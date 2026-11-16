Zur Mittagszeit an der Wall Street hat sich das Bild vom Handelsstart deutlich verdüstert. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 51.907,43 Punkten, ein Minus von 0,84 Prozent oder rund 440 Punkten zum Freitagsschluss. Kurz nach der Eröffnung hatte der Index um 9:52 Uhr Ortszeit noch bei 52.180,91 Zählern und damit lediglich 0,32 Prozent im Minus gelegen. Das bisherige Tagestief markierte der Dow bei 51.894,12 Punkten – also nur knapp unter dem aktuellen Stand. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Die Rotation in defensive Werte trägt weiter, sie reicht aber nicht mehr aus, um den Abverkauf bei Chip-, Tech- und Industriewerten aufzufangen.
Dow Jones Check: Procter & Gamble springt aufs Jahreshoch, McDonald's und Visa halten dagegen – Caterpillar, Nvidia und Amazon ziehen den Dow tiefer ins Minus
Dow Jones Analyse zur Mittagszeit am 16.11.2026: Der Dow fällt bis 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) um 0,84 Prozent auf 51.907,43 Punkte. Dow Jones Gewinner sind Procter & Gamble (+1,88 %), McDonald's (+1,41 %) und Visa (+0,99 %), die größten Dow Jones Verlierer Caterpillar (−3,66 %), Nvidia (−3,54 %) und Amazon (−3,12 %). Dazu: neue US-Chipregeln, Warsh ohne Zinssignal und die Nvidia-Zahlen am Dienstag.
Im Vergleich zum ersten Dow Jones Check des Tages hat sich auch die Rangfolge verschoben. Procter & Gamble hat McDonald's an der Spitze abgelöst und ist auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen, UnitedHealth hat sich unter die Top 5 geschoben. Am anderen Ende hat Caterpillar die Rote Laterne von Alphabet übernommen, Nvidia hat seine Verluste mehr als verdoppelt, und Goldman Sachs ist neu unter den fünf größten Verlierern. Nur noch acht der 30 Dow-Werte notieren im Plus.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Neue Chipregeln, Nvidia-Chaos und Zinsangst – der Ausverkauf greift um sich
Seit Handelsbeginn hat sich die Nachrichtenlage für den KI-Komplex weiter zugespitzt. Zur Führungskrise bei Nvidia kommt nun eine Verschärfung der US-Exportkontrollen, die direkt auf das Geschäft mit Rechenzentren im Ausland zielt. Gleichzeitig bleibt die Zinsfront ungelöst.
Das US-Handelsministerium hat am Montag eine vorläufige Regel erlassen, die ein lange bekanntes Schlupfloch schließen soll: Chinesische Unternehmen konnten bisher über Rechenzentren in Drittstaaten auf moderne KI-Chips zugreifen, ohne dass die Chips selbst nach China geliefert wurden. Laut Fortune brauchen Exporte fortschrittlicher KI-Chips an Rechenzentren in Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien künftig eine Lizenz. Zudem benötigen große Rechenzentrumsbetreiber weltweit eine Genehmigung, wenn sie Unternehmen mit Sitz in China Zugang gewähren; wer solche Kunden bereits bedient, hat dafür 90 Tage Zeit. Ausgenommen sind Endnutzer, die US-Konzernen gehören. Hintergrund ist der Skandal um den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang, der Washington zum Handeln gedrängt hat. US-Präsident Donald Trump sagte laut Yahoo Finance, eine Rückkehr Huangs sei keine schlechte Idee; Finanzminister Scott Bessent soll dem Verwaltungsrat dagegen eine Suche außerhalb des Konzerns nahegelegt haben.
Der Druck auf die Halbleiterbranche ist breit: Micron, Intel, AMD und Broadcom verloren laut Trading Economics zwischen 4,8 und 7,1 Prozent. Der Nasdaq 100 lag laut dpa-AFX am frühen Nachmittag deutscher Zeit mehr als zwei Prozent im Minus, der S&P 500 rund 1,3 Prozent. Der Dow hält sich damit vergleichsweise wacker – er profitiert von seinem hohen Anteil an Konsum-, Gesundheits- und Versicherungswerten. Am Dienstag legt Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor, am Donnerstag soll der Börsengang von Anthropic folgen. Laut Trading Economics ist die Emission sechsfach überzeichnet, die Preisspanne liegt laut AP bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie.
