Die wichtigste Unternehmensnachricht stammt vom Montag. DoorDash hat seine Kreditlinie um 1,5 Milliarden auf 3,5 Milliarden Dollar aufgestockt und einen zusätzlichen Kredit über knapp 1,8 Milliarden Dollar vereinbart. Zusammen stehen damit rund 5,3 Milliarden Dollar für die geplante Übernahme des Lebensmittel-Lieferdienstes Instacart bereit.

Am Mittwoch kam das Marktumfeld hinzu. Anleger zogen Geld aus Chip- und KI-Aktien ab und kauften Unternehmen, deren Geschäft vom Konsum abhängt. Der Tag vor Thanksgiving gehört zu den umsatzstärksten des Jahres für Lieferdienste.