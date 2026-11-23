Die Erholungsrally an der Wall Street verliert zur Mittagszeit nicht an Kraft – im Gegenteil. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 49.676,62 Punkten und damit 3,18 Prozent oder rund 1.529 Zähler über dem Freitagsschluss von 48.147,33 Punkten. Zum Zeitpunkt unseres ersten Dow Jones Check kurz nach der Eröffnung um 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) hatte das Plus noch 2,67 Prozent betragen. In der Zwischenzeit kletterte der Index bis auf ein Tageshoch von 49.810,26 Punkten; das Tagestief aus der ersten Handelsminute liegt bei 49.033,31 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Die Kaufbereitschaft hat sich im Tagesverlauf verbreitert. Inzwischen notieren 27 der 30 Dow-Werte im Plus, nach 24 zur Eröffnung. Nur UnitedHealth, Coca-Cola und Chevron liegen noch im Minus.
Dow Jones Check: Nvidia, Caterpillar und Alphabet bauen das Huang-Plus aus – UnitedHealth, Coca-Cola und Chevron bleiben hinten
Dow Jones Analyse zum Mittagshandel am 23.11.2026: Der Dow steigt bis 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) um 3,18 Prozent auf 49.676,62 Punkte und baut die Gewinne seit der Eröffnung aus. Dow Jones Gewinner sind Nvidia (+32,43 %), Caterpillar (+7,42 %) und Alphabet (+7,01 %). Die Dow Jones Verlierer heißen UnitedHealth (−1,46 %), Coca-Cola (−1,38 %) und Chevron (−0,79 %). 27 von 30 Werten liegen im Plus.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Huang-Comeback trägt bis in den Mittag – Ölpreis und Zinsen geben Rückenwind
Was am Morgen wie ein Befreiungsschlag aussah, entwickelt sich zur breiten Rally. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia bleibt das alles beherrschende Thema – doch inzwischen profitieren auch Werte, die mit dem Chipkonzern wenig zu tun haben.
Der Verwaltungsrat von Nvidia hatte laut StockTitan um 8:55 Uhr New Yorker Zeit einstimmig beschlossen, Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Konzernchef einzusetzen. Laut Yahoo Finance verwies das Gremium dabei auf Rückmeldungen aus höchsten Regierungskreisen, wonach von der Wiedereinsetzung kein Risiko für die nationale Sicherheit ausgehe. US-Präsident Donald Trump reklamierte die Entscheidung im Gespräch mit CNBC für sich: „I convinced them“, sagte er laut Yahoo Finance. Politisch bleibt das Thema umstritten – Senatorin Elizabeth Warren kritisierte den Schritt scharf, der Abgeordnete Greg Casar fordert eine Aussage Huangs unter Eid.
An den Märkten setzt sich die Erleichterung fort. Der Nasdaq Composite liegt laut Yahoo Finance gegen 12:33 Uhr New Yorker Zeit fast 6,9 Prozent im Plus, der S&P 500 knapp fünf Prozent. Der Volatilitätsindex VIX fällt um rund 24 Prozent auf gut 27 Punkte. Rückenwind kommt vom Ölmarkt: Rohöl der Sorte WTI verbilligt sich um gut drei Prozent auf rund 81 US-Dollar je Barrel und setzt damit seine dreiwöchige Verlustserie fort – obwohl die Huthi-Miliz am Sonntag einen Angriff auf eine saudische Raffinerie für sich reklamiert hatte. Fallende Energiepreise dämpfen die Inflationssorgen, belasten aber Ölkonzerne wie Chevron. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt leicht auf rund 4,95 Prozent. An der Zinsfront ändert die Rally wenig: Laut Yahoo Finance rechnet der Markt weiterhin mit einer Fed-Zinserhöhung bei der Sitzung am 9. Dezember, die Wahrscheinlichkeit am Prognosemarkt Polymarket lag zuletzt bei rund 91 Prozent nach 98 Prozent Mitte November.
