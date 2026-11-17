Nach dem Ausverkauf vom Montag findet die Wall Street zunächst keinen Halt. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 9:50 Uhr New Yorker Zeit (15:50 Uhr MEZ) bei 51.376,48 Punkten und damit 0,45 Prozent unter dem Vortagesschluss von 51.608,17 Zählern. Bereits am Montag hatte der Leitindex rund 739 Punkte oder 1,4 Prozent abgegeben. Unsere Dow Jones Analyse zeigt heute ein auffälliges Muster: Der Rückgang geht vor allem auf das Konto von zwei Schwergewichten. Salesforce und UnitedHealth kosten den preisgewichteten Index rechnerisch zusammen fast 190 Punkte – mehr als das gesamte Tagesminus. Auf der anderen Seite stemmen sich Nike, Disney und Caterpillar gegen den Abwärtssog. Im frühen Handel pendelte der Dow zwischen 51.183,68 und 51.388 Punkten.
Dow Jones Check: Nike, Disney und Caterpillar stemmen sich gegen den Abwärtssog – Salesforce, UnitedHealth und IBM ziehen den Dow ins Minus
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 17.11.2026: Der Dow fällt bis 9:50 Uhr New Yorker Zeit (15:50 Uhr MEZ) um 0,45 Prozent auf 51.376,48 Punkte. Dow Jones Gewinner sind Nike (+2,74 %), Disney (+1,52 %) und Caterpillar (+1,40 %), die größten Dow Jones Verlierer Salesforce (−5,86 %), UnitedHealth (−4,67 %) und IBM (−1,88 %). Dazu Einzelhandelsumsätze, schwache Industrieproduktion und der Countdown zu den Nvidia-Zahlen.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Warten auf Nvidia, Zinsangst und ein Software-Beben – die Nerven liegen blank
Der Dienstag steht ganz im Zeichen eines Termins nach Börsenschluss: Nvidia legt seine Zahlen zum dritten Quartal vor – die ersten seit dem abrupten Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang. Bis dahin meiden viele Anleger Risiken, während einzelne Konzerne mit eigenen Nachrichten Akzente setzen.
Der wichtigste Kurstreiber bleibt Nvidia. Interimschefin Colette Kress, bisher Finanzchefin, wird die Telefonkonferenz am Abend leiten. Analysten erwarten laut Yahoo Finance einen Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar bei einem Umsatz von gut 109 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hat binnen eines Monats rund ein Viertel ihres Wertes verloren – und weil Nvidia das größte Gewicht in S&P 500 und Nasdaq 100 hat, entscheidet der Bericht über die Stimmung im gesamten KI-Handel. Zusätzlich belastet eine neue Regel des US-Handelsministeriums, die den Fernzugriff chinesischer Firmen auf KI-Rechenkapazität im Ausland einschränken soll. Am Donnerstag folgt mit dem Börsengang von Anthropic der nächste Stimmungstest für die Branche.
Hinzu kommt die Zinsfront. Der Präsident der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, plädierte in einer Rede in Argentinien dafür, die Zinsen bald wieder anzuheben – und vor dem Frühjahr weiter nachzulegen. Die Inflation sei nicht nur zu hoch, sondern auch breit verankert. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,14 Prozent und damit in der Nähe des höchsten Standes seit einem Monat. Das drückt vor allem auf hoch bewertete Wachstumsaktien. Der Ölpreis erholt sich nach dem Rückgang vom Montag: US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 1,7 Prozent auf gut 87 US-Dollar.
Auffällig ist der Ausverkauf in zwei Branchen. Software-Werte geraten breit unter Druck: Neben Salesforce verlieren auch ServiceNow, Workday, HubSpot und DocuSign zwischen vier und gut fünf Prozent. Gleichzeitig rutschen US-Krankenversicherer ab – Humana und CVS Health geben jeweils mehr als 3,5 Prozent nach. Einen eindeutigen gemeinsamen Auslöser konnten wir bis Redaktionsschluss nicht ausmachen. Unternehmensseitig liefern dagegen Disney und Home Depot frische Quartalszahlen, Nike stellt seine Fünfjahresstrategie vor.
Nvidia-Zahlen nach Börsenschluss
Erster Bericht seit Huangs Rücktritt – der Termin gilt als Richtungsentscheidung für den KI-Handel.
Falkenhafte Fed-Töne
Fed-Präsident Musalem fordert baldige Zinserhöhungen, die Zehnjahresrendite steht über fünf Prozent.
Software und Versicherer unter Druck
Salesforce und UnitedHealth kosten den Dow allein fast 190 Punkte.
