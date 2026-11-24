Die Wall Street hat einen Handelstag der zwei Geschwindigkeiten hinter sich. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 50.018,70 Punkten und damit 0,85 Prozent oder 423,39 Punkte über dem Montagsschluss. Damit hat der Leitindex die Marke von 50.000 Zählern zum Schluss knapp verteidigt, nachdem er im Tageshoch 50.075,12 Punkte erreicht hatte. Der S&P 500 verlor dagegen 0,50 Prozent auf 7.201,09 Punkte, der Nasdaq Composite gab 1,48 Prozent auf 23.733,54 Zähler nach. Unser Dow Jones Check zum Handelsschluss bestätigt das Bild des Tages: Gesundheits- und Konsumwerte tragen den Dow, Chipwerte bremsen. An der Spitze der Dow Jones Gewinner stehen Nike (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031), Amgen (US-Handelssymbol: AMGN, ISIN: US0311621009) und Merck & Co. (US-Handelssymbol: MRK, ISIN: US58933Y1055). Am Ende der Liste der Dow Jones Verlierer liegt Nvidia (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040).
Dow Jones Check zum Handelsschluss: Nike, Amgen und Merck hieven den Dow über 50.000 – Nvidia, Cisco und Goldman Sachs bleiben die Verlierer
Dow Jones Analyse zum Handelsschluss am 24.11.2026: Der Dow Jones schließt um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) mit einem Plus von 0,85 Prozent bei 50.018,70 Punkten, während S&P 500 und Nasdaq nachgeben. Dow Jones Gewinner sind Nike (+5,89 %), Amgen (+5,54 %) und Merck & Co. (+4,50 %), größte Dow Jones Verlierer Nvidia (−5,86 %), Cisco (−2,90 %) und Goldman Sachs (−2,14 %). Nachbörslich überrascht Dell mit Rekordzahlen.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Kater nach der Huang-Rally, Flucht in die Defensive – und Dell legt nachbörslich nach
Nach dem stärksten Börsentag seit der Erholung vom April 2025 haben Anleger am Dienstag kräftig umgeschichtet. Die Gewinner der Montagsrally wurden verkauft, gefragt waren Pharma, Biotech, Basiskonsum und Einzelhandel. Weil der Dow preisgewichtet ist und viele dieser Werte enthält, schloss er als einziger der drei großen US-Indizes klar im Plus.
Der wichtigste Kurstreiber blieb Nvidia. Nach dem Kurssprung um mehr als 31 Prozent am Montag, ausgelöst durch die Rückkehr von Gründer Jensen Huang an die Konzernspitze, nahmen Anleger Gewinne mit. Laut Yahoo Finance hatten US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance direkt bei den Direktoren für Huangs Wiedereinsetzung geworben. Trading Economics zufolge trübt dieser politische Einfluss das Bild der Unternehmensführung. Zudem laufen laut Yahoo Finance weiterhin Ermittlungen des US-Justizministeriums und der Börsenaufsicht SEC zu mutmaßlichem Chip-Schmuggel. Der Ausverkauf erfasste die gesamte Branche: Advanced Micro Devices (US-Handelssymbol: AMD, ISIN: US0079031078) verlor 8,86 Prozent, Micron Technology (US-Handelssymbol: MU, ISIN: US5951121038) 11,01 Prozent und Broadcom (US-Handelssymbol: AVGO, ISIN: US11135F1012) 3,98 Prozent.
Auch die Aktie von Anthropic (US-Handelssymbol: ANT, ISIN: US03703U1079) blieb unter Druck und schloss mit einem Minus von 6,54 Prozent bei 81,91 US-Dollar, unter dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Hewlett Packard Enterprise (US-Handelssymbol: HPE, ISIN: US42824C1099) brach um 16,31 Prozent ein, weil der Konzern für sein Cloud- und KI-Geschäft im Geschäftsjahr 2027 laut Yahoo Finance nur noch eine operative Marge von rund 14 Prozent nach 18,4 Prozent im jüngsten Quartal erwartet. Analog Devices (US-Handelssymbol: ADI, ISIN: US0326541051) fiel um 17,37 Prozent, obwohl der Gewinn je Aktie laut Trading Economics über den Erwartungen lag.