Auch in Europa wurde die Rückkehr Huangs als Signal gelesen: CapTrader-Analyst Timo Emden sieht laut dpa-AFX die Chance, „verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor“ zurückzugewinnen. Außerhalb des Dow legen Chipwerte wie Micron und AMD laut StockTitan deutlich zu, und die milliardenschwere Übernahme von Zscaler durch Crowdstrike für rund 43,9 Milliarden US-Dollar hält den Softwaresektor in Bewegung. Bemerkenswert: Die frisch gelistete Anthropic-Aktie kann von der KI-Euphorie nicht profitieren und notierte laut Yahoo Finance am Vormittag leicht im Minus unter 88 US-Dollar – nach einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar.
Nvidia bleibt der Motor
Mit gut 32 Prozent Plus hält die Aktie das Niveau der Eröffnung und steuert einen der größten Punktbeiträge zum Dow bei.
Rally wird breiter
27 von 30 Dow-Werten im Plus – auch Walmart, McDonald's und Johnson & Johnson sind inzwischen ins Plus gedreht.
Tech-Schwergewichte legen nach
Alphabet und Amazon bauen ihre Gewinne seit der Eröffnung deutlich aus.
Ölpreis fällt kräftig
WTI rund drei Prozent schwächer – gut für die Inflationsdebatte, schlecht für Chevron.
Fed bleibt der Unsicherheitsfaktor
Der Markt preist eine Zinserhöhung im Dezember weiterhin weitgehend ein.
Dow Jones Gewinner
Nvidia unangefochten vorn – Alphabet springt auf das Podest
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Nvidia
|166,24
|+32,43 % (+31,38 %)
|Jensen Huang wieder CEO
|2
|Caterpillar
|548,33
|+7,42 % (+7,09 %)
|Erholung nahe 52-Wochen-Tief
|3
|Alphabet (A)
|283,90
|+7,01 % (+4,63 %)
|Tech-Rally gewinnt an Breite
|4
|Cisco Systems
|96,52
|+6,49 % (+5,48 %)
|Netzwerktechnik für Rechenzentren
|5
|Amazon
|258,14
|+4,58 % (+3,07 %)
|Erholung vor Black Friday
Kurse in US-Dollar, Stand ca. 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand. In Klammern: Stand 9:51 Uhr ET.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern ist mit einem Plus von 32,43 Prozent auf 166,24 US-Dollar weiterhin der mit großem Abstand stärkste Dow Jones Gewinner. Der Auslöser ist die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Konzernchef. Im Tagesverlauf ging es bis auf 171,50 US-Dollar nach oben, das Tagestief lag bei 156,93 US-Dollar. Zum Vergleich: Am Freitag hatte die Aktie laut StockTitan noch rund 14 Prozent verloren und mit 125,53 US-Dollar knapp über dem 52-Wochen-Tief von 124,50 US-Dollar geschlossen. Laut Yahoo Finance verweist Nomura-Stratege Charlie McElligott zudem auf eine Welle mechanischer, also systematisch ausgelöster Käufe. Mit einem Kursgewinn von rund 40,71 US-Dollar je Aktie liefert Nvidia den größten Einzelbeitrag zum preisgewichteten Dow. Offen bleiben die laufende interne Untersuchung und die Berichte über eine Prüfung durch die Börsenaufsicht SEC; das 52-Wochen-Hoch bei 243,37 US-Dollar ist weit entfernt.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern legt um 7,42 Prozent auf 548,33 US-Dollar zu und hat seine Gewinne seit der Eröffnung leicht ausgebaut. Eine eigene Unternehmensmeldung liegt weiterhin nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Caterpillar als Lieferant von Stromaggregaten und Turbinen für Rechenzentren von der Rückkehr der Käufer in den KI-Komplex – derselben Verbindung, die die Aktie im Ausverkauf der Vorwoche nach unten gezogen hatte. Mit einem Plus von knapp 38 US-Dollar je Aktie ist Caterpillar nach Nvidia der zweitgrößte Punktelieferant des Dow. Vom 52-Wochen-Tief bei 508,11 US-Dollar hat sich der Kurs gelöst, das Rekordhoch aus dem Juni bei 1.073,46 US-Dollar liegt aber fast doppelt so hoch.