Unternehmensnachrichten stützen
Nike-Strategietag, Disney-Zahlen und eine Hochstufung für Cisco bremsen die Verluste.
Gemischte Konjunkturdaten
Einzelhandel leicht über Erwartungen, Industrieproduktion deutlich darunter.
Dow Jones Gewinner
Strategie, Zahlen, Gegenbewegung: Nike setzt sich an die Spitze
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Nike
|39,31
|+2,74 %
|Fünfjahresstrategie zum Investorentag
|2
|Walt Disney
|120,52
|+1,52 %
|Quartalszahlen, 52-Wochen-Hoch im Handelsverlauf
|3
|Caterpillar
|578,28
|+1,40 %
|Gegenbewegung nach Monatsverlust
|4
|Boeing
|167,50
|+1,36 %
|Erholung vom 52-Wochen-Tief
|5
|Cisco Systems
|95,43
|+0,96 %
|Hochstufung durch HSBC
Kurse in US-Dollar, Stand 9:50 Uhr ET (15:50 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller ist mit einem Plus von 2,74 Prozent auf 39,31 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Auslöser ist die neue Fünfjahresstrategie „Full Stride Ahead“, die Nike vor seinem Investorentag vorgestellt hat. Bis zum Geschäftsjahr 2031 peilt der Konzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 US-Dollar und eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent an. Der Umsatz soll ausgehend vom Geschäftsjahr 2027 um rund fünf Milliarden US-Dollar wachsen, das Sparprogramm jährlich etwa 2,5 Milliarden US-Dollar bringen. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich bestätigte Nike. Zeitweise lag die Aktie rund vier Prozent im Plus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 69,14 US-Dollar ist sie allerdings noch weit entfernt.
Walt Disney Aktie (DIS, ISIN US2546871060): Der Unterhaltungskonzern steigt um 1,52 Prozent auf 120,52 US-Dollar und markierte im frühen Handel bei 120,83 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Im vierten Geschäftsquartal verdiente Disney bereinigt 1,77 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Erwartung von 1,68 US-Dollar; der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden US-Dollar. Die Freizeitparks erzielten einen Rekordumsatz. Dazu kommen eine um 33 Prozent höhere Dividende und geplante Aktienrückkäufe von rund neun Milliarden US-Dollar. Vorbörslich war die Aktie noch ins Minus gedreht – unter anderem wegen schwächerer Besucherzahlen in Hongkong und Shanghai.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller gewinnt 1,40 Prozent auf 578,28 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensmeldung lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich um eine Gegenbewegung: Caterpillar wird an der Börse inzwischen ähnlich wie ein KI-Wert gehandelt und hat seit dem Juni-Hoch von 1.073,46 US-Dollar fast die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 537,08 US-Dollar. Wegen des hohen Aktienkurses wirkt das Plus im preisgewichteten Dow besonders stark – rechnerisch steuert Caterpillar fast 50 Punkte bei.
Boeing Aktie (BA, ISIN US0970231058): Der Flugzeugbauer legt um 1,36 Prozent auf 167,50 US-Dollar zu. Auch hier fehlt ein klarer Tagesauslöser. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert die Aktie von einer technischen Erholung: Kurz nach Handelsbeginn war sie bei 164,65 US-Dollar noch auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Seit Jahresbeginn liegt Boeing deutlich im Minus.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Der Netzwerkausrüster komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 0,96 Prozent auf 95,43 US-Dollar. Rückenwind kommt laut dem Branchendienst The Fly von der britischen Bank HSBC, die die Aktie hochgestuft hat. Als Begründung verweist HSBC auf starke Zahlen zum ersten Geschäftsquartal und die angehobene Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027.
Dow Jones Verlierer
Software und Gesundheit im Ausverkauf: Salesforce führt die Verliererliste an
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Salesforce
|202,28
|−5,86 %
|Breiter Ausverkauf bei Software-Werten
|2
|UnitedHealth
|392,80
|−4,67 %
|Krankenversicherer unter Druck
|3
|IBM
|237,95
|−1,88 %
|Schwäche im Tech-Sektor
|4
|Microsoft
|511,77
|−1,20 %
|Software- und KI-Sorgen
|5
|Home Depot
|343,79
|−1,07 %
|Zahlen besser als erwartet, Chefwechsel
Kurse in US-Dollar, Stand 9:50 Uhr ET (15:50 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Salesforce Aktie (CRM, ISIN US79466L3024): Der SAP-Rivale ist mit einem Minus von 5,86 Prozent auf 202,28 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Vormittags. Eine unternehmensspezifische Nachricht war bis Redaktionsschluss nicht erkennbar; die Aktie fällt im Gleichschritt mit anderen Software-Werten wie Workday, HubSpot und ServiceNow. Nach Einschätzung der Redaktion verstärken sich dabei die Sorgen, dass KI-Anbieter wie Anthropic klassischen Unternehmenssoftware-Häusern Geschäft abnehmen könnten – kurz vor deren Börsengang. Hinzu kommen hausgemachte Themen: Anfang November hatte S&P das Kreditrating von A+ auf A gesenkt und auf steigende Übernahmeaktivitäten verwiesen, nachdem Salesforce die Käufe von Braze und Cresta angekündigt hatte. Rechnerisch kostet Salesforce den Dow rund 75 Punkte.
