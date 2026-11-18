Zur Mittagszeit an der Wall Street zeigt sich der Dow Jones Industrial zweigeteilt wie selten. Um 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) steht der Index bei 50.447,82 Punkten, ein Minus von 0,61 Prozent oder knapp 312 Punkten zum Vortagesschluss. Das klingt nach einem schwachen Tag – doch vor einer guten Stunde lag das Tagestief noch bei 50.029,35 Punkten, die Marke von 50.000 war damit in Reichweite. Seit unserem ersten Dow Jones Check zum Handelsstart (50.245,83 Punkte um 9:51 Uhr ET) hat der Index rund 200 Punkte zurückgewonnen. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Ein einziger Wert, UnitedHealth, ist für den Großteil des Indexverlusts verantwortlich. Gleichzeitig sind inzwischen 14 der 30 Dow-Werte im Plus – zum Handelsstart waren es nur sieben.
Dow Jones Check: Disney, Amazon und Nike ziehen an – UnitedHealth bricht um 8 Prozent ein, Chevron und Merck folgen
Dow Jones Analyse zur Mittagszeit am 18.11.2026: Der Dow verliert bis 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) 0,61 Prozent auf 50.447,82 Punkte, hat sich aber deutlich vom Tagestief erholt. Dow Jones Gewinner sind Walt Disney (+4,29%), Amazon (+3,42%) und Nike (+2,43%), größter Dow Jones Verlierer ist UnitedHealth (-8,19%) vor Chevron (-3,14%) und Merck (-2,86%). Dazu: Fed-Gouverneur Waller bringt eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel, die schwebenden Hausverkäufe fallen auf ein Rekordtief.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
UnitedHealth drückt den Index, Waller schürt die Zinsangst
Am Vormittag hat sich das Bild am US-Aktienmarkt verschoben. Der breite Markt hat ins Plus gedreht: Der S&P 500 gewinnt um 12:34 Uhr ET 0,17 Prozent, der technologielastige Nasdaq Composite 0,74 Prozent. Nur der preisgewichtete Dow hinkt hinterher – und das hat einen klar benennbaren Grund.
Der Gesundheitssektor steht unter massivem Druck. Die US-Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) treibt ihren Regelvorschlag mit dem Kürzel „CRUSH“ voran, der deutlich mehr Prüfungen bei Krankenversicherern vorsieht und zur Rückzahlung von Überzahlungen führen könnte. Laut Yahoo Finance zog das den Dow am späten Vormittag auf sein Sitzungstief. Neben UnitedHealth verloren auch Humana, Cigna und CVS Health deutlich. Weil der Dow nach Kursen und nicht nach Börsenwert gewichtet ist, wiegt der Verlust der UnitedHealth Aktie von knapp 32 US-Dollar je Anteilsschein besonders schwer: Nach Berechnung der Redaktion kostet allein dieser Wert den Index rund 200 Punkte – also fast zwei Drittel des gesamten Tagesminus.
Die zweite Belastung kommt von der Notenbank. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Mittwoch im Sender CNBC, die Fed müsse bei ihren Zinserhöhungen „ein wenig aggressiver“ vorgehen, und brachte für die Dezember-Sitzung einen Schritt um einen halben Prozentpunkt ins Gespräch. Bereits am 10. November hatte er einen größeren Schritt für den Fall in Aussicht gestellt, dass die Kerninflation weiter anzieht – die Oktober-Daten zeigten dann einen Anstieg der Kernrate um 0,3 Prozent zum Vormonat. Laut Bloomberg ist Waller mit dieser Forderung allerdings ein Außenseiter: New Yorks Fed-Präsident John Williams hatte am Dienstag erklärt, die Lage erfordere kein drastisches Handeln. Die Zinsfutures preisen laut Bloomberg Erhöhungen um jeweils einen Viertelpunkt im Dezember und Januar ein.