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter ist der Aufsteiger des Vormittags: Von 4,63 Prozent kurz nach der Eröffnung hat sich das Plus auf 7,01 Prozent ausgeweitet, die A-Aktie kostet 283,90 US-Dollar. Damit springt Alphabet auf Rang drei der Dow Jones Gewinner. Eine eigene Unternehmensnachricht war bis Redaktionsschluss nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion profitieren die großen KI-Plattformen besonders stark von der Entspannung, nachdem sie in der Vorwoche besonders hart verkauft worden waren: Am Freitag hatte Alphabet mit 265,29 US-Dollar nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 264,22 US-Dollar geschlossen. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 408,61 US-Dollar bleibt ein weiter Weg.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Der Netzwerkausrüster gewinnt 6,49 Prozent auf 96,52 US-Dollar und notiert damit nahe seinem Tageshoch von 96,77 US-Dollar. Ein unternehmensspezifischer Auslöser war auch zur Mittagszeit nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion wird Cisco als Ausrüster von Rechenzentren in den KI-Sog mitgezogen; die Übernahmewelle im Cybersecurity-Segment lenkt zudem den Blick auf das eigene Sicherheitsgeschäft. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 130,37 US-Dollar.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Der Online-Händler und Cloud-Anbieter steigt um 4,58 Prozent auf 258,14 US-Dollar und baut das Eröffnungsplus von gut drei Prozent damit spürbar aus. Im Tageshoch ging es bis auf 262,48 US-Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion kommen zwei Faktoren zusammen: die allgemeine Erholung der KI- und Cloud-Werte sowie der Start in die Black-Friday-Woche, in der Amazon traditionell im Rampenlicht steht. Bemerkenswert ist, dass die Aktie zulegt, obwohl die Anthropic-Aktie – an dem Unternehmen ist Amazon maßgeblich beteiligt – laut Yahoo Finance leicht nachgibt.
Dow Jones Verlierer
Nur noch drei Werte im Minus – UnitedHealth verkürzt, Coca-Cola und Chevron rutschen ab
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|334,90
|−1,46 % (−3,68 %)
|Medicare-Regelvorschlag, Verluste halbiert
|2
|Coca-Cola
|95,66
|−1,38 % (−0,68 %)
|Rotation aus Defensivwerten
|3
|Chevron
|206,73
|−0,79 % (−0,36 %)
|Ölpreis rund 3 % schwächer
|4
|Johnson & Johnson
|270,79
|+0,12 % (−0,05 %)
|Defensive kaum gefragt
|5
|Procter & Gamble
|169,88
|+0,30 % (+0,18 %)
|Defensive kaum gefragt
Kurse in US-Dollar, Stand ca. 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026. In Klammern: Stand 9:51 Uhr ET. Johnson & Johnson und Procter & Gamble liegen knapp im Plus und sind die schwächsten Werte nach den drei Verlierern.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer bleibt der größte Dow Jones Verlierer, hat seine Verluste aber deutlich eingedämmt. Mit einem Minus von 1,46 Prozent auf 334,90 US-Dollar notiert die Aktie klar über dem Tagestief von 319,13 US-Dollar; kurz nach der Eröffnung hatte das Minus noch 3,68 Prozent betragen. Belastend wirkt weiterhin ein Regelvorschlag der Medicare-Behörde CMS, der laut Quartz hohe Qualitätsbewertungen im Geschäft mit Medicare Advantage schwerer erreichbar machen soll. Daran hängen Bonuszahlungen, die für die Ertragslage der Versicherer wichtig sind. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen einige Anleger den Rücksetzer im Tagesverlauf bereits wieder für Käufe – ein Beleg dafür liegt allerdings nicht vor. Vom 52-Wochen-Hoch bei 461,62 US-Dollar ist UnitedHealth weit entfernt.
