Aus dem Anthropic-Fest ist an der Wall Street bis zur Mittagszeit ein handfester Ausverkauf geworden. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 49.584,96 Punkten und damit 1,22 Prozent oder rund 613 Punkte unter dem Mittwochsschluss von 50.198,17 Zählern. Noch kurz nach der Eröffnung hatte der Leitindex bei 50.454,81 Punkten im Plus gestanden, im Tief rutschte er bis auf 49.091,92 Zähler ab – ein Minus von rund 2,2 Prozent oder mehr als 1.100 Punkten. Auch der S&P 500 (−0,6 Prozent) und der Nasdaq Composite (−0,3 Prozent) haben ihre frühen Gewinne komplett abgegeben. Unsere Dow Jones Analyse zeigt eine Wende auf breiter Front: Nur noch vier der 30 Werte liegen im Plus, und die Spitzengruppe vom Vormittag hat einen Großteil ihrer Gewinne eingebüßt.
Dow Jones Check: Anthropic-Debüt kippt die Wall Street – Alphabet und Microsoft halten sich, UnitedHealth, Nike und Merck rutschen ab
Dow Jones Analyse zur Mittagszeit am 19.11.2026: Der Dow fällt bis 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) um 1,22 Prozent auf 49.584,96 Punkte, im Tief lag das Minus bei mehr als 1.100 Punkten. Dow Jones Gewinner sind Alphabet (+1,28 %), Microsoft (+0,64 %) und Home Depot (+0,25 %), die größten Dow Jones Verlierer UnitedHealth (-5,16 %), Nike (-4,71 %) und Merck (-2,99 %). Anthropic startet 34 Prozent über dem Ausgabepreis.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Anthropic startet furios – doch der Rest des Marktes zahlt die Zeche
Seit unserem Dow Jones Check zur Eröffnung hat sich das Bild gedreht. Um 9:59 Uhr New Yorker Zeit stand der Dow noch knapp im Plus, Alphabet, Microsoft und Nvidia zogen kräftig an. Drei Stunden später ist der Optimismus verflogen – ausgerechnet in dem Moment, in dem die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic endlich in den Handel startete.
Die Anthropic-Aktie (Kürzel ANT) wurde an der Nasdaq erstmals zu 111,50 US-Dollar gehandelt – 34 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Laut Yahoo Finance entsprach das einem Börsenwert von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar. Der Emissionserlös von 81,3 Milliarden US-Dollar übertrifft den SpaceX-Börsengang vom Juni mit 75 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert: Rund 15 Prozent der Aktien gingen an Privatanleger, deutlich mehr als bei Börsengängen üblich. Bis 12:32 Uhr New Yorker Zeit hat die Aktie allerdings einen Teil des Eröffnungsgewinns wieder abgegeben und notiert bei 100,87 US-Dollar, nach einem Hoch von 114,99 und einem Tief von 95,05 US-Dollar. Laut Yahoo Finance beschleunigten sich die Verluste am Gesamtmarkt unmittelbar nach dem ersten Handel. Nach Einschätzung der Redaktion fließt Geld aus etablierten Standardwerten in die neue KI-Aktie – ein typisches Muster bei sehr großen Neuemissionen.
Hinzu kommen Belastungen aus dem Halbleitersektor. Die Aktie von AMD brach zeitweise um rund neun Prozent ein, nachdem Hunterbrook eine Leerverkaufsposition offengelegt und Fragen zu möglichen Lieferungen an einen gesperrten chinesischen Serverhersteller aufgeworfen hatte. Chipwerte wie Nvidia und Broadcom rutschten ins Minus. Parallel setzt sich die Flucht aus Gesundheitswerten fort. An der Zinsfront bleibt der Druck hoch: Nach dem Fed-Protokoll vom Mittwoch und Gouverneur Wallers Hinweis auf einen möglichen Zinsschritt um 50 Basispunkte im Dezember rechnet der Markt fest mit einer weiteren Zinserhöhung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,06 Prozent. Öl der Sorte WTI verteuert sich leicht auf 83,02 US-Dollar, Gold fällt um 1,4 Prozent auf 3.688,90 US-Dollar. Das Treffen von US-Präsident Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping endete laut Yahoo Finance ohne Fortschritte bei Halbleitern, Seltenen Erden und Zöllen.
