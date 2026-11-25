Was für ein Handelstag vor dem Feiertag: Der Dow Jones Industrial ist am Mittwoch mit einem Plus von 164,25 Punkten oder 0,33 Prozent bei 50.182,95 Zählern aus dem Handel gegangen – um 16:00 Uhr New Yorker Zeit, also 22:00 Uhr MEZ. Wenige Minuten nach der Eröffnung hatte der Leitindex noch mehr als zwei Prozent im Minus gelegen und war bis auf 48.913,74 Punkte abgerutscht. Vom Tagestief bis zum Schluss holte er damit rund 1.270 Punkte auf, das Tageshoch lag bei 50.395,24 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zum Handelsschluss zeigt einen Markt, der den KI-Ausverkauf nicht beendet, sondern umgeleitet hat: 20 der 30 Werte schlossen im Plus. Die Dow Jones Gewinner heißen IBM (US-Handelssymbol: IBM, ISIN: US4592001014), Nike (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031) und Walt Disney (US-Handelssymbol: DIS, ISIN: US2546871060), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040), Amazon (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067) und Alphabet (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059).
Dow Jones Check zum Handelsschluss: IBM, Nike und Disney drehen den Dow ins Plus – Nvidia, Amazon und Alphabet bleiben die größten Verlierer
Dow Jones Analyse zum Handelsschluss am 25.11.2026: Nach einem Tagesminus von zeitweise mehr als zwei Prozent schließt der Dow bei 50.182,95 Punkten (+0,33 %). Dow Jones Gewinner sind IBM (+3,33 %), Nike (+2,55 %) und Disney (+2,52 %), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (-3,91 %), Amazon (-3,12 %) und Alphabet (-2,13 %). Dazu: Beige Book meldet breiteren Preisdruck.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Vom Ausverkauf zum Plus – doch Tech bleibt der Bremsklotz
Seit unserem Dow Jones Check am Mittag hat der Dow die letzten Verluste abgeschüttelt. Der Auslöser war keine einzelne Nachricht, sondern eine anhaltende Umschichtung: Anleger zogen Geld aus Chip- und Cloud-Werten ab und kauften Aktien mit stabilen Erträgen, Konsumtitel und zinssensitive Werte.
Die breiteren Indizes erholten sich ebenfalls, schafften den Sprung ins Plus aber nicht. Laut der Nachrichtenagentur AP verlor der S&P 500 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte, nachdem er zeitweise 3,2 Prozent im Minus gelegen hatte. Der Nasdaq Composite gab 0,62 Prozent auf 23.585,80 Punkte nach, der Nebenwerteindex Russell 2000 gewann 0,71 Prozent. Auf Wochensicht steht der Dow mit 4,2 Prozent im Plus. Das Angstbarometer VIX schloss mit rund 28 Punkten gut sechs Prozent höher – ein Zeichen, dass die Nervosität trotz der Erholung hoch bleibt.
Im Zentrum stand erneut der KI-Komplex. Nach dem Kurssprung von 31 Prozent am Montag, ausgelöst durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, gaben Chipwerte den zweiten Tag in Folge deutlich nach. Laut Yahoo Finance schloss Micron Technology (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) 4,6 Prozent tiefer, Broadcom (US-Handelssymbol: AVGO, ISIN: US11135F1012) machte einen Teil seiner Verluste wieder wett. Kurz nach Handelsschluss setzte die Ratingagentur S&P Global Ratings, eine Sparte von S&P Global (US-Handelssymbol: SPGI, ISIN: US78409V1044), die Bonitätsnote von Nvidia laut MT Newswires auf die Beobachtungsliste mit negativen Vorzeichen – wegen Bedenken zur Unternehmensführung.
Politisch und geldpolitisch blieb das Umfeld schwierig. Die Regierung von Präsident Donald Trump will neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Importe aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern erheben, die auf bestehende Sätze aufgeschlagen würden – frühestens ab Januar. Die am Morgen veröffentlichte PCE-Kerninflation von 3,3 Prozent festigte die Erwartung einer Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember; der Terminmarkt preist laut Yahoo Finance eine Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent für einen Schritt um 25 Basispunkte ein. Trotzdem fielen die Renditen: Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten zum Schluss mit rund 4,85 Prozent gut fünf Basispunkte niedriger, weil Anleger in sichere Häfen flüchteten. Laut der Hypothekenbank Freddie Mac sank der durchschnittliche 30-jährige Hypothekenzins auf 7,21 Prozent. Der Ölpreis der Sorte WTI stieg um 2,6 Prozent auf rund 84,20 US-Dollar je Barrel.