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der größte US-Krankenversicherer verliert 4,67 Prozent auf 392,80 US-Dollar und ist wegen seines hohen Aktienkurses der mit Abstand größte Belastungsfaktor: Rechnerisch drückt UnitedHealth den Dow um rund 115 Punkte. Der Abschlag trifft die gesamte Branche – Humana fällt um gut vier Prozent, CVS Health um mehr als dreieinhalb Prozent. Eine konkrete Meldung als Auslöser konnten wir bis Redaktionsschluss nicht ermitteln. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach der jüngsten Erholung Gewinne mit: Am Montag hatte die Aktie noch rund ein Prozent zugelegt.
IBM Aktie (IBM, ISIN US4592001014): Der IT-Konzern gibt 1,88 Prozent auf 237,95 US-Dollar nach. Auch hier lag keine konkrete Unternehmensnachricht vor. Nach Einschätzung der Redaktion leidet IBM mit seinem großen Software- und Beratungsgeschäft unter der gleichen Stimmung wie Salesforce. Vom 52-Wochen-Hoch bei 332,46 US-Dollar ist die Aktie inzwischen fast 30 Prozent entfernt.
Microsoft Aktie (MSFT, ISIN US5949181045): Der Softwarekonzern verliert 1,20 Prozent auf 511,77 US-Dollar und notiert damit nahe seinem bisherigen Tagestief. Einen eigenen Auslöser gibt es nicht; nach Einschätzung der Redaktion belastet der Abverkauf im Software-Sektor. Laut MT Newswires plant Anthropic zum Börsengang zusätzlich eine Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar – das Rennen um die KI-Vorherrschaft wird damit noch kapitalintensiver.
Home Depot Aktie (HD, ISIN US4370761029): Die Baumarktkette schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 343,79 US-Dollar ab – obwohl die Zahlen zum dritten Quartal besser ausfielen als erwartet. Der Umsatz stieg um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,86 US-Dollar. Anleger stören sich jedoch an der um 0,5 Prozent gesunkenen Zahl der Kundentransaktionen und an der leicht gekappten Margenprognose. Zudem wird Finanzchef Richard McPhail ab 23. November neuer Konzernchef. Zur Eröffnung war die Aktie bis auf 334,44 US-Dollar gefallen, hat sich seither aber deutlich erholt.
US-Wirtschaftsdaten
Konsum hält, Industrie schwächelt – die Fed sieht trotzdem keinen Grund zur Entwarnung
Die US-Konjunkturdaten zeichnen ein gemischtes Bild. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent zum Vormonat und damit leicht stärker als die von Volkswirten erwarteten 0,1 Prozent; im September hatte das Plus revidiert noch 0,8 Prozent betragen. Ohne Autos und Benzin legten die Umsätze sogar um 0,5 Prozent zu – ein Zeichen, dass die Verbraucher vor dem Weihnachtsgeschäft weiter Geld ausgeben. Weniger erfreulich für die Zinsdebatte: Die Importpreise kletterten im Oktober um 1,1 Prozent, erwartet waren 0,7 Prozent. Die Exportpreise zogen ebenfalls um 1,1 Prozent an.
