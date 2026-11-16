Die Wall Street startet mit angezogener Handbremse in eine Woche, die für den gesamten KI-Handel zur Bewährungsprobe werden könnte. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 9:52 Uhr New Yorker Zeit (15:52 Uhr MEZ) bei 52.180,91 Punkten und damit 0,32 Prozent unter dem Freitagsschluss von 52.347,55 Zählern. Unsere Dow Jones Analyse zeigt ein gespaltenes Bild: Während defensive Qualitätswerte wie McDonald's, Procter & Gamble und Visa gefragt sind, drücken die Tech-Schwergewichte Alphabet, Amazon und Nvidia sowie der Baumaschinenriese Caterpillar den Index ins Minus. Im Tagesverlauf pendelte der Dow bislang zwischen 52.135,88 und 52.324 Punkten.
Dow Jones Check: McDonald's, Procter & Gamble und Visa trotzen dem KI-Beben – Alphabet, Amazon und Caterpillar ziehen den Dow nach unten
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 16.11.2026: Der Dow fällt bis 9:52 Uhr New Yorker Zeit um 0,32 Prozent auf 52.180,91 Punkte. Dow Jones Gewinner sind McDonald's (+1,53 %), Procter & Gamble (+1,42 %) und Visa (+0,98 %), die größten Dow Jones Verlierer Alphabet (−2,42 %), Amazon und Caterpillar (je −1,88 %). Dazu ein enttäuschender Empire-State-Index und die Nvidia-Woche.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Nvidia-Drama, Anthropic-Börsengang und Zinsangst – der Markt sucht Deckung
Selten stand eine Börsenwoche so sehr im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Am Dienstag legt Nvidia nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor – erstmals seit dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang. Am Donnerstag soll der Börsengang von Anthropic gepreist werden. Anleger schichten deshalb vorsichtshalber um: raus aus KI-lastigen Wachstumswerten, hinein in Konsum, Gesundheit und Zahlungsverkehr.
Der wichtigste Kurstreiber ist die Führungsfrage bei Nvidia. Laut Financial Times, über die Yahoo Finance berichtet, wird über eine Rückkehr Huangs auf den Chefposten gesprochen; Elon Musk unterstützt nach eigenen Angaben eine entsprechende Petition. Laut dpa-AFX sprachen sich auch die Nvidia-Aktionäre Altimeter Capital und Atreides Management dafür aus. Vorbörslich hatte die Nvidia Aktie zeitweise mehr als vier Prozent verloren, Broadcom und Intel gaben ebenfalls deutlich nach. Gleichzeitig gilt der für Donnerstag, 19. November, geplante Börsengang von Anthropic als Stimmungstest für die gesamte KI-Branche – Yahoo Finance nennt ein angestrebtes Bewertungsniveau von rund 1,4 Billionen US-Dollar, womöglich der größte Börsengang der Geschichte.
Hinzu kommt die Zinsfront. Nach den jüngsten Inflationsdaten haben sich Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Lockerung verflüchtigt; mehrere Fed-Vertreter haben sich für weitere Straffung ausgesprochen, und der Markt preist laut Marktbeobachtern eine Zinserhöhung um mindestens 25 Basispunkte im Dezember ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut Yahoo Finance bei rund 5,13 Prozent – ein Niveau, das hoch bewertete Wachstumsaktien besonders unter Druck setzt. Am Ölmarkt hat sich die Lage etwas entspannt: Brent fiel über Nacht in Richtung 94 US-Dollar, nachdem die Internationale Energieagentur erstmals seit Kriegsbeginn wieder ein Überangebot am Weltmarkt meldete.
Nvidia vor den Zahlen
Führungsvakuum nach Huangs Rücktritt, Zahlen am Dienstag nach Börsenschluss – die Unsicherheit belastet den gesamten Chip- und KI-Komplex.
Anthropic-Börsengang am Donnerstag
Der geplante Rekord-IPO gilt als Gradmesser für den Appetit der Anleger auf KI-Werte.
Zinssorgen
Der Markt rechnet mit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember; hohe Anleiherenditen drücken auf Wachstumsbewertungen.
Schwacher Konjunkturimpuls
Der Empire-State-Index fiel im November deutlich stärker als erwartet.
Rotation in Defensive
Konsum-, Gesundheits- und Zahlungsverkehrswerte stützen den Dow und verhindern größere Verluste.
Dow Jones Gewinner
Defensive Qualität gefragt: McDonald's, Procter & Gamble und Visa vorn
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|McDonald's
|276,16
|+1,53 %
|Defensive Rotation, Erholung nach Q3-Zahlen
|2
|Procter & Gamble
|172,21
|+1,42 %
|Intraday auf 52-Wochen-Hoch
|3
|Visa
|429,93
|+0,98 %
|Nahe dem 52-Wochen-Hoch
|4
|Amgen
|469,66
|+0,86 %
|Gesundheitswerte gesucht
|5
|Nike
|38,27
|+0,76 %
|Gegenbewegung nahe Mehrjahrestiefs
Kurse in US-Dollar, Stand 9:52 Uhr ET (15:52 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
McDonald's Aktie (MCD, ISIN US5801351017): Der Fast-Food-Konzern ist mit einem Plus von 1,53 Prozent auf 276,16 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Eine konkrete Unternehmensmeldung lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor – nach Einschätzung der Redaktion profitiert die Aktie vor allem von der Flucht in konjunkturrobuste Konsumwerte. Rückenwind liefert zudem das dritte Quartal, in dem McDonald's beim bereinigten Gewinn die Erwartungen übertroffen hatte. Trotzdem bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 341,75 US-Dollar groß, und zu Jahresbeginn kostete die Aktie noch gut 305 US-Dollar.