An den übrigen Märkten zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gibt leicht auf rund 5,06 Prozent nach, der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent. Gold verliert knapp drei Prozent auf rund 3.750 US-Dollar je Feinunze. Deutlich unter Druck steht Öl: Die Sorte WTI fällt um rund 3,7 Prozent auf 81,51 US-Dollar je Barrel, Brent rutscht mit 88,14 US-Dollar unter die Marke von 90 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Ende August. Im Hintergrund wartet der Markt auf den Anthropic-Börsengang: Der KI-Entwickler soll laut einer Bloomberg-Meldung den Ausgabepreis am oberen Ende der Spanne oder darüber ansetzen, die Preisfestsetzung wird nach US-Börsenschluss erwartet, der erste Handelstag ist für Donnerstag geplant.
CMS-Regelvorschlag trifft Krankenversicherer
UnitedHealth verliert mehr als 8 Prozent und kostet den Dow nach Berechnung der Redaktion rund 200 Punkte.
Waller fordert mehr Tempo
Der Fed-Gouverneur bringt für Dezember eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte ins Gespräch, New Yorks Fed-Chef Williams widerspricht.
Ölpreis auf Talfahrt
WTI fällt um rund 3,7 Prozent, Brent unter 90 US-Dollar – Gegenwind für Chevron.
Anthropic-Fantasie für Amazon
Der Börsengang des KI-Entwicklers steht kurz bevor; Amazon ist einer der größten Anteilseigner.
Häusermarkt auf Rekordtief
Die schwebenden Hausverkäufe fallen im Oktober um 4,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Beginn der Reihe im Jahr 2001.
Dow Jones Gewinner
Disney greift nach dem Jahreshoch, Amazon setzt auf Anthropic
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Walt Disney
|121,96
|+4,29%
|Q4-Zahlen, Kurszielanhebungen
|2
|Amazon
|266,72
|+3,42%
|Anthropic-Börsengang
|3
|Nike
|36,72
|+2,43%
|Erholung nach Investorentag-Abverkauf
|4
|Honeywell
|223,91
|+2,26%
|Kein Einzelauslöser gefunden
|5
|Cisco Systems
|96,93
|+1,91%
|Netzwerk-Infrastruktur gefragt
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Walt Disney Aktie (DIS, ISIN US2546871060): Die Disney Aktie baut ihre Gewinne vom Handelsstart kräftig aus und ist mit einem Plus von 4,29 Prozent auf 121,96 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zur Mittagszeit. Das Tageshoch von 122,01 US-Dollar liegt nur noch einen Hauch unter dem 52-Wochen-Hoch von 122,72 US-Dollar. Treiber bleiben die am Dienstag vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, die beim Ergebnis je Aktie und beim Umsatz über den Erwartungen lagen, das Sparprogramm von rund drei Milliarden US-Dollar bis 2029 und die um ein Drittel erhöhte Dividende. Am Mittwoch zogen mehrere Analysehäuser nach – darunter laut Branchendiensten Bank of America, Barclays, Guggenheim und Needham, die ihre Kursziele anhoben.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon legt um 3,42 Prozent auf 266,72 US-Dollar zu und trägt nach Berechnung der Redaktion rund 55 Punkte zum Dow bei – mehr als jeder andere Wert. Eine eigene Unternehmensmeldung lag nicht vor. Der Kursanstieg fällt aber genau auf den Tag, an dem Anthropic seinen Ausgabepreis festlegen soll. Laut dem Börsenprospekt werden Amazon und Alphabet nach dem Börsengang zusammen mehr als 28 Prozent an dem KI-Entwickler halten; zudem hat Anthropic bei Amazon mindestens 110 Milliarden US-Dollar an Rechenleistung zugesagt. Nach Einschätzung der Redaktion preisen Anleger damit sowohl den Wert der Beteiligung als auch künftige Cloud-Umsätze ein. Andere Anthropic-nahe Werte wie Broadcom legten laut StockTitan ebenfalls zu.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller steigt um 2,43 Prozent auf 36,72 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Aktie nach dem Investorentag rund 6,3 Prozent verloren: Nike peilt bis zum Geschäftsjahr 2031 eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent an, erwartet für das Geschäftsjahr 2028 aber ein schwieriges Jahr mit leicht sinkendem bereinigten Gewinn je Aktie. Laut 24/7 Wall St. plant der Konzern zudem, in den Geschäftsjahren 2027 bis 2031 insgesamt rund zwölf Milliarden US-Dollar an Dividenden auszuschütten. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich heute um eine Gegenbewegung nach dem Abverkauf; das 52-Wochen-Tief von 31,97 US-Dollar ist nicht weit entfernt.
