Die Marktbreite fällt in dieser Dow Jones Analyse eindeutig aus: Von den 30 Mitgliedern des Index schlossen nur 8 im Plus, 22 gaben nach. Kein Wert blieb unverändert. Gleich zehn Titel verloren mehr als zwei Prozent, und mit Honeywell, Merck & Co., JPMorgan, Goldman Sachs, Amazon, Boeing, Alphabet, Nvidia und Caterpillar reichte die Liste der deutlichen Abgaben quer durch das Kurstableau. Auf der Gegenseite blieben die Zuwächse überschaubar: Kein Gewinner kam über die Zwei-Prozent-Marke hinaus.