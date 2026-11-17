Aus dem verhaltenen Start ist zur Mittagszeit ein handfester Ausverkauf geworden. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 12:33 Uhr New Yorker Zeit (18:33 Uhr MEZ) bei 50.917,00 Punkten und damit 1,34 Prozent oder rund 691 Punkte unter dem Vortagesschluss von 51.608,17 Zählern. Zur Eröffnung hatte das Minus noch bei knapp einem halben Prozent gelegen; das bisherige Tagestief markierte der Index bei 50.685,51 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zum Mittagshandel zeigt eine deutlich breitere Schwäche als am Morgen: Nur noch vier der 30 Werte liegen im Plus. Salesforce hat seine Verluste auf fast zehn Prozent ausgeweitet, Microsoft, IBM, Home Depot und die Großbanken sind tiefer abgerutscht. Auf der Gewinnerseite halten Honeywell, Disney und McDonald's die Stellung, während Nike seinen frühen Kurssprung komplett abgegeben hat.
Dow Jones Check: Honeywell, Disney und McDonald's trotzen dem Ausverkauf – Salesforce bricht fast 10 Prozent ein, IBM und UnitedHealth unter Druck
Dow Jones Analyse zum Mittagshandel am 17.11.2026: Der Dow fällt bis 12:33 Uhr New Yorker Zeit (18:33 Uhr MEZ) um 1,34 Prozent auf 50.917,00 Punkte. Nur vier Werte liegen im Plus – Dow Jones Gewinner sind Honeywell (+1,38 %), Disney (+1,08 %) und McDonald's (+0,83 %). Größte Dow Jones Verlierer sind Salesforce (−9,68 %), IBM (−3,80 %) und UnitedHealth (−3,49 %). Software-Ausverkauf vor dem Anthropic-Börsengang, Warren-Attacke auf Krankenversicherer und schwache Hausbauer-Stimmung.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Anthropic saugt Kapital ab, Nvidia hält den Atem an – die Software-Branche zahlt die Zeche
Zwei Großereignisse dominieren den Dienstag an der Wall Street: die Nvidia-Zahlen nach Börsenschluss und der für Donnerstag erwartete Börsengang von Anthropic. Beide Termine verschieben Kapital – und treffen vor allem jene Branchen, die als Verlierer der KI-Umwälzung gelten.
Der wichtigste Belastungsfaktor des Nachmittags ist der Software-Sektor. Laut einer Analyse auf Yahoo Finance könnte der Börsengang von Anthropic bis zu rund 64 Milliarden US-Dollar einspielen. Fonds, die sich daran beteiligen wollen, müssen an anderer Stelle Positionen verkaufen – und nach Lesart der Autoren trifft es zuerst Anbieter, die ihre Software pro Nutzerlizenz verkaufen und deren Geschäft KI-Assistenten bedrohen könnten. Das Muster ist nicht neu: Rund um den SpaceX-Börsengang im Juni hatte der Software-ETF IGV ebenfalls deutlich nachgegeben. Zur Mittagszeit verlieren ServiceNow rund 6,6 Prozent, HubSpot 5,0 Prozent, Workday 4,5 Prozent und Adobe 3,8 Prozent. Im Dow trifft die Welle Salesforce, Microsoft und IBM.
Bei Nvidia sorgt eine Personalie für Bewegung. Die Aktie war am Vormittag zeitweise um mehr als drei Prozent gefallen und hat die Verluste dann eingedämmt, nachdem das Wall Street Journal über eine Erklärung des zurückgetretenen Firmengründers Jensen Huang berichtet hatte: Er wäre bereit, als Konzernchef zurückzukehren, sollte der Verwaltungsrat das für richtig halten. Zur Mittagszeit liegt Nvidia gut ein Prozent im Minus. Analysten erwarten für das dritte Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,47 US-Dollar bei rund 109 Milliarden US-Dollar Umsatz. Zusätzlich verunsichern Berichte, wonach die US-Regierung Importe neuer chinesischer Datenübertragungstechnik für Rechenzentren beschränken will.
