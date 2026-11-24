Zur Mittagszeit hat sich das Bild vom Handelsstart an der Wall Street verschärft. Gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) notiert der Dow Jones Industrial bei 49.986,83 Punkten, das sind 0,79 Prozent oder 391,52 Punkte mehr als zum Montagsschluss. Im Tageshoch kletterte der Leitindex sogar kurz auf 50.002,38 Zähler. Zum Vergleich: Bei unserem ersten Dow Jones Check gegen 9:51 Uhr ET lag das Plus noch bei 0,48 Prozent. Gleichzeitig vertieft sich der Ausverkauf bei Chipwerten: Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040) verliert inzwischen fast sieben Prozent. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Gesundheits- und Konsumwerte halten den Dow auf der Sonnenseite. An der Spitze der Dow Jones Gewinner liegen Nike (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031), Amgen (US-Handelssymbol: AMGN, ISIN: US0311621009) und Salesforce (US-Handelssymbol: CRM, ISIN: US79466L3024).
Dow Jones Check: Nike, Amgen und Salesforce trotzen dem Chip-Ausverkauf, der Dow kratzt an 50.000 – Nvidia, Cisco und Goldman Sachs bremsen
Dow Jones Analyse zum Mittagshandel am 24.11.2026: Der Dow Jones steigt bis 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) um 0,79 Prozent auf 49.986,83 Punkte und überspringt im Tageshoch kurz die 50.000er-Marke, während Nasdaq und S&P 500 nachgeben. Dow Jones Gewinner sind Nike (+5,97 %), Amgen (+4,38 %) und Salesforce (+4,17 %), größte Dow Jones Verlierer Nvidia (−6,87 %), Cisco (−3,60 %) und Goldman Sachs (−2,17 %). Gesundheitswerte und Konsum fangen den Chip-Kater auf.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Chip-Ausverkauf und Flucht in die Defensive – warum der Dow trotzdem Kurs auf 50.000 nimmt
Seit der Eröffnung hat sich die Schere zwischen den großen US-Indizes weiter geöffnet. Der S&P 500 liegt rund 0,4 Prozent im Minus, der Nasdaq Composite verliert rund 1,3 Prozent. Anleger verkaufen die Gewinner der Montagsrally und kaufen Gesundheit, Basiskonsum und Einzelhandel.
Der dominierende Kurstreiber bleibt Nvidia. Nach dem Kurssprung um 31,5 Prozent am Montag, der den Börsenwert des Konzerns laut Reuters um fast eine Billion US-Dollar erhöht hatte, wiegen Anleger nun die politischen und Governance-Risiken rund um die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze ab. Der Philadelphia-Halbleiterindex brach laut Reuters zeitweise um mehr als neun Prozent ein. Advanced Micro Devices (US-Handelssymbol: AMD, ISIN: US0079031078), Micron Technology (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) und Broadcom (US-Handelssymbol: AVGO, ISIN: US11135F1012) geben ebenso deutlich nach wie Cloud-Infrastrukturanbieter wie CoreWeave (US-Handelssymbol: CRWV, ISIN: US21873S1087).
Zusätzlich belastet Anthropic (US-Handelssymbol: ANT, ISIN: US03703U1079): Die Aktie des KI-Entwicklers fiel zeitweise bis auf 76 US-Dollar und damit klar unter den Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Auch die Großaktionäre Amazon (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067) und Alphabet (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059) liegen im Minus.
Auf der Zinsseite bleibt die Lage angespannt. Laut Yahoo Finance rechnen Händler zu rund 95 Prozent mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember, zu fünf Prozent sogar mit einem Schritt um 50 Basispunkte. Der Präsident der New York Fed, John Williams, hatte am Montag betont, dass die hartnäckig hohe Inflation weiter für eine straffere Geldpolitik spreche. Am Mittwoch folgen mit dem PCE-Preisindex und der Revision des Wachstums wichtige Daten vor der Fed-Sitzung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt leicht auf rund 4,89 Prozent nach.
