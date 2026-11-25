Zarte Erholung bei Europas großer Parfümeriekette: Die Douglas Aktie gewinnt am Mittwochmorgen 2,01 Prozent auf 7,12 Euro und ist drittgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Vom 52-Wochen-Tief bei 6,89 Euro ist der Titel damit nur gut drei Prozent entfernt.
Douglas Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Schnäppchenjäger greifen vor Black Friday und Jahreszahlen zu
Die Douglas Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,01 Prozent auf 7,12 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Das Papier der Parfümeriekette notiert nahe dem Jahrestief. Am 10. Dezember kommen die Jahreszahlen.
Der Auslöser
Warum steigt die Douglas Aktie heute?
Vom Unternehmen selbst kommt nichts Neues, Douglas befindet sich seit dem 12. November in der Schweigephase vor den Jahreszahlen. Das Plus der Douglas Aktie ist daher vor allem eine Gegenbewegung auf niedrigem Niveau. Vor einem Jahr kostete das Papier noch über 13 Euro, zuletzt pendelte es um die Marke von 7 Euro.
Das Timing passt. Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Phase des Jahres für den Handel, und für Douglas ist das Weihnachtsquartal traditionell das mit Abstand stärkste. Wer auf ein gutes Geschäft setzt, positioniert sich jetzt. Dazu kommt: Defensive Konsumtitel sind gefragt, während Technologiewerte schwächeln.
Der Hintergrund
Stabiler Umsatz, schrumpfende Marge
Operativ tritt Douglas auf der Stelle. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der Umsatz um 0,5 Prozent auf 3,61 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA sank dagegen um 9,0 Prozent auf 577,3 Millionen Euro, die Marge lag bei 16,0 Prozent. Im dritten Quartal ging der Umsatz um 2,0 Prozent auf 987,8 Millionen Euro zurück.
Für das Gesamtjahr stellt der Vorstand 4,58 bis 4,63 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht, also ein Wachstum von null bis einem Prozent. Ob das gereicht hat, zeigt sich am 10. Dezember, wenn die Jahreszahlen anstehen.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Douglas Aktie
Warum ist die Douglas Aktie SDAX Gewinner?
Es handelt sich um eine Erholung nahe dem Jahrestief, kurz vor Black Friday und Weihnachtsgeschäft. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen für 2025/26 werden für den 10. Dezember 2026 erwartet.
Wie lief das Geschäft zuletzt?
Der Umsatz blieb stabil, das bereinigte EBITDA sank nach neun Monaten um 9,0 Prozent.
Douglas Aktie: ISIN DE000BEAU1Y4, WKN BEAU1Y, Börsenkürzel DOU.
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