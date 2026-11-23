Johnson & Johnson Aktie (US-Handelssymbol: JNJ, ISIN: US4781601046): Der Pharma- und Medizintechnikkonzern rutschte zum Schluss wieder knapp ins Minus und gab 0,16 Prozent auf 270,05 US-Dollar ab. Einen eigenen Auslöser gab es nicht; nach Einschätzung der Redaktion fehlte defensiven Gesundheitswerten an diesem Tag schlicht die Nachfrage.

Procter & Gamble Aktie (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091): Der Konsumgüterkonzern komplettiert die Schlussgruppe der Dow Jones Verlierer mit einem minimalen Plus von 0,14 Prozent auf 169,60 US-Dollar. Auch hier war keine Unternehmensnachricht erkennbar. Die Aktie hatte in der Vorwoche nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 173,59 US-Dollar notiert.