An der Zinsfront brachte der Mittag keine Entlastung. Fed-Chef Kevin Warsh eröffnete eine Konferenz der Notenbank von San Francisco zu künstlicher Intelligenz und Produktivität. Laut AP äußerte er sich optimistisch über das Wachstumspotenzial von KI, nannte aber auch Risiken wie Jobverluste und einen kräftigen Einbruch am Aktienmarkt, falls sich die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur nicht auszahlen. Zur Inflation und zur Dezember-Sitzung sagte er nichts. Der Terminmarkt preist laut CME-FedWatch-Daten, über die TheStreet am Wochenende berichtete, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 93 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrt bei etwa 5,14 Prozent. Entlastung kommt vom Ölmarkt: WTI verbilligt sich um rund 2,5 Prozent auf gut 86 US-Dollar, Brent auf rund 93 US-Dollar. Der Volatilitätsindex VIX steigt über 21 Punkte.
Neue US-Exportregeln für KI-Chips
Lizenzpflicht für Rechenzentren in fünf Ländern und für den Zugang chinesischer Kunden – ein weiterer Schlag für den Chipsektor.
Nvidia-Führungsfrage vor den Zahlen
Debatte über eine Rückkehr von Jensen Huang, Quartalszahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss.
Anthropic-Börsengang am Donnerstag
Gradmesser für den KI-Handel; Amazon und Alphabet sind große Anteilseigner.
Zinsen bleiben hoch
Zehnjährige Rendite um 5,14 Prozent, der Markt rechnet mit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember. Warsh lieferte kein Signal.
Defensive Rotation
Procter & Gamble, McDonald's, Visa und UnitedHealth stützen den Dow, Coca-Cola markierte im Verlauf ein 52-Wochen-Hoch.
Dow Jones Gewinner
Konsum und Gesundheit gefragt: Procter & Gamble übernimmt die Spitze
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Procter & Gamble
|172,99
|+1,88 %
|Neues 52-Wochen-Hoch im Verlauf
|2
|McDonald's
|275,80
|+1,41 %
|Defensive Rotation hält an
|3
|Visa
|429,99
|+0,99 %
|Nahe dem 52-Wochen-Hoch
|4
|UnitedHealth
|411,45
|+0,98 %
|Gesundheitswerte gesucht
|5
|Amgen
|468,69
|+0,65 %
|Biotech als Ruhepol
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Procter & Gamble Aktie (PG, ISIN US7427181091): Der Konsumgüterkonzern ist zur Mittagszeit mit einem Plus von 1,88 Prozent auf 172,99 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner. Im Verlauf kletterte die Aktie bis auf 173,57 US-Dollar und markierte damit erneut ein 52-Wochen-Hoch – am Vormittag hatte die Bestmarke noch bei 173,33 US-Dollar gelegen. Eine konkrete Unternehmensnachricht war bis zum Redaktionsschluss nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion ist Procter & Gamble der klarste Profiteur der Umschichtung: Waschmittel, Windeln und Rasierer werden auch in einem Abschwung gekauft, und mit KI-Bewertungen hat die Aktie nichts zu tun.
McDonald's Aktie (MCD, ISIN US5801351017): Der Fast-Food-Konzern rückt mit einem Aufschlag von 1,41 Prozent auf 275,80 US-Dollar auf Rang zwei. Zum Handelsstart hatte McDonald's die Liste noch angeführt, das Tageshoch lag bei 277,95 US-Dollar. Einen konkreten Auslöser gab es nicht; die Aktie wird nach Einschätzung der Redaktion als konjunkturrobuster Konsumwert gesucht. Im dritten Quartal hatte McDonald's beim bereinigten Gewinn die Erwartungen übertroffen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 341,75 US-Dollar ist der Kurs allerdings noch weit entfernt.
Visa Aktie (V, ISIN US92826C8394): Der Zahlungsdienstleister gewinnt 0,99 Prozent auf 429,99 US-Dollar und hält sein Plus vom Vormittag nahezu unverändert. Das 52-Wochen-Hoch bei 442,23 US-Dollar liegt nur noch knapp drei Prozent entfernt. Als hochpreisige Aktie hat Visa im preisgewichteten Dow ein spürbares Gewicht – das Plus dämpft die Verluste des Index.
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer schiebt sich mit einem Plus von 0,98 Prozent auf 411,45 US-Dollar neu in die Top 5 der Dow Jones Gewinner. Im Verlauf ging es bis auf 415,19 US-Dollar nach oben. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor; Gesundheitswerte gehören heute aber insgesamt zu den gesuchten Branchen. Das 52-Wochen-Hoch von 461,62 US-Dollar ist noch ein gutes Stück entfernt.
Amgen Aktie (AMGN, ISIN US0311621009): Der Biotech-Konzern legt um 0,65 Prozent auf 468,69 US-Dollar zu, nachdem er im Verlauf bereits bei 474,40 US-Dollar notiert hatte. Auch hier fehlt ein konkreter Tagesauslöser; Amgen dient Anlegern als stabiler Wert abseits des Technologiesektors. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 483,99 US-Dollar fehlen gut drei Prozent. Knapp aus den Top 5 gefallen ist dagegen Nike, das inzwischen leicht im Minus liegt.
