Der Tag des Anthropic-Börsengangs endet an der Wall Street mit einem Ausverkauf. Der Dow Jones Industrial schließt um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 49.097,06 Punkten – ein Minus von 2,19 Prozent oder 1.101,11 Punkten. Damit beendet der Leitindex den Handel nur knapp über seinem Tagestief von 49.091,92 Zählern, nachdem er kurz nach der Eröffnung noch bei 50.454,81 Punkten im Plus gestanden hatte. Der S&P 500 verliert 2,02 Prozent auf 7.175,83 Punkte, der Nasdaq Composite 2,25 Prozent auf 23.879,20 Zähler. Unsere Dow Jones Analyse zeigt einen nahezu kompletten Ausverkauf: Nur Chevron schafft ein Plus, 29 der 30 Werte schließen im Minus. Der Volatilitätsindex VIX steigt um rund 18 Prozent auf knapp 29 Punkte.
Dow Jones Check zum Handelsschluss: Dow verliert 1.101 Punkte – Chevron einziger Gewinner, UnitedHealth, Nike und Amazon stürzen ab
Dow Jones Analyse zum Handelsschluss am 19.11.2026: Der Dow schließt um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) mit einem Minus von 2,19 Prozent bei 49.097,06 Punkten und damit nahe dem Tagestief. Einziger Dow Jones Gewinner ist Chevron (+0,30 %), die größten Dow Jones Verlierer sind UnitedHealth (-5,55 %), Nike (-5,45 %) und Amazon (-3,87 %). Anthropic schließt am ersten Handelstag 17 Prozent über dem Ausgabepreis.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Rekord-IPO ohne Rückenwind – die KI-Fantasie kippt in Verkaufsdruck
Im Laufe des Tages hat sich das Bild an der Wall Street dreimal gedreht. Zur Eröffnung trieb die Vorfreude auf Anthropic die Technologiewerte an, zur Mittagszeit stand der Dow nach dem ersten Kurs der neuen KI-Aktie bereits mehr als ein Prozent im Minus. Am Nachmittag erfasste der Verkaufsdruck dann auch die bis dahin stabilen Tech-Schwergewichte Alphabet, Microsoft und Amazon.
Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (Kürzel ANT) ging kurz nach 11:30 Uhr New Yorker Zeit zu 111,50 US-Dollar in den Handel, 34 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Nach einem Hoch von 115,10 US-Dollar bröckelte der Kurs über den Nachmittag ab, zum Schluss standen 97,17 US-Dollar und damit ein Plus von 17 Prozent zu Buche. Laut Yahoo Finance entspricht das einer Bewertung von rund 1,27 Billionen US-Dollar. Nach einer Auswertung von Yahoo Finance war der Abstand zum ersten Kurs nach 30 Minuten so groß wie bei keinem anderen großen US-Börsengang seit 2008. Für den Gesamtmarkt war das ein schlechtes Signal: Anleger, die auf einen neuen Schub für den KI-Handel gehofft hatten, wurden enttäuscht.
Hinzu kam eine Umschichtung innerhalb des Technologiesektors. Laut Vanda Research verkauften Privatanleger Einzelaktien, um ihre Anthropic-Käufe zu finanzieren – allen voran Papiere von AMD. Der Chipkonzern stand zusätzlich unter Druck, weil der Leerverkäufer Hunterbrook eine Short-Position offengelegt und Fragen zu möglichen Lieferungen nach China aufgeworfen hatte; die Aktie schloss rund acht Prozent tiefer. Nvidia fiel um 3,3 Prozent und markierte ein neues 52-Wochen-Tief.
Von der Notenbank kam keine Entlastung. Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee sagte laut Reuters, der Bau von Rechenzentren und der Konsum aus neu entstandenem Aktienvermögen könnten die Wirtschaft leicht überhitzen; Aufgabe der Fed sei es, genau das zu verhindern. Bereits zuvor hatten das Fed-Protokoll und Gouverneur Christopher Waller die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember gefestigt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,05 Prozent. Öl der Sorte WTI verteuert sich leicht auf 83,08 US-Dollar, Gold fällt um 2,1 Prozent auf rund 3.662 US-Dollar.