Umkehr im Tagesverlauf
Vom Tagestief bei 48.913 Punkten arbeitete sich der Dow um rund 1.270 Punkte nach oben und schloss knapp über 50.000.
KI-Werte bleiben schwach
Nvidia, Amazon, Alphabet und Microsoft belegen vier der fünf letzten Plätze im Dow.
Rotation in Stabilität
IBM, Nike, Disney, Sherwin-Williams und Home Depot führen die Liste der Gewinner an.
Sinkende Renditen
Die Flucht in Anleihen drückt die Zehnjahresrendite und die Hypothekenzinsen – Rückenwind für Bau- und Wohnwerte.
Fed und Zölle
Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher, neue Zölle drohen ab Januar. Das Beige Book meldet breiteren Preisdruck.
Dow Jones Gewinner
IBM vorn, Nike und Disney ziehen nach – die Sieger der Rotation
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|IBM
|IBM
|US4592001014
|243,47
|+3,33 %
|2
|Nike
|NKE
|US6541061031
|36,66
|+2,55 %
|3
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|125,60
|+2,52 %
|4
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|361,02
|+2,40 %
|5
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|361,26
|+2,14 %
Schlusskurse in US-Dollar, 25.11.2026, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Yahoo Finance
IBM Aktie (US-Handelssymbol: IBM, ISIN: US4592001014): Der IT-Konzern ist mit einem Plus von 3,33 Prozent auf 243,47 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner des Tages und hat seinen Vorsprung seit dem Mittag noch ausgebaut. Im Tagesverlauf schwankte die Aktie zwischen 232,17 und 246,24 US-Dollar. Eine eigene Unternehmensmeldung mit Kurswirkung gab es nicht. Laut 24/7 Wall St. gilt IBM im Ausverkauf als vergleichsweise sichere Form des KI-Engagements, weil der Konzern mit Software, Beratung und Großrechnern einen positiven freien Cashflow erzielt, statt Rechenzentren auf Pump zu bauen. Das Branchenportal Verdict meldete zudem eine erweiterte Zusammenarbeit mit Microsoft bei Rechenkapazitäten in der Azure-Cloud. Vom 52-Wochen-Hoch bei 332,46 US-Dollar ist die Aktie dennoch weit entfernt.
Nike Aktie (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031): Der Sportartikelhersteller setzt seine Erholung mit einem Plus von 2,55 Prozent auf 36,66 US-Dollar fort. Bereits am Dienstag war die Aktie laut dem Analysehaus Trefis um 5,9 Prozent gestiegen – am selben Tag, an dem der Händler Dick's Sporting Goods (US-Handelssymbol: DKS, ISIN: US2533931026) Fortschritte bei seinem Umbau meldete. Eine eigene Nachricht von Nike gab es heute nicht. Nach Einschätzung der Redaktion setzen Anleger vor dem Black Friday auf eine Gegenbewegung bei dem stark gefallenen Konsumwert; am 1. Dezember wird zudem die Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar abgetrennt. Gemessen am 52-Wochen-Hoch von 69,14 US-Dollar hat sich der Kurs dennoch fast halbiert.
Walt Disney Aktie (US-Handelssymbol: DIS, ISIN: US2546871060): Der Unterhaltungskonzern gewinnt 2,52 Prozent auf 125,60 US-Dollar und markierte im Tagesverlauf mit 126,28 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Eine konkrete Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Disney davon, dass Anleger in Konsum- und Freizeitwerte umschichten, deren Geschäft weder an KI-Investitionen noch direkt an Importzöllen hängt. Seit unserem Mittags-Check hat die Aktie ihren Zuwachs mehr als verdoppelt.
Sherwin-Williams Aktie (US-Handelssymbol: SHW, ISIN: US8243481061): Der Farben- und Lackhersteller steigt um 2,40 Prozent auf 361,02 US-Dollar und liefert mit einem Kursgewinn von 8,46 US-Dollar je Aktie den größten Punktbeitrag zum preisgewichteten Dow. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion stützen die sinkenden Anleiherenditen, die niedrigeren Hypothekenzinsen und die überraschend starken Neubauverkäufe vom Vormittag das bau- und renovierungsnahe Geschäft. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 377,77 US-Dollar fehlen gut vier Prozent.
