Johnson & Johnson Aktie (JNJ, ISIN US4781601046): Der Pharma- und Medizintechnikkonzern hat ins Plus gedreht und notiert mit 0,12 Prozent bei 270,79 US-Dollar leicht fester. Einen eigenen Auslöser gab es nicht; nach Einschätzung der Redaktion fehlt defensiven Gesundheitswerten an einem Tag wie diesem schlicht die Nachfrage.

Procter & Gamble Aktie (PG, ISIN US7427181091): Der Konsumgüterkonzern komplettiert die Schlussgruppe der Dow Jones Verlierer mit einem minimalen Plus von 0,30 Prozent auf 169,88 US-Dollar. Auch hier war keine Unternehmensnachricht erkennbar. Die Aktie hatte in der Vorwoche nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 173,59 US-Dollar notiert – Spielraum für Gewinnmitnahmen ist also vorhanden.