Enttäuschendes Anthropic-Debüt
Erster Kurs 111,50 US-Dollar, Schluss 97,17 US-Dollar – der erhoffte Schub für den KI-Handel blieb aus.
Rotation aus KI- und Chipwerten
AMD, Nvidia, Alphabet, Amazon und Microsoft verlieren deutlich, Nvidia fällt auf ein 52-Wochen-Tief.
Gesundheitswerte im Ausverkauf
UnitedHealth, Merck und Johnson & Johnson setzen ihre Talfahrt fort.
Fed bleibt restriktiv
Goolsbee warnt vor Überhitzung durch den KI-Boom, der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung im Dezember.
Schwache Konjunktursignale
Philly-Fed-Index und Frühindikatoren enttäuschen, die Erstanträge steigen.
Dow Jones Gewinner
Nur ein Wert im Plus: Chevron trotzt dem Ausverkauf
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Chevron
|206,50
|+0,30%
|Fester Ölpreis, kein KI-Bezug
|2
|Travelers
|390,61
|-0,25%
|Defensiver Versicherer
|3
|Home Depot
|336,68
|-0,28%
|Relative Stärke nach Zahlen-Abverkauf
|4
|McDonald's
|272,35
|-0,61%
|Defensiver Konsumwert
|5
|Apple
|349,21
|-0,92%
|Hält sich besser als andere Tech-Werte
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005): Der Ölkonzern ist der einzige Dow Jones Gewinner des Tages und schließt mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 206,50 US-Dollar. Unterstützung kam vom Ölpreis: WTI verteuerte sich um rund 0,9 Prozent auf 83,08 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Ende August gefallen war. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Chevron vor allem davon, dass die Aktie mit dem KI-Thema, das den Markt heute nach unten zog, kaum etwas zu tun hat.
Travelers Aktie (TRV, ISIN US89417E1091): Der Sachversicherer verliert nur 0,25 Prozent auf 390,61 US-Dollar und gehört damit zu den stabilsten Werten im Index. Eine konkrete Nachricht gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion suchten Anleger am Nachmittag Zuflucht in defensiven Geschäftsmodellen, deren Ergebnisse wenig von Konjunktur- und KI-Zyklen abhängen.
Home Depot Aktie (HD, ISIN US4370761029): Die Baumarktkette schließt mit einem kleinen Minus von 0,28 Prozent bei 336,68 US-Dollar, zwischenzeitlich hatte sie bis auf 340,00 US-Dollar zugelegt. Home Depot hatte am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt, die Margenprognose gesenkt und einen Führungswechsel angekündigt. Nach Einschätzung der Redaktion stabilisiert sich die Aktie nach dem damaligen Abverkauf.
McDonald's Aktie (MCD, ISIN US5801351017): Die Fast-Food-Kette gibt um 0,61 Prozent auf 272,35 US-Dollar nach. Eine unternehmensspezifische Nachricht war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion zeigt der vergleichsweise geringe Verlust, dass Anleger in einem schwachen Markt auf defensive Konsumwerte setzen.
Apple Aktie (AAPL, ISIN US0378331005): Der iPhone-Konzern schließt die Top 5 mit einem Minus von 0,92 Prozent bei 349,21 US-Dollar ab. Im Vergleich zu Alphabet, Amazon oder Microsoft hielt sich Apple deutlich besser. Nach Einschätzung der Redaktion wird Apple weniger als direkter KI-Investitionswert gesehen und blieb daher vom Abverkauf der KI-nahen Titel weitgehend verschont; zum 52-Wochen-Hoch von 360,83 US-Dollar fehlen nur gut drei Prozent.