Home Depot Aktie (US-Handelssymbol: HD, ISIN: US4370761029): Die Baumarktkette komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 2,14 Prozent auf 361,26 US-Dollar; das Tageshoch lag bei 363,64 US-Dollar. Wie bei Sherwin-Williams sieht die Redaktion den Rückenwind vor allem im Immobilienumfeld mit fallenden Zinsen und kräftigen Hausverkäufen. Für die Aktie war es nach Kursdaten von Yahoo Finance der vierte Gewinntag in Folge. Zum 52-Wochen-Hoch von 397,63 US-Dollar fehlen noch rund zehn Prozent.
Dow Jones Gewinner und Verlierer zum Handelsschluss
Prozent
Quelle: Yahoo Finance, Schlusskurse 25.11.2026
Daten als Tabelle
|Aktie
|Veränderung
|IBM
|+3,33
|Nike
|+2,55
|Walt Disney
|+2,52
|Sherwin-Williams
|+2,40
|Home Depot
|+2,14
|Amgen
|-0,99
|Microsoft
|-1,25
|Alphabet (A)
|-2,13
|Amazon
|-3,12
|Nvidia
|-3,91
Dow Jones Verlierer
Nvidia trägt die rote Laterne – die Hyperscaler leiden mit
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|149,30
|-3,91 %
|2
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|244,43
|-3,12 %
|3
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|273,10
|-2,13 %
|4
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|489,93
|-1,25 %
|5
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|469,24
|-0,99 %
Schlusskurse in US-Dollar, 25.11.2026, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der Chipkonzern verliert 3,91 Prozent auf 149,30 US-Dollar und ist damit der größte Dow Jones Verlierer des Tages. Immerhin: Am Vormittag hatte das Minus bei rund acht Prozent gelegen, das Tagestief bei 141,17 US-Dollar. Nach zwei Verlusttagen ist ein großer Teil der Montagsrally nach Huangs Rückkehr an die Konzernspitze wieder verloren. Neue Unruhe brachte die Mitteilung von S&P Global Ratings nach Handelsschluss, die Kreditwürdigkeit wegen Fragen zur Unternehmensführung zu überprüfen. Nachbörslich notierte die Aktie laut Yahoo Finance kaum verändert bei 149,16 US-Dollar. Huang soll kommende Woche vor dem US-Kongress aussagen.
Amazon Aktie (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067): Der Online-Händler und Cloud-Anbieter gibt 3,12 Prozent auf 244,43 US-Dollar nach, nachdem er im Tagestief bei 235,96 US-Dollar gestanden hatte. Belastend wirkt die Skepsis, ob sich die Milliardeninvestitionen der großen Cloud-Konzerne in KI-Rechenzentren auszahlen. Nach Einschätzung der Redaktion kommen die Zollpläne der Regierung zwei Tage vor dem Black Friday für den Händler zur Unzeit. Vom 52-Wochen-Hoch bei 287,20 US-Dollar ist die Aktie rund 15 Prozent entfernt.
Alphabet Aktie (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059): Die Google-Mutter verliert 2,13 Prozent auf 273,10 US-Dollar. Am Vormittag war die A-Aktie bis auf 262,73 US-Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Laut dem nicht börsennotierten Anlegerportal The Motley Fool belasten vor allem die Kosten des KI-Ausbaus: Nach dem von S&P Global Market Intelligence erhobenen Konsens dürfte Alphabet wegen der hohen Investitionen erst 2029 wieder einen positiven freien Cashflow erzielen. Gegenüber dem Mittag hat die Aktie aber gut einen Prozentpunkt Verlust aufgeholt.
Microsoft Aktie (US-Handelssymbol: MSFT, ISIN: US5949181045): Der Softwarekonzern schließt 1,25 Prozent tiefer bei 489,93 US-Dollar; das Tagestief lag bei 477,39 US-Dollar. Laut StreetInsider wirkt der fast 24-stündige Ausfall von Outlook, Teams und Copilot Mitte November nach, nach dem Microsoft intern eine „Code Red“-Mobilisierung ausgerufen hatte. Hinzu kommen Fragen zu den hohen KI-Investitionen von 45,2 Milliarden US-Dollar, die der Konzern laut dem Bericht teilweise mit neuen Schulden finanzieren will.
