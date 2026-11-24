Die Wall Street hat einen Handelstag der zwei Geschwindigkeiten hinter sich. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 50.018,70 Punkten und damit 0,85 Prozent oder 423,39 Punkte über dem Montagsschluss. Damit hat der Leitindex die Marke von 50.000 Zählern zum Schluss knapp verteidigt, nachdem er im Tageshoch 50.075,12 Punkte erreicht hatte. Der S&P 500 verlor dagegen 0,50 Prozent auf 7.201,09 Punkte, der Nasdaq Composite gab 1,48 Prozent auf 23.733,54 Zähler nach. Unser Dow Jones Check zum Handelsschluss bestätigt das Bild des Tages: Gesundheits- und Konsumwerte tragen den Dow, Chipwerte bremsen. An der Spitze der Dow Jones Gewinner stehen Nike (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031), Amgen (US-Handelssymbol: AMGN, ISIN: US0311621009) und Merck & Co. (US-Handelssymbol: MRK, ISIN: US58933Y1055). Am Ende der Liste der Dow Jones Verlierer liegt Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040).