Die Nvidia-Erleichterung hält an der Wall Street nicht einmal bis zum ersten Kaffee. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) bei 50.245,83 Punkten und damit 1,01 Prozent oder gut 513 Punkte unter dem Vortagesschluss von 50.759,42 Zählern. Das Tagestief liegt bislang bei 50.210,49, das Hoch bei 50.637,70 Punkten. Unsere Dow Jones Analyse zeigt einen Markt mit tiefer Spaltung: Die Plattform- und Konsumwerte Walt Disney, Amazon und Apple sind die Dow Jones Gewinner des frühen Handels, während UnitedHealth, Salesforce und Caterpillar ihre Verluste vom Dienstag ausweiten. Nur 7 der 30 Dow-Werte liegen im Plus.
Dow Jones Check: Disney, Amazon und Apple stemmen sich gegen den Abverkauf - UnitedHealth, Salesforce und Caterpillar setzen die Talfahrt fort
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 18.11.2026: Trotz starker Nvidia-Zahlen fällt der Dow bis 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) um 1,01 Prozent auf 50.245,83 Punkte. Dow Jones Gewinner sind Walt Disney (+2,08%), Amazon (+1,56%) und Apple (+0,86%), die größten Dow Jones Verlierer UnitedHealth (-4,27%), Salesforce (-3,31%) und Caterpillar (-3,10%). Dazu: Baugenehmigungen auf dem tiefsten Stand seit 2020 und das Fed-Protokoll am Abend.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Nvidia liefert, der Dow fällt trotzdem – warum die Erleichterung verpufft
Eigentlich hatte die Nacht alles, was ein Börsenherz begehrt. Nvidia übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich, Nasdaq-Futures stiegen vorbörslich spürbar. Doch zum Handelsstart dreht die Stimmung: Der Dow setzt den Ausverkauf vom Dienstag fort, als der Index bereits rund 1,6 Prozent verloren hatte.
Beginnen wir mit dem Paradox des Tages. Nvidia meldete am Dienstagabend einen Umsatzsprung um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, Analysten hatten mit rund 109 Milliarden gerechnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,68 US-Dollar über der Konsensschätzung von 2,48 US-Dollar, für das laufende Quartal stellt der Konzern rund 130 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, und ein Aktienrückkauf über 150 Milliarden US-Dollar wurde genehmigt. Vorbörslich notierte die Nvidia Aktie laut dpa-AFX rund 2,5 Prozent im Plus – um 9:51 Uhr ET liegt sie mit 1,17 Prozent im Minus bei 153,64 US-Dollar, nach einem frühen Hoch von 159,70 US-Dollar.
Der zweite große Taktgeber steht am Abend an: Der Börsengang von Anthropic soll nach US-Börsenschluss gepreist werden, der erste Handelstag an der Nasdaq ist für Donnerstag geplant. Die Preisspanne liegt laut dpa-AFX bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie, angepeilt wird eine Bewertung von rund 1,4 Billionen US-Dollar. Für den Dow ist das ein zweischneidiges Ereignis. Amazon und Alphabet gehören zu den großen Geldgebern und Rechenzentrumspartnern – laut dem überarbeiteten Börsenprospekt hat Anthropic mindestens 110 Milliarden US-Dollar an Rechenleistung bei Amazon und mindestens 121,3 Milliarden US-Dollar bei Google fest zugesagt. Für klassische Softwarehäuser wie Salesforce dagegen verkörpert Anthropic genau die Sorge, die den Sektor seit Tagen drückt: KI-Agenten, die Software-Lizenzen pro Nutzer überflüssig machen könnten.
Hinzu kommt die Zinsfront. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut Yahoo Finance bei rund 5,10 Prozent, und der Markt rechnet laut Reuters für Dezember mit einer weiteren Zinserhöhung der Fed. Am Abend um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ) veröffentlicht die Notenbank das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung – jedes Detail zur Debatte über weitere Straffungen dürfte die Renditen bewegen. Der Ölpreis gibt leicht nach, die Sorte WTI kostet rund 84 US-Dollar.
Nvidia: Rekordzahlen, aber kein Befreiungsschlag
Umsatz +103 Prozent, Ausblick über Konsens – trotzdem dreht die Aktie nach dem Handelsstart ins Minus.
Anthropic-Börsengang am Abend
Preisspanne 70 bis 78 US-Dollar, Zielbewertung rund 1,4 Billionen US-Dollar: Rückenwind für Amazon und Alphabet, Gegenwind für Software.
Regulierungsschock im Gesundheitssektor
Die geplanten Medicare-Advantage-Prüfungen der US-Behörde CMS belasten UnitedHealth bereits den zweiten Tag.
Fed-Protokoll um 20:00 Uhr MEZ
Der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung im Dezember; die Zehnjahresrendite liegt bei rund 5,1 Prozent.
