Aus dem vorsichtigen Wochenstart ist bis zum Abend ein handfester Ausverkauf geworden. Der Dow Jones Industrial ging am Montag um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) mit 51.608,17 Punkten aus dem Handel – ein Minus von 739,38 Punkten oder 1,41 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 52.347,55 Zählern. Zum Handelsstart hatte der Index gegen 9:52 Uhr New Yorker Zeit noch lediglich 0,32 Prozent verloren. Im Verlauf weitete sich die Schwäche von den Chipwerten auf Banken und Industrie aus, das Tagestief markierte der Dow kurz vor Schluss bei 51.511,56 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zum Handelsschluss zeigt einen Markt in der Defensive: Nur acht der 30 Werte schlossen im Plus. Der S&P 500 gab um 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte nach, der Nasdaq Composite brach um 2,49 Prozent auf 24.509,76 Zähler ein.
Dow Jones Check zum Handelsschluss: Procter & Gamble, UnitedHealth und McDonald's stemmen sich gegen den 739-Punkte-Rutsch – Caterpillar, Nvidia und Alphabet führen die Verlierer an
Dow Jones Analyse zum Handelsschluss am 16.11.2026: Der Dow fällt um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte. Dow Jones Gewinner sind Procter & Gamble (+1,90 %), UnitedHealth (+1,12 %) und McDonald's (+0,99 %), die größten Dow Jones Verlierer Caterpillar (−4,95 %), Nvidia (−4,12 %) und Alphabet (−4,07 %). Nur acht der 30 Werte schließen im Plus.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Nvidia-Führungskrise, neue Chip-Regeln und Warsh-Warnung – die KI-Woche beginnt mit einem Beben
Was am Morgen nach einer Umschichtung aussah, wurde am Nachmittag zur Flucht aus Risiko. Gleich mehrere Nachrichten trafen den KI-Komplex, der in dieser Woche mit den Nvidia-Zahlen am Dienstag und dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag ohnehin unter besonderer Beobachtung steht.
Zentraler Belastungsfaktor blieb Nvidia. Am Nachmittag berichtete CNBC unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person, der Verwaltungsrat erwäge keine Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten. Damit liefen Spekulationen über eine Kampagne zur Wiedereinsetzung des Firmengründers ins Leere, obwohl US-Präsident Trump eine Rückkehr öffentlich befürwortet hatte. Die Nvidia Aktie fiel daraufhin auf ein Tagestief. Zusätzlich veröffentlichte das US-Handelsministerium eine Regel gegen den Fernzugriff auf Hochleistungschips über Rechenzentren im Ausland – sie soll Umgehungen der Exportbeschränkungen nach China verhindern. Micron verlor laut StockTitan 7,6 Prozent, Intel 7,0 Prozent.
Für zusätzliche Nervosität sorgte Fed-Chef Kevin Warsh. Zur Eröffnung einer Notenbank-Konferenz über künstliche Intelligenz in San Francisco sprach er über die Chancen, aber auch über das Risiko, dass nach dem Investitionsboom die Renditen sinken und Aktienbewertungen fallen könnten. Zur Zinspolitik äußerte er sich nicht. Am Nachmittag erfasste die Schwäche die Banken: Störungsmeldungen bei Banking-Apps, unter anderem bei Chase und dem Bezahldienst Zelle, belasteten laut Yahoo Finance JPMorgan und Co. Der Volatilitätsindex VIX stieg um knapp 20 Prozent auf 23,13 Punkte. Entlastung kam lediglich vom Ölmarkt: Brent verbilligte sich um 3,8 Prozent auf 92,16 US-Dollar, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab leicht auf rund 5,12 Prozent nach.
Nvidia ohne Huang
Kein Comeback des Gründers laut CNBC – die Aktie schließt 4,12 Prozent tiefer, am Dienstag folgen die Quartalszahlen.
Neue US-Chipregel
Das Handelsministerium schließt das Schlupfloch über ausländische Rechenzentren – Chipwerte auf breiter Front unter Druck.
Warsh über KI-Risiken
Der Fed-Chef spricht offen über mögliche fallende Bewertungen nach dem KI-Investitionsboom.
