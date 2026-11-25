Vom Unternehmen selbst kommt nichts Neues, Douglas befindet sich seit dem 12. November in der Schweigephase vor den Jahreszahlen. Das Plus der Douglas Aktie ist daher vor allem eine Gegenbewegung auf niedrigem Niveau. Vor einem Jahr kostete das Papier noch über 13 Euro, zuletzt pendelte es um die Marke von 7 Euro.