Schwacher Häusermarkt
Die Baugenehmigungen fallen auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 – ein Warnsignal für Zykliker.
Dow Jones Gewinner
Disney nach den Zahlen gefragt – Amazon und Alphabet setzen auf Anthropic
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Walt Disney
|119,37
|+2,08 %
|Nachwirkung der Q4-Zahlen, Analystenreaktionen
|2
|Amazon
|261,92
|+1,56 %
|Anthropic-Börsengang, Cloud-Zusagen
|3
|Apple
|354,93
|+0,86 %
|Nahe 52-Wochen-Hoch
|4
|Alphabet (A)
|282,05
|+0,66 %
|Anthropic-Partner, Erholung nahe Jahrestief
|5
|Nike
|35,98
|+0,35 %
|Gegenbewegung nach Investorentag
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Walt Disney Aktie (DIS, ISIN US2546871060): Der Unterhaltungskonzern ist mit einem Plus von 2,08 Prozent auf 119,37 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Disney hatte am Dienstag vor Börsenbeginn Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt: Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,77 US-Dollar über den erwarteten 1,68 US-Dollar, der Umsatz mit 25,9 Milliarden US-Dollar über den erwarteten 25,2 Milliarden. Dazu kündigte der Konzern Einsparungen von rund drei Milliarden US-Dollar bis 2029 an und erhöht die Dividende um 33 Prozent auf zwei US-Dollar je Aktie und Jahr. Am Dienstag selbst ging die Aktie im schwachen Gesamtmarkt dennoch mit einem Minus von rund 1,5 Prozent aus dem Handel. Heute holt sie das mehr als auf – Rückenwind kommt laut MarketBeat von freundlichen Analystenreaktionen, unter anderem von Barclays und Needham. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 122,72 US-Dollar fehlen noch knapp drei Prozent.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon legt um 1,56 Prozent auf 261,92 US-Dollar zu. Eine eigene Unternehmensmeldung lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion setzen Anleger vor dem Anthropic-Börsengang auf den Online-Händler und Cloud-Anbieter: Amazon ist nicht nur Großaktionär des KI-Entwicklers, sondern laut Börsenprospekt auch Empfänger von mindestens 110 Milliarden US-Dollar an zugesagten Rechenzentrumsausgaben. Ein erfolgreiches Debüt würde die Bewertung dieser Beteiligung sichtbar machen. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 287,20 US-Dollar.
Apple Aktie (AAPL, ISIN US0378331005): Apple gewinnt 0,86 Prozent auf 354,93 US-Dollar. Ein spezifischer Auslöser war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion gilt der iPhone-Konzern in der aktuellen KI-Debatte als vergleichsweise robust, weil er weniger von milliardenschweren Rechenzentrumsinvestitionen abhängt. Die Aktie notiert nur rund 1,6 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 360,83 US-Dollar – bemerkenswert stark in diesem Umfeld.
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter steigt um 0,66 Prozent auf 282,05 US-Dollar. Auch Alphabet ist eng mit Anthropic verbunden: Laut Börsenprospekt hat der KI-Entwickler bei Google mindestens 121,3 Milliarden US-Dollar an Rechenleistung zugesagt. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich zugleich um eine vorsichtige Erholung: Das 52-Wochen-Tief von 272,11 US-Dollar ist nur gut 3,5 Prozent entfernt, vom Hoch bei 408,61 US-Dollar trennt die Aktie dagegen ein weiter Weg.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 35,98 US-Dollar. Am Dienstag hatte Nike auf seinem Investorentag den Plan „Full Stride Ahead“ vorgestellt, der bis zum Geschäftsjahr 2031 eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent anpeilt – Wachstum soll allerdings erst ab dem Geschäftsjahr 2029 zurückkehren. Die Aktie drehte daraufhin ins Minus. Nach Einschätzung der Redaktion ist das heutige Plus eine technische Gegenbewegung; das 52-Wochen-Tief liegt bei 31,97 US-Dollar.
Dow Jones Verlierer
Regulierung, KI-Angst und Konjunktursorgen: UnitedHealth führt die Verliererliste an
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|373,12
|-4,27%
|CMS-Pläne für Medicare-Advantage-Prüfungen
|2
|Salesforce
|188,09
|-3,31%
|Software-Abverkauf vor Anthropic-IPO
|3
|Caterpillar
|553,12
|-3,10%
|Nahe 52-Wochen-Tief
|4
|Chevron
|208,50
|-2,73%
|Energiewerte schwach, Öl leichter
|5
|Merck & Co.
