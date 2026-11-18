Am Ende war es ein Tag, an dem sich die Befürchtungen vom Nachmittag bestätigten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 50.198,17 Punkten – ein Minus von 561,25 Punkten oder 1,11 Prozent. Zur Mittagszeit hatte der Index noch bei rund 50.448 Punkten gelegen und sich vom Tagestief bei 50.029,35 Punkten gelöst. Doch mit dem Protokoll der Fed-Sitzung und einem erneuten Abverkauf bei UnitedHealth gab der Dow die Erholung wieder ab. Unser abschließender Dow Jones Check zeigt ein klares Bild: Nur 10 der 30 Werte schlossen im Plus. Die Dow Jones Analyse des Tages wird von zwei Themen bestimmt – dem Druck auf die Krankenversicherer und der Sorge vor weiteren Zinserhöhungen.
Dow Jones Check zum Handelsschluss: Disney, Amazon und Cisco vorn – UnitedHealth stürzt um 10 Prozent, Chevron und Merck folgen
Dow Jones Analyse zum Handelsschluss am 18.11.2026: Der Dow Jones Industrial fällt um 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte. Dow Jones Gewinner sind Walt Disney (+4,63%), Amazon (+3,82%) und Cisco (+2,18%), größter Dow Jones Verlierer ist UnitedHealth (-10,21%) vor Chevron (-3,95%) und Merck (-3,90%). Das Fed-Protokoll nährt die Erwartung weiterer Zinserhöhungen, nachbörslich rückt der Anthropic-Börsengang in den Fokus.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Fed-Protokoll schürt Zinsangst, UnitedHealth kostet 240 Punkte
Der breite Markt kam glimpflicher davon. Der S&P 500 verlor 0,23 Prozent auf 7.323,63 Punkte und verbuchte damit laut CNBC den fünften Verlusttag in Folge – die längste Serie seit Juni. Der Nasdaq Composite legte dagegen um 0,42 Prozent auf 24.429,89 Punkte zu. Dass der preisgewichtete Dow deutlich stärker fiel, liegt vor allem an einem Wert.
Die US-Gesundheitsbehörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hatte zu Wochenbeginn vorgeschlagen, bei Medicare-Advantage-Plänen die Fehlerquoten aus Stichprobenprüfungen auf ganze Verträge hochzurechnen – rückwirkend ab den Zahlungen für 2018. Für die Jahre 2027 bis 2036 rechnet die Behörde laut StockTitan mit Rückforderungen von insgesamt 90,2 Milliarden US-Dollar. Der Vorschlag soll am Donnerstag im Bundesregister erscheinen, Stellungnahmen sind bis zum 19. Januar 2027 möglich. Die Aktien der Krankenversicherer brachen auf breiter Front ein: Humana verlor rund 13 Prozent, Elevance Health 7,6 Prozent. Im Dow kostete allein UnitedHealth den Index nach Berechnung der Redaktion rund 240 Punkte – mehr als 40 Prozent des gesamten Tagesverlusts.
Am Nachmittag folgte die zweite Belastung. Um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ) veröffentlichte die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung. Darin hielten es „fast alle“ Teilnehmer für wahrscheinlich angemessen, die Zinsen weiter anzuheben, um die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent zurückzuführen. Einige Notenbanker brachten für Dezember sogar einen Schritt von mehr als einem Viertelprozentpunkt ins Gespräch, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen. Bemerkenswert: Fast alle Teilnehmer diskutierten das Risiko, dass die Renditen der massiven KI-Investitionen enttäuschen könnten. Zuvor hatte bereits Fed-Gouverneur Christopher Waller im Sender CNBC einen Schritt um einen halben Prozentpunkt im Dezember ins Spiel gebracht, auch Fed-Vizechef Michael Barr hielt weitere Erhöhungen für angemessen. Laut LSEG-Daten preist der Markt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 9. Dezember inzwischen zu 98 Prozent ein.
