Die Wall Street hat den Wochenauftakt mit einem Kraftakt beendet. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 49.595,31 Punkten, ein Plus von 3,01 Prozent oder 1.447,98 Zählern gegenüber dem Freitagsschluss von 48.147,33 Punkten. Eröffnet hatte der Index bei 49.071,82 Punkten, das Tageshoch lag bei 49.810,26 Punkten, das Tief aus der ersten Handelsminute bei 49.033,31 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt: Gegenüber dem Mittag mit einem Plus von 3,18 Prozent gab der Index in der letzten Handelsstunde etwas nach, hielt aber den größten Teil der Gewinne. Am Ende standen 26 der 30 Werte im Plus. Der breite Markt zog noch stärker an: Der S&P 500 gewann 4,73 Prozent auf 7.237,17 Punkte, der Nasdaq Composite 6,51 Prozent auf 24.089,56 Punkte. Laut Yahoo Finance war es für alle drei großen Indizes der beste Handelstag seit April 2025.
Dow Jones Check zum Handelsschluss: Nvidia, Caterpillar und Cisco krönen den besten Tag seit April 2025 – Coca-Cola, UnitedHealth und Chevron schließen im Minus
Dow Jones Analyse zum Handelsschluss am 23.11.2026: Der Dow Jones Industrial schließt um 3,01 Prozent höher bei 49.595,31 Punkten – ein Plus von 1.447,98 Zählern nach der schwächsten Woche seit 2020. Dow Jones Gewinner sind Nvidia (+31,48 %), Caterpillar (+7,17 %) und Cisco (+6,80 %). Die Dow Jones Verlierer heißen Coca-Cola (−1,14 %), UnitedHealth (−1,11 %) und Chevron (−1,06 %). 26 von 30 Werten schließen im Plus.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Huangs Rückkehr dreht die Stimmung – Fed-Präsident Williams mahnt zur Geduld bei der Inflation
Nach einer Woche, in der der KI-Handel zerbrach und Dow wie S&P 500 in die Korrektur rutschten, kauften Anleger am Montag zurück, was sie zuvor verkauft hatten. Auslöser war eine einzige Personalentscheidung – getragen wurde die Rally aber auch von Technik.
Der Verwaltungsrat von Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040) setzte Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident, Konzernchef und Board-Mitglied ein – zwölf Tage, nachdem er dessen Rücktritt angenommen hatte. Laut Yahoo Finance hatte US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben mit dem Gremium gesprochen und es überzeugt. Benzinga berichtet unter Berufung auf Bloomberg, die Entscheidung sei am Sonntagnachmittag ohne Beteiligung von Nvidias Topmanagement gefallen. Politisch bleibt das Thema heikel: Der demokratische Senatsführer Chuck Schumer kündigte laut Newsquawk eigene Untersuchungen an, und die Generalstaatsanwaltschaft Kaliforniens erklärte, ihre Ermittlungen liefen weiter.
Wie viel davon echte Zuversicht ist, bleibt offen. Nomura-Stratege Charlie McElligott führt einen großen Teil der Bewegung laut Yahoo Finance auf mechanische Käufe, Eindeckungen von Leerverkäufern und die Auflösung von Absicherungen am Optionsmarkt zurück und warnt: „This 'Mechanical Bounce' guarantees us nothing.“ Der Volatilitätsindex VIX fiel um gut 25 Prozent auf 26,72 Punkte. Am Ölmarkt setzte sich der Abwärtstrend fort: Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 3,8 Prozent auf rund 80 US-Dollar je Barrel – das dämpft Inflationssorgen, kostete aber Ölwerte wie Chevron Boden. Gold legte um 3,4 Prozent zu, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen blieb mit 4,92 Prozent nahezu unverändert.
Zur Schlussglocke meldete sich New-York-Fed-Präsident John Williams zu Wort. In seiner Rede an der University of Mount Saint Vincent in der Bronx beschrieb er die US-Wirtschaft als robust, die Inflation von rund 3,5 Prozent aber als klar zu hoch. Sein Kernsatz: „getting inflation back to 2 percent is 100 percent essential“. Bis dahin sei noch Arbeit zu leisten; erst für 2028 erwartet Williams eine Rückkehr zum Zwei-Prozent-Ziel. Damit stützt er die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung am 9. Dezember, die der Terminmarkt laut CME FedWatch zuletzt mit rund 96 Prozent einpreiste.