An der Zinsfront wirkt die Rede von St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem nach. Er hält eine Zinserhöhung „eher früher“ für nötig und sieht bis zum Frühjahr 2027 weiteren Bedarf – insgesamt laut Yahoo Finance 100 bis 150 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hat sich mit gut 5,10 Prozent leicht vom Vormittagsniveau entfernt, bleibt aber hoch. US-Leichtöl der Sorte WTI kostet rund 86 US-Dollar, ein Plus von 0,7 Prozent. Für Unruhe sorgten zudem Berichte über eine Störung im internen Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA; Hinweise auf einen Cyberangriff gab es laut Reuters zunächst nicht.
Software-Ausverkauf vor Anthropic-IPO
Salesforce, Microsoft und IBM kosten den Dow zusammen rund 270 Punkte.
Druck auf Krankenversicherer
Senatorin Warren will Gesundheitskonzerne zerschlagen, die Medicare-Behörde plant schärfere Betrugsregeln.
Banken rutschen ab
Goldman Sachs und JPMorgan verlieren zusammen über 130 Indexpunkte, JPMorgan meldet den Abgang seines Finanzchefs.
Nvidia vor den Zahlen
Huang signalisiert Bereitschaft zur Rückkehr – die Aktie dämmt ihre Verluste ein.
Hausbauer so pessimistisch wie seit 2012 nicht
Der NAHB-Index fällt überraschend auf 25 Punkte.
Dow Jones Gewinner
Industrie, Unterhaltung, Burger: nur vier Werte halten sich im Plus
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Honeywell
|220,97
|+1,38 %
|Gegenbewegung, Tageshoch in Reichweite
|2
|Walt Disney
|119,98
|+1,08 %
|Quartalszahlen, neues 52-Wochen-Hoch
|3
|McDonald's
|276,95
|+0,83 %
|Defensive Nachfrage
|4
|Cisco Systems
|94,58
|+0,06 %
|Hochstufung durch HSBC
|5
|Procter & Gamble
|172,97
|−0,03 %
|52-Wochen-Hoch im Handelsverlauf
Kurse in US-Dollar, Stand 12:33 Uhr ET (18:33 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand. Nur vier Werte im Plus.
Quelle: Yahoo Finance
Honeywell Aktie (HON, ISIN US4385162056): Der Industriekonzern hat sich im Tagesverlauf an die Spitze der Dow Jones Gewinner geschoben und steigt um 1,38 Prozent auf 220,97 US-Dollar. Das Tageshoch liegt mit 221,24 US-Dollar nur knapp darüber. Eine konkrete Unternehmensmeldung als Auslöser konnten wir bis Redaktionsschluss nicht ausmachen. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Honeywell davon, dass Anleger innerhalb des Index aus Software- und Finanzwerten in Industrietitel umschichten, die weniger vom KI-Wettbewerb betroffen sind. Vom 52-Wochen-Hoch bei 260,28 US-Dollar ist die Aktie allerdings noch deutlich entfernt. Rechnerisch bringt Honeywell dem Dow rund 18 Punkte.
Walt Disney Aktie (DIS, ISIN US2546871060): Der Unterhaltungskonzern legt um 1,08 Prozent auf 119,98 US-Dollar zu. Im Tagesverlauf kletterte die Aktie bis auf 122,72 US-Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch, hat einen Teil dieser Gewinne inzwischen aber wieder abgegeben. Rückenwind liefern die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,77 US-Dollar über den erwarteten 1,68 US-Dollar, der Umsatz mit 25,9 Milliarden US-Dollar leicht über der Prognose. Freizeitparks und Streaming wuchsen weiter. Zudem erhöht Disney die Dividende um 33 Prozent.
McDonald's Aktie (MCD, ISIN US5801351017): Die Fast-Food-Kette gewinnt 0,83 Prozent auf 276,95 US-Dollar. Auch hier gab es keine eigene Unternehmensnachricht. Nach Einschätzung der Redaktion sind McDonald's und andere Konsumwerte des täglichen Bedarfs in einem nervösen Markt als defensive Anlagen gefragt. Im Tagesverlauf schwankte die Aktie zwischen 271,00 und 279,16 US-Dollar. Auf längere Sicht hinkt sie dem Gesamtmarkt hinterher: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 341,75 US-Dollar.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Der Netzwerkausrüster hält sich mit einem hauchdünnen Plus von 0,06 Prozent auf 94,58 US-Dollar über Wasser. Am Morgen hatte die Aktie noch fast ein Prozent zugelegt, getragen von einer Hochstufung durch die britische Bank HSBC, die laut dem Branchendienst The Fly auf starke Quartalszahlen und die angehobene Prognose verwies. Im Sog des Tech-Ausverkaufs ist dieser Vorsprung nahezu aufgezehrt.
