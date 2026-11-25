Einen Tag nach dem ersten Schlusskurs seiner Geschichte über 50.000 Punkten ist der Dow Jones Industrial schon wieder darunter. Gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) notiert der Leitindex bei 49.021,80 Punkten – ein Minus von 996,90 Zählern oder 1,99 Prozent zum Dienstagsschluss von 50.018,70 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt einen Markt im Rückzugsmodus: Der KI- und Chip-Ausverkauf geht in die nächste Runde, neue Zollpläne aus Washington und eine hartnäckige Inflation kommen hinzu. Nur vier der 30 Werte liegen im Plus. Die Dow Jones Gewinner heißen Travelers (US-Handelssymbol: TRV, ISIN: US89417E1091), Chevron (US-Handelssymbol: CVX, ISIN: US1667641005) und Procter & Gamble (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040), Amazon (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067) und Alphabet (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059). Im frühen Handel schwankte der Dow zwischen 48.913,74 und 49.469,86 Punkten.
Dow Jones Check: Travelers, Chevron und Procter & Gamble stemmen sich gegen den Ausverkauf – Nvidia, Amazon und Alphabet drücken den Dow unter 50.000 Punkte
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 25.11.2026: Der Dow fällt bis 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) um 1,99 Prozent auf 49.021,80 Punkte. Dow Jones Gewinner sind Travelers (+1,04 %), Chevron (+0,91 %) und Procter & Gamble (+0,35 %), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (-8,28 %), Amazon (-5,48 %) und Alphabet (-4,97 %). Dazu: neue Zollpläne, eine Kern-PCE-Inflation über Prognose und ein BIP-Plus von 4,3 Prozent.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
KI-Zweifel, Zollhammer und heiße Inflation – die Wall Street flieht vor dem Feiertag
Vor dem langen Thanksgiving-Wochenende trifft die Wall Street eine Mischung, die kaum ungünstiger sein könnte: Am Donnerstag bleibt die Börse geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt – wer Risiko abbauen will, tut es heute.
Die breiteren Indizes trifft es noch härter als den Dow. Laut Yahoo Finance verliert der S&P 500 zur selben Zeit 2,98 Prozent auf 6.986,49 Punkte und fällt damit unter die Marke von 7.000 Zählern, der technologielastige Nasdaq Composite bricht um 4,30 Prozent auf 22.712,17 Punkte ein. Das Angstbarometer VIX springt um gut 25 Prozent auf über 33 Punkte. Laut Reuters steuern S&P 500 und Nasdaq auf ihren schwächsten November seit 2008 zu.
Hauptauslöser bleibt der Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten. Schon am Dienstag hatten Chipaktien laut Yahoo Finance rund acht Prozent verloren, heute setzt sich der Abwärtstrend fort. Reuters zufolge zweifeln Anleger immer stärker daran, dass die zum Teil mit Schulden finanzierten Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren ausreichende Renditen abwerfen. Die Erleichterung über die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die zu Wochenbeginn noch die stärkste Tagesrally seit April 2025 ausgelöst hatte, ist damit weitgehend verflogen. Vorbörslich gerieten neben Nvidia auch Micron Technology (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) und Advanced Micro Devices (US-Handelssymbol: AMD, ISIN: US0079031078) unter Druck; Reuters nannte Abschläge von 8,3 beziehungsweise 7 Prozent. Selbst Dell Technologies (US-Handelssymbol: DELL, ISIN: US24703L2025) verlor vorbörslich rund 7 Prozent – trotz angehobener Jahresprognose.
Zweiter Belastungsfaktor ist die Handelspolitik. Laut Yahoo Finance schlägt die Regierung von Präsident Donald Trump nach einer achtmonatigen Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Einfuhren aus China, der Europäischen Union und zwölf weiteren großen Handelspartnern vor. Für China kämen die 20 Prozent laut Reuters zu den bereits bestehenden Abgaben von rund 25 Prozent hinzu. In Kraft treten sollen die Zölle erst nach Anhörungen – laut einem US-Regierungsvertreter frühestens im Januar. Für Händler und importabhängige Industrieunternehmen ist das zwei Tage vor dem Black Friday ein denkbar schlechtes Signal.