Anthropic-Debüt
Erster Kurs 111,50 US-Dollar, 34 Prozent über dem Ausgabepreis – danach drehte der Gesamtmarkt deutlich ins Minus.
Chip-Schwäche
Leerverkäufer-Attacke auf AMD, Nvidia markiert im Tagestief ein neues 52-Wochen-Tief.
Gesundheitswerte unter Druck
UnitedHealth, Merck und Johnson & Johnson verlieren deutlich, die CRUSH-Regel der US-Gesundheitsbehörde wirkt nach.
Schwache Frühindikatoren
Der Conference-Board-Index fällt überraschend um 0,3 Prozent, der Philly-Fed-Index bricht ein.
Zinsangst
Zehnjahresrendite um 5,06 Prozent, der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung im Dezember.
Dow Jones Gewinner
Nur vier Werte im Plus: Alphabet und Microsoft retten Restgewinne
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Alphabet (A)
|286,05
|+1,28%
|Anthropic-Großaktionär, Gewinne großteils abgegeben
|2
|Microsoft
|510,56
|+0,64%
|Anthropic-Partner, deutlich unter Tageshoch
|3
|Home Depot
|338,49
|+0,25%
|Stabilisierung nach Zahlen-Abverkauf
|4
|Chevron
|206,18
|+0,15%
|Ölpreis leicht fester
|5
|Nvidia
|150,68
|-0,19%
|Vom Plus ins Minus gedreht
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter bleibt der größte Dow Jones Gewinner, hat aber viel Boden verloren. Mit 286,05 US-Dollar liegt sie noch 1,28 Prozent im Plus, nachdem sie im frühen Handel bis auf 295,43 US-Dollar und damit um mehr als vier Prozent gestiegen war. Alphabet gehört mit einem Anteil von rund 13,7 Prozent zu den größten Anteilseignern von Anthropic, der erfolgreiche Börsenstart macht diesen Wert erstmals am Markt sichtbar. Laut Yahoo Finance gab die Aktie unmittelbar nach dem ersten Anthropic-Kurs nach – ein Hinweis darauf, dass Anleger nach dem Motto „Kaufen auf das Gerücht, verkaufen auf die Nachricht“ handeln.
Microsoft Aktie (MSFT, ISIN US5949181045): Auch der Softwarekonzern hält sich mit einem Plus von 0,64 Prozent auf 510,56 US-Dollar über Wasser. Das Tageshoch lag bei 526,49 US-Dollar, das entsprach einem Aufschlag von rund 3,8 Prozent. Microsoft ist über eine Investitionszusage und einen großen Azure-Vertrag eng mit Anthropic verbunden. Dass die Aktie trotz des Marktdrucks im Plus bleibt, zeigt nach Einschätzung der Redaktion, dass Anleger Microsoft als einen der klaren Profiteure des KI-Ausbaus sehen.
Home Depot Aktie (HD, ISIN US4370761029): Die Baumarktkette steigt um 0,25 Prozent auf 338,49 US-Dollar und notiert damit nahe dem Tageshoch von 338,57 US-Dollar. Eine konkrete Nachricht für den heutigen Tag war nicht erkennbar. Home Depot hatte am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt, die Margenprognose für das Geschäftsjahr gesenkt und einen Führungswechsel angekündigt, woraufhin die Aktie nachgab. Nach Einschätzung der Redaktion setzt nun eine Stabilisierung ein. Vom 52-Wochen-Hoch bei 397,63 US-Dollar ist der Titel aber weit entfernt.
