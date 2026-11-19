Laut Yahoo Finance umfasst das Angebot 980 Millionen Aktien, ursprünglich waren 825 Millionen geplant. Rechnerisch ergibt das einen Emissionserlös von rund 81 Milliarden US-Dollar, die Bewertung liegt laut Yahoo Finance bei mehr als einer Billion US-Dollar. Bis zum Zeitpunkt unserer Kursaufnahme war die Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq noch nicht in den Handel gestartet. Der Börsengang strahlt direkt auf den Dow aus: Alphabet und Amazon sind die größten Anteilseigner von Anthropic, Microsoft und Nvidia sind über Beteiligungen und Infrastrukturverträge eng mit dem Unternehmen verbunden. Die Bewertung der Beteiligungen wird damit erstmals am Markt sichtbar – und genau darauf setzen Anleger heute.