An den übrigen Märkten setzte sich das Muster vom Mittag fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab leicht auf rund 5,07 Prozent nach, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Gold verlor rund 3,5 Prozent auf etwa 3.729 US-Dollar je Feinunze. Öl blieb unter Druck: WTI fiel um rund 3,0 Prozent auf 82,12 US-Dollar je Barrel, Brent um 1,6 Prozent auf 88,94 US-Dollar. Der Energiesektor war laut CNBC mit einem Minus von fast drei Prozent der schwächste Sektor im S&P 500.
Krankenversicherer unter Druck
UnitedHealth verliert 10,21 Prozent und kostet den Dow nach Berechnung der Redaktion rund 240 Punkte.
Fed-Protokoll falkenhaft
Fast alle Notenbanker halten weitere Zinserhöhungen für angemessen, einige erwägen einen größeren Schritt im Dezember.
Ölpreis fällt weiter
WTI verliert rund drei Prozent – Chevron schließt fast vier Prozent tiefer.
Anthropic-Fantasie
Amazon profitiert vom bevorstehenden Börsengang des KI-Entwicklers, der am Donnerstag an der Nasdaq starten soll.
Nvidia mit fünftem Verlusttag
Trotz Rekordumsatz schließt der Chipkonzern 2,89 Prozent tiefer.
Dow Jones Gewinner
Disney mit neuem Jahreshoch, Amazon setzt auf Anthropic
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Walt Disney
|122,36
|+4,63%
|Q4-Zahlen, Dividende, Analysten
|2
|Amazon
|267,74
|+3,82%
|Anthropic-Börsengang
|3
|Cisco Systems
|97,18
|+2,18%
|Kein Einzelauslöser gefunden
|4
|Honeywell
|222,70
|+1,71%
|Kein Einzelauslöser gefunden
|5
|Nike
|36,31
|+1,28%
|Gegenbewegung nach Investorentag
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
Walt Disney Aktie (DIS, ISIN US2546871060): Die Disney Aktie ist der unangefochtene Dow Jones Gewinner des Tages. Sie legte um 4,63 Prozent auf 122,36 US-Dollar zu und markierte im Handelsverlauf bei 123,37 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Rückenwind gaben die am Dienstag vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal, die bei Umsatz und Ergebnis je Aktie über den Erwartungen lagen. Dazu kommen eine um ein Drittel erhöhte Dividende, ein Aktienrückkaufprogramm von neun Milliarden US-Dollar und ein Sparprogramm von rund drei Milliarden US-Dollar bis 2029. Mehrere Analysehäuser, darunter laut Branchendiensten Bank of America und Barclays, hoben am Mittwoch ihre Kursziele an. Für den Dow bedeutete das nach Berechnung der Redaktion ein Plus von rund 33 Punkten.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon gewann 3,82 Prozent auf 267,74 US-Dollar und lieferte mit rund 60 Punkten den größten positiven Beitrag zum Dow. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht – der Treiber war der Börsengang von Anthropic. Laut Börsenprospekt halten Amazon und Alphabet nach dem Börsengang zusammen mehr als 28 Prozent an dem KI-Entwickler, zudem hat Anthropic bei Amazon mindestens 110 Milliarden US-Dollar an Rechenleistung zugesagt. Nach Börsenschluss meldete Bloomberg unter Berufung auf Insider, der Ausgabepreis sei auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt worden – über der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Eine offizielle Bestätigung lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Der Handel soll am Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq beginnen.
Cisco Systems Aktie (CSCO, ISIN US17275R1023): Cisco baute die Gewinne vom Mittag aus und schloss 2,18 Prozent höher bei 97,18 US-Dollar. Einen konkreten Auslöser fand die Redaktion nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitierte der Netzwerkausrüster von der Stärke im Technologiesektor, der den Nasdaq ins Plus trug, sowie vom Interesse an Infrastrukturwerten rund um den Anthropic-Börsengang. Nachbörslich kam zusätzlicher Rückenwind für Technologiewerte von Palo Alto Networks, das laut StockTitan einen Umsatzanstieg um 39 Prozent meldete und nach Handelsschluss rund 6,5 Prozent zulegte.
