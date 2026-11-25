Was für ein Handelstag vor dem Feiertag: Der Dow Jones Industrial ist am Mittwoch mit einem Plus von 164,25 Punkten oder 0,33 Prozent bei 50.182,95 Zählern aus dem Handel gegangen – um 16:00 Uhr New Yorker Zeit, also 22:00 Uhr MEZ. Wenige Minuten nach der Eröffnung hatte der Leitindex noch mehr als zwei Prozent im Minus gelegen und war bis auf 48.913,74 Punkte abgerutscht. Vom Tagestief bis zum Schluss holte er damit rund 1.270 Punkte auf, das Tageshoch lag bei 50.395,24 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zum Handelsschluss zeigt einen Markt, der den KI-Ausverkauf nicht beendet, sondern umgeleitet hat: 20 der 30 Werte schlossen im Plus. Die Dow Jones Gewinner heißen IBM (US-Handelssymbol: IBM, ISIN: US4592001014), Nike (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031) und Walt Disney (US-Handelssymbol: DIS, ISIN: US2546871060), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040), Amazon (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067) und Alphabet (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059).