Dow Jones Verlierer
Gesundheit, Konsum und KI unter Druck: UnitedHealth und Nike verlieren mehr als 5 Prozent
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|330,48
|-5,55%
|CRUSH-Regel, Abverkauf geht weiter
|2
|Nike
|34,33
|-5,45%
|Nachwirkungen des Investorentags
|3
|Amazon
|257,37
|-3,87%
|Gewinnmitnahmen nach Anthropic-Debüt
|4
|Caterpillar
|537,37
|-3,83%
|Zweifel am KI-Infrastrukturboom
|5
|Salesforce
|183,31
|-3,72%
|Software unter KI-Druck
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer ist mit einem Minus von 5,55 Prozent auf 330,48 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Tages. Laut Yahoo Finance summiert sich der Kursrückgang binnen fünf Handelstagen auf rund 18 Prozent. Hintergrund ist der Vorschlag der US-Gesundheitsbehörde CMS, Überzahlungen im Medicare-Advantage-Programm bis zum Zahlungsjahr 2018 zurückzufordern und Stichprobenergebnisse auf ganze Verträge hochzurechnen. Branchenweit geht es laut CMS um rund neun Milliarden US-Dollar pro Zahlungsjahr, UnitedHealth hat die eigene Belastung noch nicht beziffert. Stellungnahmen sind bis zum 19. Januar 2027 möglich. Ein neuer Auslöser für heute war nicht erkennbar.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller verliert 5,45 Prozent auf 34,33 US-Dollar und schließt nahe dem Tagestief von 34,06 US-Dollar. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie leidet weiter unter dem Investorentag zu Wochenbeginn, auf dem das Management für das kommende Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang in Aussicht stellte und eine deutlich höhere Marge erst für 2031 anpeilt. Bis zum 52-Wochen-Tief von 31,97 US-Dollar fehlen noch knapp sieben Prozent.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Der Onlinehändler und Cloud-Anbieter fällt um 3,87 Prozent auf 257,37 US-Dollar, nachdem die Aktie im frühen Handel noch bis auf 274,00 US-Dollar gestiegen war. Amazon ist mit rund 14,7 Prozent der größte Anteilseigner von Anthropic. Nach Einschätzung der Redaktion nutzten Anleger den Börsengang zu Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie in den Vortagen gut gelaufen war – nach dem Muster „Kaufen auf das Gerücht, verkaufen auf die Nachricht“. Ähnlich erging es Alphabet: Die Google-Mutter drehte von einem Plus von mehr als vier Prozent auf ein Minus von 3,46 Prozent und schloss nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller verliert 3,83 Prozent auf 537,37 US-Dollar. Im Tagestief markierte die Aktie bei 535,53 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief, das Hoch der vergangenen zwölf Monate lag bei 1.073,46 US-Dollar. Caterpillar galt wegen der Nachfrage nach Stromaggregaten für Rechenzentren lange als Profiteur des KI-Booms. Nach Einschätzung der Redaktion leidet die Aktie nun unter den Zweifeln an der Dauer dieses Investitionszyklus. Mit einem Verlust von mehr als 21 US-Dollar je Aktie gehört sie zu den größten Belastungen im preisgewichteten Dow.
Salesforce Aktie (CRM, ISIN US79466L3024): Der Softwarekonzern schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 3,72 Prozent bei 183,31 US-Dollar ab. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Bereits am Dienstag war die Aktie im Zuge eines breiten Ausverkaufs bei Softwarewerten um mehr als neun Prozent gefallen. Nach Einschätzung der Redaktion verstärkt der Börsengang von Anthropic die Sorge, dass KI-Anbieter klassischen Softwarehäusern Geschäft abnehmen könnten.
US-Wirtschaftsdaten
Schwache Frühindikatoren, steigende Erstanträge
Die Konjunkturdaten des Tages lieferten kaum Unterstützung. Der Philly-Fed-Index für die Industrie stürzte im November von 20,9 auf 6,3 Punkte ab, während die Preiskomponenten deutlich stiegen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kletterten auf 203.000, die fortgesetzten Anträge auf 1,763 Millionen. Der Frühindikatorenindex des Conference Board fiel im Oktober überraschend um 0,3 Prozent auf 99,3 Punkte, vor allem wegen weniger Baugenehmigungen. Freundlich fiel lediglich der Industrieindex der Kansas City Fed aus, der von 16 auf 23 Punkte stieg.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche bis 14.11.)
|203.000
|196.000–198.000
|202.000 (rev.)
|14:30
|Fortgesetzte Anträge (Woche bis 7.11.)
|1,763 Mio.
|1,71 Mio.
|1,693 Mio. (rev.)