Nvidia trägt den Index
Plus 31,48 Prozent, bester Tag seit Mai 2003 – rund 235 der 1.448 Dow-Punkte gehen nach Rechnung der Redaktion allein auf Nvidia zurück.
Breite Erholung
26 von 30 Dow-Werten im Plus, Technologie und Zykliker vorn, Defensivwerte hinten.
Leichte Gewinnmitnahmen zum Schluss
Vom Tageshoch bei 49.810 Punkten gab der Dow rund 215 Punkte ab, Alphabet, Amazon und Microsoft schlossen unter ihren Mittagsständen.
Ölpreis fällt weiter
WTI knapp vier Prozent schwächer – Rückenwind für die Inflationsdebatte, Gegenwind für Chevron.
Fed bleibt hart
Williams sieht Arbeit vor der Notenbank; eine Zinserhöhung im Dezember ist weitgehend eingepreist.
Dow Jones Gewinner
Nvidia mit historischem Sprung – Cisco und Honeywell legen im Späthandel zu
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|165,05
|+31,48 %
|2
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|547,04
|+7,17 %
|3
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|96,80
|+6,80 %
|4
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|282,10
|+6,34 %
|5
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|221,97
|+4,39 %
Schlusskurse NYSE/Nasdaq 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der Chipkonzern ist mit einem Plus von 31,48 Prozent auf 165,05 US-Dollar der mit Abstand größte Dow Jones Gewinner. Im Tagesverlauf ging es bis auf 171,50 US-Dollar nach oben, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Laut Yahoo Finance war es der stärkste Tagesgewinn seit Mai 2003. Am Freitag hatte die Aktie noch bei 125,53 US-Dollar geschlossen, knapp über dem 52-Wochen-Tief von 124,50 US-Dollar. Weil der Dow nach Kursen gewichtet ist, lieferte der Dollar-Gewinn von 39,52 US-Dollar je Aktie nach Rechnung der Redaktion rund 235 Indexpunkte – etwa ein Sechstel des Tagesplus. Nachbörslich notierte die Aktie gegen 16:22 Uhr New Yorker Zeit mit 164,65 US-Dollar leicht unter dem Schlusskurs. Offen bleiben die Ermittlungen und politischen Untersuchungen rund um den Konzern.
Caterpillar Aktie (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015): Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern schloss 7,17 Prozent fester bei 547,04 US-Dollar. Das Tageshoch lag bei 558,60 US-Dollar. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Caterpillar als Lieferant von Stromaggregaten und Turbinen für Rechenzentren von der Rückkehr der Käufer in den KI-Komplex. Mit 36,59 US-Dollar Plus je Aktie war Caterpillar nach Nvidia der zweitgrößte Punktelieferant des Dow. Das Rekordhoch von 1.073,46 US-Dollar liegt fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.
Cisco Systems Aktie (US-Handelssymbol: CSCO, ISIN: US17275R1023): Der Netzwerkausrüster gehört zu den Aufsteigern des Nachmittags. Mit 6,80 Prozent Plus auf 96,80 US-Dollar schob sich Cisco auf Rang drei der Dow Jones Gewinner vor, mittags hatte das Plus noch 6,49 Prozent betragen. Ein unternehmensspezifischer Auslöser war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion wird Cisco als Ausrüster von Rechenzentren in den KI-Sog gezogen. Nachbörslich legte die Aktie laut Yahoo Finance leicht auf rund 97,50 US-Dollar zu.
Alphabet Aktie (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059): Die Google-Mutter schloss 6,34 Prozent höher bei 282,10 US-Dollar, gab gegenüber dem Mittagsstand von 7,01 Prozent aber etwas ab. Eine eigene Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion profitierten die großen KI-Plattformen besonders stark von der Entspannung, nachdem sie in der Vorwoche hart verkauft worden waren: Am Freitag hatte die A-Aktie mit 265,29 US-Dollar nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 264,22 US-Dollar geschlossen.
