Der Tag des Anthropic-Börsengangs elektrisiert die Wall Street – allerdings nur einen Teil davon. Der Dow Jones Industrial notiert gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) bei 50.208,57 Punkten und damit praktisch unverändert zum Mittwochsschluss von 50.198,17 Zählern (+0,02 Prozent). Ein frühes Plus von zeitweise mehr als 250 Punkten – das Tageshoch lag bei 50.454,81 Zählern – ist bereits wieder abgeschmolzen. Deutlich besser halten sich die technologielastigen Indizes: Der S&P 500 gewinnt rund 0,8 Prozent, der Nasdaq Composite rund 1,5 Prozent. Unsere Dow Jones Analyse zeigt eine klare Zweiteilung: Die Anthropic-Investoren Alphabet, Microsoft und Amazon sowie Nvidia ziehen kräftig an, während Konsum- und Gesundheitswerte wie Nike, Coca-Cola, UnitedHealth, Johnson & Johnson und Merck verkauft werden.
Dow Jones Check: Alphabet, Microsoft und Nvidia feiern den Anthropic-Tag - Nike, Coca-Cola und UnitedHealth drücken den Dow auf null
Dow Jones Analyse zum US-Handelsstart am 19.11.2026: Der Dow notiert um 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) mit 50.208,57 Punkten praktisch unverändert (+0,02 %). Dow Jones Gewinner sind Alphabet (+3,97 %), Microsoft (+3,16 %) und Nvidia (+2,67 %), die größten Dow Jones Verlierer Nike (-3,20 %), Coca-Cola (-2,98 %) und UnitedHealth (-2,41 %). Dazu Anthropic-Börsengang, Walmart-Zahlen und ein Einbruch beim Philly-Fed-Index.
Dow Jones Analyse: Die Kurstreiber
Rekord-IPO weckt die KI-Fantasie – doch die Zinsfront bleibt heiß
Nach fünf Verlusttagen in Folge beim S&P 500 und einem Minus von 561 Punkten im Dow am Mittwoch kehrt die Risikofreude zurück – zumindest bei Technologiewerten. Der Auslöser hat einen Namen: Anthropic. Der KI-Entwickler hat seine Aktien über Nacht zu 83 US-Dollar platziert – oberhalb der zuvor genannten Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar.
Laut Yahoo Finance umfasst das Angebot 980 Millionen Aktien, ursprünglich waren 825 Millionen geplant. Rechnerisch ergibt das einen Emissionserlös von rund 81 Milliarden US-Dollar, die Bewertung liegt laut Yahoo Finance bei mehr als einer Billion US-Dollar. Bis zum Zeitpunkt unserer Kursaufnahme war die Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq noch nicht in den Handel gestartet. Der Börsengang strahlt direkt auf den Dow aus: Alphabet und Amazon sind die größten Anteilseigner von Anthropic, Microsoft und Nvidia sind über Beteiligungen und Infrastrukturverträge eng mit dem Unternehmen verbunden. Die Bewertung der Beteiligungen wird damit erstmals am Markt sichtbar – und genau darauf setzen Anleger heute.
Die Gegenkräfte sind allerdings nicht verschwunden. Das Protokoll der Oktober-Sitzung der US-Notenbank zeigte am Mittwoch, dass nahezu alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich nötig halten. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte für Dezember sogar einen Schritt um 50 Basispunkte ins Spiel. Vize-Fed-Chef Philip Jefferson warnte heute, der KI-Ausbau übe Aufwärtsdruck auf Nachfrage und Inflation aus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut Yahoo Finance bei rund 5,1 Prozent. Der US-Ölpreis (WTI) erholt sich laut Yahoo-Kursleiste um rund 1,5 Prozent auf etwa 83,50 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Ende August gefallen war; Gold gibt leicht nach.
Anthropic-Börsengang
Platzierung zu 83 US-Dollar über der Spanne – Rückenwind für Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia und die Konsortialbank Goldman Sachs.
Zinssorgen
Fed-Protokoll und Waller-Aussagen halten die Zinserhöhungserwartung für Dezember hoch, die Zehnjahresrendite liegt über 5 Prozent.
Schwache Konjunktursignale
Der Philly-Fed-Index stürzt auf 6,3 Punkte, während die Preiskomponente kräftig steigt – ein unangenehmer Mix.
Walmart-Zahlen
Der Einzelhandelsriese übertrifft die Erwartungen leicht und hebt die Prognose an, die Aktie fällt trotzdem.
