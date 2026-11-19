UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer ist mit einem Minus von 5,16 Prozent auf 331,85 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer zur Mittagszeit, im Tief kostete die Aktie sogar nur 324,67 US-Dollar. Laut Yahoo Finance steuert sie auf ein Minus von rund 18 Prozent binnen fünf Handelstagen zu. Auslöser ist der Vorschlag der US-Gesundheitsbehörde CMS, Überzahlungen im Medicare-Advantage-Programm bis zum Zahlungsjahr 2018 zurückzufordern und Prüfergebnisse auf ganze Verträge hochzurechnen. Die Behörde beziffert das branchenweite Volumen laut TIKR auf rund neun Milliarden US-Dollar pro Zahlungsjahr; UnitedHealth hat die mögliche Belastung noch nicht beziffert. Stellungnahmen sind bis zum 19. Januar 2027 möglich. Ein neuer Auslöser für heute war nicht erkennbar. Wegen des hohen Kurses und des Verlusts von rund 18 US-Dollar je Aktie ist UnitedHealth heute der größte Bremsklotz im preisgewichteten Dow.