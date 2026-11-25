Zur Mittagszeit an der Wall Street sieht der Handelstag deutlich freundlicher aus als zum Start. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 49.824,85 Punkten – ein Minus von 193,85 Zählern oder 0,39 Prozent zum Dienstagsschluss von 50.018,70 Punkten. Am Vormittag hatte der Leitindex zeitweise rund zwei Prozent verloren und war bis auf 48.913,74 Punkte abgerutscht. Seitdem hat er gut 900 Punkte wettgemacht. Unsere Dow Jones Analyse zeigt eine Wall Street mit zwei Gesichtern: Der Ausverkauf bei KI-Werten geht weiter, doch Käufer greifen bei defensiven und zinssensitiven Titeln beherzt zu. Inzwischen liegen 16 der 30 Werte im Plus. Die Dow Jones Gewinner heißen IBM (US-Handelssymbol: IBM, ISIN: US4592001014), Sherwin-Williams (US-Handelssymbol: SHW, ISIN: US8243481061) und McDonald's (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040), Amazon (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067) und Alphabet (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059).
Dow Jones Check: IBM, Sherwin-Williams und McDonald's führen die Aufholjagd an – Nvidia, Amazon und Alphabet bleiben die Bremsklötze
Dow Jones Analyse am Mittag des 25.11.2026: Der Dow hat bis 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) einen Großteil seiner Verluste aufgeholt und steht bei 49.824,85 Punkten (-0,39 %). Dow Jones Gewinner sind IBM (+2,76 %), Sherwin-Williams (+2,32 %) und McDonald's (+1,89 %), die größten Dow Jones Verlierer Nvidia (-7,07 %), Amazon (-3,51 %) und Alphabet (-3,29 %). Dazu: Neubauverkäufe auf Zehnmonatshoch.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Vom Ausverkauf zur Aufholjagd – doch die KI-Wunde bleibt offen
Seit unserem Dow Jones Check zum Handelsstart hat sich das Bild gedreht: Aus einem Minus von knapp zwei Prozent ist ein überschaubarer Abschlag geworden. Der Grund ist keine neue Nachricht, sondern Umschichtung – raus aus KI-Titeln, hinein in Werte mit stabilen Erträgen.
Die breiteren Indizes erholen sich ebenfalls, bleiben aber deutlich schwächer als der Dow. Laut Yahoo Finance notiert der S&P 500 zur selben Zeit 1,5 Prozent tiefer bei rund 7.093 Punkten, der Nasdaq Composite verliert 2,5 Prozent auf rund 23.145 Punkte. Zur Eröffnung hatten S&P 500 und Nasdaq noch gut zwei beziehungsweise mehr als drei Prozent im Minus gelegen. Der Nasdaq 100 steuert laut Yahoo Finance dennoch auf einen Schlusskurs im Bärenmarkt zu – also mehr als 20 Prozent unter seinem Hoch. Das Angstbarometer VIX liegt mit rund 30,6 Punkten noch gut 16 Prozent über dem Vortageswert.
Im Zentrum bleibt der KI-Komplex. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die am Montag noch eine Kursexplosion ausgelöst hatte, stützt den Markt kaum noch. Ein Makrostratege einer japanischen Investmentbank fasste es laut Yahoo Finance knapp zusammen: Was habe der Montag geändert? „Nicht viel!“ Höhere Zinsen, ausgeweitete Kreditaufschläge und steigende Volatilität treiben Anleger in Bargeld und Staatsanleihen. Besonders hart trifft es Unternehmen, die ihren KI-Ausbau mit Schulden finanzieren: Oracle (US-Handelssymbol: ORCL, ISIN: US68389X1054) verlor laut 24/7 Wall St. am Vormittag rund acht Prozent, Micron Technology (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) laut Yahoo Finance knapp zehn Prozent. Auch Broadcom (US-Handelssymbol: AVGO, ISIN: US11135F1012) rutschte nach Angaben von AP um rund sechs Prozent ab.