Umschichtung aus Defensiven
Konsumgüter- und Gesundheitswerte verlieren, das Geld fließt in Technologie – das bremst den preisgewichteten Dow.
Dow Jones Gewinner
Anthropic-Investoren vorn: Alphabet, Microsoft und Nvidia ziehen an
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Alphabet (A)
|293,65
|+3,97%
|Großaktionär von Anthropic
|2
|Microsoft
|523,37
|+3,16%
|Anthropic-Partner und -Investor
|3
|Nvidia
|154,99
|+2,67%
|Erholung nach fünf Verlusttagen
|4
|Amazon
|271,93
|+1,56%
|Größter Anthropic-Anteilseigner
|5
|Goldman Sachs
|886,49
|+1,52%
|Konsortialführer beim IPO
Kurse in US-Dollar, Stand 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059): Die Google-Mutter ist mit einem Plus von 3,97 Prozent auf 293,65 US-Dollar der größte Dow Jones Gewinner zum Handelsstart. Der Grund liegt auf der Hand: Alphabet hält nach dem Börsengang laut Seeking Alpha rund 13,7 Prozent an Anthropic in Form stimmrechtsloser Aktien und hat zudem einen Rechenzentrumsvertrag mit dem KI-Entwickler im Volumen von bis zu 114,5 Milliarden US-Dollar. Zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar ist dieser Anteil rechnerisch rund 149 Milliarden US-Dollar wert. Für die zuletzt gebeutelte Aktie ist das eine willkommene Entlastung – vom 52-Wochen-Tief bei 272,11 US-Dollar hat sie sich gelöst, zum Hoch von 408,61 US-Dollar fehlt aber noch viel.
Microsoft Aktie (MSFT, ISIN US5949181045): Der Softwarekonzern legt um 3,16 Prozent auf 523,37 US-Dollar zu. Microsoft hatte im November 2025 eine Investition von bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Anthropic zugesagt, Anthropic wiederum Rechenkapazität über die Cloud-Plattform Azure im Wert von 30 Milliarden US-Dollar. Damit gehört auch Microsoft zu den direkten Profiteuren einer hohen Anthropic-Bewertung. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 559,15 US-Dollar fehlen noch knapp sieben Prozent.
Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040): Der Chipkonzern steigt um 2,67 Prozent auf 154,99 US-Dollar, im frühen Handel waren es zeitweise mehr als vier Prozent (Tageshoch 158,13 US-Dollar). Nach fünf Verlusttagen in Folge und einem Schlusskurs von 150,96 US-Dollar am Mittwoch, nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 148,80 US-Dollar, setzt eine Gegenbewegung ein. Rückenwind liefert ebenfalls Anthropic: Laut den Börsenunterlagen beteiligt sich Nvidia mit 10 Milliarden US-Dollar an einer Privatplatzierung parallel zum Börsengang. Die Führungsfrage nach dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang bleibt aber ungelöst – trotz starker Quartalszahlen mit einem Umsatz von rund 115,8 Milliarden US-Dollar. Dass die Gewinne schon wieder bröckeln, zeigt, wie fragil die Erholung ist.
Amazon Aktie (AMZN, ISIN US0231351067): Amazon gewinnt 1,56 Prozent auf 271,93 US-Dollar. Der Online-Händler ist mit rund 14,7 Prozent der größte Einzelaktionär von Anthropic, die Cloud-Sparte AWS hat zudem einen Infrastrukturvertrag über bis zu 110 Milliarden US-Dollar mit dem KI-Unternehmen geschlossen. Die Aktie setzt damit ihren Lauf fort: Bereits am Mittwoch hatte sie rund 3,8 Prozent zugelegt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 287,20 US-Dollar.
Goldman Sachs Aktie (GS, ISIN US38141G1040): Die Investmentbank komplettiert die Top 5 der Dow Jones Gewinner mit einem Plus von 1,52 Prozent auf 886,49 US-Dollar. Goldman Sachs führt den Anthropic-Börsengang gemeinsam mit Morgan Stanley an; die Konsortialgebühren sollen sich laut Berichten auf rund 550 Millionen US-Dollar summieren. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert die Aktie zudem von der Hoffnung, dass der Rekord-IPO das Emissionsgeschäft insgesamt belebt. Wegen ihres hohen Kurses hat die Goldman-Aktie im preisgewichteten Dow besonderes Gewicht.
