McDonald's Aktie (MCD, ISIN US5801351017): Die Fast-Food-Kette gibt um 0,61 Prozent auf 272,35 US-Dollar nach. Eine unternehmensspezifische Nachricht war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion zeigt der vergleichsweise geringe Verlust, dass Anleger in einem schwachen Markt auf defensive Konsumwerte setzen.

Apple Aktie (AAPL, ISIN US0378331005): Der iPhone-Konzern schließt die Top 5 mit einem Minus von 0,92 Prozent bei 349,21 US-Dollar ab. Im Vergleich zu Alphabet, Amazon oder Microsoft hielt sich Apple deutlich besser. Nach Einschätzung der Redaktion wird Apple weniger als direkter KI-Investitionswert gesehen und blieb daher vom Abverkauf der KI-nahen Titel weitgehend verschont; zum 52-Wochen-Hoch von 360,83 US-Dollar fehlen nur gut drei Prozent.