Dazu kommen zwei politische Belastungen. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat laut Yahoo Finance neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Importe aus China, der Europäischen Union und zwölf weiteren Handelspartnern vorgeschlagen; gegenüber China kämen sie zu bestehenden Abgaben hinzu, in manchen Bereichen auf insgesamt über 40 Prozent. In Kraft treten sollen sie frühestens im Januar – genau dann, wenn der bestehende Handelsfrieden mit China am 10. Januar ausläuft. Und die US-Notenbank Federal Reserve dürfte im Dezember die Zinsen anheben: Der Terminmarkt preist laut Yahoo Finance eine Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent für einen Schritt um 25 Basispunkte ein. Paradoxerweise sinken die Renditen dennoch, weil Anleger in sichere Anleihen flüchten: Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit rund 4,84 Prozent spürbar niedriger als am Vortag. Der Ölpreis der Sorte WTI steigt dagegen um 1,8 Prozent auf rund 83,50 US-Dollar je Barrel.
Erholung seit dem Vormittag
Der Dow macht vom Tagestief gut 900 Punkte gut, 16 der 30 Werte liegen inzwischen im Plus.
KI-Ausverkauf geht weiter
Nvidia, Amazon, Alphabet und Microsoft bleiben unter Druck; schuldenfinanzierte KI-Bauer wie Oracle trifft es besonders.
Flucht in Qualität
IBM, McDonald's, Travelers und Procter & Gamble profitieren von der Umschichtung in stabile Ertragsmodelle.
Fallende Renditen
Die Zehnjahresrendite sinkt auf rund 4,84 Prozent – Rückenwind für Bau- und Wohnwerte wie Home Depot und Sherwin-Williams.
Zinserhöhung und Zölle
Fed-Anhebung im Dezember gilt als nahezu sicher, neue Zölle drohen ab Januar.
Dow Jones Gewinner
Altes Tech-Eisen, Farbe und Burger: die Gewinner der Rotation
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|IBM
|IBM
|US4592001014
|242,12
|+2,76 %
|2
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|360,73
|+2,32 %
|3
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|286,02
|+1,89 %
|4
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|408,35
|+1,87 %
|5
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|359,38
|+1,61 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
IBM Aktie (US-Handelssymbol: IBM, ISIN: US4592001014): Der IT-Konzern ist mit einem Plus von 2,76 Prozent auf 242,12 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner am Mittag. Zum Handelsstart hatte die Aktie noch im Minus gelegen. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Laut 24/7 Wall St. gilt IBM im Ausverkauf als vergleichsweise sichere Form des KI-Engagements: Der Konzern verdient sein Geld breit gestreut mit Software rund um die Tochter Red Hat, Beratung und Großrechnern und erwirtschaftet einen positiven freien Cashflow, statt für Rechenzentren Schulden aufzunehmen. Im dritten Quartal stieg der freie Cashflow laut Unternehmen um 654 Millionen auf 3,03 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie trotzdem rund 17 Prozent im Minus, das 52-Wochen-Hoch von 332,46 US-Dollar ist weit entfernt.
Sherwin-Williams Aktie (US-Handelssymbol: SHW, ISIN: US8243481061): Der Farben- und Lackhersteller legt um 2,32 Prozent auf 360,73 US-Dollar zu. Eine Unternehmensmeldung lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert die Aktie gleich doppelt vom Tagesgeschehen: Die Neubauverkäufe sind im Oktober überraschend auf den höchsten Stand seit Dezember 2025 gestiegen, und die fallenden Anleiherenditen nähren die Hoffnung auf etwas niedrigere Hypothekenzinsen. Beides ist für einen Anbieter, der stark vom Bau- und Renovierungsgeschäft abhängt, ein positives Signal. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 377,77 US-Dollar fehlen knapp fünf Prozent.
McDonald's Aktie (US-Handelssymbol: MCD, ISIN: US5801351017): Der Fast-Food-Konzern steigt um 1,89 Prozent auf 286,02 US-Dollar; zum Handelsstart hatte die Aktie noch leicht im Minus gelegen. Auch hier fehlt ein konkreter Auslöser; nach Einschätzung der Redaktion ist McDonald's ein klassischer Nutznießer der Flucht in konjunkturrobuste Konsumwerte, deren Geschäft weder an KI-Investitionen noch an Importzöllen hängt. Mit Blick auf das 52-Wochen-Hoch von 341,75 US-Dollar hat die Aktie allerdings noch reichlich Nachholpotenzial im Chart.
