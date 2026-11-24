Die Verlierer kamen fast ausschließlich aus Chips und KI-Infrastruktur. Nach dpa-AFX fielen Analog Devices um 17,5 Prozent wegen eines vorsichtigen Ausblicks, HPE um 16 Prozent nach einem Plus von 17 Prozent am Vortag, Nebius, Sandisk und Astera Labs um 11,5 bis 12,5 Prozent, Intel um 7,5 Prozent und Nvidia um rund 7 Prozent nach dem Sprung von 31 Prozent am Montag. Micron und CoreWeave verloren zweistellig. Business Upturn spricht von einer Rotation aus Tech- und Wachstumswerten hin zu klassischen Industrie- und Finanzwerten, die den Dow stützten; einzelne Dow-Gewinner nennen die Quellen nicht.

Die LBBW bezeichnete den Rücksetzer laut dpa-AFX als „Lackmustest“ dafür, wie stark die Rally auf Short-Covering beruhte. Zu den Gewinnern des Tages zählte Insmed mit plus 14,2 Prozent auf gut 170 US-Dollar nach dem 175-Dollar-Angebot von Sanofi.