Dow Jones Verlierer
Chips, Cloud und Bagger unter Druck: Caterpillar ist das Schlusslicht
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Caterpillar
|578,26
|−3,66 %
|KI-Infrastruktur-Abverkauf erfasst Industrie
|2
|Nvidia
|157,09
|−3,54 %
|Neue Exportregeln, Führungsfrage vor Zahlen
|3
|Amazon
|258,34
|−3,12 %
|Tech-Ausverkauf, Leo-Fehlstart, Anthropic-Woche
|4
|Alphabet (A)
|286,70
|−3,07 %
|KI-Ausverkauf, Anthropic-Woche
|5
|Goldman Sachs
|893,71
|−2,49 %
|Risikoscheu, hohe Zinsen belasten Banken
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinen- und Motorenhersteller ist zur Mittagszeit mit einem Minus von 3,66 Prozent auf 578,26 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer – das Tagestief lag bei 577,78 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion gerät Caterpillar erneut in den Sog des Ausverkaufs bei KI-Infrastrukturwerten: Der Konzern galt wegen seiner Stromaggregate für Rechenzentren lange als Profiteur des KI-Booms, diese Fantasie wird seit Wochen ausgepreist. Schon Anfang November hatte der Abverkauf die Aktie erfasst, nach den Quartalszahlen Ende Oktober war sie um mehr als acht Prozent gefallen. Der schwache Empire-State-Index passt ins Bild. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073,46 US-Dollar hat sich die Aktie fast halbiert, das 52-Wochen-Tief liegt bei 537,08 US-Dollar.
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern verliert 3,54 Prozent auf 157,09 US-Dollar und hat sein Minus vom Handelsstart (−1,43 %) damit mehr als verdoppelt. Belastend wirkt vor allem die neue Exportregel aus Washington, die den Zugriff chinesischer Kunden auf Nvidia-Rechenleistung in ausländischen Rechenzentren erschwert. Hinzu kommt die ungeklärte Führungsfrage: Laut Financial Times arbeiten Verbündete des zurückgetretenen Firmenchefs Jensen Huang an einer Rückkehr, Interimschefin ist Colette Kress. Am Dienstag folgen gegen 16:20 Uhr New Yorker Zeit (22:20 Uhr MEZ) die Quartalszahlen. Das 52-Wochen-Tief bei 148,80 US-Dollar ist nur noch rund fünf Prozent entfernt.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon rutscht um 3,12 Prozent auf 258,34 US-Dollar ab. Neben dem breiten Tech-Ausverkauf belastet der Fehlstart einer Vulcan-Rakete der Boeing-Lockheed-Tochter United Launch Alliance am Sonntag, bei dem 40 Satelliten für Amazons Internetdienst Leo verloren gingen. Positiv für die Stimmung hätte eigentlich ein Immobiliendeal sein können: Ein Blackstone-Trust übernimmt laut Pflichtmitteilung die Mehrheit an 13 AWS-Rechenzentren im Wert von rund fünf Milliarden US-Dollar, AWS mietet sie langfristig zurück. Im Fokus bleibt aber der Anthropic-Börsengang am Donnerstag, an dem Amazon als großer Anteilseigner beteiligt ist.
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter verliert 3,07 Prozent auf 286,70 US-Dollar. Am Morgen war Alphabet noch der größte Dow Jones Verlierer, inzwischen haben Caterpillar, Nvidia und Amazon die Aktie knapp überholt. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht; die A-Aktie leidet unter dem Abverkauf im KI-Sektor und unter der Debatte über ihre hohen Investitionspläne. Wie Amazon hält Alphabet einen bedeutenden Anteil an Anthropic. Das 52-Wochen-Tief bei 272,11 US-Dollar liegt gut fünf Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Goldman Sachs Aktie (GS, ISIN US38141G1040): Die Investmentbank fällt um 2,49 Prozent auf 893,71 US-Dollar und schiebt sich damit neu unter die fünf größten Dow Jones Verlierer. Ein konkreter Auslöser war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion leidet die Aktie unter der allgemeinen Risikoscheu und dem hohen Zinsniveau, das Anleger bei Finanzwerten wegen möglicher Buchverluste in den Anleiheportfolios vorsichtig macht. Auch JPMorgan Chase (−1,23 %) liegt deutlich im Minus. Wegen des hohen Kurses wiegt der Verlust von Goldman Sachs im preisgewichteten Dow besonders schwer.