Travelers Aktie (US-Handelssymbol: TRV, ISIN: US89417E1091): Der Sach- und Haftpflichtversicherer, zum Handelsstart noch Spitzenreiter, gewinnt 1,87 Prozent auf 408,35 US-Dollar und notiert damit nahe seinem Tageshoch. Eine konkrete Nachricht gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion passt das Profil ideal zur Stimmung: Versicherungsgeschäft ohne KI-Bezug und Kapitalanlagen, die von einem höheren Zinsniveau profitieren. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 418 US-Dollar sind es nur noch rund 2,4 Prozent.
Home Depot Aktie (US-Handelssymbol: HD, ISIN: US4370761029): Die Baumarktkette komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 1,61 Prozent auf 359,38 US-Dollar. Wie bei Sherwin-Williams sieht die Redaktion den Rückenwind vor allem im Immobilienumfeld: starke Neubauverkäufe und sinkende Anleiherenditen. Das Tageshoch liegt bei 360,96 US-Dollar. Zum 52-Wochen-Hoch von 397,63 US-Dollar fehlen noch gut zehn Prozent.
Dow Jones Gewinner und Verlierer am Mittag
Prozent
Quelle: Yahoo Finance, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ)
Daten als Tabelle
|Aktie
|Veränderung
|IBM
|+2,76
|Sherwin-Williams
|+2,32
|McDonald's
|+1,89
|Travelers
|+1,87
|Home Depot
|+1,61
|Goldman Sachs
|-2,00
|Microsoft
|-2,12
|Caterpillar
|-2,33
|Alphabet (A)
|-3,29
|Amazon
|-3,51
|Nvidia
|-7,07
Dow Jones Verlierer
Nvidia bleibt das Schlusslicht – die Hyperscaler leiden mit
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|144,40
|-7,07 %
|2
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|243,44
|-3,51 %
|3
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|269,87
|-3,29 %
|4
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|528,05
|-2,33 %
|5
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|485,60
|-2,12 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der Chipkonzern verliert 7,07 Prozent auf 144,40 US-Dollar und bleibt mit großem Abstand der größte Dow Jones Verlierer. Gegenüber dem Tagestief von 141,17 US-Dollar hat sich die Aktie nur leicht erholt. Die Rally nach Jensen Huangs Rückkehr auf den Chefposten ist damit nach zwei Verlusttagen zum großen Teil wieder abgegeben. Für zusätzliche Unruhe sorgt die politische Dimension: Huang soll kommende Woche vor dem US-Kongress aussagen, Präsident Trump bezeichnete eine Begnadigung laut einem von Yahoo Finance zitierten Bloomberg-Bericht als „immer eine Option“, hält sie aber nicht für nötig. Das 52-Wochen-Tief vom vergangenen Freitag liegt bei 124,50 US-Dollar.
Amazon Aktie (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067): Der Online-Händler und Cloud-Anbieter gibt 3,51 Prozent auf 243,44 US-Dollar nach. Zum Handelsstart hatte das Minus noch bei über fünf Prozent gelegen. Belastend wirkt die Skepsis, ob sich die Milliardeninvestitionen der großen Cloud-Konzerne in KI-Rechenzentren auszahlen. Nach Einschätzung der Redaktion kommen die Zollpläne zwei Tage vor dem Black Friday für den Händler zur Unzeit. Vom 52-Wochen-Hoch bei 287,20 US-Dollar ist die Aktie rund 15 Prozent entfernt.
Alphabet Aktie (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059): Die Google-Mutter verliert 3,29 Prozent auf 269,87 US-Dollar. Am Vormittag war die A-Aktie bis auf 262,73 US-Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Ein konkreter Belastungsfaktor: Die Prämien für fünfjährige Kreditausfallversicherungen (CDS) auf Alphabet erreichten laut Daten des Finanzdienstleisters S&P Global (US-Handelssymbol: SPGI, ISIN: US78409V1044), über die Reuters berichtete, Rekordniveau. Hintergrund sind die enormen Investitionen – im dritten Quartal 51,4 Milliarden US-Dollar, was den freien Cashflow mit minus 9,1 Milliarden US-Dollar ins Negative drückte.