Chevron Aktie (CVX, ISIN US1667641005): Der Ölkonzern legt um 0,15 Prozent auf 206,18 US-Dollar zu. Rückenwind kommt vom Ölpreis: WTI verteuert sich um knapp ein Prozent auf 83,02 US-Dollar, nachdem der Preis am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Ende August gefallen war. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Chevron zudem von seiner geringen Abhängigkeit vom KI- und Technologiethema, das den Markt heute bewegt.
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern komplettiert die Top 5 – allerdings bereits mit einem leichten Minus von 0,19 Prozent auf 150,68 US-Dollar. Die Schwankungen sind enorm: Im frühen Handel stieg die Aktie bis auf 158,13 US-Dollar, im Tief fiel sie auf 147,82 US-Dollar und markierte damit ein neues 52-Wochen-Tief. Belastend wirkten die Leerverkäufer-Vorwürfe gegen den Konkurrenten AMD, die die Sorge vor strengeren US-Exportregeln für China neu anfachen. Hinzu kommt die ungelöste Führungsfrage, nachdem der Verwaltungsrat eine Rückkehr von Jensen Huang als Firmenchef ausgeschlossen hat.
Dow Jones Verlierer
Gesundheit und Konsum im Ausverkauf: UnitedHealth fällt um mehr als 5 Prozent
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|UnitedHealth
|331,85
|-5,16%
|CRUSH-Regel, Abverkauf geht weiter
|2
|Nike
|34,60
|-4,71%
|Nachwirkungen des Investorentags
|3
|Merck & Co.
|133,66
|-2,99%
|Rotation aus Gesundheitswerten
|4
|Visa
|404,59
|-2,56%
|Schwäche bei Zahlungsdienstleistern
|5
|Caterpillar
|545,10
|-2,45%
|Neues 52-Wochen-Tief
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer ist mit einem Minus von 5,16 Prozent auf 331,85 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer zur Mittagszeit, im Tief kostete die Aktie sogar nur 324,67 US-Dollar. Laut Yahoo Finance steuert sie auf ein Minus von rund 18 Prozent binnen fünf Handelstagen zu. Auslöser ist der Vorschlag der US-Gesundheitsbehörde CMS, Überzahlungen im Medicare-Advantage-Programm bis zum Zahlungsjahr 2018 zurückzufordern und Prüfergebnisse auf ganze Verträge hochzurechnen. Die Behörde beziffert das branchenweite Volumen laut TIKR auf rund neun Milliarden US-Dollar pro Zahlungsjahr; UnitedHealth hat die mögliche Belastung noch nicht beziffert. Stellungnahmen sind bis zum 19. Januar 2027 möglich. Ein neuer Auslöser für heute war nicht erkennbar. Wegen des hohen Kurses und des Verlusts von rund 18 US-Dollar je Aktie ist UnitedHealth heute der größte Bremsklotz im preisgewichteten Dow.
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller weitet seine Verluste deutlich aus und fällt um 4,71 Prozent auf 34,60 US-Dollar – zur Eröffnung lag das Minus noch bei gut drei Prozent. Eine neue Unternehmensmeldung war nicht auffindbar. Die Aktie leidet weiter unter dem Investorentag zu Wochenbeginn, bei dem das Management für das kommende Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang in Aussicht stellte und eine deutliche Margenverbesserung erst für 2031 anpeilt. Bis zum 52-Wochen-Tief von 31,97 US-Dollar fehlen nur noch knapp acht Prozent.
Merck & Co. Aktie (MRK, ISIN US58933Y1055): Der Pharmakonzern verliert 2,99 Prozent auf 133,66 US-Dollar und knüpft damit an den Vortag an, als die Aktie bereits um rund 3,7 Prozent gefallen war. Eine unternehmensspezifische Nachricht als Auslöser war bis zum Redaktionsschluss nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion ist Merck Teil der breiten Umschichtung aus Gesundheitswerten, die auch Johnson & Johnson (−1,94 Prozent) erfasst. Vom 52-Wochen-Hoch bei 156,92 US-Dollar ist die Aktie inzwischen rund 15 Prozent entfernt.