Drittens die Zinsen: Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte nach Lage der Dinge auf ihrer Sitzung am 9. Dezember die Zinsen anheben, nicht senken. Laut Yahoo Finance preist der Terminmarkt eine Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte ein. Die heutigen Inflationsdaten (siehe unten) ändern daran nichts. Bemerkenswert: Anleger flüchten dennoch in Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fällt laut Yahoo Finance auf rund 4,83 Prozent. Der Ölpreis zieht dagegen an: Die US-Sorte WTI kostet rund 83 US-Dollar je Barrel, gut ein Prozent mehr als am Vortag – laut Reuters getrieben vom anhaltenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran.
KI- und Chip-Ausverkauf
Nvidia, Micron und AMD verlieren erneut kräftig – Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen belasten auch Amazon und Alphabet.
Neue Zollpläne
Bis zu 20 Prozent auf Importe aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern – frühestens ab Januar.
Inflation zieht an
Die PCE-Rate steigt auf 3,8 Prozent, der Kernwert mit 3,3 Prozent über der Prognose.
Zinserhöhung im Dezember
Der Markt rechnet nahezu sicher mit einer Fed-Zinsanhebung um 25 Basispunkte.
Feiertags-Effekt
Vor Thanksgiving und dem verkürzten Freitagshandel bauen Anleger Risiken ab.
Dow Jones Gewinner
Versicherer, Ölkonzern, Konsumriese: die sicheren Häfen sind gefragt
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|1. Travelers TRV · US89417E1091
|404,77
|+1,04 %
|2. Chevron CVX · US1667641005
|210,63
|+0,91 %
|3. Procter & Gamble PG · US7427181091
|173,08
|+0,35 %
|4. Coca-Cola KO · US1912161007
|97,69
|+0,07 %
|5. McDonald's MCD · US5801351017
|280,24
|-0,16 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Unter dem Namen: US-Handelssymbol · ISIN.
Quelle: Yahoo Finance
Travelers Aktie (US-Handelssymbol: TRV, ISIN: US89417E1091): Der Sach- und Haftpflichtversicherer ist mit einem Plus von 1,04 Prozent auf 404,77 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Eine konkrete Unternehmensmeldung lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Travelers von seinem Profil: Das Versicherungsgeschäft hängt weder an KI-Investitionen noch an Importzöllen, steigende Zinsen verbessern tendenziell die Erträge aus den Kapitalanlagen. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 418 US-Dollar fehlen gut drei Prozent.
Chevron Aktie (US-Handelssymbol: CVX, ISIN: US1667641005): Der Ölkonzern legt um 0,91 Prozent auf 210,63 US-Dollar zu und ist damit der zweitstärkste Wert im Dow. Rückenwind kommt vom Ölpreis, der laut Reuters wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiter steigt. Chevron gehörte schon zuvor zu den stärksten Dow-Werten des Jahres 2026: Laut Yahoo Finance lag die Aktie Ende Oktober rund 52 Prozent im Plus. Das 52-Wochen-Hoch notiert bei 236,48 US-Dollar.
Procter & Gamble Aktie (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091): Der Konsumgüterkonzern gewinnt 0,35 Prozent auf 173,08 US-Dollar. Im frühen Handel markierte die Aktie bei 173,60 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Procter & Gamble ist das Paradebeispiel für die heutige Flucht in Qualität: Windeln, Waschmittel und Rasierer werden auch in schwierigen Zeiten gekauft, KI-Fantasie spielt keine Rolle.
Coca-Cola Aktie (US-Handelssymbol: KO, ISIN: US1912161007): Der Getränkehersteller hält sich mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 97,69 US-Dollar knapp im Plus. Auch hier fehlt ein konkreter Tagesauslöser; nach Einschätzung der Redaktion stützt die defensive Rotation. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 100,56 US-Dollar ist es nicht mehr weit.