Honeywell Aktie (US-Handelssymbol: HON, ISIN: US4385162056): Der Industriekonzern rückte mit 4,39 Prozent Plus auf 221,97 US-Dollar in die Spitzengruppe auf und schloss nahe seinem Tageshoch von 222,82 US-Dollar. Damit verdrängte Honeywell Amazon aus den Top 5. Eine Unternehmensnachricht war nicht erkennbar; nach Einschätzung der Redaktion stand Honeywell für die Erholung zyklischer Industriewerte. Nachbörslich gab die Aktie leicht auf rund 220 US-Dollar nach.
Dow Jones Verlierer
Nur vier Werte im Minus – Coca-Cola löst UnitedHealth als Schlusslicht ab
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|95,88
|−1,14 %
|2
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|336,08
|−1,11 %
|3
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|206,17
|−1,06 %
|4
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|270,05
|−0,16 %
|5
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|169,60
|+0,14 %
Schlusskurse 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026. Procter & Gamble schloss knapp im Plus und ist der schwächste Gewinner.
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Coca-Cola Aktie (US-Handelssymbol: KO, ISIN: US1912161007): Der Getränkekonzern ist zum Handelsschluss der größte Dow Jones Verlierer. Die Aktie gab 1,14 Prozent auf 95,88 US-Dollar nach, nachdem sie im Tagestief bis 94,60 US-Dollar gefallen war. Eine Unternehmensnachricht war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion ist Coca-Cola das deutlichste Beispiel für die Umschichtung dieses Tages: In der Krisenwoche war die Aktie als sicherer Hafen bis in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 100,56 US-Dollar gestiegen. Mit der Rückkehr der Risikobereitschaft wurde dieser Sicherheitsaufschlag abgebaut; der Sektor Basiskonsum lag laut Benzinga am Mittag ebenfalls im Minus.
UnitedHealth Aktie (US-Handelssymbol: UNH, ISIN: US91324P1021): Der Krankenversicherer verlor 1,11 Prozent auf 336,08 US-Dollar, hat sich vom Tagestief bei 319,13 US-Dollar aber weit entfernt – zeitweise lag das Minus bei rund sechs Prozent. Belastend wirkte ein Regelvorschlag der Medicare-Behörde CMS, der laut Quartz die Qualitätsbewertungen im Geschäft mit Medicare Advantage strenger machen soll. Daran hängen Bonuszahlungen, die für die Ertragslage der Versicherer wichtig sind. Nach Einschätzung der Redaktion nutzten einige Anleger den Rücksetzer im Tagesverlauf für Käufe; ein Beleg dafür liegt nicht vor.
Chevron Aktie (US-Handelssymbol: CVX, ISIN: US1667641005): Der Ölkonzern schloss 1,06 Prozent tiefer bei 206,17 US-Dollar und hat sich im Tagesverlauf weiter verschlechtert. Entscheidend war nach Einschätzung der Redaktion der Ölpreis: WTI verbilligte sich um 3,8 Prozent auf rund 80 US-Dollar je Barrel. Energie war laut Benzinga am Mittag der schwächste Sektor im S&P 500.
Johnson & Johnson Aktie (US-Handelssymbol: JNJ, ISIN: US4781601046): Der Pharma- und Medizintechnikkonzern rutschte zum Schluss wieder knapp ins Minus und gab 0,16 Prozent auf 270,05 US-Dollar ab. Einen eigenen Auslöser gab es nicht; nach Einschätzung der Redaktion fehlte defensiven Gesundheitswerten an diesem Tag schlicht die Nachfrage.
Procter & Gamble Aktie (US-Handelssymbol: PG, ISIN: US7427181091): Der Konsumgüterkonzern komplettiert die Schlussgruppe der Dow Jones Verlierer mit einem minimalen Plus von 0,14 Prozent auf 169,60 US-Dollar. Auch hier war keine Unternehmensnachricht erkennbar. Die Aktie hatte in der Vorwoche nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 173,59 US-Dollar notiert.