Visa Aktie (V, ISIN US92826C8394): Der Zahlungsdienstleister gibt um 2,56 Prozent auf 404,59 US-Dollar nach, im Tief waren es 400,74 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht lag nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion belasten die Debatte über Kartengebühren in den USA und die Sorge vor einem nachlassenden Konsum, auf die auch Marktbeobachter verweisen. Mit einem Verlust von mehr als zehn US-Dollar je Aktie zählt Visa zu den Werten, die den Dow am stärksten nach unten ziehen.
Caterpillar Aktie (CAT, ISIN US1491231015): Der Baumaschinenhersteller schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 2,45 Prozent auf 545,10 US-Dollar ab. Im Tagestief fiel die Aktie auf 535,53 US-Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief. Laut UPI summiert sich das Minus in dieser Woche auf mehr als acht Prozent. Caterpillar galt dank der Nachfrage nach Stromaggregaten für Rechenzentren lange als Profiteur des KI-Booms. Nach Einschätzung der Redaktion wird die Aktie nun im Zuge der Zweifel an der Dauer dieses Booms abgestraft – das 52-Wochen-Hoch von 1.073,46 US-Dollar ist fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs.
US-Wirtschaftsdaten
Frühindikatoren fallen – Kansas City Fed als Lichtblick
Nach dem Einbruch des Philly-Fed-Index am Vormittag lieferte um 16:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr ET) auch der Frühindikatorenindex des Conference Board ein Warnsignal. Er fiel im Oktober überraschend um 0,3 Prozent auf 99,3 Punkte, erwartet worden war eine Stagnation. Hauptgrund war laut Conference Board ein Rückgang der Baugenehmigungen auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Zusätzlich belasteten die Geschäftserwartungen der Verbraucher, die Arbeitsstunden in der Industrie und die Aufträge für Investitionsgüter. Freundlicher fiel um 17:00 Uhr MEZ der Industrieindex der Kansas City Fed aus, der im November von 16 auf 23 Punkte stieg.
Bereits um 14:30 Uhr MEZ hatte der Philly-Fed-Index mit einem Sturz von 20,9 auf 6,3 Punkte enttäuscht, während die Preiskomponenten kräftig stiegen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kletterten auf 203.000, die fortgesetzten Anträge auf 1,763 Millionen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang September. Für die Fed ergibt sich ein schwieriges Bild aus nachlassender Dynamik und anhaltendem Preisdruck.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche bis 14.11.)
|203.000
|196.000–198.000
|202.000 (rev.)
|14:30
|Fortgesetzte Anträge (Woche bis 7.11.)
|1,763 Mio.
|1,71 Mio.
|1,693 Mio. (rev.)