Honeywell Aktie (HON, ISIN US4385162056): Der Industriekonzern gewinnt 2,26 Prozent auf 223,91 US-Dollar und notiert damit nahe seinem Tageshoch von 224,16 US-Dollar. Eine Unternehmensmeldung fand die Redaktion nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Honeywell von einer Umschichtung innerhalb des Dow: Während Gesundheits- und Energiewerte gemieden werden, greifen Anleger bei Industrietiteln mit stabilem Geschäft zu. Auch 3M (+0,66 %) und Sherwin-Williams (+0,72 %) liegen im Plus. Vom 52-Wochen-Hoch bei 260,28 US-Dollar ist die Aktie allerdings noch rund 14 Prozent entfernt.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Cisco komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 1,91 Prozent auf 96,93 US-Dollar. Ein spezifischer Auslöser war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert der Netzwerkausrüster von der etwas freundlicheren Stimmung für KI-Infrastruktur nach den Nvidia-Zahlen: Laut Yahoo Finance legten auch AMD, Broadcom und TSMC zu, während Nvidia selbst seine frühen Gewinne abgab.
Dow Jones Verlierer
UnitedHealth im freien Fall – Öl und Pharma ziehen nach
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|357,77
|-8,19%
|CMS-Regelvorschlag CRUSH
|2
|Chevron
|207,63
|-3,14%
|Ölpreis fällt deutlich
|3
|Merck & Co.
|139,27
|-2,86%
|Schwäche im Gesundheitssektor
|4
|Salesforce
|189,92
|-2,37%
|Software-Sorgen vor Anthropic-IPO
|5
|Amgen
|447,16
|-2,35%
|Schwäche im Gesundheitssektor
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer ist mit einem Minus von 8,19 Prozent auf 357,77 US-Dollar der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer. Das Tagestief lag sogar bei 352,87 US-Dollar. Zum Handelsstart hatte das Minus noch gut vier Prozent betragen, am Dienstag waren es bereits rund 5,4 Prozent. Hintergrund ist der Vorschlag der Gesundheitsbehörde CMS, die Abrechnungen der privat verwalteten Medicare-Advantage-Pläne strenger zu prüfen und Fehlerquoten aus Stichproben auf ganze Verträge hochzurechnen. Die Behörde rechnet branchenweit mit Rückforderungen von rund neun Milliarden US-Dollar pro Jahr. Als größter Anbieter in diesem Segment gilt UnitedHealth als besonders betroffen, eine eigene Bezifferung des Risikos liegt bislang nicht vor. Binnen zwei Handelstagen hat die Aktie damit gut 13 Prozent an Wert verloren.
Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005): Der Ölkonzern verliert 3,14 Prozent auf 207,63 US-Dollar und hat damit seine Verluste vom Handelsstart leicht ausgeweitet. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor; der Druck kommt vom Ölmarkt. Die US-Energiebehörde EIA meldete für die Woche bis zum 13. November einen Anstieg der Rohöllagerbestände um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel, auch Benzin- und Destillatbestände legten zu. Daraufhin weitete der Ölpreis seine Verluste aus: WTI kostet nur noch rund 81,50 US-Dollar je Barrel. Nach Einschätzung der Redaktion wiegt auch der stärkere Dollar auf den Rohstoffpreisen.
Merck & Co. Aktie (MRK, ISIN US58933Y1055): Die Merck Aktie fällt um 2,86 Prozent auf 139,27 US-Dollar und notiert damit nahe ihrem Tagestief von 139,06 US-Dollar. Eine unternehmensspezifische Nachricht fand die Redaktion nicht. Nach Einschätzung der Redaktion leidet der Pharmakonzern unter dem Abgabedruck im gesamten Gesundheitssektor: Wenn Regulierer bei den Krankenversicherern die Schrauben anziehen, wächst bei Anlegern auch die Sorge vor Preisdruck bei Medikamenten.