Amgen Aktie (US-Handelssymbol: AMGN, ISIN: US0311621009): Das Biotech-Unternehmen rutscht um 0,99 Prozent auf 469,24 US-Dollar ab und kostet den Dow mit 4,69 US-Dollar je Aktie spürbar Punkte. Eine belastende Nachricht gab es nicht – am Dienstagabend hatte Amgen sogar einen Vergleich gemeldet, der den Weg für ein Nachahmerpräparat des Krebsmittels Opdivo in den USA ebnet. Nach Einschätzung der Redaktion nahmen Anleger nach der jüngsten Pharma-Rally Gewinne mit: Auch Johnson & Johnson (US-Handelssymbol: JNJ, ISIN: US4781601046) und Merck & Co. (US-Handelssymbol: MRK, ISIN: US58933Y1055) schlossen knapp ein Prozent tiefer.
US-Wirtschaftsdaten
Heiße Inflation, starkes Wachstum – und ein Beige Book mit Preisdruck
Die Konjunkturdaten des Tages zeichnen eine heiß laufende US-Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal laut Bureau of Economic Analysis (BEA) annualisiert um 4,3 Prozent – deutlich mehr als die erwarteten 3,5 Prozent. Der von der Fed bevorzugte PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 Prozent zum Vorjahr, so stark wie seit 2023 nicht mehr; die Kernrate lag mit 3,3 Prozent einen Tick über der Prognose. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken auf 189.000, der Auftragseingang langlebiger Güter enttäuschte mit plus 0,2 Prozent. Positiv überraschten die Neubauverkäufe: Sie sprangen laut US Census Bureau auf eine Jahresrate von 701.000, den höchsten Stand seit Dezember 2025.
Am Abend lieferte die Fed mit ihrem Konjunkturbericht Beige Book zusätzliche Argumente für eine straffere Geldpolitik. Laut Yahoo Finance berichteten Unternehmen in der ersten Novemberhälfte von anhaltendem Kostendruck bei Energie, Transport, Gesundheit, Versicherungen und zollbedingten Ausgaben. Die Firmen erwarten, dass Kosten und Verkaufspreise in den kommenden Monaten weiter steigen – ein Befund, der die Sorgen der Währungshüter vor hartnäckiger Inflation stützt.
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|BIP Q3, 2. Schätzung 14:30 Uhr
|4,3 %
|3,5 %
|3,4 %
|PCE-Preise J/J (Okt.) 14:30 Uhr
|3,8 %
|3,8 %
|3,6 %
|Kern-PCE J/J (Okt.) 14:30 Uhr
|3,3 %
|3,2 %
|3,1 %
|Kern-PCE M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,3 %
|0,3 %
|0,3 %
|Persönliche Einkommen M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,7 %
|0,3 %
|0,3 %
|Konsumausgaben M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,3 %
|0,4 %
|0,6 %
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 Uhr
|189.000
|200.000
|202.000
|Langlebige Güter M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,2 %
|0,5 %
|1,9 %
|Neubauverkäufe (Okt.) 16:00 Uhr
|701.000
|650.000
|614.000
|EIA-Rohöllager (Woche) 16:30 Uhr
|+1,1 Mio. Barrel
|+1,5 Mio. Barrel
|+3,38 Mio. Barrel
|Hypothekenzins 30 J. (Freddie Mac) 18:00 Uhr
|7,21 %
|–
|7,28 %
|Fed Beige Book 20:00 Uhr
|breiterer Preisdruck
|–
|–
Uhrzeiten in MEZ. Veränderungsraten zum Vormonat (M/M) bzw. Vorjahr (J/J); BIP annualisiert. Vorwerte teils revidiert. Fehlende Werte: –.
