DoorDash Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer nach dem Instacart-Deal – Milliardenwette oder Wachstumsturbo?

Operativ läuft es bei DoorDash glänzend. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 34 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 1,06 Dollar weit über den erwarteten 0,81 Dollar. Das Bestellvolumen wuchs um 36 Prozent auf 33,9 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet DoorDash 35,4 bis 36,4 Milliarden Dollar Bestellvolumen und ein bereinigtes EBITDA von 0,9 bis 1,1 Milliarden Dollar. Analysten erwarten für das kommende Jahr rund 4,75 Dollar Gewinn je Aktie, das entspricht nach eigener Rechnung einem KGV von rund 36. Belastend wirken die hohe Aktienvergütung und Aktienverkäufe der Gründer. Für die mittel- bis langfristige DoorDash Aktienprognose wird Instacart zur Schicksalsfrage: Gelingt die Integration, entsteht ein Lieferriese für Restaurants und Lebensmittel. Verzögert sich der Deal, bindet er Kapital und Managementaufmerksamkeit über Jahre.