Seit dem Handelsstart sind weitere Daten vom US-Häusermarkt gekommen – und sie fallen schwach aus. Die schwebenden Hausverkäufe, also die unterschriebenen, aber noch nicht abgeschlossenen Kaufverträge, sanken im Oktober laut dem Maklerverband NAR um 4,7 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden war laut Bloomberg-Umfrage nur ein Rückgang um 2,0 Prozent, im September war der Index bereits um 7,3 Prozent gefallen. Im Jahresvergleich beträgt das Minus 16,7 Prozent, der Index erreicht laut Yahoo Finance den tiefsten Stand seit mindestens 2001. Besonders deutlich fiel der Rückgang im Westen (−6,9 %) und im Süden (−6,3 %) aus. NAR-Chefökonom Lawrence Yun hält den Oktober dennoch für einen möglichen Tiefpunkt, weil die Hypothekenzinsen ihren Höhepunkt erreicht haben könnten.