Coca-Cola Aktie (KO, ISIN US1912161007): Der Getränkekonzern hat seine Verluste im Tagesverlauf verdoppelt und gibt nun 1,38 Prozent auf 95,66 US-Dollar nach. Eine Unternehmensnachricht war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion ist Coca-Cola das deutlichste Beispiel für die Rotation dieses Tages: In der Krisenwoche war die Aktie als sicherer Hafen bis nahe an ihr 52-Wochen-Hoch von 100,56 US-Dollar gestiegen. Jetzt, da Anleger wieder Risiko suchen, wird dieser Sicherheitsaufschlag abgebaut.
Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005): Der Ölkonzern verliert 0,79 Prozent auf 206,73 US-Dollar und hat sich damit seit der Eröffnung leicht verschlechtert. Nach Einschätzung der Redaktion ist der Ölpreis der entscheidende Faktor: WTI fällt um gut drei Prozent auf rund 81 US-Dollar je Barrel, nach knapp zwei Prozent Minus am Morgen. Spannungen im Nahen Osten reichen derzeit nicht aus, um die Abwärtsbewegung beim Öl zu stoppen.
Johnson & Johnson Aktie (JNJ, ISIN US4781601046): Der Pharma- und Medizintechnikkonzern hat ins Plus gedreht und notiert mit 0,12 Prozent bei 270,79 US-Dollar leicht fester. Einen eigenen Auslöser gab es nicht; nach Einschätzung der Redaktion fehlt defensiven Gesundheitswerten an einem Tag wie diesem schlicht die Nachfrage.
Procter & Gamble Aktie (PG, ISIN US7427181091): Der Konsumgüterkonzern komplettiert die Schlussgruppe der Dow Jones Verlierer mit einem minimalen Plus von 0,30 Prozent auf 169,88 US-Dollar. Auch hier war keine Unternehmensnachricht erkennbar. Die Aktie hatte in der Vorwoche nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 173,59 US-Dollar notiert – Spielraum für Gewinnmitnahmen ist also vorhanden.
US-Wirtschaftsdaten
Schwächere Stimmungsdaten – der Fokus wandert zu Auktion und Williams
An Konjunkturdaten hat der Tag nicht viel Neues gebracht, was die Rally bremsen könnte. Um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) meldete die Chicago Fed ihren National Activity Index für Oktober: Er rutschte leicht ins Minus auf −0,06 Punkte, nach einem knapp positiven Vorwert. Um 9:45 Uhr New Yorker Zeit (15:45 Uhr MEZ) folgten die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für November. Der Index für den Dienstleistungssektor fiel auf 54,7 Punkte, erwartet worden waren rund 55,6 Zähler nach 56,1 im Oktober. Der Industrie-Index traf mit 54,5 Punkten genau die Erwartung, nach 54,9 im Vormonat. Beide Werte signalisieren weiterhin Wachstum, nur mit etwas weniger Schwung. Für die Fed ist das kein Grund, ihren Kurs zu ändern, solange die Inflation erhöht bleibt.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Chicago Fed National Activity Index Oktober
|−0,06
|–
|0,05
|15:45
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie November (vorläufig)
|54,5
|54,5
|54,9
|15:45
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen November (vorläufig)
|54,7
|55,6
|56,1
|19:00
|Auktion zweijähriger US-Staatsanleihen
|ausstehend
|–
|–
|22:00
|Rede von New-York-Fed-Präsident John Williams
|ausstehend
|–
|–
Quelle: Chicago Fed via Newsquawk; S&P Global via Investing.com/bloomingbit; Yahoo Finance; The Blye Sheet; eOption
Für den Nachmittag richten sich die Blicke auf die Zinsseite. Um 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ) versteigert das US-Finanzministerium zweijährige Staatsanleihen, um 16 Uhr New Yorker Zeit (22 Uhr MEZ) spricht New-York-Fed-Präsident John Williams. Fed-Gouverneurin Lisa Cook hatte am Freitag davor gewarnt, mit Zinserhöhungen zu lange zu warten. Der eigentliche Prüfstein der verkürzten Woche folgt am Mittwoch um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) mit den PCE-Inflationsdaten und der zweiten Schätzung zum Wachstum im dritten Quartal. Am Donnerstag bleibt die Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 13 Uhr New Yorker Zeit.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|166,24
|+32,43 %
