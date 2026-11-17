Der Dow Jones ist am Montag, 16. November 2026, deutlich ins Minus gerutscht. Der US-Leitindex schloss 1,40 Prozent unter dem Niveau vom Freitag, 13. November 2026. Am stärksten erwischte es Caterpillar mit einem Abschlag von 4,95 Prozent, dahinter folgten Nvidia mit minus 4,12 Prozent und Alphabet mit minus 4,05 Prozent. Procter & Gamble stemmte sich mit einem Plus von 1,97 Prozent gegen den Trend und war der stärkste Wert im Index.
Dow Jones fällt um 1,40 Prozent: Caterpillar bricht ein, Nvidia rutscht ab, Procter & Gamble hält dagegen
Der Dow Jones hat am Montag, 16. November 2026, 1,40 Prozent verloren. Caterpillar, Nvidia und Alphabet brachen um mehr als vier Prozent ein, während Procter & Gamble um 1,97 Prozent zulegte.
Dow Jones Analyse: Ein Montag mit klarer Schlagseite
Die Marktbreite fällt in dieser Dow Jones Analyse eindeutig aus: Von den 30 Mitgliedern des Index schlossen nur 8 im Plus, 22 gaben nach. Kein Wert blieb unverändert. Gleich zehn Titel verloren mehr als zwei Prozent, und mit Honeywell, Merck & Co., JPMorgan, Goldman Sachs, Amazon, Boeing, Alphabet, Nvidia und Caterpillar reichte die Liste der deutlichen Abgaben quer durch das Kurstableau. Auf der Gegenseite blieben die Zuwächse überschaubar: Kein Gewinner kam über die Zwei-Prozent-Marke hinaus.
Die Dow Jones Gewinner: Procter & Gamble an der Spitze
Unter den Dow Jones Gewinnern zog Procter & Gamble am weitesten an. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns aus Cincinnati stieg um 1,97 Prozent auf 173,14 USD. Auf Rang zwei landete UnitedHealth: Der Krankenversicherer aus Minnesota gewann 1,13 Prozent und schloss bei 412,07 USD.
Dahinter rückten Werte mit kleineren Aufschlägen vor. McDonald's, die Fastfood-Kette aus Chicago, legte um 0,99 Prozent auf 274,65 USD zu. Nike, der Sportartikelhersteller aus Oregon, kletterte um 0,79 Prozent auf 38,29 USD. Coca-Cola komplettierte die Top Fünf: Der Getränkekonzern aus Atlanta verbesserte sich um 0,36 Prozent auf 99,61 USD.
Jenseits der fünf Dow Jones Gewinner schafften nur noch drei Titel den Sprung ins Plus, alle mit Mini-Aufschlägen: Walmart rückte um 0,27 Prozent auf 128,44 USD vor, Visa um 0,19 Prozent auf 426,55 USD und Sherwin-Williams um 0,17 Prozent auf 350,48 USD.
Die Dow Jones Verlierer: Caterpillar bricht fast fünf Prozent ein
Am Ende der Rangliste der Dow Jones Verlierer stand Caterpillar. Die Aktie des Baumaschinenherstellers aus Texas brach um 4,95 Prozent auf 570,48 USD ein und war damit der schwächste Wert im Index. Knapp davor rutschte Nvidia ab: Der Chipentwickler aus Santa Clara verlor 4,12 Prozent auf 156,15 USD.
Fast ebenso hart traf es Alphabet. Der Google-Mutterkonzern aus Mountain View gab 4,05 Prozent auf 283,80 USD nach. Boeing, der Flugzeugbauer aus Arlington, Virginia, fiel um 3,64 Prozent auf 165,25 USD. Amazon, Onlinehändler und Cloudanbieter aus Seattle, rundete die Gruppe der fünf Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 3,32 Prozent auf 257,80 USD ab.
Auch knapp oberhalb dieser Gruppe ging es spürbar abwärts: Goldman Sachs verlor 2,72 Prozent auf 891,62 USD, JPMorgan 2,29 Prozent auf 338,26 USD. Merck & Co. sank um 2,19 Prozent auf 144,52 USD, Honeywell um 2,03 Prozent auf 217,95 USD.
Dow Jones Check: Breiter Rückzug, nur wenige Stützen
Der Dow Jones Check für den 16. November 2026 zeigt einen Handelstag mit eindeutigem Bild: Ein Minus von 1,40 Prozent im Index, 22 fallende gegenüber 8 steigenden Werten und eine Verliererseite, deren Abschläge die Zugewinne der stärksten Titel klar übertrafen. Während Caterpillar, Nvidia und Alphabet jeweils mehr als vier Prozent einbüßten, kam Procter & Gamble als bester Wert auf 1,97 Prozent.
Bemerkenswert bleibt im Dow Jones Check die Zusammensetzung der Spitzengruppe: Mit Procter & Gamble, McDonald's und Coca-Cola fanden sich ein Konsumgüterkonzern, eine Fastfood-Kette und ein Getränkekonzern unter den fünf stärksten Werten, ergänzt durch den Krankenversicherer UnitedHealth und den Sportartikelhersteller Nike. Am unteren Ende standen dagegen ein Baumaschinenhersteller, ein Chipentwickler, der Google-Mutterkonzern, ein Flugzeugbauer und ein Onlinehändler und Cloudanbieter.
|Rang
|Wert
|Schluss
|Veränderung
|1
|Procter & Gamble
|173,14 USD
|+1,97 %
|2
|UnitedHealth
|412,07 USD
|+1,13 %
|3
|McDonald's
|274,65 USD
|+0,99 %
|4
|Nike
|38,29 USD
|+0,79 %
|5
|Coca-Cola
|99,61 USD
|+0,36 %
|6
|Walmart
|128,44 USD
|+0,27 %
|7
|Visa
|426,55 USD
|+0,19 %
|8
|Sherwin-Williams
|350,48 USD
|+0,17 %
|9
|Travelers
|402,73 USD
|-0,12 %
|10
|Disney
|118,69 USD
|-0,24 %
|11
|Home Depot
|347,65 USD
|-0,30 %
|12
|American Express
|319,02 USD
|-0,49 %
|13
|Amgen
|462,50 USD
|-0,68 %
|14
|Apple
|352,76 USD
|-0,99 %
|15
|3M
|181,80 USD
|-1,01 %
|16
|Microsoft
|518,23 USD
|-1,08 %
|17
|Johnson & Johnson
|282,67 USD
|-1,08 %
|18
|Cisco
|94,58 USD
|-1,11 %
|19
|Chevron
|217,19 USD
|-1,23 %
|20
|Salesforce
|214,93 USD
|-1,34 %
|21
|IBM
|242,50 USD
|-1,87 %
|22
|Honeywell
|217,95 USD
|-2,03 %
|23
|Merck & Co.
|144,52 USD
|-2,19 %
|24
|JPMorgan
|338,26 USD
|-2,29 %
|25
|Goldman Sachs
|891,62 USD
|-2,72 %
|26
|Amazon
|257,80 USD
|-3,32 %
|27
|Boeing
|165,25 USD
|-3,64 %
|28
|Alphabet
|283,80 USD
|-4,05 %
|29
|Nvidia
|156,15 USD
|-4,12 %
|30
|Caterpillar
|570,48 USD
|-4,95 %
Quelle: Montag, 16. November 2026, Vergleich mit dem Schluss vom Freitag, 13. November 2026
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