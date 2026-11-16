Dow Jones Check: Procter & Gamble springt aufs Jahreshoch, McDonald's und Visa halten dagegen – Caterpillar, Nvidia und Amazon ziehen den Dow tiefer ins Minus

Das US-Handelsministerium hat am Montag eine vorläufige Regel erlassen, die ein lange bekanntes Schlupfloch schließen soll: Chinesische Unternehmen konnten bisher über Rechenzentren in Drittstaaten auf moderne KI-Chips zugreifen, ohne dass die Chips selbst nach China geliefert wurden. Laut Fortune brauchen Exporte fortschrittlicher KI-Chips an Rechenzentren in Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien künftig eine Lizenz. Zudem benötigen große Rechenzentrumsbetreiber weltweit eine Genehmigung, wenn sie Unternehmen mit Sitz in China Zugang gewähren; wer solche Kunden bereits bedient, hat dafür 90 Tage Zeit. Ausgenommen sind Endnutzer, die US-Konzernen gehören. Hintergrund ist der Skandal um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang, der Washington zum Handeln gedrängt hat. US-Präsident Donald Trump sagte laut Yahoo Finance, eine Rückkehr Huangs sei keine schlechte Idee; Finanzminister Scott Bessent soll dem Verwaltungsrat dagegen eine Suche außerhalb des Konzerns nahegelegt haben.