Am Rohstoffmarkt zieht WTI um rund 1,4 Prozent auf gut 81 US-Dollar an, Gold verliert rund 2,4 Prozent, der Dollar-Index gibt knapp 0,5 Prozent nach. Die am Morgen gemeldeten Zollpläne gegen China, die EU und 14 weitere Länder sind noch nicht offiziell bestätigt.
Warum steigt der Dow, obwohl der Technologiesektor laut Reuters zeitweise mehr als drei Prozent verliert? Der Index ist preisgewichtet, es zählt also die Kursveränderung in Dollar. Amgen legt um fast 20 US-Dollar je Aktie zu und liefert damit den größten Beitrag aller 30 Werte. UnitedHealth (US-Handelssymbol: UNH, ISIN: US91324P1021), Microsoft (US-Handelssymbol: MSFT, ISIN: US5949181045), Salesforce, Home Depot (US-Handelssymbol: HD, ISIN: US4370761029) und Johnson & Johnson (US-Handelssymbol: JNJ, ISIN: US4781601046) steuern jeweils sieben bis neun Dollar bei. Den größten Bremsklotz stellt Goldman Sachs (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040) mit knapp 18 Dollar Minus. Unterm Strich notieren 24 der 30 Dow-Werte im Plus.
Chip-Ausverkauf vertieft sich
Nvidia verliert nach dem 31,5-Prozent-Sprung vom Montag fast sieben Prozent, der Halbleiterindex bricht zeitweise um mehr als neun Prozent ein.
Flucht in Gesundheitswerte
Amgen, Merck & Co. (US-Handelssymbol: MRK, ISIN: US58933Y1055), UnitedHealth und Johnson & Johnson gehören zu den gefragtesten Dow-Werten – klassische Defensive gegen den KI-Kater.
Konsum stark wie lange nicht
Das Verbrauchervertrauen springt auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren, Händlerzahlen von Dick's Sporting Goods (US-Handelssymbol: DKS, ISIN: US2533931026), Best Buy (US-Handelssymbol: BBY, ISIN: US0865161014) und Dollar Tree (US-Handelssymbol: DLTR, ISIN: US2567461080) überzeugen.
Zinserhöhung im Dezember eingepreist
Der Terminmarkt rechnet zu rund 95 Prozent mit einem weiteren Zinsschritt der Fed um 25 Basispunkte.
Öl fester, Gold schwächer
WTI steigt auf gut 81 US-Dollar, Gold verliert rund 2,4 Prozent, der Dollar gibt leicht nach.
Dow Jones Gewinner
Sport, Biotech und Software vorn: Nike baut die Führung aus
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Nike
|NKE
|US6541061031
|35,78
|+5,97 %
|2
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|468,72
|+4,38 %
|3
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|193,19
|+4,17 %
|4
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|140,13
|+3,44 %
|5
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|345,13
|+2,69 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Nike Aktie (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031): Der Sportartikelkonzern hat seinen Vorsprung seit dem Handelsstart ausgebaut und ist mit einem Plus von 5,97 Prozent auf 35,78 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner des Mittags. Am Morgen lag das Plus noch bei 3,32 Prozent. Rückenwind liefert weiter der Händler Dick's Sporting Goods: Er hat die Gewinnerwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, die Aktie springt um rund 15 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion werten Anleger das als Signal für eine stabile Nachfrage nach Sportartikeln. Nike notiert im Tageshoch bei 35,80 US-Dollar, aber weiterhin nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 31,97 US-Dollar.