|2
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|548,33
|+7,42 %
|3
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|283,90
|+7,01 %
|4
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|96,52
|+6,49 %
|5
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|258,14
|+4,58 %
|6
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|825,58
|+4,41 %
|7
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|221,75
|+4,28 %
|8
|Boeing
|BA
|US0970231058
|162,24
|+4,07 %
|9
|IBM
|IBM
|US4592001014
|233,43
|+4,01 %
|10
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|450,25
|+3,35 %
|11
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|183,89
|+3,31 %
|12
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|498,88
|+2,96 %
|13
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|318,72
|+2,64 %
|14
|Nike
|NKE
|US6541061031
|33,76
|+2,54 %
|15
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|184,91
|+2,38 %
|16
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|347,47
|+2,28 %
|17
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|346,01
|+2,05 %
|18
|Visa
|V
|US92826C8394
|409,98
|+2,02 %
|19
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|348,79
|+1,82 %
|20
|American Express
|AXP
|US0258161092
|307,06
|+1,78 %
|21
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|119,51
|+1,29 %
|22
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|135,00
|+0,96 %
|23
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|395,77
|+0,64 %
|24
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|274,89
|+0,60 %
|25
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|128,65
|+0,54 %
|26
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|169,88
|+0,30 %
|27
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|270,79
|+0,12 %
|28
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|206,73
|−0,79 %
|29
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|95,66
|−1,38 %
|30
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|334,90
|−1,46 %
Kurse in US-Dollar, Stand ca. 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zur Mittagszeit zeigt eine Rally, die sich im Tagesverlauf verbreitert hat. Oben stehen weiterhin die KI- und Technologiewerte sowie Zykliker wie Caterpillar, Honeywell und Boeing, dazu Goldman Sachs als Gradmesser für die Risikobereitschaft. Neu ist die Dynamik in der zweiten Reihe: Alphabet und Amazon haben gegenüber der Eröffnung um jeweils rund 1,5 bis 2,4 Prozentpunkte zugelegt, Amgen hat sich von 2,5 auf 3,4 Prozent verbessert. Walmart, McDonald's und Johnson & Johnson sind vom Minus ins Plus gedreht. Microsoft hat dagegen etwas Boden abgegeben und notiert knapp unter der Marke von 500 US-Dollar. Weil der Dow preisgewichtet ist, entfällt ein großer Teil des Indexplus auf drei Titel mit hohen Dollar-Gewinnen je Aktie: Nvidia (+40,71 US-Dollar), Caterpillar (+37,88 US-Dollar) und Goldman Sachs (+34,89 US-Dollar).
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 23.11.2026 gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 49.676,62 Punkten, ein Plus von 3,18 Prozent zum Freitagsschluss. Das Tageshoch liegt bei 49.810,26 Punkten.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Im Mittagshandel führen Nvidia (+32,43 %), Caterpillar (+7,42 %), Alphabet (+7,01 %), Cisco (+6,49 %) und Amazon (+4,58 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Nur drei Werte liegen im Minus: UnitedHealth (−1,46 %), Coca-Cola (−1,38 %) und Chevron (−0,79 %). Johnson & Johnson (+0,12 %) und Procter & Gamble (+0,30 %) sind die schwächsten Werte im Plus.
Was hat sich seit der Eröffnung verändert? Das Indexplus ist von 2,67 auf 3,18 Prozent gestiegen, die Zahl der Gewinner von 24 auf 27. Alphabet und Amazon haben ihre Gewinne ausgebaut, UnitedHealth hat seine Verluste mehr als halbiert, Coca-Cola und Chevron sind weiter abgerutscht.
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