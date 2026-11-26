Roboter, die neben Menschen arbeiten, sind das Geschäft von Doosan Robotics. Am Donnerstag stieg die Doosan Robotics Aktie um 3,19 Prozent auf 51.700 Won und gehört zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Am Nachmittag lag das Plus zeitweise bei mehr als 5 Prozent. Hinter dem Anstieg stehen zwei staatliche Forschungsprojekte und die Rückkehr des Robotik-Themas an die Börse in Seoul.
Doosan Robotics Aktie: KOSPI 100 Gewinner – Staatsaufträge für KI-Roboter treiben den Kurs, die Umsätze bleiben winzig
Die Doosan Robotics Aktie steigt um 3,19 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Zwei staatliche Forschungsprojekte für KI-gesteuerte Roboter und neue Hoffnung auf den Robotik-Boom treiben den Kurs. Der Blick in die Bilanz zeigt, wie viel Zukunft bereits bezahlt wird.
Die Gründe
Zwei Projekte vom Staat – und ein Thema, das zurückkehrt
Doosan Robotics hat nach Angaben koreanischer Medien zwei nationale Forschungsvorhaben gewonnen. Im ersten geht es um kollaborative Roboter der nächsten Generation, die mit KI-Chips aus südkoreanischer Entwicklung arbeiten. Das zweite betrifft eine intelligente Lösung für das Schweißen. Zusammen haben die Projekte ein Forschungsvolumen von rund 98,9 Milliarden Won. Anleger werten das als Schritt in Richtung „Physical AI“, also künstliche Intelligenz, die Maschinen in der realen Welt steuert.
Hinzu kam die Stimmung. Robotikwerte waren am Donnerstag in Seoul gefragt. Der Sender SBS Biz verwies auf die Erwartungen an die Technikmesse CES im Januar und auf Personalentscheidungen bei Samsung Electronics, wo Entwickler humanoider Roboter in die Führungsebene aufrückten.
Die Einordnung
Viel Fantasie, wenig Umsatz
Der KOSPI 100 Gewinner wird an der Börse mit rund 2,5 Milliarden Dollar bewertet. Dem steht ein Quartalsumsatz von 16,2 Milliarden Won gegenüber, umgerechnet nur ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag in Dollar. Das Unternehmen schreibt Verluste. Die Bewertung der Doosan Robotics Aktie stützt sich also fast ganz auf die Erwartung, dass Roboter mit künstlicher Intelligenz ein Massenmarkt werden.
Dass diese Erwartung schwankt, zeigte der Tag selbst. Der Konkurrent Rainbow Robotics gewann nur 0,76 Prozent, Robotis verlor 2,77 Prozent. Innerhalb der Doosan-Gruppe stiegen sechs von acht Aktien, der Baumaschinenhersteller Doosan Bobcat gab nach.
Staatliche Förderung
Zwei Forschungsprojekte mit zusammen 98,9 Milliarden Won Volumen.
Thema Physical AI
Roboter mit eigener KI gelten als nächster Schritt nach den Chatbots.
Messe als Bühne
Die CES im Januar lenkt regelmäßig Aufmerksamkeit auf Robotikwerte.
Die Doosan Robotics Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Doosan Robotics Aktie
Warum ist die Doosan Robotics Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Das Unternehmen hat zwei staatliche Forschungsprojekte für KI-gesteuerte Roboter gewonnen, und Robotikwerte waren in Seoul gefragt. Die Aktie stieg um 3,19 Prozent auf 51.700 Won.
Was stellt Doosan Robotics her?
Kollaborative Roboterarme, sogenannte Cobots, und Automatisierungslösungen für Fabriken.
Verdient Doosan Robotics Geld?
Nein. Das Unternehmen schreibt Verluste, der Quartalsumsatz lag zuletzt bei 16,2 Milliarden Won.
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