Amgen Aktie (US-Handelssymbol: AMGN, ISIN: US0311621009): Der Biotech-Riese gewinnt 4,38 Prozent auf 468,72 US-Dollar und ist in Dollar gerechnet der wichtigste Stützpfeiler des Dow. Neben der allgemeinen Flucht in Gesundheitswerte rücken laut Simply Wall St positive Studiendaten in den Blick: Das Mittel Dazodalibep hat in einer Phase-3-Studie gegen das Sjögren-Syndrom, eine Autoimmunerkrankung ohne zugelassene Therapie in den USA, die wichtigsten Studienziele erreicht. Mit dem Tageshoch von 469,29 US-Dollar nähert sich die Aktie dem 52-Wochen-Hoch von 483,99 US-Dollar.
Salesforce Aktie (US-Handelssymbol: CRM, ISIN: US79466L3024): Der Softwarekonzern legt um 4,17 Prozent auf 193,19 US-Dollar zu. Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es bis zum Redaktionsschluss nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Salesforce von der Umschichtung aus Halbleitern in Softwarewerte, die zuvor unter der Sorge vor KI-Konkurrenz gelitten hatten. Am 2. Dezember legt Salesforce Quartalszahlen vor. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 269,11 US-Dollar.
Merck & Co. Aktie (US-Handelssymbol: MRK, ISIN: US58933Y1055): Der Pharmakonzern ist der große Aufsteiger seit der Eröffnung: Am Morgen lag das Plus noch bei 0,85 Prozent, zur Mittagszeit sind es 3,44 Prozent auf 140,13 US-Dollar – nahe am Tageshoch von 140,24 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion ist Merck einer der Hauptprofiteure der Sektorrotation: Laut Reuters suchen Anleger Schutz in Gesundheit und Basiskonsum. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 156,92 US-Dollar bleibt allerdings noch Luft.
UnitedHealth Aktie (US-Handelssymbol: UNH, ISIN: US91324P1021): Der Krankenversicherer komplettiert mit einem Plus von 2,69 Prozent auf 345,13 US-Dollar die Top 5 der Dow Jones Gewinner. Die Aktie erholt sich: Nach Vorschlägen der Medicare-Behörde CMS, überhöhte Zahlungen aus Medicare-Advantage-Verträgen zurückzufordern und das Sterne-Bewertungssystem umzubauen, war sie binnen weniger Tage um rund 15 Prozent eingebrochen. UnitedHealth hat inzwischen gegen die Bewertung von 45 seiner Verträge geklagt. Auch Humana (US-Handelssymbol: HUM, ISIN: US4448591028) und CVS Health (US-Handelssymbol: CVS, ISIN: US1266501006) legen zu. Das 52-Wochen-Hoch liegt mit 461,62 US-Dollar weit entfernt.
Dow Jones Verlierer
Chipwerte im Sog: Nvidia verliert fast sieben Prozent
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|153,71
|−6,87 %
|2
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|93,32
|−3,60 %
|3
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|805,74
|−2,17 %
|4
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|537,93
|−1,67 %
|5
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|278,91
|−1,13 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der KI-Chipkonzern ist mit einem Minus von 6,87 Prozent auf 153,71 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Mittags. Zeitweise lag das Minus laut Reuters bei mehr als acht Prozent, das Tagestief markierte die Aktie bei 150,50 US-Dollar. Neben Gewinnmitnahmen rücken laut Reuters die politischen und Governance-Fragen rund um die Wiedereinsetzung von Jensen Huang in den Fokus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 243,37 US-Dollar ist die Aktie weit entfernt.
Cisco Systems Aktie (US-Handelssymbol: CSCO, ISIN: US17275R1023): Der Netzwerkausrüster hat seine Verluste seit dem Morgen mehr als verdoppelt und verliert 3,60 Prozent auf 93,32 US-Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion belastet weiter der Ausblick von Hewlett Packard Enterprise (US-Handelssymbol: HPE, ISIN: US42824C1099). Der Konkurrent erwartet für sein Cloud- und KI-Geschäft im Geschäftsjahr 2027 laut Yahoo Finance nur noch eine operative Marge von rund 14 Prozent nach 18,4 Prozent im jüngsten Quartal, die HPE-Aktie bricht um rund 16 Prozent ein. Am Abend folgen die Zahlen von Dell Technologies (US-Handelssymbol: DELL, ISIN: US24703L2025) – ein weiterer Gradmesser für die KI-Infrastruktur. Das 52-Wochen-Hoch von Cisco liegt bei 130,37 US-Dollar.