Caterpillar Aktie (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015): Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern fällt um 2,33 Prozent auf 528,05 US-Dollar. Laut dem nicht börsennotierten Anlegerportal The Motley Fool sieht der Markt Caterpillar inzwischen vor allem als KI-Wert, weil das Unternehmen Stromaggregate für Rechenzentren liefert – deshalb trifft der Rückzug aus dem KI-Handel auch diese Aktie. Nach Einschätzung der Redaktion belasten zudem die Zollpläne den exportstarken Industriekonzern. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 1.073,46 US-Dollar im Juni hat sich der Kurs mehr als halbiert, das 52-Wochen-Tief von 508,11 US-Dollar liegt nur knapp vier Prozent unter dem aktuellen Niveau.
Microsoft Aktie (US-Handelssymbol: MSFT, ISIN: US5949181045): Der Softwarekonzern schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 2,12 Prozent auf 485,60 US-Dollar ab. Laut StreetInsider wirkt der fast 24-stündige Ausfall von Outlook, Teams und Copilot Mitte November nach, nach dem Microsoft intern eine „Code Red“-Mobilisierung ausgerufen hatte. Hinzu kommen Fragen zu den KI-Ausgaben: Die Investitionen belaufen sich auf 45,2 Milliarden US-Dollar, und der Konzern plant laut dem Bericht rund 25 Milliarden US-Dollar an neuen Schulden für KI-Infrastruktur. Knapp dahinter folgt Goldman Sachs (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040) mit minus 2,00 Prozent, das wegen seines hohen Kurses den preisgewichteten Index mit 16,15 US-Dollar Abschlag je Aktie am stärksten belastet.
US-Wirtschaftsdaten
Heiße Inflation, starkes Wachstum – und ein Lichtblick vom Häusermarkt
Die Konjunkturdaten des Vormittags zeichnen das Bild einer heiß laufenden US-Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal laut Bureau of Economic Analysis (BEA) annualisiert um 4,3 Prozent – deutlich mehr als die erwarteten 3,5 Prozent. Der von der Fed bevorzugte PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 Prozent zum Vorjahr, so stark wie seit 2023 nicht mehr; die Kernrate lag mit 3,3 Prozent einen Tick über der Prognose. Die persönlichen Einkommen legten laut BEA kräftig um 0,7 Prozent zu, die Konsumausgaben nur um 0,3 Prozent – inflationsbereinigt stagnierten sie. Die Sparquote stieg auf 4,1 Prozent. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken auf 189.000, der Auftragseingang langlebiger Güter enttäuschte mit plus 0,2 Prozent.
Nach Handelsbeginn folgte eine positive Überraschung: Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser sprangen im Oktober laut US Census Bureau um 14,2 Prozent auf eine Jahresrate von 701.000 – der höchste Stand seit Dezember 2025. Volkswirte hatten laut Reuters mit einem Rückgang auf 650.000 gerechnet; der Vormonat wurde allerdings deutlich auf 614.000 nach unten revidiert. Der Medianpreis sank um 3,2 Prozent zum Vorjahr auf 391.300 US-Dollar. Die US-Energiebehörde EIA meldete einen Anstieg der Rohöllagerbestände um 1,1 Millionen Barrel; erwartet worden war ein Plus von 1,5 Millionen. Am Abend um 20:00 Uhr MEZ (14:00 Uhr New Yorker Zeit) veröffentlicht die Fed ihr Konjunkturbuch Beige Book. Morgen bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt.
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|BIP Q3, 2. Schätzung 14:30 Uhr
|4,3 %
|3,5 %
|3,4 %
|PCE-Preise J/J (Okt.) 14:30 Uhr
|3,8 %
|3,8 %
|3,6 %
|PCE-Preise M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,3 %
|0,3 %
|0,5 %
|Kern-PCE J/J (Okt.) 14:30 Uhr
|3,3 %
|3,2 %
|3,1 %
|Kern-PCE M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,3 %
|0,3 %
|0,3 %
|Persönliche Einkommen M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,7 %
|0,3 %
|0,3 %
|Konsumausgaben M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,3 %
|0,4 %
|0,6 %
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 Uhr
|189.000
|200.000
|202.000
|Langlebige Güter M/M (Okt.) 14:30 Uhr
|0,2 %
|0,5 %
|1,9 %
|Neubauverkäufe (Okt.) 16:00 Uhr
|701.000
|650.000
|614.000
|EIA-Rohöllager (Woche) 16:30 Uhr
|+1,1 Mio. Barrel
|+1,5 Mio. Barrel
|+3,38 Mio. Barrel
|Fed Beige Book 20:00 Uhr
|–
|–
|–
Uhrzeiten in MEZ. Veränderungsraten zum Vormonat (M/M) bzw. Vorjahr (J/J); BIP annualisiert. Vorwerte teils revidiert. Fehlende Werte: –.
