bank fiel am Donnerstag mit dem Sektor um mehr als 5 Prozent und am Freitag um weitere 3,03 Prozent. Die eigenen Volkswirte erwarten drei Zinserhöhungen der Fed bis März 2027.
9. Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, Symbol: MRK) – 133,72 US-Dollar, -9,52 Prozent
Der Pharmakonzern gab ein Update zum Studienprogramm BELLWAVE mit dem Krebsmittel Nemtabrutinib. Die Aktie fiel daraufhin deutlich, Gesundheitswerte zählten am Mittwoch zu den schwächsten Sektoren.
10. IBM (ISIN: US4592001014, Symbol: IBM) – 224,44 US-Dollar, -9,18 Prozent
Der IT-Konzern litt wie Salesforce unter der Sorge, dass KI-Werkzeuge klassische Software- und Beratungsumsätze angreifen.
Kursangaben: Schlusskurse vom 20. November 2026, teils gerundet. Wochenperformance gegenüber dem Schluss vom 13. November 2026, eigene Berechnung. Je nach Datenquelle können die Werte geringfügig abweichen.
Der US-Aktienmarkt
Korrektur an der Wall Street: die Nasdaq verliert 10 Prozent
Der Dow Jones war nicht allein. Der S&P 500 verlor in der Woche 8,6 Prozent und fiel am Freitag um 3,7 Prozent auf 6.910,39 Punkte. Der Nasdaq Composite brach um rund 10 Prozent auf 22.617,73 Punkte ein und liegt nun seit Jahresbeginn im Minus, der Nebenwerteindex Russell 2000 gab um 7,5 Prozent nach. Der S&P 500 verbuchte vom Montag bis zum Freitag fünf Verlusttage in Folge. Allein Nvidia hat seit dem Rekordhoch rund 46 Prozent oder etwa 2,6 Billionen Dollar an Börsenwert verloren und ist nur noch die Nummer vier hinter Apple, Microsoft und Alphabet. Der Ölpreis der Sorte WTI fiel am Mittwoch um 3 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Selbst der Börsenneuling Anthropic konnte sich dem Sog nicht entziehen und verlor am Freitag 8,5 Prozent.
Das Muster der Woche ist eindeutig: Gewonnen hat, wer verlässliche Erträge liefert – Fast Food, Supermärkte, Konsumgüter. Verloren haben die Gewinner des KI-Booms, die Softwarekonzerne als mögliche KI-Opfer, die Banken als Spiegel der Risikofreude und UnitedHealth als Opfer der Gesundheitspolitik.
Wirtschaftsdaten USA
Die Fed will die Zinsen erhöhen – und die Konjunktur kühlt ab
Für die Börse ist das die ungünstigste Mischung: Die Notenbank signalisiert Zinserhöhungen, während die ersten Konjunkturdaten schwächer werden.
Fed-Protokoll (Mittwoch): Das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober zeigte, dass fast alle Notenbanker im Dezember eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt erwarten. Einige hatten bereits im Oktober für einen Zinsschritt plädiert, zwei Teilnehmer hielten im Dezember sogar einen größeren Schritt für möglich, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen. Der Leitzins liegt in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.
Einzelhandelsumsätze (Dienstag): Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent zum Vormonat und damit wie erwartet, nach 0,8 Prozent im September. Die Kontrollgruppe ohne Autos, Benzin, Baustoffe und Restaurants legte um 0,6 Prozent zu, erwartet waren 0,4 Prozent. Weniger gekauft wurden vor allem Autos und Möbel.
Arbeitsmarkt (Donnerstag): Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen auf 203.000 und lagen über den erwarteten 197.000 – der höchste Stand seit Anfang September. Die fortgesetzten Anträge kletterten um 70.000 auf 1,763 Millionen.
Industrie (Montag und Donnerstag): Der Philadelphia-Fed-Index stürzte im November von 20,9 auf 6,3 Punkte ab, erwartet waren 20 Punkte. Die Auftragseingänge fielen erstmals seit Dezember 2024 unter die Nulllinie, die Einkaufspreise zogen dagegen kräftig an. Der Empire-State-Index der New Yorker Fed sank auf 7,8 Punkte.
Immobilienmarkt (Mittwoch): Die schwebenden Hausverkäufe brachen im Oktober um 4,7 Prozent zum Vormonat und um 16,7 Prozent zum Vorjahr ein. Die Hypothekenanträge sanken laut MBA um 2,3 Prozent.
Konjunktur: Das Wachstumsbarometer GDPNow der Atlanta Fed signalisierte für das vierte Quartal zuletzt ein annualisiertes Wachstum von 3,4 Prozent. Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan lag in der vorläufigen Erhebung für November bei 51,0 Punkten.
Dow Jones Wochenanalyse
Was die Wochengewinner und Wochenverlierer verbindet
Die KI-Rally kippt
Nvidia, Caterpillar und Alphabet zeigen, wie schnell die Gewinner des KI-Booms zu Dow Jones Verlierern werden, wenn das Vertrauen wankt.
Software unter Generalverdacht
Salesforce und IBM leiden unter der Sorge, dass KI-Agenten das klassische Softwaregeschäft verdrängen.
Politik trifft Gesundheit
UnitedHealth verliert durch eine einzige Regelvorlage der Behörde CMS rund ein Sechstel an Wert.
Banken als Stimmungsbarometer
Goldman Sachs und JPMorgan fallen, weil Börsengänge, Übernahmen und Handel bei Risikoscheu leiden.
Der Alltag gewinnt
McDonald's, Walmart, Procter & Gamble, Disney und Coca-Cola sind die Dow Jones Wochengewinner, weil ihre Kunden auch in der Krise einkaufen.
Häufige Fragen zur Dow Jones Wochenanalyse
Wie hat sich der Dow Jones in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 entwickelt?
Der Dow Jones fiel um 8,02 Prozent beziehungsweise rund 4.200 Punkte auf 48.147,33 Punkte. Laut CNBC war es die schwächste Woche seit März 2020.
Welche Aktien waren die Dow Jones Gewinner der Woche?
Die fünf stärksten Dow Jones Wochengewinner waren McDonald's (+0,47 Prozent), Walmart (-0,11 Prozent), Procter & Gamble (-0,28 Prozent), Walt Disney (-0,83 Prozent) und Coca-Cola (-2,28 Prozent). Nur McDonald's schloss im Plus.
Welche Aktien waren die Dow Jones Verlierer der Woche?
Die fünf größten Dow Jones Wochenverlierer waren Nvidia (-22,92 Prozent), Salesforce (-17,09 Prozent), UnitedHealth (-16,59 Prozent), Caterpillar (-14,95 Prozent) und Goldman Sachs (-13,73 Prozent).
Warum ist die Nvidia-Aktie so stark gefallen?
Berichte über eine Untersuchung der Börsenaufsicht SEC, die sich laut Reuters auch auf die Bilanzierung erstreckt, überlagerten die Rekordzahlen zum dritten Quartal.
Ist der Dow Jones in einer Korrektur?
Ja. Mit dem Wochenschluss liegen Dow Jones und S&P 500 mehr als 10 Prozent unter ihren Rekordständen.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen?
Am 9. Dezember 2026. Laut Protokoll der Oktobersitzung erwarten fast alle Notenbanker eine Zinserhöhung.
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