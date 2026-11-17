Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller ist mit einem Plus von 2,74 Prozent auf 39,31 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Auslöser ist die neue Fünfjahresstrategie „Full Stride Ahead“, die Nike vor seinem Investorentag vorgestellt hat. Bis zum Geschäftsjahr 2031 peilt der Konzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 US-Dollar und eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent an. Der Umsatz soll ausgehend vom Geschäftsjahr 2027 um rund fünf Milliarden US-Dollar wachsen, das Sparprogramm jährlich etwa 2,5 Milliarden US-Dollar bringen. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich bestätigte Nike. Zeitweise lag die Aktie rund vier Prozent im Plus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 69,14 US-Dollar ist sie allerdings noch weit entfernt.