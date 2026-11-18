Am Nachmittag folgte die zweite Belastung. Um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ) veröffentlichte die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung. Darin hielten es „fast alle“ Teilnehmer für wahrscheinlich angemessen, die Zinsen weiter anzuheben, um die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent zurückzuführen. Einige Notenbanker brachten für Dezember sogar einen Schritt von mehr als einem Viertelprozentpunkt ins Gespräch, falls die Inflationsdaten ungünstig ausfallen. Bemerkenswert: Fast alle Teilnehmer diskutierten das Risiko, dass die Renditen der massiven KI-Investitionen enttäuschen könnten. Zuvor hatte bereits Fed-Gouverneur Christopher Waller im Sender CNBC einen Schritt um einen halben Prozentpunkt im Dezember ins Spiel gebracht, auch Fed-Vizechef Michael Barr hielt weitere Erhöhungen für angemessen. Laut LSEG-Daten preist der Markt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 9. Dezember inzwischen zu 98 Prozent ein.