McDonald's Aktie (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017): Der Fast-Food-Konzern komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner – allerdings mit einem leichten Minus von 0,16 Prozent auf 280,24 US-Dollar. Weil heute nur vier Dow-Werte zulegen, reicht schon ein nahezu unveränderter Kurs für Rang fünf.
Dow Jones Gewinner und Verlierer
Prozent
Quelle: Yahoo Finance, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ)
Daten als Tabelle
|Aktie
|Veränderung
|Travelers
|+1,04
|Chevron
|+0,91
|Procter & Gamble
|+0,35
|Coca-Cola
|+0,07
|McDonald's
|-0,16
|Goldman Sachs
|-3,40
|Caterpillar
|-4,80
|Alphabet (A)
|-4,97
|Amazon
|-5,48
|Nvidia
|-8,28
Dow Jones Verlierer
Nvidia führt den KI-Abverkauf an – Alphabet und Goldman auf Jahrestief
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|1. Nvidia NVDA · US67066G1040
|142,51
|-8,28 %
|2. Amazon AMZN · US0231351067
|238,47
|-5,48 %
|3. Alphabet (A) GOOGL · US02079K3059
|265,19
|-4,97 %
|4. Caterpillar CAT · US1491231015
|514,64
|-4,80 %
|5. Goldman Sachs GS · US38141G1040
|778,61
|-3,40 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Unter dem Namen: US-Handelssymbol · ISIN.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der Chipkonzern bricht um 8,28 Prozent auf 142,51 US-Dollar ein und ist damit mit Abstand der größte Dow Jones Verlierer. Vorbörslich hatte die Aktie laut dpa-AFX bereits 5,5 Prozent verloren, im Handel beschleunigte sich der Abverkauf. Die Euphorie über die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten ist binnen zwei Tagen verpufft; der Philadelphia-Halbleiterindex war schon am Dienstag um fast acht Prozent eingebrochen. Kommende Woche soll Huang laut Yahoo Finance vor dem US-Kongress aussagen – ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Das 52-Wochen-Tief von 124,50 US-Dollar vom vergangenen Freitag liegt rund 13 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Amazon Aktie (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067): Der Online-Händler und Cloud-Anbieter verliert 5,48 Prozent auf 238,47 US-Dollar. Laut Reuters trifft die Skepsis gegenüber den KI-Investitionen nicht nur die Chiphersteller, sondern auch die großen Cloud-Konzerne, die diese Rechenzentren bauen. Amazon trifft es nach Einschätzung der Redaktion doppelt: Die vorgeschlagenen Zölle auf Importe aus China und weiteren Ländern kommen zwei Tage vor dem Black Friday, dem wichtigsten Shopping-Tag des Jahres für den Händler. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 287,20 US-Dollar hat die Aktie rund 17 Prozent verloren.
Alphabet Aktie (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059): Die Google-Mutter rutscht um 4,97 Prozent auf 265,19 US-Dollar ab. Im frühen Handel fiel die A-Aktie bis auf 262,73 US-Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht; laut Reuters belasten auch hier die Zweifel an der Rentabilität der KI-Ausgaben.
Caterpillar Aktie (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015): Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern gibt 4,80 Prozent auf 514,64 US-Dollar nach. Caterpillar galt lange als Profiteur des Rechenzentrumsbooms, etwa über Stromaggregate – und genau diese KI-Fantasie wird seit Wochen ausgepreist. Laut Yahoo Finance hatte die Aktie im Juni noch über 1.060 US-Dollar gekostet, trotz eines Rekord-Auftragsbestands von rund 78 Milliarden US-Dollar. Heute kommen nach Einschätzung der Redaktion zwei Belastungen hinzu: die Zollpläne und ein enttäuschender Ausblick des Landmaschinenherstellers Deere & Company (US-Handelssymbol: DE, ISIN: US2441991054), dessen Aktie laut dpa-AFX vorbörslich 3,4 Prozent nachgab. Das 52-Wochen-Tief von 508,11 US-Dollar ist nur noch gut ein Prozent entfernt.