Procter & Gamble Aktie (PG, ISIN US7427181091): Der Konsumgüterkonzern hinter Marken wie Pampers und Gillette legt um 1,42 Prozent auf 172,21 US-Dollar zu. Im frühen Handel erreichte die Aktie bei 173,33 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Procter & Gamble ist das Paradebeispiel für die Rotation dieses Montags: stabile Nachfrage, verlässliche Dividende, kaum KI-Fantasie – genau das, was Anleger in einer nervösen Tech-Woche suchen.
Visa Aktie (V, ISIN US92826C8394): Der Zahlungsdienstleister gewinnt 0,98 Prozent auf 429,93 US-Dollar und nähert sich damit wieder seinem 52-Wochen-Hoch von 442,23 US-Dollar. Als preisgewichteter Index reagiert der Dow auf hochpreisige Aktien wie Visa besonders sensibel – der Anstieg federt die Tech-Verluste spürbar ab.
Amgen Aktie (AMGN, ISIN US0311621009): Der Biotech-Riese steigt um 0,86 Prozent auf 469,66 US-Dollar. Auch hier fehlt ein konkreter Tagesauslöser; Gesundheitswerte wie Amgen, UnitedHealth (+0,64 %) und Johnson & Johnson (+0,33 %) gehören jedoch klar zu den Gewinnern der Umschichtung. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 483,99 US-Dollar.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 0,76 Prozent auf 38,27 US-Dollar. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich eher um eine technische Gegenbewegung: Mit Blick auf das 52-Wochen-Hoch von 69,14 US-Dollar hat die Aktie massiv an Wert verloren, das Jahrestief liegt bei 31,97 US-Dollar.
Dow Jones Verlierer
KI-Schwergewichte unter Druck: Alphabet führt die Verliererliste an
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Alphabet (A)
|288,62
|−2,42 %
|KI-Ausverkauf, Investitionssorgen
|2
|Amazon
|261,64
|−1,88 %
|Capex-Debatte, Anthropic-Beteiligung im Fokus
|3
|Caterpillar
|588,94
|−1,88 %
|KI-Infrastruktur-Abverkauf, schwacher Empire-Index
|4
|Nvidia
|160,52
|−1,43 %
|Führungsfrage vor den Zahlen
|5
|Boeing
|169,21
|−1,34 %
|Nahe 52-Wochen-Tief
Kurse in US-Dollar, Stand 9:52 Uhr ET (15:52 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026. Amazon (−1,884 %) knapp vor Caterpillar (−1,876 %).
Quelle: Yahoo Finance
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter ist mit einem Minus von 2,42 Prozent auf 288,62 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Vormittags. Die Aktie bleibt das Sorgenkind des KI-Handels: Nach den Quartalszahlen Ende Oktober war die A-Aktie um 12,6 Prozent eingebrochen – der schwerste Tagesverlust seit dem Börsengang. Anleger stoßen sich an den auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar angehobenen Investitionsplänen für 2026 und an Abgängen prominenter KI-Forscher. Mit dem anstehenden Anthropic-Börsengang rückt zudem ein direkter Wettbewerber ins Rampenlicht. Das 52-Wochen-Tief bei 272,11 US-Dollar ist nicht mehr weit entfernt.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon verliert 1,88 Prozent auf 261,64 US-Dollar. Der Online-Händler und Cloud-Anbieter steht doppelt im Fokus: Einerseits sorgt das rund 200 Milliarden US-Dollar schwere Investitionsprogramm für 2026 weiterhin für Diskussionen über den Free Cashflow. Andererseits ist Amazon einer der größten Geldgeber von Anthropic – der Börsengang am Donnerstag dürfte damit auch über die Bewertung dieser Beteiligung entscheiden. Bis dahin halten sich viele Anleger offenbar zurück.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller rutscht um 1,88 Prozent auf 588,94 US-Dollar ab – rechnerisch hauchdünn hinter Amazon. Caterpillar galt lange als Profiteur des Rechenzentrumsbooms, etwa über Stromaggregate. Genau diese KI-Fantasie wird nun ausgepreist: Anfang November hatte der Ausverkauf bei KI-Infrastrukturwerten auch Caterpillar mitgerissen, nach den Quartalszahlen Ende Oktober war die Aktie bereits um mehr als acht Prozent gefallen. Der heute schwache Empire-State-Index passt ins Bild. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073,46 US-Dollar aus dem Juni ist die Aktie inzwischen weit entfernt.