Procter & Gamble Aktie (PG, ISIN US7427181091): Der Konsumgüterkonzern ist mit 172,97 US-Dollar und einem Minus von nur 0,03 Prozent praktisch unverändert und damit der fünftbeste Wert im Dow. Bemerkenswert: Im Handelsverlauf erreichte die Aktie bei 173,59 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Nach Einschätzung der Redaktion zeigt das, wohin Anleger am heutigen Tag ausweichen – in stabile Geschäftsmodelle mit planbaren Erträgen.
Dow Jones Verlierer
Software im freien Fall: Salesforce verliert fast ein Zehntel
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Salesforce
|194,04
|−9,68 %
|Software-Ausverkauf vor Anthropic-IPO
|2
|IBM
|233,30
|−3,80 %
|Software- und Beratungsgeschäft unter Druck
|3
|UnitedHealth
|397,65
|−3,49 %
|Warren-Vorstoß, neue Betrugsregeln der CMS
|4
|Microsoft
|502,26
|−3,04 %
|Tech-Ausverkauf, Störungen, KI-Konkurrenz
|5
|Home Depot
|338,35
|−2,64 %
|Weniger Kundentransaktionen, schwacher Hausbau
Kurse in US-Dollar, Stand 12:33 Uhr ET (18:33 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Salesforce Aktie (CRM, ISIN US79466L3024): Der Softwarekonzern ist mit einem Minus von 9,68 Prozent auf 194,04 US-Dollar der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer. Am Morgen lag das Minus noch bei knapp sechs Prozent, das Tagestief steht bei 193,41 US-Dollar. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Laut einer Analyse auf Yahoo Finance verkaufen Fonds Software-Werte, um Mittel für den Anthropic-Börsengang freizumachen. RBC-Analyst Rishi Jaluria warnte in einem Podcast, die KI-Firmen würden versuchen, „Salesforce ganz zu zerstören“. Die Gewinnschätzungen der Analysten haben sich dagegen laut dem Bericht nicht verändert. Die nächste Bewährungsprobe sind die Quartalszahlen am 2. Dezember. Rechnerisch kostet Salesforce den Dow allein rund 123 Punkte.
IBM Aktie (IBM, ISIN US4592001014): Der IT-Konzern verliert 3,80 Prozent auf 233,30 US-Dollar und hat sein Minus seit dem Vormittag verdoppelt. Eine konkrete Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion wird IBM vom Markt in die gleiche Schublade gesteckt wie Salesforce: Software und IT-Beratung gelten als Geschäftsfelder, in die KI-Anbieter vordringen. Wie empfindlich die Aktie darauf reagiert, zeigte sich bereits im Februar, als sie nach einer Anthropic-Ankündigung zur Modernisierung alter COBOL-Programme an einem Tag rund 13 Prozent verlor. Vom 52-Wochen-Hoch bei 332,46 US-Dollar ist IBM inzwischen rund 30 Prozent entfernt.
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer gibt 3,49 Prozent auf 397,65 US-Dollar nach. Inzwischen sind die Auslöser klarer: Laut Benzinga forderte Senatorin Elizabeth Warren, große Gesundheitskonzerne zu zerschlagen, und nannte UnitedHealth neben CVS Health und Cigna. Sie verweist auf ein gemeinsam mit dem Republikaner Josh Hawley eingebrachtes Gesetz, das Versicherern und Pharmahändlern den Besitz von Arztpraxen und anderen Leistungserbringern verbieten würde. Parallel schlug die Medicare-Behörde CMS schärfere Regeln gegen Abrechnungsbetrug vor, die auch Medicare-Advantage-Pläne strenger überwachen sollen. Branchenweit geben Humana rund 3,7 Prozent und CVS 2,2 Prozent nach. Rechnerisch belastet UnitedHealth den Dow mit gut 85 Punkten.