Salesforce Aktie (CRM, ISIN US79466L3024): Der Softwarekonzern verliert 2,37 Prozent auf 189,92 US-Dollar und hat sich damit vom Tagestief bei 186,46 US-Dollar etwas gelöst. Bereits am Dienstag war die Aktie um gut neun Prozent eingebrochen. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion belastet der unmittelbar bevorstehende Anthropic-Börsengang das Sentiment für klassische Softwareanbieter weiter, weil KI-Agenten das Lizenzmodell pro Nutzer infrage stellen könnten. Die nächsten Quartalszahlen legt Salesforce am 2. Dezember vor.
Amgen Aktie (AMGN, ISIN US0311621009): Die Amgen Aktie schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 2,35 Prozent auf 447,16 US-Dollar ab. Wegen des hohen Aktienkurses kostet das den Dow nach Berechnung der Redaktion rund 67 Punkte – nach UnitedHealth der zweitgrößte Bremsklotz. Auch hier fand die Redaktion keine eigene Meldung. Nach Einschätzung der Redaktion meiden Anleger den Gesundheitssektor auf breiter Front, solange die Tragweite der CMS-Pläne unklar ist; Johnson & Johnson notiert ebenfalls 0,80 Prozent schwächer.
US-Wirtschaftsdaten
Hausverkäufe auf Rekordtief, Öllager steigen
Seit dem Handelsstart sind weitere Daten vom US-Häusermarkt gekommen – und sie fallen schwach aus. Die schwebenden Hausverkäufe, also die unterschriebenen, aber noch nicht abgeschlossenen Kaufverträge, sanken im Oktober laut dem Maklerverband NAR um 4,7 Prozent zum Vormonat. Erwartet worden war laut Bloomberg-Umfrage nur ein Rückgang um 2,0 Prozent, im September war der Index bereits um 7,3 Prozent gefallen. Im Jahresvergleich beträgt das Minus 16,7 Prozent, der Index erreicht laut Yahoo Finance den tiefsten Stand seit mindestens 2001. Besonders deutlich fiel der Rückgang im Westen (−6,9 %) und im Süden (−6,3 %) aus. NAR-Chefökonom Lawrence Yun hält den Oktober dennoch für einen möglichen Tiefpunkt, weil die Hypothekenzinsen ihren Höhepunkt erreicht haben könnten.
Zusammen mit den Baugenehmigungen auf dem tiefsten Stand seit Mai 2020 deutet das auf eine weitere Abkühlung hin – die am Morgen überraschend starken Baubeginne (+9,9 %) ändern daran wenig.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|13:00
|MBA-Hypothekenanträge (Woche bis 13.11.)
|-2,3%
|–
|+6,2%
|14:30
|Baubeginne Oktober (Jahresrate)
|1,309 Mio.
|1,23-1,245 Mio.
|1,191 Mio.
|14:30
|Baugenehmigungen Oktober (Jahresrate)
|1,295 Mio.
|1,38 Mio.
|1,398 Mio.
|16:00
|Schwebende Hausverkäufe Oktober (m/m)
|-4,7%
|-2,0%
|-7,3%
|16:30
|EIA-Rohöllagerbestände (Woche bis 13.11.)
|+3,4 Mio. Barrel
|–
|–
|19:00
|Auktion 20-jähriger Staatsanleihen
|ausstehend
|–
|–
|20:00
|Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober
|ausstehend
|–
|–
Uhrzeiten in MEZ. Konsens bei den Baubeginnen je nach Umfrage 1,230 bis 1,245 Mio. EIA-Prognose in den geprüften Quellen nicht verfügbar.