|140,44
|-2,05%
|Gesundheitssektor unter Druck
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer ist mit einem Minus von 4,27 Prozent auf 373,12 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Vormittags – und das nach einem Kursrutsch von rund 5,4 Prozent bereits am Dienstag. Auslöser ist ein Regelvorschlag der Gesundheitsbehörde CMS mit dem sprechenden Kürzel „CRUSH“: Die Behörde will die Prüfungen der Abrechnungen in Medicare Advantage, den privat verwalteten Medicare-Plänen, wieder aufnehmen und Fehler aus Stichproben auf ganze Verträge hochrechnen – beginnend mit dem Abrechnungsjahr 2018. Branchenweit erwartet CMS Rückforderungen von rund neun Milliarden US-Dollar pro Jahr. Kommentare sind bis zum 19. Januar 2027 möglich. UnitedHealth hat sein mögliches Risiko bislang nicht beziffert. Weil der Dow preisgewichtet ist, wiegt der Kursverlust von rund 16,60 US-Dollar je Aktie schwer.
Salesforce Aktie (CRM, ISIN US79466L3024): Der Softwarekonzern verliert 3,31 Prozent auf 188,09 US-Dollar. Bereits am Dienstag war die Aktie um gut neun Prozent eingebrochen – der schwerste Tagesverlust seit Mai 2024. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht; der Druck kommt aus der Branche. Anleger fürchten, dass KI-Agenten die Nachfrage nach klassischen Nutzerlizenzen schmälern, und der Anthropic-Börsengang rückt dieses Thema genau jetzt ins Rampenlicht. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 2. Dezember an. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 146,32 US-Dollar.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller rutscht um 3,10 Prozent auf 553,12 US-Dollar ab und notiert damit nur noch knapp drei Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 537,08 US-Dollar. Ein konkreter Tagesauslöser war nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion wirkt weiter die Abkehr von Profiteuren des Rechenzentrumsbooms nach – Caterpillar liefert unter anderem Stromaggregate für Datenzentren. Ende Oktober war die Aktie trotz übertroffener Gewinnerwartungen eingebrochen, weil der Ausblick nur ein moderates Umsatzwachstum versprach. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073,46 US-Dollar hat sich der Kurs inzwischen nahezu halbiert.
Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005): Der Ölkonzern gibt 2,73 Prozent auf 208,50 US-Dollar nach; laut Trading Economics gehörte Chevron bereits zur Eröffnung zu den schwächsten Dow-Werten. Eine Unternehmensnachricht lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion belastet der leicht nachgebende Ölpreis: Der Branchenverband API meldete für die Vorwoche einen Aufbau der US-Rohöllager um 5,3 Millionen Barrel, die offiziellen Zahlen der Energiebehörde EIA folgen um 10:30 Uhr New Yorker Zeit (16:30 Uhr MEZ).
Merck & Co. Aktie (MRK, ISIN US58933Y1055): Der Pharmakonzern schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 2,05 Prozent auf 140,44 US-Dollar ab. Auch hier fand die Redaktion keinen unternehmensspezifischen Auslöser. Auffällig ist jedoch die breite Schwäche im Gesundheitssektor: Neben UnitedHealth verlieren auch Amgen (−1,79 %) und Johnson & Johnson (−0,57 %). Nach Einschätzung der Redaktion meiden Anleger die Branche, solange die regulatorischen Folgen der CMS-Pläne unklar sind.
US-Wirtschaftsdaten
Baubeginne springen, Genehmigungen brechen ein – was gilt für den Häusermarkt?
Die wichtigsten US-Konjunkturdaten des Tages senden widersprüchliche Signale. Die Baubeginne sprangen im Oktober um 9,9 Prozent auf eine Jahresrate von 1,309 Millionen Einheiten und übertrafen damit die Erwartungen von rund 1,23 bis 1,245 Millionen klar. Der Vormonat wurde allerdings auf 1,191 Millionen nach unten revidiert, und die Einfamilienhaus-Baubeginne stiegen lediglich um 4,0 Prozent auf 864.000. Deutlich aussagekräftiger für die kommenden Monate sind die Baugenehmigungen – und die fielen um 7,4 Prozent auf 1,295 Millionen, den tiefsten Stand seit Mai 2020. Erwartet worden waren rund 1,38 Millionen. Die Genehmigungen für Einfamilienhäuser brachen sogar um 8,7 Prozent auf 772.000 ein.