Nach Handelsschluss kam die wichtigste Unternehmensnachricht des Abends: Dell Technologies (US-Handelssymbol: DELL, ISIN: US24703L2025) steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 103 Prozent auf den Rekordwert von 54,9 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 9,45 US-Dollar, laut Zacks hatten Analysten im Schnitt nur 6,63 US-Dollar erwartet. Die Umsätze mit KI-Servern stiegen um 291 Prozent auf 22,0 Milliarden US-Dollar, der KI-Auftragsbestand erreichte 132,3 Milliarden US-Dollar. Dell hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 202 Milliarden US-Dollar an und stockte das Aktienrückkaufprogramm um 25 Milliarden US-Dollar auf. Die Aktie, die im regulären Handel 11,83 Prozent auf 295,28 US-Dollar verloren hatte, stieg nachbörslich gegen 16:22 Uhr ET (22:22 Uhr MEZ) auf 307,73 US-Dollar.
Auf der Zinsseite rechnen Händler laut Yahoo Finance zu rund 95 Prozent mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember und zu fünf Prozent mit einem großen Schritt um 50 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab dennoch leicht auf 4,90 Prozent nach. Öl verteuerte sich: WTI stieg um 1,63 Prozent auf 81,48 US-Dollar, Brent um 1,97 Prozent auf 88,39 US-Dollar; Trading Economics verweist auf Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Gold fiel dagegen um 2,82 Prozent auf 3.548,40 US-Dollar, der Dollar-Index gab 0,47 Prozent nach. Neue Zölle der US-Regierung gegen China, die EU und weitere Länder stehen laut Investor's Business Daily im Raum.
Warum stieg der Dow, obwohl der Nasdaq fast 1,5 Prozent verlor? Im preisgewichteten Index zählt die Kursveränderung in Dollar. Amgen legte um fast 25 US-Dollar je Aktie zu und lieferte damit den mit Abstand größten Beitrag. Salesforce (US-Handelssymbol: CRM, ISIN: US79466L3024), Johnson & Johnson (US-Handelssymbol: JNJ, ISIN: US4781601046), Home Depot (US-Handelssymbol: HD, ISIN: US4370761029) und Visa (US-Handelssymbol: V, ISIN: US92826C8394) steuerten jeweils mehr als sieben Dollar bei. Den größten Bremsklotz stellte Goldman Sachs (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040) mit 17,60 Dollar Minus, gefolgt von Nvidia und Caterpillar (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015). Unter dem Strich schlossen 24 der 30 Dow-Werte im Plus.
Chip-Kater nach der Huang-Rally
Nvidia verliert 5,86 Prozent, AMD, Micron und Broadcom geben ebenfalls deutlich nach.
Rotation in Gesundheitswerte
Amgen, Merck und Johnson & Johnson gehören zu den stärksten Dow-Werten des Tages.
Händlerzahlen überzeugen
Kohl's und Abercrombie & Fitch steigen jeweils um fast 20 Prozent, Dick's Sporting Goods um rund 15 Prozent.
Dell überrascht nachbörslich
Rekordumsatz von 54,9 Milliarden US-Dollar, höhere Jahresprognose und 25 Milliarden US-Dollar zusätzliches Rückkaufvolumen.
Zinserhöhung im Dezember eingepreist
Der Terminmarkt sieht eine Wahrscheinlichkeit von rund 95 Prozent für einen weiteren Zinsschritt der Fed um 25 Basispunkte.
Dow Jones Gewinner
Sport, Pharma und Biotech vorn: Nike verteidigt die Spitze bis zum Schluss
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Nike
|NKE
|US6541061031
|35,75
|+5,89 %
|2
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|473,94
|+5,54 %
|3
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|141,57
|+4,50 %
|4
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|193,26
|+4,21 %
|5
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|276,46
|+2,88 %
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
Nike Aktie (US-Handelssymbol: NKE, ISIN: US6541061031): Der Sportartikelkonzern ist mit einem Plus von 5,89 Prozent auf 35,75 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner des Tages. Die Aktie hat ihre Spitzenposition seit dem Handelsstart gehalten; im Tageshoch notierte sie bei 36,12 US-Dollar. Rückenwind lieferte der Händler Dick's Sporting Goods (US-Handelssymbol: DKS, ISIN: US2533931026): Er übertraf die Gewinnerwartungen, hob den Ausblick an und kündigte laut Yahoo Finance einen weiteren Umbau des Filialnetzes der übernommenen und nicht mehr börsennotierten Kette Foot Locker an. Die Dick's-Aktie schloss 14,59 Prozent höher. Vom 52-Wochen-Hoch bei 69,14 US-Dollar ist Nike allerdings weit entfernt, das 52-Wochen-Tief liegt bei 31,97 US-Dollar.