US-Wirtschaftsdaten
Einkaufsmanager schwächer, Auktion solide – Williams setzt den Schlusspunkt
Die Konjunkturdaten des Tages bremsten die Rally nicht. Um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) meldete die Chicago Fed ihren National Activity Index für Oktober mit −0,06 Punkten nach 0,05 im Vormonat – ein Hinweis auf Wachstum knapp unter Trend. Um 9:45 Uhr New Yorker Zeit (15:45 Uhr MEZ) folgten die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für November: Der Dienstleistungsindex fiel auf 54,7 Punkte und verfehlte die Prognose von 55,6 Punkten, der Industrieindex traf mit 54,5 Punkten genau die Erwartung. Der zusammengefasste Index sank auf 54,6 Punkte, ein Viermonatstief. Am Anleihemarkt verlief die Versteigerung zweijähriger Staatsanleihen über 69 Milliarden US-Dollar um 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ) ohne Probleme: Die Rendite lag mit 4,700 Prozent leicht unter dem Niveau des Vorabhandels, die Nachfrage war laut investinglive etwas höher als im Schnitt.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Chicago Fed National Activity Index Oktober
|−0,06
|–
|0,05
|15:45
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie November (vorläufig)
|54,5
|54,5
|54,9
|15:45
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen November (vorläufig)
|54,7
|55,6
|56,1
|15:45
|S&P Global Einkaufsmanagerindex Composite November (vorläufig)
|54,6
|–
|–
|19:00
|Auktion zweijähriger US-Staatsanleihen (69 Mrd. USD), Rendite
|4,700 %
|4,703 % (Vorabhandel)
|4,708 %
|22:00
|Rede von New-York-Fed-Präsident John Williams
|Inflation zu hoch
|–
|–
Quelle: Chicago Fed via Newsquawk; S&P Global via Investing.com; US-Finanzministerium via investinglive; Federal Reserve Bank of New York
Nachbörslich und Ausblick
Hewlett Packard Enterprise und Zoom nach Zahlen leichter – am Dienstag rücken Dell und das Verbrauchervertrauen in den Fokus
Nach Handelsschluss legten Hewlett Packard Enterprise (US-Handelssymbol: HPE, ISIN: US42824C1099) und Zoom Communications (US-Handelssymbol: ZM, ISIN: US98980L1017) ihre Quartalszahlen vor. Die HPE-Aktie war im regulären Handel um 17,38 Prozent auf 48,02 US-Dollar gestiegen und notierte nachbörslich gegen 16:22 Uhr New Yorker Zeit laut Yahoo Finance knapp zwei Prozent tiefer. Zoom gab nachbörslich rund zwei Prozent nach. Die Telefonkonferenz von HPE war für 17 Uhr New Yorker Zeit (23 Uhr MEZ) angesetzt; die Einzelheiten der Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht ausgewertet vor. Die Dow-Werte bewegten sich nachbörslich kaum.
Außerhalb des Dow prägten Chipwerte und KI-Infrastruktur das Bild: Micron Technology (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) schloss 19,04 Prozent höher, Advanced Micro Devices (US-Handelssymbol: AMD, ISIN: US0079031078) 6,85 Prozent und Dell Technologies (US-Handelssymbol: DELL, ISIN: US24703L2025) 20,46 Prozent. Gegen den Trend fiel CrowdStrike (US-Handelssymbol: CRWD, ISIN: US22788C1053) um 8,92 Prozent, nachdem der Konzern laut Benzinga die Übernahme von Zscaler (US-Handelssymbol: ZS, ISIN: US98980G1022) in Aktien im Wert von 43,9 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte; Zscaler sprang um 17,67 Prozent.
Am Dienstag legen vor US-Börsenbeginn Analog Devices (US-Handelssymbol: ADI, ISIN: US0326541051) und Best Buy (US-Handelssymbol: BBY, ISIN: US0865161014) Zahlen vor, nach Handelsschluss folgt Dell. Um 10 Uhr New Yorker Zeit (16 Uhr MEZ) kommt das Verbrauchervertrauen des Conference Board für November; erwartet werden 92,1 Punkte nach 91,7. Der eigentliche Prüfstein der verkürzten Woche ist der Mittwoch: Um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) erscheinen PCE-Inflation, zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Auftragseingänge langlebiger Güter, um 14 Uhr New Yorker Zeit (20 Uhr MEZ) das Beige Book der Fed. Am Donnerstag bleibt die Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ).