|14:30
|Philly-Fed-Index November
|6,3
|20,0–23,2
|20,9
|16:00
|Frühindikatoren Conference Board Oktober (m/m)
|-0,3%
|0,0%
|0,0%
|17:00
|Kansas City Fed Industrieindex November
|23
|–
|16
Quelle: U.S. Department of Labor, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Conference Board, Federal Reserve Bank of Kansas City; Prognosen: investinglive, Finviz, XTB, Yahoo Finance, Bloomingbit
Am Nachmittag stehen weitere Notenbanker im Fokus. Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee stellt sich seit 18:30 Uhr MEZ in Indianapolis einer moderierten Fragerunde, Fed-Gouverneur Michael Barr spricht um 20:15 Uhr MEZ über künstliche Intelligenz, Richmond-Fed-Chef Thomas Barkin um 22:00 Uhr MEZ. Um 19:00 Uhr MEZ versteigert das US-Finanzministerium zudem zehnjährige inflationsgeschützte Anleihen. Der Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, für die Sitzung am 8. und 9. Dezember rechnet der Markt mindestens mit einer Anhebung um 25 Basispunkte.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|286,05
|+1,28%
|2
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|510,56
|+0,64%
|3
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|338,49
|+0,25%
|4
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|206,18
|+0,15%
|5
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|150,68
|−0,19%
|6
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|96,71
|−0,48%
|7
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|121,76
|−0,49%
|8
|American Express
|AXP
|US0258161092
|313,63
|−0,56%
|9
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|126,59
|−0,61%
|10
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|350,12
|−0,66%
|11
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|265,93
|−0,68%
|12
|IBM
|IBM
|US4592001014
|226,67
|−0,82%
|13
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|440,23
|−0,82%
|14
|Boeing
|BA
|US0970231058
|161,56
|−0,83%
|15
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|271,60
|−0,89%
|16
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|188,71
|−0,89%
|17
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|387,72
|−0,99%
|18
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|320,79
|−1,03%
|19
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|168,31
|−1,16%
|20
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|341,99
|−1,33%
|21
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|178,58
|−1,36%
|22
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|858,41
|−1,69%
|23
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|267,42
|−1,94%
|24
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|218,25
|−2,00%
|25
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|95,70
|−2,44%
|26
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|545,10
|−2,45%
|27
|Visa
|V
|US92826C8394
|404,59
|−2,56%
|28
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|133,66
|−2,99%
|29
|Nike
|NKE
|US6541061031
|34,60
|−4,71%
|30
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|331,85
|−5,16%
Kurse in US-Dollar, Stand 12:32 Uhr ET (18:32 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zur Mittagszeit zeigt, wie stark sich das Bild seit der Eröffnung verschlechtert hat. Um 9:59 Uhr New Yorker Zeit lagen noch zwölf Werte im Plus, jetzt sind es nur noch vier. Am deutlichsten drehten Goldman Sachs (von +1,52 auf −1,69 Prozent), Nvidia und Amazon. JPMorgan verliert 1,03 Prozent, nachdem die Bank Cyberangriffe auf einige ihrer Dienstleister bestätigt hatte; dabei könnten Kundennamen und E-Mail-Adressen abgeflossen sein. Für den preisgewichteten Dow sind vor allem die hochpreisigen Verlierer entscheidend: UnitedHealth, Goldman Sachs, Caterpillar und Visa büßen jeweils mehr als zehn US-Dollar je Aktie ein und sind damit für einen Großteil des Indexrückgangs verantwortlich. Auffällig sind zudem die neuen 52-Wochen-Tiefs bei Nvidia, Caterpillar und Boeing im Tagesverlauf.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones am Mittag? Der Dow Jones Industrial notiert am 19.11.2026 gegen 12:32 Uhr New Yorker Zeit (18:32 Uhr MEZ) bei 49.584,96 Punkten, ein Minus von 1,22 Prozent zum Mittwochsschluss. Das Tagestief lag bei 49.091,92 Punkten.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Gewinner? Alphabet (+1,28 %), Microsoft (+0,64 %), Home Depot (+0,25 %) und Chevron (+0,15 %) liegen im Plus, Nvidia (−0,19 %) folgt auf Rang fünf.
Welche Aktien sind die größten Dow Jones Verlierer? UnitedHealth (−5,16 %), Nike (−4,71 %), Merck (−2,99 %), Visa (−2,56 %) und Caterpillar (−2,45 %).
Warum fällt die Wall Street trotz des Anthropic-Erfolgs? Nach dem ersten Kurs der Anthropic-Aktie beschleunigten sich die Verluste. Belastend wirken zudem Leerverkäufer-Vorwürfe gegen AMD, der Ausverkauf bei Gesundheitswerten, ein überraschend schwacher Frühindikatorenindex und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen.
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