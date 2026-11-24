Die US-Börsen liefen am Dienstag in verschiedene Richtungen: Der Dow Jones stand laut Business Upturn (Stand 15:55 Uhr New Yorker Zeit, 21:55 Uhr MEZ, kurz vor Handelsschluss) bei 49.999,30 Punkten und damit 0,81 Prozent im Plus, während der S&P 500 um 0,54 Prozent auf 7.198,33 und die Nasdaq Composite um 1,47 Prozent auf 23.736,07 Punkte nachgaben. Es sind Stände kurz vor Schluss, keine bestätigten Schlusskurse. Auslöser der Spreizung war die Gegenbewegung nach der Montags-Rally, bei der der Dow um 3,01 Prozent, der S&P 500 um 4,73 Prozent und der Nasdaq 100 um 6,86 Prozent gestiegen waren (dpa-AFX). Für Anleger zählt jetzt: Ist das eine kurze Atempause oder der Beginn einer Rotation?
Dow Jones: Fast 50.000 Punkte, während die Nasdaq 1,5 Prozent verliert – rotiert das Geld nach der Nvidia-Rally aus Tech in Value?
Wall Street spaltet sich: Der Dow Jones schloss nahe 50.000 Punkten im Plus, S&P 500 und Nasdaq gaben nach, weil Chip- und KI-Werte nach der Montags-Rally abgaben. Dazu kommen Zinserhöhungserwartungen der Fed und neue Zollberichte.
Tagesbilanz Wall Street
Warum fallen Nasdaq und S&P 500 – und warum hält sich der Dow Jones?
Die Verlierer kamen fast ausschließlich aus Chips und KI-Infrastruktur. Nach dpa-AFX fielen Analog Devices um 17,5 Prozent wegen eines vorsichtigen Ausblicks, HPE um 16 Prozent nach einem Plus von 17 Prozent am Vortag, Nebius, Sandisk und Astera Labs um 11,5 bis 12,5 Prozent, Intel um 7,5 Prozent und Nvidia um rund 7 Prozent nach dem Sprung von 31 Prozent am Montag. Micron und CoreWeave verloren zweistellig. Business Upturn spricht von einer Rotation aus Tech- und Wachstumswerten hin zu klassischen Industrie- und Finanzwerten, die den Dow stützten; einzelne Dow-Gewinner nennen die Quellen nicht.
Die LBBW bezeichnete den Rücksetzer laut dpa-AFX als „Lackmustest“ dafür, wie stark die Rally auf Short-Covering beruhte. Zu den Gewinnern des Tages zählte Insmed mit plus 14,2 Prozent auf gut 170 US-Dollar nach dem 175-Dollar-Angebot von Sanofi.
|Index
|Montag, 23.11.
|Dienstag, 24.11.
|Dow Jones
|+3,01 % auf 49.595,31
|+0,81 % auf 49.999,30
|S&P 500
|+4,73 % auf 7.237,17
|-0,54 % auf 7.198,33
|Nasdaq
|+6,86 % (Nasdaq 100) auf 26.746,10
|-1,47 % (Composite) auf 23.736,07
Dienstag: Stand 15:55 Uhr New Yorker Zeit (Business Upturn), nicht bestätigt. Montag: Schlussstände laut dpa-AFX; Nasdaq 100 statt Composite.
Quelle: Business Upturn, dpa-AFX
Welche Rolle spielen Fed und Politik – drückt die Zinserhöhung auf Wachstumswerte?
Laut Yahoo Finance setzen die Terminmärkte für die Fed-Sitzung am 9. Dezember zu 95 Prozent auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte; die Rendite zehnjähriger Treasuries lag mit rund 4,90 Prozent nahe 5 Prozent (Yahoo-Kursfeld, ca. 15:30 Uhr New Yorker Zeit). Hohe Zinsen belasten tendenziell die Bewertung von Wachstumsaktien, weil künftige Gewinne stärker abgezinst werden. Der Volatilitätsindex VIX lag laut Yahoo-Kursfeld bei 27,05 Punkten.
Politisch kam eine Nachricht aus Washington hinzu: Laut Dow-Jones-Bericht bereitet die US-Regierung höhere Zölle gegen China und weitere Länder vor; Handelsbeauftragter Jamieson Greer soll diese Woche Ergebnisse zu Industriesubventionen von China, der EU und 14 weiteren Staaten vorlegen, der Zeitplan kann sich ändern. Zudem eskalierte laut Medienberichten der Streit um Trumps Rolle bei der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang, über den aktiencheck.de gesondert berichtet.
Was beobachten Anleger jetzt?
Am Mittwoch steht um 14:30 Uhr MEZ der PCE-Preisindex für Oktober an, zusammen mit der zweiten Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal. Am Donnerstag bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt.
Häufige Fragen zu Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq
Wo steht der Dow Jones am Dienstag? Laut Business Upturn bei 49.999,30 Punkten (plus 0,81 Prozent, Stand 15:55 Uhr New Yorker Zeit).
Warum fällt die Nasdaq? Chip- und KI-Aktien gaben nach der Montags-Rally nach, darunter Nvidia, Analog Devices und HPE.
Wie hoch ist die Chance auf eine Fed-Erhöhung? Laut Yahoo Finance preisen Terminmärkte für 9. Dezember 95 Prozent für 25 Basispunkte ein.
Wann ist die US-Börse geschlossen? Am Donnerstag, 26.11., wegen Thanksgiving.
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