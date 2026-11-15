Erst sprang die Aktie, dann begann der Rückzug: Seit DoorDash Ende Oktober die Übernahme von Instacart für rund 17 Milliarden Dollar angekündigt hat, sinkt der Kurs fast täglich. In der abgelaufenen Woche verlor die DoorDash-Aktie 4,54 Prozent auf 171,51 Dollar und zählt damit zu den Nasdaq100 Verlierern. Binnen eines Monats beträgt das Minus mehr als 11 Prozent. Unsere DoorDash-Aktie Prognose zeigt, ob die Börse den Deal zu kritisch sieht.
DoorDash Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer nach dem Instacart-Deal – Milliardenwette oder Wachstumsturbo?
Die DoorDash-Aktie verliert 4,54 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche. Seit der Ankündigung der 17-Milliarden-Dollar-Übernahme von Instacart geht es abwärts – trotz starker Quartalszahlen. Unsere DoorDash-Aktie Prognose zeigt, was die DoorDash Chartanalyse jetzt signalisiert und warum die DoorDash Aktienprognose am größten Deal der Firmengeschichte hängt.
Der Hintergrund
Der größte Deal der Firmengeschichte
DoorDash zahlt 65 Dollar je Instacart-Aktie, eine Prämie von 26 Prozent. Mindestens drei Viertel des Kaufpreises fließen in bar, finanziert über vorhandene Mittel und einen Brückenkredit von JPMorgan über bis zu 13 Milliarden Dollar. Der Abschluss wird erst Ende 2027 oder in der ersten Hälfte 2028 erwartet, die Kartellbehörden dürften genau hinsehen. Scheitert der Deal unter bestimmten Umständen, müsste DoorDash bis zu 1,25 Milliarden Dollar Entschädigung zahlen. Strategisch ist die Logik klar: DoorDash will im Lebensmittelgeschäft gegen Amazon und Walmart antreten, gemeinsam kommen beide Plattformen auf 82 Millionen monatlich aktive Nutzer.
Kurzfristige Prognose
DoorDash Chartanalyse: der Deal-Bonus ist aufgebraucht
Die DoorDash Chartanalyse zeigt, dass der Kurssprung nach den Zahlen vollständig verpufft ist. Anfang November notierte die Aktie noch um 190 Dollar, eine Woche später bei knapp 180 Dollar, nun bei 171,51 Dollar. Die nächste Unterstützung liegt an der runden 160-Dollar-Marke, darunter folgt der Bereich um 147 Dollar, das Tief aus dem Frühjahr. Nach oben müsste die Aktie zunächst 180 Dollar zurückerobern, um den Abwärtstrend zu stoppen. Für die kurzfristige DoorDash-Aktie Prognose ist die Stimmung gegenüber dem Instacart-Deal entscheidend.
Szenario 1: Rückkehr über 180 Dollar
Positive Signale der Kartellbehörden oder eine starke Weihnachtssaison könnten die Skepsis abbauen.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 160 und 180 Dollar
Bis Klarheit über Finanzierung und Genehmigung herrscht, dürfte die Aktie seitwärts laufen.
Szenario 3: Test des Frühjahrstiefs
Weitere Insiderverkäufe oder Gegenwind aus Washington könnten die Aktie Richtung 147 Dollar drücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
DoorDash Aktienprognose: starkes Wachstum, hoher Einsatz
Operativ läuft es bei DoorDash glänzend. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 34 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 1,06 Dollar weit über den erwarteten 0,81 Dollar. Das Bestellvolumen wuchs um 36 Prozent auf 33,9 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal erwartet DoorDash 35,4 bis 36,4 Milliarden Dollar Bestellvolumen und ein bereinigtes EBITDA von 0,9 bis 1,1 Milliarden Dollar. Analysten erwarten für das kommende Jahr rund 4,75 Dollar Gewinn je Aktie, das entspricht nach eigener Rechnung einem KGV von rund 36. Belastend wirken die hohe Aktienvergütung und Aktienverkäufe der Gründer. Für die mittel- bis langfristige DoorDash Aktienprognose wird Instacart zur Schicksalsfrage: Gelingt die Integration, entsteht ein Lieferriese für Restaurants und Lebensmittel. Verzögert sich der Deal, bindet er Kapital und Managementaufmerksamkeit über Jahre.
Häufige Fragen zur DoorDash-Aktie Prognose
Warum ist DoorDash Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Anleger zweifeln an der 17-Milliarden-Dollar-Übernahme von Instacart, die Aktie setzte ihre Talfahrt seit der Ankündigung fort.
Was zeigt die DoorDash Chartanalyse?
Einen Abwärtstrend seit Anfang November. Unterstützungen liegen bei 160 und 147 Dollar, Widerstand bei 180 Dollar.
Wann wird die Instacart-Übernahme abgeschlossen?
Erwartet wird der Abschluss Ende 2027 oder in der ersten Hälfte 2028, vorbehaltlich der Genehmigungen.
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