Microsoft Aktie (MSFT, ISIN US5949181045): Der Softwareriese verliert 3,04 Prozent auf 502,26 US-Dollar und rutschte im Tief bis auf 496,51 US-Dollar und damit unter die runde Marke von 500 US-Dollar. Ein eigener Auslöser fehlt. Nach Einschätzung der Redaktion bündeln sich bei Microsoft mehrere Sorgen: die Konkurrenz durch Anthropic bei Büro-Software, die hohen Investitionen in Rechenzentren und die jüngsten Störungen bei Outlook und Teams, über die unter anderem FX Leaders berichtet. Wegen seines hohen Aktienkurses drückt Microsoft den Dow rechnerisch um gut 93 Punkte – mehr als jeder andere Wert außer Salesforce.
Home Depot Aktie (HD, ISIN US4370761029): Die Baumarktkette verliert 2,64 Prozent auf 338,35 US-Dollar und hat ihr Minus im Tagesverlauf mehr als verdoppelt. Dabei lagen Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal mit 43,4 Milliarden beziehungsweise 3,86 US-Dollar über den Erwartungen. Anleger stören sich aber an der leicht gesunkenen Zahl der Kundentransaktionen und der vorsichtigeren Margenprognose. Am Nachmittag kam der überraschend schwache NAHB-Index hinzu, der die Probleme am US-Immobilienmarkt unterstreicht. Neuer Konzernchef wird ab dem 23. November der bisherige Finanzchef Richard McPhail.
US-Wirtschaftsdaten
Hausbauer im Stimmungstief – die Zinswende nach oben hinterlässt Spuren
Die wichtigste neue Konjunkturzahl seit Handelsbeginn kommt vom Häusermarkt. Der Stimmungsindex der US-Hausbauer NAHB/Wells Fargo fiel im November um vier Punkte auf 25 Zähler, Volkswirte hatten mit unveränderten 29 Punkten gerechnet. Das ist der tiefste Stand seit April 2012. Belastend wirken laut Verband hohe Hypothekenzinsen, Inflation, Personalengpässe und eine schwache Nachfrage. Werte unter 50 bedeuten, dass mehr Bauunternehmen die Lage schlecht als gut einschätzen. Für Home Depot und andere Baumarkt- und Bauwerte ist das ein Dämpfer.
Am Vormittag hatten bereits die Einzelhandelsumsätze leicht positiv überrascht: Sie stiegen im Oktober um 0,2 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,1 Prozent. Ohne Autos und Benzin betrug das Plus 0,5 Prozent. Die Importpreise kletterten dagegen mit 1,1 Prozent deutlich stärker als die erwarteten 0,7 Prozent – Wasser auf die Mühlen der Notenbanker, die weitere Zinserhöhungen befürworten. Die Industrieproduktion enttäuschte mit einem Rückgang von 0,4 Prozent, während die Fertigung um 0,3 Prozent zulegte. Unterm Strich ergibt sich ein Bild aus robustem Konsum, hartnäckigem Preisdruck und schwächelnden zinssensiblen Branchen.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Einzelhandelsumsätze Oktober (m/m)
|+0,2 %
|+0,1 %
|+0,8 %
|14:30
|Einzelhandel ohne Autos und Benzin (m/m)
|+0,5 %
|–
|–
|14:30
|Importpreise Oktober (m/m)
|+1,1 %
|+0,7 %
|+1,1 %
|14:30
|Exportpreise Oktober (m/m)
|+1,1 %
|+0,5 %
|+2,2 %
|15:15
|Industrieproduktion Oktober (m/m)
|−0,4 %
|+0,1 %
|+0,7 %
|15:15
|Fertigung Oktober (m/m)
|+0,3 %
|+0,3 %
|+0,3 %
|15:15
|Kapazitätsauslastung Oktober
|76,4 %
|–
|76,8 %
|16:00
|NAHB-Immobilienindex November
|25
|29
|29
|nach 22:00
|Nvidia-Quartalszahlen
|ausstehend
|EPS 2,47 USD
|–
Quelle: US Census Bureau, BLS, Federal Reserve, NAHB, Yahoo Finance, investinglive
Von der Notenbank kam am Morgen das deutlichste Signal: Fed-Präsident Musalem plädierte in Argentinien für baldige Zinserhöhungen, solange die Inflationserwartungen noch verankert seien. Fed-Chef Kevin Warsh hatte bereits am Montag eine Anhörung zu den wirtschaftlichen Folgen künstlicher Intelligenz eröffnet. Der eigentliche Höhepunkt des Tages folgt nach dem US-Börsenschluss um 22:00 Uhr MEZ mit den Nvidia-Zahlen.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|220,97
|+1,38 %
|2
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|119,98
|+1,08 %
|3
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|276,95
|+0,83 %
|4
