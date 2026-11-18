Walt Disney Aktie (DIS, ISIN US2546871060): Der Unterhaltungskonzern ist mit einem Plus von 2,08 Prozent auf 119,37 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Disney hatte am Dienstag vor Börsenbeginn Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt: Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,77 US-Dollar über den erwarteten 1,68 US-Dollar, der Umsatz mit 25,9 Milliarden US-Dollar über den erwarteten 25,2 Milliarden. Dazu kündigte der Konzern Einsparungen von rund drei Milliarden US-Dollar bis 2029 an und erhöht die Dividende um 33 Prozent auf zwei US-Dollar je Aktie und Jahr. Am Dienstag selbst ging die Aktie im schwachen Gesamtmarkt dennoch mit einem Minus von rund 1,5 Prozent aus dem Handel. Heute holt sie das mehr als auf – Rückenwind kommt laut MarketBeat von freundlichen Analystenreaktionen, unter anderem von Barclays und Needham. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 122,72 US-Dollar fehlen noch knapp drei Prozent.