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte zum Handelsschluss
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|165,05
|+31,48 %
|2
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|547,04
|+7,17 %
|3
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|96,80
|+6,80 %
|4
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|282,10
|+6,34 %
|5
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|221,97
|+4,39 %
|6
|Boeing
|BA
|US0970231058
|162,39
|+4,17 %
|7
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|823,62
|+4,16 %
|8
|IBM
|IBM
|US4592001014
|233,00
|+3,81 %
|9
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|184,44
|+3,62 %
|10
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|255,39
|+3,47 %
|11
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|449,04
|+3,08 %
|12
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|349,47
|+2,86 %
|13
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|185,46
|+2,68 %
|14
|Nike
|NKE
|US6541061031
|33,76
|+2,55 %
|15
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|346,06
|+2,07 %
|16
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|316,66
|+1,97 %
|17
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|120,27
|+1,94 %
|18
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|349,08
|+1,90 %
|19
|Visa
|V
|US92826C8394
|409,40
|+1,87 %
|20
|American Express
|AXP
|US0258161092
|306,90
|+1,72 %
|21
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|492,50
|+1,65 %
|22
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|135,47
|+1,31 %
|23
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|129,58
|+1,27 %
|24
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|276,38
|+1,15 %
|25
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|394,71
|+0,37 %
|26
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|169,60
|+0,14 %
|27
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|270,05
|−0,16 %
|28
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|206,17
|−1,06 %
|29
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|336,08
|−1,11 %
|30
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|95,88
|−1,14 %
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 20.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zum Handelsschluss zeigt eine Rally mit klarer Rangordnung: oben KI- und Technologiewerte sowie Zykliker wie Caterpillar, Honeywell, Boeing und 3M, dazu Goldman Sachs als Gradmesser der Risikobereitschaft; unten die defensiven Werte und der Ölkonzern Chevron. Bei Boeing könnte nach Einschätzung der Redaktion auch eine Aussage von Trump mitgespielt haben, der laut Newsquawk im CNBC-Interview weitere 250 Flugzeugkäufe Chinas in Aussicht stellte. Gegenüber dem Mittag haben vor allem Microsoft (von +2,96 auf +1,65 Prozent, wieder unter 500 US-Dollar) und Amazon (von +4,58 auf +3,47 Prozent) nachgegeben, während Cisco, Honeywell und 3M zulegten. Weil der Dow preisgewichtet ist, stammen nach Rechnung der Redaktion knapp 45 Prozent des Tagesplus aus nur drei Titeln: Nvidia (+39,52 US-Dollar je Aktie), Caterpillar (+36,59 US-Dollar) und Goldman Sachs (+32,93 US-Dollar).
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie hat der Dow Jones heute geschlossen? Der Dow Jones Industrial schloss am 23.11.2026 um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 49.595,31 Punkten, ein Plus von 3,01 Prozent oder 1.447,98 Punkten zum Freitagsschluss.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner des Tages? Nvidia (+31,48 %), Caterpillar (+7,17 %), Cisco (+6,80 %), Alphabet (+6,34 %) und Honeywell (+4,39 %).
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer des Tages? Coca-Cola (−1,14 %), UnitedHealth (−1,11 %), Chevron (−1,06 %) und Johnson & Johnson (−0,16 %). Procter & Gamble schloss mit +0,14 Prozent als schwächster Gewinner.
Warum ist der Dow Jones heute so stark gestiegen? Auslöser war die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef nach einer Woche massiver Verkäufe im KI-Sektor. Dazu kamen fallende Ölpreise und ein deutlich niedrigerer Volatilitätsindex.
Was steht als Nächstes an? Am Dienstag das Verbrauchervertrauen und die Zahlen von Dell, am Mittwoch die PCE-Inflation und die zweite BIP-Schätzung. Am Donnerstag ist die Börse geschlossen.
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