Goldman Sachs Aktie (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040): Die Investmentbank verliert 2,17 Prozent auf 805,74 US-Dollar und ist wegen ihres hohen Aktienkurses der größte Bremsklotz im preisgewichteten Dow. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion belastet die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen, die die Finanzierungsbedingungen verschärft. Zudem dämpft der holprige Start von Anthropic die Hoffnung auf ein boomendes Emissionsgeschäft. Mit einem Tagestief von 791,39 US-Dollar rückt das 52-Wochen-Tief von 777,99 US-Dollar näher.
Caterpillar Aktie (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015): Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern gibt 1,67 Prozent auf 537,93 US-Dollar nach. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion leidet die Aktie mit dem KI-Infrastruktursektor: Caterpillar liefert Stromaggregate und Turbinen für Rechenzentren und galt zuletzt als Profiteur des Ausbaus. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 508,11 US-Dollar, das 52-Wochen-Hoch bei 1.073,46 US-Dollar.
Alphabet Aktie (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059): Die Google-Mutter verliert 1,13 Prozent auf 278,91 US-Dollar. Neben der Schwäche von Anthropic, an dem Alphabet beteiligt ist, sorgt ein Bericht aus der Lieferkette für Gesprächsstoff: Der Analyst Ming-Chi Kuo vom Wertpapierhaus TF International (nicht börsennotiert) rechnet laut GuruFocus damit, dass Google 2027 rund eine Million weniger KI-Chips der TPU-Reihe abnehmen könnte als erwartet. Bestätigt ist das von keinem der Unternehmen. Der Bericht belastet vor allem den Chippartner Broadcom. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 264,22 US-Dollar.
US-Wirtschaftsdaten
Verbrauchervertrauen auf Zwei-Jahres-Hoch – Richmond Fed dreht ins Plus
Die wichtigste Konjunkturnachricht des Tages kam um 10:00 Uhr New Yorker Zeit (16:00 Uhr MEZ): Das Verbrauchervertrauen des Conference Board sprang im November um 11,4 Punkte auf 103,3 Zähler. Erwartet worden waren nur 92,1 Punkte. Laut Reuters ist das der höchste Stand seit fast zwei Jahren; die Konjunkturforscher verweisen auf mehr Zuversicht für Arbeitsmarkt und Wirtschaft nach den Zwischenwahlen. Die Lageeinschätzung stieg auf 132,8, der Erwartungsindex auf 83,6 Punkte. Die Inflationserwartung der Verbraucher für die kommenden zwölf Monate sank, liegt mit 5,7 Prozent aber weiter hoch.
Auch die regionalen Umfragen fielen besser aus. Der Industrieindex der Richmond Fed stieg im November auf plus drei Punkte, nach minus zwei im Vormonat und erwarteten minus zwei. Allerdings beschleunigte sich der Anstieg der Einkaufspreise auf 7,59 Prozent. Die Philadelphia Fed meldete für den Dienstleistungssektor einen Anstieg des regionalen Aktivitätsindex um 22 Punkte auf minus 1,5 Zähler; der Index für die gezahlten Preise kletterte auf 45,8 und damit auf den höchsten Stand seit Februar 2023. Am Morgen hatten die Wochendaten des Dienstleisters Automatic Data Processing (US-Handelssymbol: ADP, ISIN: US0530151036) eine leichte Abkühlung am Arbeitsmarkt signalisiert.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:15
|ADP-Beschäftigung, Wochendurchschnitt (4 Wochen bis 7.11.)