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|94,58
|+0,06 %
|5
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|172,97
|−0,03 %
|6
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|181,59
|−0,05 %
|7
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|99,33
|−0,16 %
|8
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|401,93
|−0,28 %
|9
|Boeing
|BA
|US0970231058
|164,66
|−0,34 %
|10
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|216,35
|−0,36 %
|11
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|351,44
|−0,38 %
|12
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|256,55
|−0,47 %
|13
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|143,74
|−0,50 %
|14
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|567,50
|−0,52 %
|15
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|348,63
|−0,54 %
|16
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|282,10
|−0,57 %
|17
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|127,62
|−0,62 %
|18
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|459,15
|−0,69 %
|19
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|280,37
|−0,77 %
|20
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|154,50
|−1,05 %
|21
|American Express
|AXP
|US0258161092
|315,18
|−1,21 %
|22
|Nike
|NKE
|US6541061031
|37,73
|−1,37 %
|23
|Visa
|V
|US92826C8394
|419,93
|−1,53 %
|24
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|876,65
|−1,67 %
|25
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|330,52
|−2,27 %
|26
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|338,35
|−2,64 %
|27
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|502,26
|−3,04 %
|28
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|397,65
|−3,49 %
|29
|IBM
|IBM
|US4592001014
|233,30
|−3,80 %
|30
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|194,04
|−9,68 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:33 Uhr ET (18:33 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zum Mittagshandel fällt deutlich schwächer aus als am Morgen: Nur 4 Werte notieren im Plus, 26 im Minus – um 15:50 Uhr MEZ waren es noch 12 Gewinner. Auffällig ist der Absturz von Nike: Nach dem anfänglichen Plus von fast drei Prozent auf die neue Fünfjahresstrategie notiert die Aktie nun 1,37 Prozent im Minus. Auch die Finanzwerte sind deutlich zurückgefallen. Goldman Sachs (−1,67 %) kostet den preisgewichteten Index wegen seines hohen Kurses rund 88 Punkte, JPMorgan Chase (−2,27 %) knapp 46 Punkte; dort sorgt der angekündigte Rückzug von Finanzchef Jeremy Barnum für Gesprächsstoff. Die vier Software- und Gesundheitstitel Salesforce, Microsoft, UnitedHealth und IBM erklären zusammen mit gut 350 Punkten rund die Hälfte des Tagesverlusts. Boeing markierte bei 164,24 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones am Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 17.11.2026 gegen 12:33 Uhr New Yorker Zeit (18:33 Uhr MEZ) bei 50.917,00 Punkten, ein Minus von 1,34 Prozent zum Montagsschluss.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? Im Mittagshandel führen Honeywell (+1,38 %), Disney (+1,08 %), McDonald's (+0,83 %) und Cisco (+0,06 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an. Procter & Gamble ist mit −0,03 Prozent nahezu unverändert.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Salesforce (−9,68 %), IBM (−3,80 %), UnitedHealth (−3,49 %), Microsoft (−3,04 %) und Home Depot (−2,64 %).
Warum fällt Salesforce so stark? Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Laut Yahoo Finance verkaufen Fonds Software-Werte, um Kapital für den Anthropic-Börsengang freizumachen, der am Donnerstag erwartet wird.
Was bewegt die Wall Street heute noch? Die Nvidia-Zahlen nach Börsenschluss, falkenhafte Fed-Signale, politischer Druck auf Krankenversicherer und die schwache Stimmung der Hausbauer.
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