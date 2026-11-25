Dazu kommen zwei politische Belastungen. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat laut Yahoo Finance neue Zölle von bis zu 20 Prozent auf Importe aus China, der Europäischen Union und zwölf weiteren Handelspartnern vorgeschlagen; gegenüber China kämen sie zu bestehenden Abgaben hinzu, in manchen Bereichen auf insgesamt über 40 Prozent. In Kraft treten sollen sie frühestens im Januar – genau dann, wenn der bestehende Handelsfrieden mit China am 10. Januar ausläuft. Und die US-Notenbank Federal Reserve dürfte im Dezember die Zinsen anheben: Der Terminmarkt preist laut Yahoo Finance eine Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent für einen Schritt um 25 Basispunkte ein. Paradoxerweise sinken die Renditen dennoch, weil Anleger in sichere Anleihen flüchten: Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit rund 4,84 Prozent spürbar niedriger als am Vortag. Der Ölpreis der Sorte WTI steigt dagegen um 1,8 Prozent auf rund 83,50 US-Dollar je Barrel.