|14:30
|Philly-Fed-Index November
|6,3
|20,0–23,2
|20,9
|16:00
|Frühindikatoren Conference Board Oktober (m/m)
|-0,3%
|0,0%
|0,0%
|17:00
|Kansas City Fed Industrieindex November
|23
|–
|16
Quelle: U.S. Department of Labor, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Conference Board, Federal Reserve Bank of Kansas City; Prognosen: investinglive, Finviz, XTB, Yahoo Finance, Bloomingbit
Für die US-Notenbank ergibt sich ein schwieriges Bild: Die Aktivität lässt nach, gleichzeitig bleibt der Preisdruck hoch. Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Für die Sitzung am 8. und 9. Dezember rechnet der Markt mindestens mit einer Anhebung um 25 Basispunkte.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte zum Handelsschluss
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|206,50
|+0,30%
|2
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|390,61
|−0,25%
|3
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|336,68
|−0,28%
|4
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|272,35
|−0,61%
|5
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|349,21
|−0,92%
|6
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|126,04
|−1,04%
|7
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|438,82
|−1,14%
|8
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|320,22
|−1,20%
|9
|American Express
|AXP
|US0258161092
|311,11
|−1,36%
|10
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|178,47
|−1,43%
|11
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|167,85
|−1,43%
|12
|Boeing
|BA
|US0970231058
|160,51
|−1,47%
|13
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|120,25
|−1,72%
|14
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|498,30
|−1,78%
|15
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|339,83
|−1,95%
|16
|IBM
|IBM
|US4592001014
|223,88
|−2,03%
|17
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|267,14
|−2,04%
|18
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|96,09
|−2,04%
|19
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|217,84
|−2,18%
|20
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|94,70
|−2,55%
|21
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|847,53
|−2,94%
|22
|Visa
|V
|US92826C8394
|402,25
|−3,12%
|23
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|145,98
|−3,30%
|24
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|272,66
|−3,46%
|25
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|132,73
|−3,67%
|26
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|183,31
|−3,72%
|27
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|537,37
|−3,83%
|28
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|257,37
|−3,87%
|29
|Nike
|NKE
|US6541061031
|34,33
|−5,45%
|30
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|330,48
|−5,55%
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zum Handelsschluss zeigt, wie sich der Druck im Tagesverlauf ausgeweitet hat: Zur Mittagszeit lagen noch vier Werte im Plus, zum Schluss ist es nur noch Chevron. Am stärksten verschlechterten sich Alphabet (von +1,28 auf −3,46 Prozent), Salesforce, Amazon und Nvidia. Im preisgewichteten Dow wiegen die Verluste der hochpreisigen Titel besonders schwer: Goldman Sachs büßt 25,65 US-Dollar je Aktie ein, Caterpillar 21,40 und UnitedHealth 19,43 US-Dollar. Zusammen mit Visa, Amazon, Alphabet und Microsoft sind diese Werte für einen Großteil des Indexverlusts verantwortlich. Der Dow liegt nun gut zehn Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 54.744 Punkten.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie hat der Dow Jones am 19.11.2026 geschlossen? Der Dow Jones Industrial schloss um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 49.097,06 Punkten, ein Minus von 2,19 Prozent oder 1.101,11 Punkten.
Welche Aktien sind die Dow Jones Gewinner des Tages? Nur Chevron (+0,30 %) schloss im Plus. Am wenigsten verloren Travelers (−0,25 %), Home Depot (−0,28 %), McDonald's (−0,61 %) und Apple (−0,92 %).
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? UnitedHealth (−5,55 %), Nike (−5,45 %), Amazon (−3,87 %), Caterpillar (−3,83 %) und Salesforce (−3,72 %).
Warum fiel die Wall Street am Tag des Anthropic-Börsengangs? Die Anthropic-Aktie gab nach einem starken Start einen Teil ihrer Gewinne ab, Anleger schichteten aus anderen KI- und Chipwerten um. Hinzu kamen Leerverkäufer-Vorwürfe gegen AMD, der Ausverkauf bei Gesundheitswerten, schwache Konjunkturdaten und Warnungen der Fed vor einer Überhitzung.
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