Amgen Aktie (US-Handelssymbol: AMGN, ISIN: US0311621009): Der Biotech-Konzern gewann 5,54 Prozent auf 473,94 US-Dollar und baute sein Plus vom Mittag (4,38 Prozent) weiter aus. Neben der Branchenrotation stützten laut Simply Wall St positive Phase-3-Daten zum Wirkstoff Dazodalibep gegen das Sjögren-Syndrom. Kurz nach Handelsschluss meldete Amgen zudem einen Vergleich mit Bristol-Myers Squibb (US-Handelssymbol: BMY, ISIN: US1101221083) und dessen japanischem Partner im Patentstreit um ein Nachahmerpräparat des Krebsmittels Opdivo. Vorbehaltlich einer Zulassung darf Amgen sein Biosimilar ABP 206 ab dem 1. Oktober 2028 in den USA vermarkten. Nachbörslich blieb die Aktie nahezu unverändert. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 483,99 US-Dollar fehlen gut zwei Prozent.
Merck & Co. Aktie (US-Handelssymbol: MRK, ISIN: US58933Y1055): Der Pharmakonzern ist der große Aufsteiger des Tages. Nach einem Plus von 0,85 Prozent am Morgen und 3,44 Prozent am Mittag schloss die Aktie 4,50 Prozent höher bei 141,57 US-Dollar, nahe am Tageshoch von 142,08 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion profitierte Merck von der breiten Rally im Gesundheitssektor, die laut Yahoo Finance auch Pfizer (US-Handelssymbol: PFE, ISIN: US7170811035), AbbVie (US-Handelssymbol: ABBV, ISIN: US00287Y1091) und Gilead Sciences (US-Handelssymbol: GILD, ISIN: US3755581036) erfasste, während Anleger Technologiewerte verkauften. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 156,92 US-Dollar.
Salesforce Aktie (US-Handelssymbol: CRM, ISIN: US79466L3024): Der Softwarekonzern legte um 4,21 Prozent auf 193,26 US-Dollar zu. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitierte Salesforce von der Umschichtung aus Halbleitern in Softwarewerte, die zuvor unter der Sorge vor KI-Konkurrenz gelitten hatten. Am 2. Dezember legt Salesforce Quartalszahlen vor. Vom 52-Wochen-Hoch bei 269,11 US-Dollar ist die Aktie noch rund 28 Prozent entfernt.
Johnson & Johnson Aktie (US-Handelssymbol: JNJ, ISIN: US4781601046): Der Gesundheitskonzern komplettiert mit einem Plus von 2,88 Prozent auf 276,46 US-Dollar die Top 5 der Dow Jones Gewinner. Laut Simply Wall St rückten Studiennachrichten zum Immunologie-Mittel Tremfya in den Fokus. Nach Einschätzung der Redaktion war aber vor allem die Suche nach defensiven Qualitätswerten der Treiber. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 290,25 US-Dollar.
Dow Jones Verlierer
Chipwerte und Banken hinten: Nvidia gibt fast sechs Prozent ab
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|155,38
|−5,86 %
|2
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|93,99
|−2,90 %
|3
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|806,02
|−2,14 %
|4
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|252,29
|−1,21 %
|5
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|540,63
|−1,17 %
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
Nvidia Aktie (US-Handelssymbol: NVDA, ISIN: US67066G1040): Der KI-Chipkonzern ist mit einem Minus von 5,86 Prozent auf 155,38 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Tages. Am Mittag hatte das Minus noch bei 6,87 Prozent gelegen, das Tagestief markierte die Aktie bei 150,50 US-Dollar. Neben Gewinnmitnahmen nach dem Sprung vom Montag belasteten laut Yahoo Finance und Trading Economics die Fragen zur politischen Einflussnahme auf die Wiedereinsetzung von Jensen Huang und die laufenden Ermittlungen der Behörden. Nachbörslich gab die Aktie leicht auf 154,29 US-Dollar nach. Vom 52-Wochen-Hoch bei 243,37 US-Dollar ist Nvidia weit entfernt.