|21.000
|–
|23.000 (rev. von 23.750)
|14:30
|Philadelphia Fed Dienstleister, regionale Aktivität November
|−1,5
|–
|−23,6
|15:00
|FHFA-Hauspreisindex September, Vormonat
|0,0 %
|+0,2 %
|+0,2 %
|15:00
|Case-Shiller-Hauspreisindex September, Vorjahr
|+2,6 %
|+2,7 %
|+2,6 %
|16:00
|Conference Board Verbrauchervertrauen November
|103,3
|92,1
|91,9 (rev. von 91,7)
|16:00
|Conference Board Lageeinschätzung November
|132,8
|121,3
|119,1
|16:00
|Conference Board Erwartungsindex November
|83,6
|73,4
|73,7
|16:00
|Richmond-Fed-Industrieindex November
|+3
|−2
|−2
Quelle: ADP, FHFA, S&P Dow Jones Indices, Philadelphia Fed, Richmond Fed, The Conference Board, Newsquawk, investinglive, Yahoo Finance
Auch die Einzelhändler überzeugen: Best Buy meldete mit einem Plus von 6,1 Prozent auf vergleichbarer Fläche das stärkste Quartal seit fünf Jahren, Dollar Tree steigt nach angehobener Jahresprognose um rund elf Prozent. Das passt zum starken Verbrauchervertrauen kurz vor dem Black Friday.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Nike
|NKE
|US6541061031
|35,78
|+5,97 %
|2
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|468,72
|+4,38 %
|3
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|193,19
|+4,17 %
|4
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|140,13
|+3,44 %
|5
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|345,13
|+2,69 %
|6
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|275,84
|+2,65 %
|7
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|98,02
|+2,23 %
|8
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|353,37
|+2,11 %
|9
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|132,23
|+2,05 %
|10
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|210,10
|+1,91 %
|11
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|172,63
|+1,78 %
|12
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|122,41
|+1,78 %
|13
|Visa
|V
|US92826C8394
|416,28
|+1,68 %
|14
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|280,96
|+1,66 %
|15
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|500,28
|+1,58 %
|16
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|400,76
|+1,53 %
|17
|American Express
|AXP
|US0258161092
|310,59
|+1,20 %
|18
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|353,26
|+1,20 %
|19
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|352,69
|+0,92 %
|20
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|185,99
|+0,84 %
|21
|Boeing
|BA
|US0970231058
|163,69
|+0,80 %
|22
|IBM
|IBM
|US4592001014
|234,64
|+0,70 %
|23
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|222,86
|+0,40 %
|24
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|317,43
|+0,24 %
|25
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|253,80
|−0,62 %
|26
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|278,91
|−1,13 %
|27
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|537,93
|−1,67 %
|28
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|805,74
|−2,17 %
|29
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|93,32
|−3,60 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|153,71
|−6,87 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zur Mittagszeit zeigt eine noch breitere Aufwärtsbewegung als zum Handelsstart: 24 Werte notieren im Plus, nur sechs im Minus. Am Ende stehen ausschließlich Werte, die eng mit dem KI-Zyklus oder den Kapitalmärkten verbunden sind, angeführt von Nvidia. Gegenüber dem Morgen haben vor allem Merck und UnitedHealth deutlich zugelegt, während sich die Verluste von Nvidia, Cisco und Goldman Sachs vergrößert haben.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones am Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 24.11.2026 gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 49.986,83 Punkten, ein Plus von 0,79 Prozent zum Montagsschluss. Im Tageshoch erreichte er 50.002,38 Punkte.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? Zur Mittagszeit führen Nike (+5,97 %), Amgen (+4,38 %), Salesforce (+4,17 %), Merck & Co. (+3,44 %) und UnitedHealth (+2,69 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (−6,87 %), Cisco Systems (−3,60 %), Goldman Sachs (−2,17 %), Caterpillar (−1,67 %) und Alphabet (−1,13 %).
Warum steigt der Dow, während der Nasdaq fällt? Der Dow ist preisgewichtet und enthält viele Gesundheits- und Konsumwerte, die heute gefragt sind.
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