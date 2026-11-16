Aus dem vorsichtigen Wochenstart ist bis zum Abend ein handfester Ausverkauf geworden. Der Dow Jones Industrial ging am Montag um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) mit 51.608,17 Punkten aus dem Handel – ein Minus von 739,38 Punkten oder 1,41 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 52.347,55 Zählern. Zum Handelsstart hatte der Index gegen 9:52 Uhr New Yorker Zeit noch lediglich 0,32 Prozent verloren. Im Verlauf weitete sich die Schwäche von den Chipwerten auf Banken und Industrie aus, das Tagestief markierte der Dow kurz vor Schluss bei 51.511,56 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zum Handelsschluss zeigt einen Markt in der Defensive: Nur acht der 30 Werte schlossen im Plus. Der S&P 500 gab um 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte nach, der Nasdaq Composite brach um 2,49 Prozent auf 24.509,76 Zähler ein.