Der Hintergrund ist bekannt: Die Hypothekenzinsen sind hoch. Laut der Mortgage Bankers Association stieg der durchschnittliche 30-jährige Hypothekenzins in der vergangenen Woche auf 7,35 Prozent, nach 7,21 Prozent. Die Zahl der Hypothekenanträge sank um 2,3 Prozent, nach einem Plus von 6,2 Prozent in der Vorwoche. Für die Fed ergibt sich daraus ein Dilemma: Der Häusermarkt kühlt spürbar ab, doch solange die Inflation hoch bleibt, rechnen Marktteilnehmer eher mit einer weiteren Straffung als mit Entlastung.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|13:00
|MBA-Hypothekenanträge (Woche bis 13.11.)
|-2,3%
|–
|+6,2%
|14:30
|Baubeginne Oktober (Jahresrate)
|1,309 Mio.
|1,23-1,245 Mio.
|1,191 Mio.
|14:30
|Baugenehmigungen Oktober (Jahresrate)
|1,295 Mio.
|1,38 Mio.
|1,398 Mio.
|16:00
|Schwebende Hausverkäufe Oktober (m/m)
|ausstehend
|-2,0%
|-7,3%
|16:30
|EIA-Rohöllagerbestände (Woche)
|ausstehend
|–
|–
|19:00
|Auktion 20-jähriger Staatsanleihen (13 Mrd. USD)
|ausstehend
|–
|–
|20:00
|Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober
|ausstehend
|–
|–
Noch ausstehende Termine mit Prognose und Vorwert, soweit veröffentlicht. Konsens bei den Baubeginnen je nach Umfrage 1,230 bis 1,245 Mio.
Quelle: U.S. Census Bureau, MBA, Trading Economics, Seeking Alpha, investrade, Yahoo Finance
Für den weiteren Handelsverlauf zählen vor allem zwei Termine: die schwebenden Hausverkäufe um 10:00 Uhr New Yorker Zeit (16:00 Uhr MEZ) und das Fed-Protokoll um 14:00 Uhr (20:00 Uhr MEZ). Öffentliche Auftritte von Fed-Vertretern waren in den von uns geprüften Terminkalendern für heute nicht angekündigt.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|119,37
|+2,08%
|2
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|261,92
|+1,56%
|3
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|354,93
|+0,86%
|4
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|282,05
|+0,66%
|5
|Nike
|NKE
|US6541061031
|35,98
|+0,35%
|6
|IBM
|IBM
|US4592001014
|231,73
|+0,28%
|7
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|219,01
|+0,03%
|8
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|275,02
|−0,29%
|9
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|171,06
|−0,38%
|10
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|342,82
|−0,39%
|11
|American Express
|AXP
|US0258161092
|314,55
|−0,39%
|12
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|98,31
|−0,49%
|13
|Visa
|V
|US92826C8394
|414,91
|−0,49%
|14
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|503,45
|−0,55%
|15
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|277,12
|−0,57%
|16
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|94,49
|−0,65%
|17
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|327,50
|−0,75%
|18
|Boeing
|BA
|US0970231058
|162,48
|−0,90%
|19
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|126,32
|−0,94%
|20
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|335,73
|−0,97%
|21
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|178,96
|−1,06%
|22
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|393,08
|−1,13%
|23
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|153,64
|−1,17%
|24
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|866,47
|−1,26%
|25
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|449,72
|−1,79%
|26
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|140,44
|−2,05%
|27
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|208,50
|−2,73%
|28
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|553,12
|−3,10%
|29
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|188,09
|−3,31%
|30
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|373,12
|−4,27%
Kurse in US-Dollar, Stand 9:51 Uhr ET (15:51 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 17.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zeigt ein klar negatives Bild: Nur 7 Werte notieren im Plus, 23 im Minus. Oben stehen Plattform- und Konsumwerte mit eigenem Kurstreiber – Disney mit Zahlen, Amazon und Alphabet mit Anthropic-Fantasie, Apple als vergleichsweise sicherer Tech-Hafen. Am Ende der Liste ballen sich Gesundheitswerte (UnitedHealth, Merck, Amgen), Software (Salesforce) sowie Energie und Industrie (Chevron, Caterpillar). Weil der Dow preisgewichtet ist, bestimmen die Kursverluste in Dollar das Bild: Caterpillar (rund −17,70 US-Dollar), UnitedHealth (rund −16,60 US-Dollar) und Goldman Sachs (rund −11 US-Dollar) ziehen den Index am stärksten nach unten.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 18.11.2026 gegen 9:51 Uhr New Yorker Zeit (15:51 Uhr MEZ) bei 50.245,83 Punkten, ein Minus von 1,01 Prozent zum Vortagesschluss.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen Walt Disney (+2,08 %), Amazon (+1,56 %), Apple (+0,86 %), Alphabet (+0,66 %) und Nike (+0,35 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind UnitedHealth (−4,27 %), Salesforce (−3,31 %), Caterpillar (−3,10 %), Chevron (−2,73 %) und Merck & Co. (−2,05 %).
Warum fällt der Dow trotz guter Nvidia-Zahlen? Die Nvidia-Erleichterung verpufft nach dem Handelsstart. Belastend wirken der Regulierungsdruck auf Krankenversicherer, die anhaltende Software-Schwäche vor dem Anthropic-Börsengang, hohe Anleiherenditen vor dem Fed-Protokoll und schwache Baugenehmigungen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.