Honeywell Aktie (HON, ISIN US4385162056): Der Industriekonzern stieg um 1,71 Prozent auf 222,70 US-Dollar, hat damit aber einen Teil der Mittagsgewinne von über zwei Prozent wieder abgegeben. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion setzte sich die Umschichtung aus Gesundheits- und Energiewerten in Industrie- und Technologietitel fort. Vom 52-Wochen-Hoch bei 260,28 US-Dollar ist die Aktie noch rund 14 Prozent entfernt.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Nike rettete ein Plus von 1,28 Prozent auf 36,31 US-Dollar ins Ziel – zur Mittagszeit waren es noch 2,43 Prozent gewesen. Am Dienstag hatte die Aktie nach dem Investorentag rund 6,3 Prozent verloren: Der Konzern peilt bis zum Geschäftsjahr 2031 eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent an, rechnet für das Geschäftsjahr 2028 aber mit einem leicht sinkenden bereinigten Gewinn je Aktie. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich um eine technische Gegenbewegung; das 52-Wochen-Tief von 31,97 US-Dollar liegt rund zwölf Prozent unter dem Schlusskurs.
Dow Jones Verlierer
UnitedHealth mit Tagesminus über zehn Prozent – Öl und Pharma ziehen nach
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|349,91
|-10,21%
|CMS-Prüfregeln für Medicare Advantage
|2
|Chevron
|205,88
|-3,95%
|Fallender Ölpreis
|3
|Merck & Co.
|137,78
|-3,90%
|Schwäche im Gesundheitssektor
|4
|Amgen
|443,89
|-3,07%
|Schwäche im Gesundheitssektor
|5
|Nvidia
|150,96
|-2,89%
|Fünfter Verlusttag in Folge
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Für den Krankenversicherer wurde es ein rabenschwarzer Tag. Die Aktie stürzte um 10,21 Prozent auf 349,91 US-Dollar und ist damit der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer. Das Tagestief lag bei 342,46 US-Dollar. Bereits am Dienstag hatte UnitedHealth rund 5,4 Prozent verloren – binnen zwei Handelstagen summiert sich das Minus auf gut 15 Prozent. Auslöser ist der CMS-Vorschlag, die Medicare-Advantage-Abrechnungen strenger zu prüfen und Fehlerquoten aus Stichproben hochzurechnen. Als größter Anbieter in diesem Segment gilt UnitedHealth als besonders betroffen. Eine eigene Bezifferung des möglichen Rückforderungsrisikos durch das Unternehmen fand die Redaktion bislang nicht – genau diese Unsicherheit dürfte nach Einschätzung der Redaktion den Abgabedruck verstärkt haben.
Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005): Der Ölkonzern verlor 3,95 Prozent auf 205,88 US-Dollar und kostete den Dow rund 51 Punkte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Druck kam vom Ölmarkt. Die US-Energiebehörde EIA hatte für die Woche bis zum 13. November einen Anstieg der Rohöllagerbestände um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen Barrel gemeldet, auch die Bestände an Benzin und Destillaten stiegen. Am frühen Nachmittag lag das Minus der Chevron Aktie laut CNBC zeitweise sogar bei mehr als vier Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion belastete auch der festere Dollar die Rohstoffpreise.
Merck & Co. Aktie (MRK, ISIN US58933Y1055): Die Merck Aktie weitete ihre Verluste am Nachmittag aus und schloss 3,90 Prozent tiefer bei 137,78 US-Dollar. Eine unternehmensspezifische Nachricht fand die Redaktion nicht. Der Branchendienst TradingKey verweist auf eine Sektorrotation sowie die bekannte Abhängigkeit vom Krebsmedikament Keytruda, dessen Patentschutz in den kommenden Jahren ausläuft. Nach Einschätzung der Redaktion griff die Unruhe bei den Krankenversicherern auf den gesamten Gesundheitssektor über – auch Johnson & Johnson verlor 2,15 Prozent.