Dow Jones Verlierer
Defensive unter Druck: Nike und Coca-Cola am Ende der Liste
|Rang
|Aktie
|Kurs USD
|Veränderung
|Einordnung
|1
|Nike
|35,15
|-3,20%
|Nachwirkungen des Investorentags
|2
|Coca-Cola
|95,12
|-2,98%
|Gewinnmitnahmen nahe 52-Wochen-Hoch
|3
|UnitedHealth
|341,48
|-2,41%
|CRUSH-Regel belastet weiter
|4
|Johnson & Johnson
|267,43
|-1,94%
|Schwäche im Gesundheitssektor
|5
|Merck & Co.
|135,15
|-1,91%
|Schwäche im Gesundheitssektor
Kurse in US-Dollar, Stand 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026 – derselbe Zeitpunkt wie der Indexstand.
Quelle: Yahoo Finance
Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031): Der Sportartikelhersteller ist mit einem Minus von 3,20 Prozent auf 35,15 US-Dollar der größte Dow Jones Verlierer des Vormittags. Ein neuer Auslöser für heute war nicht auffindbar; die Aktie leidet aber weiter unter dem Investorentag zu Wochenbeginn. Das Management stellte dort für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht und bezeichnete auch das Jahr 2028 als finanziell herausfordernd. Erst für 2031 peilt Nike wieder eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent an. Laut TIKR sackte die Aktie nach der Veranstaltung um rund sieben Prozent ab. Das 52-Wochen-Tief bei 31,97 US-Dollar rückt wieder näher.
Coca-Cola Aktie (KO, ISIN US1912161007): Der Getränkekonzern verliert 2,98 Prozent auf 95,12 US-Dollar. Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, war bis zum Redaktionsschluss nicht erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion wird die Aktie heute als Geldquelle genutzt: Coca-Cola hatte im Monatsverlauf rund 5,8 Prozent zugelegt und sich bis auf wenige Dollar an das 52-Wochen-Hoch von 100,56 US-Dollar herangearbeitet. An einem Tag, an dem Anleger Kapital für KI-Werte und den Anthropic-Börsengang umschichten, lassen sich solche Gewinne in liquiden Standardwerten leicht realisieren.
UnitedHealth Aktie (UNH, ISIN US91324P1021): Der Krankenversicherer fällt um 2,41 Prozent auf 341,48 US-Dollar und setzt damit den Ausverkauf vom Mittwoch fort, als die Aktie um rund zehn Prozent einbrach. Auslöser war ein Vorschlag der US-Gesundheitsbehörde CMS, die sogenannte CRUSH-Regel: Sie soll Prüfungen bei Medicare-Advantage- und Medicaid-Versicherern ausweiten, Prüfergebnisse hochrechnen und Rückzahlungen erzwingen. Die Behörde selbst beziffert die Einsparungen auf rund 90 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre. Stellungnahmen sind bis zum 19. Januar 2027 möglich, juristische Auseinandersetzungen gelten als wahrscheinlich. Ein neuer Auslöser für heute war nicht erkennbar.
Johnson & Johnson Aktie (JNJ, ISIN US4781601046): Der Pharma- und Medizintechnikkonzern gibt um 1,94 Prozent auf 267,43 US-Dollar nach. Eine konkrete negative Unternehmensnachricht lag nicht vor; laut ad-hoc-news übernimmt Johnson & Johnson das Biotechunternehmen Ollin Biosciences mit einem Wirkstoffkandidaten gegen Augenerkrankungen in später Entwicklungsphase. Nach Einschätzung der Redaktion setzt sich vor allem die Schwäche des Gesundheitssektors fort, der bereits am Mittwoch zu den schwächsten Branchen zählte. Zum 52-Wochen-Hoch von 290,25 US-Dollar ist der Abstand allerdings überschaubar.
Merck & Co. Aktie (MRK, ISIN US58933Y1055): Der Pharmakonzern schließt die Riege der Dow Jones Verlierer mit einem Minus von 1,91 Prozent auf 135,15 US-Dollar ab. Auch hier war bis zum Redaktionsschluss keine unternehmensspezifische Meldung erkennbar. Nach Einschätzung der Redaktion gehört Merck heute schlicht zu den Gesundheitswerten, aus denen Anleger Geld abziehen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 156,92 US-Dollar ist die Aktie inzwischen rund 14 Prozent entfernt.