Cisco Systems Aktie (US-Handelssymbol: CSCO, ISIN: US17275R1023): Der Netzwerkausrüster verlor 2,90 Prozent auf 93,99 US-Dollar und erholte sich damit etwas vom Mittagsstand (−3,60 Prozent). Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion belastete der Margenausblick von Hewlett Packard Enterprise, der Zweifel an der Preissetzungsmacht im Geschäft mit KI-Infrastruktur weckte. Das 52-Wochen-Hoch von Cisco liegt bei 130,37 US-Dollar.
Goldman Sachs Aktie (US-Handelssymbol: GS, ISIN: US38141G1040): Die Investmentbank gab 2,14 Prozent auf 806,02 US-Dollar nach und war wegen ihres hohen Aktienkurses der größte Bremsklotz im Dow. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion belasteten die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen und der holprige Börsenstart von Anthropic, der die Hoffnung auf ein boomendes Emissionsgeschäft dämpft. Zudem meldete die Einlagensicherung FDIC, dass die unrealisierten Verluste der US-Banken auf Wertpapiere im dritten Quartal um rund 50 Prozent auf 486 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 777,99 US-Dollar.
Amazon Aktie (US-Handelssymbol: AMZN, ISIN: US0231351067): Der Online-Händler und Cloud-Anbieter verlor 1,21 Prozent auf 252,29 US-Dollar und rutschte damit am Nachmittag in die Top 5 der Verlierer; am Mittag hatte das Minus nur 0,62 Prozent betragen. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion litt Amazon als Großaktionär von Anthropic und als einer der größten Investoren in KI-Rechenzentren unter der Skepsis gegenüber dem KI-Handel. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 287,20 US-Dollar.
Caterpillar Aktie (US-Handelssymbol: CAT, ISIN: US1491231015): Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern verlor 1,17 Prozent auf 540,63 US-Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion leidet die Aktie mit dem KI-Infrastruktursektor, weil Caterpillar Stromaggregate und Turbinen für Rechenzentren liefert. Mit einem Tagestief von 528,61 US-Dollar näherte sich der Kurs zwischenzeitlich dem 52-Wochen-Tief von 508,11 US-Dollar; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.073,46 US-Dollar.
US-Wirtschaftsdaten
Verbrauchervertrauen auf Zwei-Jahres-Hoch – Dienstleister im Süden schwächeln
Die wichtigste Konjunkturnachricht des Tages kam um 10:00 Uhr New Yorker Zeit (16:00 Uhr MEZ): Das Verbrauchervertrauen des Conference Board sprang im November um 11,4 Punkte auf 103,3 Zähler. Erwartet worden waren nur 92,1 Punkte. Laut Reuters ist das der höchste Stand seit fast zwei Jahren. Die Inflationserwartung der Verbraucher für die kommenden zwölf Monate sank, liegt mit 5,7 Prozent aber weiter hoch.
Gemischt fielen die regionalen Umfragen aus. Der Industrieindex der Richmond Fed stieg auf plus drei Punkte, erwartet waren minus zwei. Im Dienstleistungssektor derselben Region fiel der Umsatzindex dagegen auf minus sieben Punkte nach plus zwei im Oktober. Die Philadelphia Fed meldete für ihre Dienstleister einen Anstieg des Aktivitätsindex auf minus 1,5 Zähler; der Index der gezahlten Preise kletterte auf 45,8 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Februar 2023.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:15
|ADP-Beschäftigung, Wochendurchschnitt (4 Wochen bis 7.11.)
|21.000
|–
|23.000 (rev. von 23.750)
|14:30
|Philadelphia Fed Dienstleister, regionale Aktivität November
|−1,5
|–
|−23,6
|15:00
|FHFA-Hauspreisindex September, Vormonat
|0,0 %
|+0,2 %
|+0,2 %
|15:00
|Case-Shiller-Hauspreisindex September, Vorjahr
|+2,6 %
|+2,7 %
|+2,6 %
|16:00
|Conference Board Verbrauchervertrauen November
|103,3
|92,1
|91,9 (rev. von 91,7)
|16:00
|Conference Board Lageeinschätzung November
|132,8
|121,3
|119,1
|16:00
|Conference Board Erwartungsindex November
|83,6
|73,4
|73,7
|16:00
|Richmond-Fed-Industrieindex November
|+3
|−2
|−2
|16:00
|Richmond-Fed-Dienstleister, Umsatzindex November
|−7
|–
|+2
Quelle: ADP, FHFA, S&P Dow Jones Indices, Philadelphia Fed, Richmond Fed, The Conference Board, Newsquawk, investinglive, Trading Economics, Yahoo Finance
Passend zum starken Verbrauchervertrauen überzeugten die Händler. Kohl's (US-Handelssymbol: KSS, ISIN: US5002551043) meldete laut Yahoo Finance erstmals seit vier Jahren wieder ein Umsatzplus auf vergleichbarer Fläche und hob den Ausblick an; die Aktie stieg um 19,48 Prozent. Abercrombie & Fitch (US-Handelssymbol: ANF, ISIN: US0028962076) legte um 19,69 Prozent zu.