Amgen Aktie (AMGN, ISIN US0311621009): Amgen fiel um 3,07 Prozent auf 443,89 US-Dollar. Wegen des hohen Aktienkurses war das nach Berechnung der Redaktion mit rund 85 Punkten der zweitgrößte Bremsklotz im Dow nach UnitedHealth. Eine eigene Meldung lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion mieden Anleger Gesundheitswerte auf breiter Front, solange die Tragweite der CMS-Pläne und möglicher Folgen für Medikamentenpreise unklar ist.
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Nvidia verlor 2,89 Prozent auf 150,96 US-Dollar – laut Yahoo Finance der fünfte Verlusttag in Folge. Dabei war die Aktie vorbörslich nach den Quartalszahlen noch gestiegen: Der Umsatz im dritten Quartal kletterte um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, für das vierte Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht – ohne Rechenzentrumsumsätze in China. Belastend wirken die ungeklärte Führungsfrage nach dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern interimistisch, sowie die Ankündigung, den Quartalsbericht 10-Q erst „in den kommenden Wochen“ einzureichen. Das 52-Wochen-Tief bei 148,80 US-Dollar ist nur noch rund 1,4 Prozent entfernt.
US-Wirtschaftsdaten
Fed-Protokoll, Häusermarkt auf Rekordtief
Die Konjunkturdaten des Tages zeichneten ein schwaches Bild vom US-Häusermarkt. Die schwebenden Hausverkäufe fielen im Oktober laut dem Maklerverband NAR um 4,7 Prozent zum Vormonat und damit deutlich stärker als erwartet; der Index erreichte den tiefsten Stand seit Beginn der Reihe im Jahr 2001. Die Baugenehmigungen verfehlten die Prognose klar, nur die Baubeginne überraschten positiv. Bei der Auktion 20-jähriger Staatsanleihen lag die Rendite bei 5,459 Prozent, die Nachfrage fiel durchschnittlich aus. Den Schlusspunkt setzte das Fed-Protokoll.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|13:00
|MBA-Hypothekenanträge (Woche bis 13.11.)
|-2,3%
|–
|+6,2%
|14:30
|Baubeginne Oktober (Jahresrate)
|1,309 Mio.
|1,23-1,245 Mio.
|1,191 Mio.
|14:30
|Baugenehmigungen Oktober (Jahresrate)
|1,295 Mio.
|1,38 Mio.
|1,398 Mio.
|16:00
|Schwebende Hausverkäufe Oktober (m/m)
|-4,7%
|-2,0%
|-7,3%
|16:30
|EIA-Rohöllagerbestände (Woche bis 13.11.)
|+3,4 Mio. Barrel
|–
|–
|19:00
|Auktion 20-jähriger Staatsanleihen (Rendite)
|5,459%
|–
|–
|20:00
|Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober
|weitere Erhöhungen angemessen
|–
|–
Uhrzeiten in MEZ. Konsens bei den Baubeginnen je nach Umfrage 1,230 bis 1,245 Mio. EIA-Prognose in den geprüften Quellen nicht verfügbar.