Quelle: BEA, US Census Bureau, EIA, Freddie Mac, Federal Reserve, Yahoo Finance, Reuters
Ausblick
Thanksgiving-Pause, dann verkürzter Handel am Black Friday
Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Am Freitag wird verkürzt gehandelt: Die NYSE schließt bereits um 13:00 Uhr New Yorker Zeit (19:00 Uhr MEZ), der Anleihemarkt ebenfalls früher. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen nach den vorliegenden Kalendern nicht an; im Blick stehen stattdessen die ersten Signale vom Black Friday, die für Amazon, Walmart (US-Handelssymbol: WMT, ISIN: US9311421039), Nike und Home Depot von Bedeutung sind. In dünnem Feiertagshandel können Kursausschläge größer ausfallen. In der kommenden Woche richten sich die Augen auf die Aussage von Jensen Huang vor dem Kongress, bevor am 9. Dezember die Zinsentscheidung der Fed ansteht.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte zum Handelsschluss
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|IBM
|IBM
|US4592001014
|243,47
|+3,33 %
|2
|Nike
|NKE
|US6541061031
|36,66
|+2,55 %
|3
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|125,60
|+2,52 %
|4
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|361,02
|+2,40 %
|5
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|361,26
|+2,14 %
|6
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|197,21
|+2,04 %
|7
|Visa
|V
|US92826C8394
|424,39
|+1,83 %
|8
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|406,86
|+1,49 %
|9
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|189,83
|+1,44 %
|10
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|346,19
|+1,26 %
|11
|American Express
|AXP
|US0258161092
|312,39
|+1,22 %
|12
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|210,95
|+1,06 %
|13
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|283,50
|+1,00 %
|14
|Boeing
|BA
|US0970231058
|164,53
|+0,57 %
|15
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|543,69
|+0,57 %
|16
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|173,23
|+0,44 %
|17
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|355,58
|+0,43 %
|18
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|94,20
|+0,22 %
|19
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|225,10
|+0,12 %
|20
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|97,59
|-0,03 %
|21
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|316,74
|-0,11 %
|22
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|131,94
|-0,28 %
|23
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|801,03
|-0,62 %
|24
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|140,29
|-0,90 %
|25
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|273,94
|-0,91 %
|26
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|469,24
|-0,99 %
|27
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|489,93
|-1,25 %
|28
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|273,10
|-2,13 %
|29
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|244,43
|-3,12 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|149,30
|-3,91 %
Schlusskurse in US-Dollar, 25.11.2026, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance
Der Dow Jones Check zum Handelsschluss zeigt das endgültige Bild eines zweigeteilten Tages: 19 Werte schlossen im Plus, Coca-Cola (US-Handelssymbol: KO, ISIN: US1912161007) beendete den Tag nahezu unverändert, zehn Aktien gaben nach. Zu den Gewinnern zählen neben den Top 5 auch Salesforce (US-Handelssymbol: CRM, ISIN: US79466L3024), Visa (US-Handelssymbol: V, ISIN: US92826C8394), Travelers (US-Handelssymbol: TRV, ISIN: US89417E1091) und 3M (US-Handelssymbol: MMM, ISIN: US88579Y1010). Procter & Gamble (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091) erreichte im Tagesverlauf ein 52-Wochen-Hoch. Weil der Dow preisgewichtet ist, zählen die Dollarbeträge: Sherwin-Williams (+8,46 US-Dollar), IBM (+7,85 US-Dollar), Visa (+7,61 US-Dollar) und Home Depot (+7,57 US-Dollar) brachten dem Index jeweils rund 45 bis 50 Punkte. Auf der Gegenseite kosteten Amazon (-7,86 US-Dollar), Microsoft (-6,20 US-Dollar), Nvidia (-6,08 US-Dollar), Alphabet (-5,95 US-Dollar) und Goldman Sachs (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040) mit -4,99 US-Dollar die meisten Zähler.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wo hat der Dow Jones heute geschlossen? Der Dow Jones Industrial beendete den Handel am 25.11.2026 um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 50.182,95 Punkten, ein Plus von 164,25 Punkten oder 0,33 Prozent. Das Tagestief lag bei 48.913,74, das Tageshoch bei 50.395,24 Punkten.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? IBM (+3,33 %), Nike (+2,55 %), Walt Disney (+2,52 %), Sherwin-Williams (+2,40 %) und Home Depot (+2,14 %).
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Nvidia (-3,91 %), Amazon (-3,12 %), Alphabet (-2,13 %), Microsoft (-1,25 %) und Amgen (-0,99 %).
Warum drehte der Dow ins Plus, während die Nasdaq fiel? Anleger schichteten aus Chip- und Cloud-Werten in Konsum-, Bau- und Finanzwerte um, die im Dow stärker vertreten sind. Sinkende Anleiherenditen stützten zusätzlich.
Wann wird an der Wall Street wieder gehandelt? Am Donnerstag ist wegen Thanksgiving geschlossen. Am Freitag wird bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit (19:00 Uhr MEZ) gehandelt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.