Raketenpanne trifft Boeing und Amazon
Eine Vulcan-Rakete der Boeing-Lockheed-Tochter ULA zerstörte 40 Amazon-Satelliten.
Flucht in Basiskonsum
Konsumgüter waren laut CNBC der einzige S&P-Sektor im Plus, Procter & Gamble markiert ein 52-Wochen-Hoch.
Dow Jones Gewinner
Basiskonsum und Gesundheit gefragt: Procter & Gamble an der Spitze
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Procter & Gamble
|173,02
|+1,90 %
|Neues 52-Wochen-Hoch, Rotation in Basiskonsum
|2
|UnitedHealth
|412,02
|+1,12 %
|Defensive Gesundheitswerte gesucht
|3
|McDonald's
|274,67
|+0,99 %
|Konjunkturrobuster Konsum
|4
|Nike
|38,26
|+0,71 %
|Gegenbewegung nahe Mehrjahrestiefs
|5
|Walmart
|128,41
|+0,25 %
|Leicht fester vor Zahlen am Donnerstag
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
Procter & Gamble Aktie (PG, ISIN US7427181091): Der Konsumgüterkonzern ist mit einem Plus von 1,90 Prozent auf 173,02 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner des Tages. Im Handelsverlauf erreichte die Aktie bei 173,57 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht – Procter & Gamble profitierte von der Umschichtung in Basiskonsumgüter, die nach Angaben von CNBC der einzige Sektor im S&P 500 mit Gewinnen waren. Im Tagesverlauf lag das Plus zeitweise deutlich höher, zum Schluss bröckelte es etwas ab.
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer gewinnt 1,12 Prozent auf 412,02 US-Dollar und liefert mit rechnerisch rund 27 Punkten den größten positiven Indexbeitrag. Ein konkreter Auslöser war bis Redaktionsschluss nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion zählt UnitedHealth an Tagen wie diesem zu den bevorzugten Ausweichzielen, weil das Geschäft kaum von KI-Investitionen abhängt. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 461,62 US-Dollar ist es allerdings noch ein weiter Weg.
McDonald's Aktie (MCD, ISIN US5801351017): Der Fast-Food-Konzern, zum Handelsstart noch Spitzenreiter, schließt mit plus 0,99 Prozent bei 274,67 US-Dollar. Auch hier fehlte eine Unternehmensnachricht; nach Einschätzung der Redaktion wirkte die Suche nach konjunkturrobusten Konsumwerten. Vom 52-Wochen-Hoch bei 341,75 US-Dollar ist die Aktie weit entfernt.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller legt um 0,71 Prozent auf 38,26 US-Dollar zu und baute das Plus nachbörslich leicht auf 38,51 US-Dollar aus. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich um eine technische Gegenbewegung: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 69,14 US-Dollar, das Tief bei 31,97 US-Dollar.
Walmart Aktie (WMT, ISIN US9311421039): Der Einzelhandelsriese komplettiert mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 128,41 US-Dollar die Top 5 der Dow Jones Gewinner. Laut Trading Economics legten die Papiere vor den am Donnerstag vor US-Börsenstart anstehenden Quartalszahlen zu. Knapp dahinter folgte Coca-Cola (+0,23 %), die im Handelsverlauf bei 100,56 US-Dollar ebenfalls ein 52-Wochen-Hoch markiert hatte.
Dow Jones Verlierer
KI-Sog erfasst die Industrie: Caterpillar bricht um fast fünf Prozent ein
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Caterpillar
|570,49
|−4,95 %
|KI-Infrastruktur-Abverkauf, größter Punktebelaster
|2
|Nvidia
|156,14
|−4,12 %
|Kein Huang-Comeback, neue Chipregel
|3
|Alphabet (A)
|283,72
|−4,07 %
|Mag-7-Abverkauf vor Anthropic-IPO
|4
|Boeing
|165,22
|−3,66 %
|Vulcan-Fehlstart, neues 52-Wochen-Tief
|5
|Amazon
|257,75
|−3,34 %
|40 Leo-Satelliten verloren, Tech-Schwäche
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinen- und Motorenhersteller ist mit einem Minus von 4,95 Prozent auf 570,49 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer – und wegen seines hohen Aktienkurses rechnerisch für rund 175 der 739 Indexpunkte verantwortlich. Zum Handelsstart lag das Minus noch bei 1,88 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Caterpillar wird an der Börse inzwischen als Rechenzentrums-Zulieferer gehandelt, etwa über Turbinen und Motoren für die Stromversorgung der Serverfarmen. Sorgen um Finanzierung, Genehmigungspausen für neue Rechenzentren und hohe Zinsen lasten auf dieser Fantasie. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073,46 US-Dollar hat sich die Aktie fast halbiert.
