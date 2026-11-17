Aus dem verhaltenen Start ist zur Mittagszeit ein handfester Ausverkauf geworden. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 12:33 Uhr New Yorker Zeit (18:33 Uhr MEZ) bei 50.917,00 Punkten und damit 1,34 Prozent oder rund 691 Punkte unter dem Vortagesschluss von 51.608,17 Zählern. Zur Eröffnung hatte das Minus noch bei knapp einem halben Prozent gelegen; das bisherige Tagestief markierte der Index bei 50.685,51 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zum Mittagshandel zeigt eine deutlich breitere Schwäche als am Morgen: Nur noch vier der 30 Werte liegen im Plus. Salesforce hat seine Verluste auf fast zehn Prozent ausgeweitet, Microsoft, IBM, Home Depot und die Großbanken sind tiefer abgerutscht. Auf der Gewinnerseite halten Honeywell, Disney und McDonald's die Stellung, während Nike seinen frühen Kurssprung komplett abgegeben hat.