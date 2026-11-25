Chevron Aktie (US-Handelssymbol: CVX, ISIN: US1667641005): Der Ölkonzern legt um 0,91 Prozent auf 210,63 US-Dollar zu und ist damit der zweitstärkste Wert im Dow. Rückenwind kommt vom Ölpreis, der laut Reuters wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiter steigt. Chevron gehörte schon zuvor zu den stärksten Dow-Werten des Jahres 2026: Laut Yahoo Finance lag die Aktie Ende Oktober rund 52 Prozent im Plus. Das 52-Wochen-Hoch notiert bei 236,48 US-Dollar.

Procter & Gamble Aktie (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091): Der Konsumgüterkonzern gewinnt 0,35 Prozent auf 173,08 US-Dollar. Im frühen Handel markierte die Aktie bei 173,60 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Procter & Gamble ist das Paradebeispiel für die heutige Flucht in Qualität: Windeln, Waschmittel und Rasierer werden auch in schwierigen Zeiten gekauft, KI-Fantasie spielt keine Rolle.

Coca-Cola Aktie (US-Handelssymbol: KO, ISIN: US1912161007): Der Getränkehersteller hält sich mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 97,69 US-Dollar knapp im Plus. Auch hier fehlt ein konkreter Tagesauslöser; nach Einschätzung der Redaktion stützt die defensive Rotation. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 100,56 US-Dollar ist es nicht mehr weit.

McDonald's Aktie (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017): Der Fast-Food-Konzern komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner – allerdings mit einem leichten Minus von 0,16 Prozent auf 280,24 US-Dollar. Weil heute nur vier Dow-Werte zulegen, reicht schon ein nahezu unveränderter Kurs für Rang fünf.