Ausblick
PCE, BIP und Beige Book: Der Mittwoch entscheidet über die Zinsfantasie
Wegen des Thanksgiving-Feiertags ballen sich die wichtigsten Daten am Mittwoch. Um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) veröffentlicht das Handelsministerium den PCE-Preisindex für Oktober, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Für die Kernrate wird ein Anstieg um 0,3 Prozent zum Vormonat erwartet, die Jahresrate der Gesamtinflation soll von 3,6 auf 3,8 Prozent steigen. Zeitgleich folgen die zweite Schätzung des Wachstums im dritten Quartal (Prognose 3,5 Prozent nach 3,4 Prozent in der ersten Schätzung), die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Prognose 201.000) und die Auftragseingänge langlebiger Güter. Um 14:00 Uhr ET (20:00 Uhr MEZ) legt die Fed ihr Konjunkturbuch Beige Book vor. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel bereits um 13:00 Uhr ET (19:00 Uhr MEZ). Die nächste Zinsentscheidung der Fed steht am 9. Dezember an.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte zum Handelsschluss
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Nike
|NKE
|US6541061031
|35,75
|+5,89 %
|2
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|473,94
|+5,54 %
|3
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|141,57
|+4,50 %
|4
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|193,26
|+4,21 %
|5
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|276,46
|+2,88 %
|6
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|353,69
|+2,20 %
|7
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|132,31
|+2,11 %
|8
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|122,51
|+1,86 %
|9
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|97,62
|+1,81 %
|10
|Visa
|V
|US92826C8394
|416,78
|+1,80 %
|11
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|341,88
|+1,73 %
|12
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|172,47
|+1,69 %
|13
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|280,70
|+1,56 %
|14
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|400,87
|+1,56 %
|15
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|187,14
|+1,46 %
|16
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|354,07
|+1,43 %
|17
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|224,82
|+1,28 %
|18
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|208,73
|+1,24 %
|19
|IBM
|IBM
|US4592001014
|235,62
|+1,12 %
|20
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|352,56
|+0,88 %
|21
|Boeing
|BA
|US0970231058
|163,59
|+0,74 %
|22
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|496,13
|+0,74 %
|23
|American Express
|AXP
|US0258161092
|308,63
|+0,56 %
|24
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|317,10
|+0,14 %
|25
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|279,05
|−1,08 %
|26
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|540,63
|−1,17 %
|27
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|252,29
|−1,21 %
|28
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|806,02
|−2,14 %
|29
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|93,99
|−2,90 %
|30
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|155,38
|−5,86 %
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 23.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zum Handelsschluss zeigt eine breite Aufwärtsbewegung: 24 Werte schlossen im Plus, sechs im Minus. Am Ende der Rangliste stehen ausschließlich Werte, die eng mit dem KI-Zyklus oder den Kapitalmärkten verbunden sind, darunter Alphabet (US-Handelssymbol: GOOGL, ISIN: US02079K3059). Gegenüber dem Mittag haben Amgen und Merck ihre Gewinne ausgebaut, Nvidia und Cisco ihre Verluste etwas eingegrenzt.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie hat der Dow Jones am 24.11.2026 geschlossen? Der Dow Jones Industrial schloss um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 50.018,70 Punkten, ein Plus von 0,85 Prozent oder 423,39 Punkten zum Montagsschluss.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsschluss führen Nike (+5,89 %), Amgen (+5,54 %), Merck & Co. (+4,50 %), Salesforce (+4,21 %) und Johnson & Johnson (+2,88 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nvidia (−5,86 %), Cisco Systems (−2,90 %), Goldman Sachs (−2,14 %), Amazon (−1,21 %) und Caterpillar (−1,17 %).
Warum stieg der Dow, während der Nasdaq fiel? Der Dow ist preisgewichtet und enthält viele Gesundheits- und Konsumwerte, die gefragt waren. Allein Amgen steuerte rund 25 Dollar Kursplus bei.
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