Knapp außerhalb der Top 5: Walmart Aktie (WMT, ISIN US9311421039). Der weltgrößte Einzelhändler verliert 1,44 Prozent auf 125,53 US-Dollar – trotz solider Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Der Umsatz stieg auf 188,8 Milliarden US-Dollar (Konsens rund 187,2 Milliarden), der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,65 US-Dollar einen Cent über den Erwartungen. Das Onlinegeschäft wuchs weltweit um 17 Prozent, und Walmart hob die Jahresprognose bereits zum dritten Mal an: Der Umsatz soll währungsbereinigt nun um 4,9 bis 5,2 Prozent zulegen. Den Anlegern reicht das nicht. Das vergleichbare US-Umsatzplus von 2,9 Prozent blieb laut MoneyCheck leicht hinter der Bloomberg-Konsensschätzung von 3,1 Prozent zurück, dazu belasten höhere Kosten für Treibstoff und Transport. Zeitweise lag die Aktie im frühen Handel mehr als zwei Prozent im Minus.
US-Wirtschaftsdaten
Philly-Fed-Index bricht ein – und die Preise ziehen an
Die beiden wichtigsten Konjunkturdaten des Tages fielen um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr ET) schwächer aus als erwartet – und senden zugleich ein unbequemes Inflationssignal. Der Index der Philadelphia Fed für die Industrie in der Region stürzte im November von 20,9 auf 6,3 Punkte ab, den tiefsten Stand seit Mai. Volkswirte hatten je nach Umfrage mit Werten zwischen 20 und gut 23 Punkten gerechnet. Die Neuaufträge rutschten mit −0,4 Punkten sogar leicht ins Minus. Gleichzeitig kletterte der Index der gezahlten Preise von 43,2 auf 58,2 Punkte, den höchsten Stand seit April; die erhaltenen Preise erreichten mit 47,0 den höchsten Wert seit Juni 2022.
Auch vom Arbeitsmarkt kommen leichte Bremsspuren. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der Woche bis zum 14. November auf 203.000, erwartet worden waren rund 197.000 nach revidiert 202.000 in der Vorwoche. Deutlicher fiel der Anstieg bei den fortgesetzten Anträgen aus: Sie kletterten um 70.000 auf 1,763 Millionen. Für die Fed ergibt sich ein schwieriges Bild – nachlassende Dynamik bei gleichzeitig steigendem Preisdruck. Das spricht eher gegen eine schnelle Entwarnung an der Zinsfront.
|Uhrzeit MEZ
|Indikator
|Ist
|Prognose
|Vorwert
|14:30
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche bis 14.11.)
|203.000
|196.000-198.000
|202.000 (rev.)
|14:30
|Fortgesetzte Anträge (Woche bis 7.11.)
|1,763 Mio.
|1,71 Mio.
|1,693 Mio. (rev.)
|14:30
|Philly-Fed-Index November
|6,3
|20,0–23,2
|20,9
|14:30
|Philly Fed: gezahlte Preise
|58,2
|–
|43,2
|14:30
|Philly Fed: Neuaufträge
|-0,4
|–
|4,3
|16:00
|Frühindikatoren Conference Board (Oktober, m/m)
|ausstehend
|0,0% bis +0,1%
|0,0%
|16:30
|Erdgaslagerbestände EIA
|ausstehend
|+24 bis +25 Mrd. Kubikfuß
|+61 Mrd. Kubikfuß
|17:00
|Kansas City Fed Industrieindex November
|ausstehend
|–
|11
Quelle: U.S. Department of Labor, Federal Reserve Bank of Philadelphia, investinglive, Finviz, XTB, Yahoo Finance, Conference Board, EIA
Im weiteren Handelsverlauf richtet sich der Blick auf eine ganze Reihe von Notenbankern: Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee spricht um 18:30 Uhr MEZ, Fed-Gouverneur Michael Barr um 20:15 Uhr MEZ zum Thema künstliche Intelligenz, Richmond-Fed-Chef Thomas Barkin um 22:00 Uhr MEZ. Bereits am Vormittag New Yorker Zeit äußerten sich Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack und Vize-Fed-Chef Jefferson. Um 19:00 Uhr MEZ steht zudem eine Auktion zehnjähriger inflationsgeschützter Staatsanleihen an. Der Leitzins liegt aktuell bei 3,75 bis 4,00 Prozent, für die Sitzung am 8. und 9. Dezember erwartet der Markt mindestens eine Anhebung um 25 Basispunkte.