Quelle: U.S. Census Bureau, NAR, MBA, EIA, US-Finanzministerium, Federal Reserve, Bloomberg, Yahoo Finance
Ausblick
Walmart-Zahlen, Arbeitsmarkt und der Anthropic-Start
Der Donnerstag hält gleich mehrere Prüfsteine bereit. Vor US-Börseneröffnung legt Dow-Mitglied Walmart um 7:00 Uhr New Yorker Zeit (13:00 Uhr MEZ) seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten laut Konsens einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 US-Dollar bei einem Umsatz von rund 186,5 Milliarden US-Dollar; das Unternehmen selbst hatte 0,62 bis 0,64 US-Dollar in Aussicht gestellt. Um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, zuletzt waren es 200.000. Im Laufe des Tages soll Anthropic an der Nasdaq debütieren, was für Amazon und Alphabet zum nächsten Stimmungstest wird. Zudem erscheint der CMS-Vorschlag offiziell im Bundesregister – Anleger in UnitedHealth dürften die Details genau lesen. Auch der Verkaufsstart von „Grand Theft Auto VI“ steht an.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte zum Handelsschluss
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Schlusskurs USD
|Veränderung
|1
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|122,36
|+4,63%
|2
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|267,74
|+3,82%
|3
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|97,18
|+2,18%
|4
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|222,70
|+1,71%
|5
|Nike
|NKE
|US6541061031
|36,31
|+1,28%
|6
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|282,44
|+0,80%
|7
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|346,60
|+0,71%
|8
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|508,29
|+0,40%
|9
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|352,45
|+0,15%
|10
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|181,05
|+0,09%
|11
|American Express
|AXP
|US0258161092
|315,40
|-0,12%
|12
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|127,36
|-0,13%
|13
|Visa
|V
|US92826C8394
|415,22
|-0,37%
|14
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|337,64
|-0,40%
|15
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|873,18
|-0,49%
|16
|Boeing
|BA
|US0970231058
|162,91
|-0,61%
|17
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|274,03
|-0,65%
|18
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|98,09
|-0,71%
|19
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|170,29
|-0,83%
|20
|IBM
|IBM
|US4592001014
|228,53
|-1,11%
|21
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|391,58
|-1,51%
|22
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|324,11
|-1,77%
|23
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|558,77
|-2,11%
|24
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|190,40
|-2,12%
|25
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|272,70
|-2,15%
|26
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|150,96
|-2,89%
|27
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|443,89
|-3,07%
|28
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|137,78
|-3,90%
|29
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|205,88
|-3,95%
|30
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|349,91
|-10,21%
Schlusskurse in US-Dollar, 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ) am 18.11.2026, Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zum Handelsschluss fällt schwächer aus als zur Mittagszeit: Nur noch 10 Werte schlossen im Plus, 20 im Minus – mittags war das Verhältnis noch 14 zu 16. Die Spitzengruppe blieb nahezu unverändert, Cisco schob sich vor Honeywell und Nike. Am Tabellenende hat Nvidia Salesforce aus den Top 5 der Dow Jones Verlierer verdrängt. Auffällig ist der späte Druck auf Caterpillar, das nach Berechnung der Redaktion rund 73 Punkte kostete, sowie auf JPMorgan Chase und Travelers mit jeweils rund 35 Punkten. Insgesamt entfiel auf die drei Gesundheitswerte UnitedHealth, Amgen und Merck ein Indexverlust von rund 360 Punkten – fast zwei Drittel des Tagesminus.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wo hat der Dow Jones am 18.11.2026 geschlossen? Der Dow Jones Industrial schloss um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ) bei 50.198,17 Punkten, ein Minus von 561,25 Punkten oder 1,11 Prozent. Das Tagestief lag bei 50.029,35 Punkten.
Welche Aktien waren die größten Dow Jones Gewinner? Walt Disney (+4,63 %), Amazon (+3,82 %), Cisco Systems (+2,18 %), Honeywell (+1,71 %) und Nike (+1,28 %).
Welche Aktien waren die größten Dow Jones Verlierer? UnitedHealth (−10,21 %), Chevron (−3,95 %), Merck & Co. (−3,90 %), Amgen (−3,07 %) und Nvidia (−2,89 %).
Warum fiel der Dow stärker als S&P 500 und Nasdaq? Der Dow ist preisgewichtet. Der Kurssturz der hoch bewerteten UnitedHealth Aktie kostete den Index nach Berechnung der Redaktion rund 240 Punkte, Amgen weitere rund 85 Punkte. Im Nasdaq überwogen dagegen Gewinne bei Technologiewerten.
Was stand im Fed-Protokoll? Fast alle Teilnehmer der Oktober-Sitzung hielten weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich angemessen; einige brachten für Dezember einen Schritt von mehr als einem Viertelprozentpunkt ins Gespräch.
Was steht am Donnerstag an? Walmart-Zahlen um 13:00 Uhr MEZ, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 14:30 Uhr MEZ und der geplante Börsenstart von Anthropic an der Nasdaq.
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