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern gibt 1,43 Prozent auf 160,52 US-Dollar nach – deutlich weniger als die vorbörslichen Verluste von zeitweise über vier Prozent. Nach dem Rücktritt von Jensen Huang ringt das Unternehmen um seine Führung, während am Dienstag die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen anstehen. Laut Yahoo Finance hat die Aktie auf Fünftagessicht fast 13 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 148,80 US-Dollar.
Boeing Aktie (BA, ISIN US0970231058): Der Flugzeugbauer schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 1,34 Prozent auf 169,21 US-Dollar ab. Eine konkrete Unternehmensnachricht war bis zum Redaktionsschluss nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion lastet das schwache Industriesentiment auf der Aktie, die sich nur noch wenige Dollar über ihrem 52-Wochen-Tief von 165,01 US-Dollar bewegt.
US-Wirtschaftsdaten
Empire-State-Index bricht ein – ein Warnsignal für die Industrie?
Die einzige wichtige US-Konjunkturzahl des Tages fiel ernüchternd aus. Der Empire-State-Index der New Yorker Notenbank sank im November um 18 Punkte auf 7,8 Zähler – nach 25,5 Punkten im Oktober, dem höchsten Stand seit 2021. Volkswirte hatten je nach Umfrage mit Werten zwischen rund 17 und 18 Punkten gerechnet. Besonders auffällig ist der Einbruch bei den Neuaufträgen von 23,2 auf nur noch 3,0 Punkte. Positiv für die Zinsdebatte: Der Index der gezahlten Preise fiel um 14 Punkte auf 45,9 – ein Hinweis auf nachlassenden Kostendruck bei den Unternehmen.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Empire-State-Index November
|7,8
|ca. 17–18
|25,5
|14:30
|Neuaufträge (Teilindex)
|3,0
|–
|23,2
|14:30
|Gezahlte Preise (Teilindex)
|45,9
|–
|59,9
Quelle: Federal Reserve Bank of New York, Seeking Alpha, Investing.com, investinglive
Für den weiteren Handelsverlauf richtet sich der Blick auf die Notenbank: Für Montag sind Auftritte von New-York-Fed-Präsident John Williams und Fed-Chef Kevin Warsh angekündigt. Jedes Signal zur Dezember-Sitzung dürfte die Anleiherenditen – und damit die Bewertung von Wachstumsaktien – unmittelbar bewegen. Ein schwächerer Empire-Index kann Zinsfantasie zwar etwas dämpfen, doch solange die Inflation über dem Ziel liegt, bleibt der Spielraum der Fed begrenzt.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|276,16
|+1,53 %
|2
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|172,21
|+1,42 %
|3
|Visa
|V
|US92826C8394
|429,93
|+0,98 %
|4
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|469,66
|+0,86 %
|5
|Nike
|NKE
|US6541061031
|38,27
|+0,76 %
|6
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|99,95
|+0,71 %
|7
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|410,06
|+0,64 %
|8
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|404,94
|+0,42 %
|9
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|351,32
|+0,41 %
|10
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|128,62
|+0,41 %
|11
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|287,05
|+0,33 %
|12
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|148,16
|+0,26 %
|13
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|119,19
|+0,18 %
|14
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|183,88
|+0,13 %
|15
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|348,78
|+0,00 %
|16
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|222,15
|−0,14 %
|17
|IBM
|IBM
|US4592001014
|246,21
|−0,36 %
|18
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|95,30
|−0,36 %
|19
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|521,95
|−0,37 %
|20
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|344,92
|−0,45 %
|21
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|354,64
|−0,46 %
|22
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|216,79
|−0,48 %
|23
|American Express
|AXP
|US0258161092
|318,73
|−0,58 %
|24
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|217,97
|−0,88 %
|25
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|904,30
|−1,31 %
|26
|Boeing
|BA
|US0970231058
|169,21
|−1,34 %
|27
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|160,52
|−1,43 %
|28
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|588,94
|−1,88 %
|29
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|261,64
|−1,88 %
|30
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|288,62
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Stand 9:52 Uhr ET (15:52 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 13.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zeigt die Spaltung des Marktes in aller Deutlichkeit: 15 Werte notieren im Plus, 15 im Minus. Oben stehen fast ausschließlich Konsum-, Gesundheits- und Versicherungswerte, unten finden sich die KI- und Technologieschwergewichte sowie zyklische Industrietitel. Weil der Dow preisgewichtet ist, fallen dabei hochpreisige Aktien wie Goldman Sachs (−1,31 %) und Caterpillar besonders ins Gewicht.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 16.11.2026 gegen 9:52 Uhr New Yorker Zeit (15:52 Uhr MEZ) bei 52.180,91 Punkten, ein Minus von 0,32 Prozent zum Freitagsschluss.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen McDonald's (+1,53 %), Procter & Gamble (+1,42 %), Visa (+0,98 %), Amgen (+0,86 %) und Nike (+0,76 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Alphabet (−2,42 %), Amazon (−1,88 %), Caterpillar (−1,88 %), Nvidia (−1,43 %) und Boeing (−1,34 %).
Was bewegt die Wall Street heute? Die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag und dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag, die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember sowie ein deutlich schwächerer Empire-State-Index.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.