Goldman Sachs Aktie (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040): Die Investmentbank schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 3,40 Prozent auf 778,61 US-Dollar ab – rechnerisch hauchdünn vor Microsoft (US-Handelssymbol: MSFT, ISIN: US5949181045), das ebenfalls gerundet 3,40 Prozent verliert. Im frühen Handel markierte Goldman bei 772,74 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Eine konkrete Meldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion leidet die Bank unter der Sorge, dass ein anhaltender Ausverkauf das Geschäft mit Börsengängen und Übernahmen bremst. Wegen ihres hohen Kurses wiegt die Aktie im preisgewichteten Dow besonders schwer: Mit einem Abschlag von 27,41 US-Dollar je Aktie kostet sie den Index mehr Punkte als jeder andere Wert.
US-Wirtschaftsdaten
Wachstum boomt, Inflation zieht an – Rückenwind für die Zinsfalken
Der Datenkalender war vor dem Feiertag prall gefüllt – und das Bild ist eindeutig: Die US-Wirtschaft läuft heiß. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal laut zweiter Schätzung des Bureau of Economic Analysis (BEA) annualisiert um 4,3 Prozent. Die erste Schätzung hatte noch 3,4 Prozent ergeben, Volkswirte hatten nur mit einer leichten Aufwärtsrevision auf 3,5 Prozent gerechnet.
Für die Börse wichtiger ist die Inflation. Der von der Fed bevorzugte PCE-Preisindex stieg im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 3,8 Prozent zum Vorjahr – beides wie erwartet, aber die Jahresrate liegt laut Yahoo Finance so hoch wie seit 2023 nicht mehr. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel kletterte auf 3,3 Prozent und damit einen Tick über die Prognose von 3,2 Prozent. Auf Monatssicht legte der Kern-PCE wie erwartet um 0,3 Prozent zu. Hinzu kommt ein robuster Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken in der Woche bis 21. November auf 189.000, nach revidiert 202.000 in der Vorwoche; erwartet worden waren rund 200.000. Etwas schwächer fiel der Auftragseingang langlebiger Güter aus, der im Oktober nur um 0,2 Prozent zulegte.
Unterm Strich liefern die Daten den Befürwortern einer Zinserhöhung Argumente: Starkes Wachstum, sinkende Arbeitslosenanträge und eine Kerninflation von über drei Prozent lassen der Fed wenig Spielraum. Für den weiteren Handelsverlauf stehen noch die Neubauverkäufe für Oktober (16:00 Uhr MEZ), die Öllagerdaten der Energiebehörde EIA (16:30 Uhr MEZ) und am Abend um 20:00 Uhr MEZ das Konjunkturbuch der Fed, das Beige Book, auf der Agenda. Bereits am Mittag hatte Fed-Vizechefin für Bankenaufsicht Michelle Bowman in einer vorab aufgezeichneten Rede zur Bankenregulierung gesprochen.
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|BIP Q3, 2. Schätzung 14:30 Uhr
|4,3 %
|3,5 %
|3,4 %
|PCE-Preise J/J (Okt.) 14:30 Uhr
|3,8 %
|3,8 %
|3,6 %
|PCE-Preise M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,3 %
|0,3 %
|0,5 %
|Kern-PCE J/J (Okt.) 14:30 Uhr
|3,3 %
|3,2 %
|3,1 %
|Kern-PCE M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,3 %
|0,3 %
|0,3 %
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 Uhr
|189.000
|200.000
|202.000
|Langlebige Güter M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,2 %
|0,5–0,7 %
|1,9 %
|Neubauverkäufe (Okt.) 16:00 Uhr
|–
|650.000
|676.000
|EIA-Rohöllager (Woche) 16:30 Uhr
|–
|–
|+3,38 Mio. Barrel
Uhrzeiten in MEZ. Veränderungsraten zum Vormonat (M/M) bzw. Vorjahr (J/J); BIP annualisiert. Fehlende Werte: –.
