Dow Jones Check: McDonald's, Procter & Gamble und Visa trotzen dem KI-Beben – Alphabet, Amazon und Caterpillar ziehen den Dow nach unten

Procter & Gamble Aktie (PG, ISIN US7427181091): Der Konsumgüterkonzern hinter Marken wie Pampers und Gillette legt um 1,42 Prozent auf 172,21 US-Dollar zu. Im frühen Handel erreichte die Aktie bei 173,33 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Procter & Gamble ist das Paradebeispiel für die Rotation dieses Montags: stabile Nachfrage, verlässliche Dividende, kaum KI-Fantasie – genau das, was Anleger in einer nervösen Tech-Woche suchen.

Visa Aktie (V, ISIN US92826C8394): Der Zahlungsdienstleister gewinnt 0,98 Prozent auf 429,93 US-Dollar und nähert sich damit wieder seinem 52-Wochen-Hoch von 442,23 US-Dollar. Als preisgewichteter Index reagiert der Dow auf hochpreisige Aktien wie Visa besonders sensibel – der Anstieg federt die Tech-Verluste spürbar ab.

Amgen Aktie (AMGN, ISIN US0311621009): Der Biotech-Riese steigt um 0,86 Prozent auf 469,66 US-Dollar. Auch hier fehlt ein konkreter Tagesauslöser; Gesundheitswerte wie Amgen, UnitedHealth (+0,64 %) und Johnson & Johnson (+0,33 %) gehören jedoch klar zu den Gewinnern der Umschichtung. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 483,99 US-Dollar.

Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 0,76 Prozent auf 38,27 US-Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich eher um eine technische Gegenbewegung: Mit Blick auf das 52-Wochen-Hoch von 69,14 US-Dollar hat die Aktie massiv an Wert verloren, das Jahrestief liegt bei 31,97 US-Dollar.