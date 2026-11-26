Doosan Robotics hat nach Angaben koreanischer Medien zwei nationale Forschungsvorhaben gewonnen. Im ersten geht es um kollaborative Roboter der nächsten Generation, die mit KI-Chips aus südkoreanischer Entwicklung arbeiten. Das zweite betrifft eine intelligente Lösung für das Schweißen. Zusammen haben die Projekte ein Forschungsvolumen von rund 98,9 Milliarden Won. Anleger werten das als Schritt in Richtung „Physical AI“, also künstliche Intelligenz, die Maschinen in der realen Welt steuert.

Hinzu kam die Stimmung. Robotikwerte waren am Donnerstag in Seoul gefragt. Der Sender SBS Biz verwies auf die Erwartungen an die Technikmesse CES im Januar und auf Personalentscheidungen bei Samsung Electronics, wo Entwickler humanoider Roboter in die Führungsebene aufrückten.