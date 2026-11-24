Zur Mittagszeit hat sich das Bild vom Handelsstart an der Wall Street verschärft. Gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) notiert der Dow Jones Industrial bei 49.986,83 Punkten, das sind 0,79 Prozent oder 391,52 Punkte mehr als zum Montagsschluss. Im Tageshoch kletterte der Leitindex sogar kurz auf 50.002,38 Zähler. Zum Vergleich: Bei unserem ersten Dow Jones Check gegen 9:51 Uhr ET lag das Plus noch bei 0,48 Prozent. Gleichzeitig vertieft sich der Ausverkauf bei Chipwerten: Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040) verliert inzwischen fast sieben Prozent. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Gesundheits- und Konsumwerte halten den Dow auf der Sonnenseite. An der Spitze der Dow Jones Gewinner liegen Nike (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031), Amgen (US-Handelssymbol: AMGN, ISIN: US0311621009) und Salesforce (US-Handelssymbol: CRM, ISIN: US79466L3024).