US-Wirtschaftsdaten
Empire-State-Index als einzige Zahl – morgen folgen die Einzelhandelsumsätze
Die einzige bedeutende US-Konjunkturzahl des Tages war bereits vor der Eröffnung erschienen und fiel ernüchternd aus: Der Empire-State-Index der New Yorker Notenbank sank im November um rund 18 Punkte auf 7,8 Zähler, Volkswirte hatten je nach Umfrage mit rund 17 bis 18 Punkten gerechnet. Die Neuaufträge brachen auf 3,0 Punkte ein, der Teilindex der gezahlten Preise ging auf 45,9 zurück. Auf der Rednerliste der Fed standen neben Warsh auch Michael Barr am Morgen in Mailand und John Williams um 9:05 Uhr New Yorker Zeit (15:05 Uhr MEZ). Am Dienstag folgen um 8:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr MEZ) die Einzelhandelsumsätze für Oktober.
|Uhrzeit MEZ
|Termin
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Empire-State-Index November
|7,8
|ca. 17–18
|25,5
|14:30
|Neuaufträge (Teilindex)
|3,0
|–
|23,2
|14:30
|Gezahlte Preise (Teilindex)
|45,9
|–
|59,9
|15:05
|Rede John Williams (New York Fed)
|–
|–
|–
|18:00
|Rede Fed-Chef Kevin Warsh (KI-Konferenz)
|kein Zinssignal
|–
|–
Quelle: Federal Reserve Bank of New York, Seeking Alpha, investinglive, Newsquawk, AP
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|172,99
|+1,88 %
|2
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|275,80
|+1,41 %
|3
|Visa
|V
|US92826C8394
|429,99
|+0,99 %
|4
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|411,45
|+0,98 %
|5
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|468,69
|+0,65 %
|6
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|350,82
|+0,26 %
|7
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|99,38
|+0,13 %
|8
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|128,14
|+0,04 %
|9
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|402,80
|−0,11 %
|10
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|118,83
|−0,12 %
|11
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|183,30
|−0,20 %
|12
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|285,12
|−0,22 %
|13
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|347,92
|−0,22 %
|14
|Nike
|NKE
|US6541061031
|37,90
|−0,23 %
|15
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|217,27
|−0,26 %
|16
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|522,48
|−0,27 %
|17
|American Express
|AXP
|US0258161092
|319,16
|−0,45 %
|18
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|146,93
|−0,56 %
|19
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|220,83
|−0,73 %
|20
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|353,11
|−0,89 %
|21
|IBM
|IBM
|US4592001014
|244,83
|−0,93 %
|22
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|217,78
|−0,96 %
|23
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|341,93
|−1,23 %
|24
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|94,30
|−1,40 %
|25
|Boeing
|BA
|US0970231058
|167,31
|−2,44 %
|26
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|893,71
|−2,49 %
|27
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|286,70
|−3,07 %
|28
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|258,34
|−3,12 %
|29
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|157,09
|−3,54 %
|30
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|578,26
|−3,66 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zur Mittagszeit zeigt eine deutlich breitere Schwäche als am Morgen: Standen kurz nach der Eröffnung noch 15 Gewinner 15 Verlierern gegenüber, sind es jetzt nur noch acht Werte im Plus. Oben dominieren weiter Konsum- und Gesundheitswerte, unten die KI-nahen Schwergewichte Nvidia, Amazon und Alphabet, dazu Caterpillar, Goldman Sachs und Boeing, das als Mutterkonzern von United Launch Alliance ebenfalls vom Raketen-Fehlstart betroffen ist. Bemerkenswert: Coca-Cola und Johnson & Johnson erreichten im Verlauf neue 52-Wochen-Hochs, gaben ihre Gewinne aber größtenteils wieder ab. Walmart hält sich vor seinen Quartalszahlen am Donnerstag knapp im Plus, Home Depot legt ebenfalls in dieser Woche Zahlen vor.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 16.11.2026 gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 51.907,43 Punkten, ein Minus von 0,84 Prozent zum Freitagsschluss.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zur Mittagszeit führen Procter & Gamble (+1,88 %), McDonald's (+1,41 %), Visa (+0,99 %), UnitedHealth (+0,98 %) und Amgen (+0,65 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Caterpillar (−3,66 %), Nvidia (−3,54 %), Amazon (−3,12 %), Alphabet (−3,07 %) und Goldman Sachs (−2,49 %).
Was bewegt die Wall Street heute? Neue US-Exportregeln für KI-Chips, die Führungsfrage bei Nvidia vor den Zahlen am Dienstag, der Anthropic-Börsengang am Donnerstag, hohe Anleiherenditen und die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember.
Warum fällt der Dow weniger als die Nasdaq? Der Dow enthält viele Konsum-, Gesundheits- und Versicherungswerte, die heute gefragt sind. Der technologielastige Nasdaq 100 trifft der Chip-Ausverkauf dagegen mit voller Wucht.
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