Quelle: BEA, Yahoo Finance, Reuters, TipRanks, XTB
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|1. Travelers TRV · US89417E1091
|404,77
|+1,04 %
|2. Chevron CVX · US1667641005
|210,63
|+0,91 %
|3. Procter & Gamble PG · US7427181091
|173,08
|+0,35 %
|4. Coca-Cola KO · US1912161007
|97,69
|+0,07 %
|5. McDonald's MCD · US5801351017
|280,24
|-0,16 %
|6. Walmart WMT · US9311421039
|132,03
|-0,21 %
|7. IBM IBM · US4592001014
|234,32
|-0,55 %
|8. Visa V · US92826C8394
|414,14
|-0,63 %
|9. Nike NKE · US6541061031
|35,51
|-0,67 %
|10. Home Depot HD · US4370761029
|351,15
|-0,72 %
|11. Johnson & Johnson JNJ · US4781601046
|274,25
|-0,80 %
|12. UnitedHealth UNH · US91324P1021
|339,13
|-0,86 %
|13. Sherwin-Williams SHW · US8243481061
|349,25
|-1,00 %
|14. Walt Disney DIS · US2546871060
|121,20
|-1,07 %
|15. Merck & Co. MRK · US58933Y1055
|139,99
|-1,12 %
|16. Apple AAPL · US0378331005
|349,61
|-1,26 %
|17. Amgen AMGN · US0311621009
|466,47
|-1,58 %
|18. JPMorgan JPM · US46625H1005
|311,27
|-1,84 %
|19. American Express AXP · US0258161092
|302,85
|-1,90 %
|20. Salesforce CRM · US79466L3024
|189,46
|-1,97 %
|21. Boeing BA · US0970231058
|160,24
|-2,06 %
|22. Cisco CSCO · US17275R1023
|91,73
|-2,40 %
|23. 3M MMM · US88579Y1010
|182,16
|-2,66 %
|24. Honeywell HON · US4385162056
|217,88
|-3,09 %
|25. Microsoft MSFT · US5949181045
|479,28
|-3,40 %
|26. Goldman Sachs GS · US38141G1040
|778,61
|-3,40 %
|27. Caterpillar CAT · US1491231015
|514,64
|-4,80 %
|28. Alphabet (A) GOOGL · US02079K3059
|265,19
|-4,97 %
|29. Amazon AMZN · US0231351067
|238,47
|-5,48 %
|30. Nvidia NVDA · US67066G1040
|142,51
|-8,28 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Unter dem Namen: US-Handelssymbol · ISIN.
Quelle: Yahoo Finance
Der Dow Jones Check zeigt einen klaren Ausverkauf: Nur 4 Werte notieren im Plus, 26 im Minus. Oben stehen ein Versicherer, ein Ölkonzern und zwei Konsumgüterhersteller, unten die KI- und Technologieschwergewichte Nvidia, Amazon, Alphabet und Microsoft sowie die konjunkturabhängigen Industriewerte Caterpillar, Honeywell (US-Handelssymbol: HON, ISIN: US4385162056) und 3M (US-Handelssymbol: MMM, ISIN: US88579Y1010). Weil der Dow preisgewichtet ist, zählt der Kursverlust in Dollar: Goldman Sachs (-27,41 US-Dollar) und Caterpillar (-25,96 US-Dollar) belasten den Index deshalb stärker als Nvidia, obwohl der Chipkonzern prozentual mehr als doppelt so viel verliert.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 25.11.2026 gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) bei 49.021,80 Punkten, ein Minus von 1,99 Prozent zum Vortagesschluss von 50.018,70 Punkten.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen Travelers (+1,04 %), Chevron (+0,91 %), Procter & Gamble (+0,35 %) und Coca-Cola (+0,07 %) die Liste an; McDonald's (-0,16 %) folgt auf Rang fünf.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (-8,28 %), Amazon (-5,48 %), Alphabet (-4,97 %), Caterpillar (-4,80 %) und Goldman Sachs (-3,40 %).
Was bewegt die Wall Street heute? Der anhaltende Ausverkauf bei KI- und Chipwerten, neue Zollvorschläge der US-Regierung gegen China, die EU und weitere Handelspartner sowie eine Kern-PCE-Inflation von 3,3 Prozent, die die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember festigt.
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