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern verliert 4,12 Prozent auf 156,14 US-Dollar und schließt damit rund zehn Prozent unter dem Niveau vor dem Rücktritt von Jensen Huang. Nach dem CNBC-Bericht, der Verwaltungsrat erwäge keine Rückkehr Huangs, rutschte die Aktie auf ein Tagestief von 155,01 US-Dollar. Laut StockTitan hatte Finanzminister Scott Bessent den Verwaltungsrat am Wochenende ermuntert, einen externen Nachfolger zu suchen; derzeit führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen interimistisch. Am Dienstag gegen 16:20 Uhr New Yorker Zeit (22:20 Uhr MEZ) legt Nvidia Zahlen vor. Nachbörslich notierte die Aktie leicht fester bei 156,70 US-Dollar.
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter fällt um 4,07 Prozent auf 283,72 US-Dollar und war zum Handelsstart noch Schlusslicht. Die Aktie wurde im Sog der „Magnificent Seven“ verkauft. Laut Yahoo Finance warnt Vanda Research, der Anthropic-Börsengang könne Kaufinteresse von anderen KI-Werten abziehen – Alphabet hält laut den Börsenunterlagen mehr als fünf Prozent an Anthropic. Das 52-Wochen-Tief bei 272,11 US-Dollar rückt näher.
Boeing Aktie (BA, ISIN US0970231058): Der Flugzeugbauer verliert 3,66 Prozent auf 165,22 US-Dollar und markierte im Handelsverlauf bei 164,71 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Belastend wirkte der Fehlschlag der Vulcan-Rakete von United Launch Alliance, dem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin, am Sonntag: Rund zehn Minuten nach dem Start versagte die Oberstufe, 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo gingen verloren. Es war der erste Totalverlust in der Geschichte von ULA. Die Untersuchung dürfte die Rakete laut StockAnalysis monatelang am Boden halten.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon gibt 3,34 Prozent auf 257,75 US-Dollar ab. Neben der allgemeinen Tech-Schwäche wiegt der Raketenverlust: Amazon hat 38 Vulcan-Starts gebucht, um mehr als 1.500 Leo-Satelliten ins All zu bringen, und mit Blue Origins New Glenn steht auch der zweite Großträger derzeit still. Bislang kreisen 398 Leo-Satelliten im Orbit. Dazu kommt die Bewertungsfrage rund um die Anthropic-Beteiligung vor dem Börsengang am Donnerstag.
Knapp hinter den Top 5 der Dow Jones Verlierer landete Goldman Sachs (−2,73 %). Wegen des Aktienkurses von fast 900 US-Dollar kostete der Wert den Index rechnerisch rund 150 Punkte – zusammen mit Caterpillar also gut 40 Prozent des Tagesverlusts. JPMorgan (−2,31 %) litt zusätzlich unter den Störungen bei Banking-Apps.