Quelle: BEA, US Census Bureau, EIA, Yahoo Finance, Reuters
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|IBM
|IBM
|US4592001014
|242,12
|+2,76 %
|2
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|360,73
|+2,32 %
|3
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|286,02
|+1,89 %
|4
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|408,35
|+1,87 %
|5
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|359,38
|+1,61 %
|6
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|196,24
|+1,54 %
|7
|Nike
|NKE
|US6541061031
|36,17
|+1,17 %
|8
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|211,10
|+1,14 %
|9
|Visa
|V
|US92826C8394
|421,24
|+1,07 %
|10
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|345,51
|+1,06 %
|11
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|174,26
|+1,04 %
|12
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|123,65
|+0,93 %
|13
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|98,35
|+0,74 %
|14
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|187,64
|+0,26 %
|15
|American Express
|AXP
|US0258161092
|308,78
|+0,05 %
|16
|Boeing
|BA
|US0970231058
|163,63
|+0,02 %
|17
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|131,91
|-0,30 %
|18
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|275,09
|-0,49 %
|19
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|223,54
|-0,57 %
|20
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|351,73
|-0,66 %
|21
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|314,52
|-0,81 %
|22
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|469,37
|-0,96 %
|23
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|92,78
|-1,29 %
|24
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|139,63
|-1,37 %
|25
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|789,87
|-2,00 %
|26
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|485,60
|-2,12 %
|27
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|528,05
|-2,33 %
|28
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|269,87
|-3,29 %
|29
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|243,44
|-3,51 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|144,40
|-7,07 %
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Vortagesschluss. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance
Der Dow Jones Check am Mittag zeigt, wie stark sich das Bild seit dem Handelsstart gewandelt hat: Damals lagen nur 4 Werte im Plus, jetzt sind es 16 – darunter Salesforce (US-Handelssymbol: CRM, ISIN: US79466L3024), Visa (US-Handelssymbol: V, ISIN: US92826C8394) und UnitedHealth (US-Handelssymbol: UNH, ISIN: US91324P1021). Procter & Gamble (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091) und Walt Disney (US-Handelssymbol: DIS, ISIN: US2546871060) markierten im Tagesverlauf sogar neue 52-Wochen-Hochs. Am Ende der Liste stehen unverändert die KI- und Technologieschwergewichte. Weil der Dow preisgewichtet ist, zählen die Dollarbeträge: Goldman Sachs (-16,15 US-Dollar), Caterpillar (-12,59 US-Dollar), Nvidia (-10,98 US-Dollar) und Microsoft (-10,53 US-Dollar) kosten den Index die meisten Punkte, während Sherwin-Williams (+8,17 US-Dollar), Travelers (+7,48 US-Dollar) und IBM (+6,50 US-Dollar) dagegenhalten.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute am Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 25.11.2026 gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 49.824,85 Punkten, ein Minus von 0,39 Prozent zum Vortagesschluss von 50.018,70 Punkten. Das Tagestief lag bei 48.913,74 Punkten.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Am Mittag führen IBM (+2,76 %), Sherwin-Williams (+2,32 %), McDonald's (+1,89 %), Travelers (+1,87 %) und Home Depot (+1,61 %) die Liste an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (-7,07 %), Amazon (-3,51 %), Alphabet (-3,29 %), Caterpillar (-2,33 %) und Microsoft (-2,12 %).
Warum hat sich der Dow seit dem Vormittag erholt? Anleger schichten aus KI-Werten in defensive und zinssensitive Titel um; sinkende Anleiherenditen und starke Neubauverkäufe stützen zusätzlich. Eine einzelne auslösende Nachricht gab es nicht.
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