Quelle: U.S. Census Bureau, NAR, MBA, EIA, Trading Economics, Seeking Alpha, investrade, Yahoo Finance, Bloomberg
Mit Fed-Gouverneur Waller hat sich heute zudem ein Mitglied des geldpolitischen Ausschusses öffentlich geäußert. Für den restlichen Handelstag richten sich die Blicke auf die Auktion 20-jähriger Staatsanleihen um 13:00 Uhr New Yorker Zeit (19:00 Uhr MEZ) und vor allem auf das Protokoll der Oktober-Sitzung um 14:00 Uhr (20:00 Uhr MEZ). Nach Wallers Vorstoß dürfte der Markt genau lesen, wie breit die Unterstützung für ein höheres Tempo im Ausschuss bereits im Oktober war.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte zur Mittagszeit
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|121,96
|+4,29%
|2
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|266,72
|+3,42%
|3
|Nike
|NKE
|US6541061031
|36,72
|+2,43%
|4
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|223,91
|+2,26%
|5
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|96,93
|+1,91%
|6
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|282,76
|+0,91%
|7
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|346,64
|+0,72%
|8
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|182,07
|+0,66%
|9
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|353,78
|+0,53%
|10
|Boeing
|BA
|US0970231058
|164,50
|+0,36%
|11
|American Express
|AXP
|US0258161092
|316,76
|+0,31%
|12
|Visa
|V
|US92826C8394
|417,68
|+0,22%
|13
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|879,24
|+0,20%
|14
|IBM
|IBM
|US4592001014
|231,48
|+0,17%
|15
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|338,89
|-0,04%
|16
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|505,30
|-0,19%
|17
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|126,84
|-0,53%
|18
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|170,63
|-0,63%
|19
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|273,83
|-0,72%
|20
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|98,07
|-0,73%
|21
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|327,33
|-0,80%
|22
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|276,46
|-0,80%
|23
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|563,54
|-1,27%
|24
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|391,47
|-1,54%
|25
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|152,98
|-1,60%
|26
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|447,16
|-2,35%
|27
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|189,92
|-2,37%
|28
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|139,27
|-2,86%
|29
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|207,63
|-3,14%
|30
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|357,77
|-8,19%
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zur Mittagszeit fällt deutlich ausgeglichener aus als zum Handelsstart: 14 Werte notieren im Plus, 16 im Minus. Auf der Gewinnerseite haben sich die Kräfte verschoben – Nike, Honeywell und Cisco sind neu in die Spitzengruppe aufgerückt, Apple ist dagegen zurückgefallen. Goldman Sachs hat seine frühen Verluste wettgemacht, Caterpillar sie deutlich verringert. Am Ende der Tabelle konzentriert sich der Druck auf drei Themen: Gesundheit (UnitedHealth, Merck, Amgen, Johnson & Johnson), Energie (Chevron) und Software (Salesforce). Nvidia notiert trotz der starken Quartalszahlen 1,60 Prozent im Minus. Nach Berechnung der Redaktion entfällt auf UnitedHealth und Amgen zusammen ein Indexverlust von gut 260 Punkten – ohne diese beiden Werte läge der Dow etwa im Bereich des Vortagesschlusses.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones am Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 18.11.2026 um 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 50.447,82 Punkten, ein Minus von 0,61 Prozent. Das Tagestief lag bei 50.029,35 Punkten.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? Zur Mittagszeit führen Walt Disney (+4,29 %), Amazon (+3,42 %), Nike (+2,43 %), Honeywell (+2,26 %) und Cisco Systems (+1,91 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind UnitedHealth (−8,19 %), Chevron (−3,14 %), Merck & Co. (−2,86 %), Salesforce (−2,37 %) und Amgen (−2,35 %).
Warum fällt der Dow, während S&P 500 und Nasdaq steigen? Der Dow ist preisgewichtet. Der Kurssturz der hoch bewerteten UnitedHealth Aktie kostet den Index nach Berechnung der Redaktion allein rund 200 Punkte, Amgen weitere rund 67 Punkte. Im breiten Markt überwiegen dagegen Gewinne bei Technologie- und Konsumwerten.
Was steht heute noch an? Um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, nach US-Börsenschluss wird die Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang erwartet.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.