Die Industrieproduktion enttäuschte dagegen deutlich. Sie sank im Oktober um 0,4 Prozent, während Volkswirte mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent gerechnet hatten; im September war sie noch um 0,7 Prozent gestiegen. Belastet haben vor allem die Versorger und der Bergbau, während die Fertigung um 0,3 Prozent zulegte. Die Kapazitätsauslastung fiel auf 76,4 Prozent von 76,8 Prozent. Für die Notenbank bleibt die Lage damit unbequem: steigender Preisdruck bei Importen, robuster Konsum – und eine Industrie, die an Schwung verliert.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Einzelhandelsumsätze Oktober (m/m)
|+0,2 %
|+0,1 %
|+0,8 %
|14:30
|Einzelhandel ohne Autos und Benzin (m/m)
|+0,5 %
|–
|–
|14:30
|Importpreise Oktober (m/m)
|+1,1 %
|+0,7 %
|+1,1 %
|14:30
|Exportpreise Oktober (m/m)
|+1,1 %
|+0,5 %
|+2,2 %
|15:15
|Industrieproduktion Oktober (m/m)
|−0,4 %
|+0,1 %
|+0,7 %
|15:15
|Fertigung Oktober (m/m)
|+0,3 %
|+0,2 bis +0,3 %
|+0,3 %
|15:15
|Kapazitätsauslastung Oktober
|76,4 %
|–
|76,8 %
|16:00
|NAHB-Immobilienindex November
|ausstehend
|29
|29
|nach 22:00
|Nvidia-Quartalszahlen
|ausstehend
|EPS 2,47 USD
|–
Quelle: US Census Bureau, BLS, Federal Reserve, Yahoo Finance, investinglive
Im weiteren Verlauf richtet sich der Blick auf den NAHB-Index der Hausbauer um 16:00 Uhr MEZ, für den Volkswirte einen unveränderten Wert von 29 Punkten erwarten. Der eigentliche Höhepunkt folgt aber nach dem US-Börsenschluss um 22:00 Uhr MEZ: die Nvidia-Zahlen. Musalems Plädoyer für zügige Zinserhöhungen dürfte durch die höheren Importpreise eher Rückenwind erhalten.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Nike
|NKE
|US6541061031
|39,31
|+2,74 %
|2
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|120,52
|+1,52 %
|3
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|578,28
|+1,40 %
|4
|Boeing
|BA
|US0970231058
|167,50
|+1,36 %
|5
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|95,43
|+0,96 %
|6
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|219,28
|+0,95 %
|7
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|219,81
|+0,85 %
|8
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|352,52
|+0,56 %
|9
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|276,02
|+0,49 %
|10
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|182,53
|+0,47 %
|11
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|258,34
|+0,23 %
|12
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|353,40
|+0,18 %
|13
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|128,34
|−0,05 %
|14
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|890,80
|−0,08 %
|15
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|99,31
|−0,17 %
|16
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|402,34
|−0,18 %
|17
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|461,44
|−0,19 %
|18
|American Express
|AXP
|US0258161092
|318,43
|−0,19 %
|19
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|172,49
|−0,31 %
|20
|Visa
|V
|US92826C8394
|424,25
|−0,52 %
|21
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|155,30
|−0,54 %
|22
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|143,29
|−0,81 %
|23
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|280,21
|−0,83 %
|24
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|281,34
|−0,84 %
|25
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|334,96
|−0,96 %
|26
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|343,79
|−1,07 %
|27
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|511,77
|−1,20 %
|28
|IBM
|IBM
|US4592001014
|237,95
|−1,88 %
|29
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|392,80
|−4,67 %
|30
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|202,28
|−5,86 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:50 Uhr ET (15:50 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zeigt: 12 Werte notieren im Plus, 18 im Minus. Oben stehen Konsum- und Industrietitel mit eigenen Nachrichten sowie Chevron mit dem festeren Ölpreis, unten Software, Gesundheit und Teile der Finanzbranche. Bei JPMorgan Chase (−0,96 %) sorgt die Ankündigung für Gesprächsstoff, dass Finanzchef Jeremy Barnum im kommenden Jahr abtritt. Entscheidend ist heute aber die Preisgewichtung des Dow: Weil UnitedHealth und Salesforce hohe Aktienkurse und große Tagesverluste vereinen, erklären sie den Rückgang praktisch allein. Nvidia hält sich vor den Zahlen mit −0,54 Prozent vergleichsweise stabil.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 17.11.2026 gegen 9:50 Uhr New Yorker Zeit (15:50 Uhr MEZ) bei 51.376,48 Punkten, ein Minus von 0,45 Prozent zum Montagsschluss.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen Nike (+2,74 %), Disney (+1,52 %), Caterpillar (+1,40 %), Boeing (+1,36 %) und Cisco (+0,96 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Salesforce (−5,86 %), UnitedHealth (−4,67 %), IBM (−1,88 %), Microsoft (−1,20 %) und Home Depot (−1,07 %).
Was bewegt die Wall Street heute? Der Countdown zu den Nvidia-Zahlen nach Börsenschluss, falkenhafte Töne von Fed-Präsident Musalem, Anleiherenditen über fünf Prozent sowie ein Ausverkauf bei Software- und Versicherungswerten. Dazu kommen gemischte Konjunkturdaten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.