US-Wirtschaftsdaten
Empire-State-Index bricht ein – Neuaufträge kaum noch im Plus
Die einzige wichtige US-Konjunkturzahl des Tages fiel ernüchternd aus. Der Empire-State-Index der New Yorker Notenbank sank im November um 18 Punkte auf 7,8 Zähler, nach 25,5 Punkten im Oktober. Volkswirte hatten je nach Umfrage mit 16,7 bis 19 Punkten gerechnet. Der Teilindex der Neuaufträge fiel von 23,2 auf 3,0 Punkte, die gezahlten Preise gaben auf 45,9 Punkte nach. Ein Wert über null signalisiert weiterhin Wachstum; die Beschäftigung in den Betrieben stieg laut New York Fed so stark wie seit mehr als vier Jahren nicht.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Empire-State-Index November
|7,8
|16,7–19,0
|25,5
|14:30
|Neuaufträge (Teilindex)
|3,0
|–
|23,2
|14:30
|Gezahlte Preise (Teilindex)
|45,9
|–
|59,9
Quelle: Federal Reserve Bank of New York, CNBC, Yahoo Finance, Seeking Alpha
Ausblick
Einzelhandelsumsätze, Home Depot, Disney und dann Nvidia
Der Dienstag wird zum ersten Härtetest der Woche. Um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New Yorker Zeit) stehen die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober an; laut FXEmpire erwarten Volkswirte ein Plus von 0,2 Prozent nach 0,8 Prozent im September. Dazu kommen Importpreise und Industrieproduktion. Vor dem US-Börsenstart berichten die Dow-Mitglieder Home Depot (Konsens laut Zacks: 3,87 US-Dollar je Aktie) und Walt Disney. Nach Börsenschluss folgt Nvidia. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, am Donnerstag sollen Walmart-Zahlen und der Handelsstart von Anthropic folgen.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte zum Handelsschluss
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|173,02
|+1,90 %
|2
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|412,02
|+1,12 %
|3
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|274,67
|+0,99 %
|4
|Nike
|NKE
|US6541061031
|38,26
|+0,71 %
|5
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|128,41
|+0,25 %
|6
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|99,48
|+0,23 %
|7
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|350,54
|+0,19 %
|8
|Visa
|V
|US92826C8394
|426,46
|+0,16 %
|9
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|403,06
|−0,04 %
|10
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|118,70
|−0,23 %
|11
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|347,51
|−0,34 %
|12
|American Express
|AXP
|US0258161092
|319,05
|−0,48 %
|13
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|462,32
|−0,72 %
|14
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|352,78
|−0,98 %
|15
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|181,68
|−1,08 %
|16
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|282,55
|−1,12 %
|17
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|517,99
|−1,12 %
|18
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|94,52
|−1,17 %
|19
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|217,14
|−1,25 %
|20
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|214,83
|−1,38 %
|21
|IBM
|IBM
|US4592001014
|242,51
|−1,87 %
|22
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|217,95
|−2,03 %
|23
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|144,46
|−2,23 %
|24
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|338,21
|−2,31 %
|25
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|891,54
|−2,73 %
|26
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|257,75
|−3,34 %
|27
|Boeing
|BA
|US0970231058
|165,22
|−3,66 %
|28
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|283,72
|−4,07 %
|29
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|156,14
|−4,12 %
|30
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|570,49
|−4,95 %
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zum Handelsschluss zeigt, wie sehr sich das Bild seit dem Vormittag verdüstert hat: Standen zum Handelsstart noch 15 Werte im Plus, sind es zum Schluss nur noch acht. Oben finden sich ausschließlich defensive Konsum-, Gesundheits- und Zahlungswerte, unten die KI-Schwergewichte, Industrie und Banken. Auffällig ist der Absturz von Visa, Amgen und Johnson & Johnson aus der Gewinnerzone – selbst defensive Titel konnten sich dem Abwärtssog am Nachmittag nicht vollständig entziehen.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie hat der Dow Jones heute geschlossen? Der Dow Jones Industrial schloss am 16.11.2026 um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 51.608,17 Punkten, ein Minus von 1,41 Prozent oder 739,38 Punkten.
Welche Aktien sind die Dow Jones Gewinner des Tages? Procter & Gamble (+1,90 %), UnitedHealth (+1,12 %), McDonald's (+0,99 %), Nike (+0,71 %) und Walmart (+0,25 %).
Welche Aktien sind die Dow Jones Verlierer des Tages? Caterpillar (−4,95 %), Nvidia (−4,12 %), Alphabet (−4,07 %), Boeing (−3,66 %) und Amazon (−3,34 %).
Warum fiel die Wall Street am Montag? Belastend wirkten die Führungskrise bei Nvidia vor den Zahlen, eine neue US-Regel gegen die Umgehung von Chip-Exportbeschränkungen, Warnungen von Fed-Chef Warsh vor KI-Bewertungsrisiken und ein schwacher Empire-State-Index.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.