Dow Jones Check
Alle 30 Dow-Werte nach Kursentwicklung
|Rang
|Aktie
|Symbol
|ISIN
|Kurs USD
|Veränderung
|1
|Alphabet (A)
|GOOGL
|US02079K3059
|293,65
|+3,97%
|2
|Microsoft
|MSFT
|US5949181045
|523,37
|+3,16%
|3
|Nvidia
|NVDA
|US67066G1040
|154,99
|+2,67%
|4
|Amazon
|AMZN
|US0231351067
|271,93
|+1,56%
|5
|Goldman Sachs
|GS
|US38141G1040
|886,49
|+1,52%
|6
|Salesforce
|CRM
|US79466L3024
|191,92
|+0,86%
|7
|JPMorgan Chase
|JPM
|US46625H1005
|326,87
|+0,84%
|8
|Cisco Systems
|CSCO
|US17275R1023
|97,79
|+0,62%
|9
|IBM
|IBM
|US4592001014
|229,92
|+0,60%
|10
|Boeing
|BA
|US0970231058
|163,70
|+0,53%
|11
|Caterpillar
|CAT
|US1491231015
|560,58
|+0,31%
|12
|Chevron
|CVX
|US1667641005
|206,50
|+0,30%
|13
|American Express
|AXP
|US0258161092
|314,35
|−0,33%
|14
|Honeywell
|HON
|US4385162056
|221,81
|−0,40%
|15
|3M
|MMM
|US88579Y1010
|180,14
|−0,50%
|16
|Home Depot
|HD
|US4370761029
|335,60
|−0,61%
|17
|Walt Disney
|DIS
|US2546871060
|121,43
|−0,77%
|18
|Travelers
|TRV
|US89417E1091
|388,53
|−0,78%
|19
|Apple
|AAPL
|US0378331005
|349,67
|−0,79%
|20
|Amgen
|AMGN
|US0311621009
|439,54
|−0,98%
|21
|McDonald's
|MCD
|US5801351017
|271,12
|−1,06%
|22
|Sherwin-Williams
|SHW
|US8243481061
|342,06
|−1,34%
|23
|Walmart
|WMT
|US9311421039
|125,53
|−1,44%
|24
|Visa
|V
|US92826C8394
|408,53
|−1,58%
|25
|Procter & Gamble
|PG
|US7427181091
|167,42
|−1,69%
|26
|Merck & Co.
|MRK
|US58933Y1055
|135,15
|−1,91%
|27
|Johnson & Johnson
|JNJ
|US4781601046
|267,43
|−1,94%
|28
|UnitedHealth
|UNH
|US91324P1021
|341,48
|−2,41%
|29
|Coca-Cola
|KO
|US1912161007
|95,12
|−2,98%
|30
|Nike
|NKE
|US6541061031
|35,15
|−3,20%
Kurse in US-Dollar, Stand 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ), Veränderung zum Schluss vom 18.11.2026. Alphabet mit Aktiengattung A (GOOGL).
Quelle: Yahoo Finance; ISIN: finanzen.net
Der Dow Jones Check zeigt, wie schmal die Rally im Dow ist: Nur 12 der 30 Werte notieren im Plus, 18 im Minus. Oben stehen Technologie- und Finanzwerte – angeführt von den vier Anthropic-nahen Konzernen, gefolgt von Goldman Sachs, Salesforce und JPMorgan. Am Ende der Liste ballen sich Konsumgüter-, Einzelhandels- und Gesundheitstitel von Walmart über Procter & Gamble und Merck bis Nike. Dass der Dow trotz dieser schwachen Breite noch knapp im Plus liegt, verdankt er der Preisgewichtung: Hochpreisige Gewinner wie Goldman Sachs und Microsoft wiegen schwerer als die niedrig notierten Verlierer Nike und Coca-Cola. Umgekehrt drücken Schwergewichte wie UnitedHealth und Visa spürbar.
Häufige Fragen zur Dow Jones Analyse
Wie steht der Dow Jones heute? Der Dow Jones Industrial notiert am 19.11.2026 gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) bei 50.208,57 Punkten, ein Plus von 0,02 Prozent zum Mittwochsschluss.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Gewinner? Zum Handelsstart führen Alphabet (+3,97 %), Microsoft (+3,16 %), Nvidia (+2,67 %), Amazon (+1,56 %) und Goldman Sachs (+1,52 %) die Liste der Dow Jones Gewinner an.
Welche Aktien sind heute die größten Dow Jones Verlierer? Die größten Dow Jones Verlierer sind Nike (−3,20 %), Coca-Cola (−2,98 %), UnitedHealth (−2,41 %), Johnson & Johnson (−1,94 %) und Merck (−1,91 %).
Was bewegt die Wall Street heute? Vor allem der Börsengang von Anthropic, der KI-Werte und die großen Anteilseigner beflügelt. Belastend wirken die Zinssorgen nach dem Fed-Protokoll, ein unerwartet schwacher Philly-Fed-Index mit steigenden Preisen und höhere Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
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