Lieferdienste haben mit dem KI-Ausverkauf wenig zu tun, und das half am Mittwoch. Die DoorDash Aktie (ISIN: US25809K1051, WKN: A2QHEA, Handelssymbol: DD2, US-Handelssymbol: DASH) schloss 3,92 Prozent höher bei 166,40 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern. Schon am Montag hatte das Papier 5,7 Prozent gewonnen.
DoorDash Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 3,9 Prozent – die Instacart-Milliarden stehen bereit
Die DoorDash Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Gewinnern: Der Lieferdienst steigt um 3,92 Prozent auf 166,40 Dollar. Die Finanzierung für die 17 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Instacart ist gesichert. Die Analyse zeigt, was die Aktie stützt und was sie weiter bremst.
Die Gründe für den Kursgewinn
Geld für den Zukauf, Abstand zum KI-Thema
Die wichtigste Unternehmensnachricht stammt vom Montag. DoorDash hat seine Kreditlinie um 1,5 Milliarden auf 3,5 Milliarden Dollar aufgestockt und einen zusätzlichen Kredit über knapp 1,8 Milliarden Dollar vereinbart. Zusammen stehen damit rund 5,3 Milliarden Dollar für die geplante Übernahme des Lebensmittel-Lieferdienstes Instacart bereit.
Am Mittwoch kam das Marktumfeld hinzu. Anleger zogen Geld aus Chip- und KI-Aktien ab und kauften Unternehmen, deren Geschäft vom Konsum abhängt. Der Tag vor Thanksgiving gehört zu den umsatzstärksten des Jahres für Lieferdienste.
Finanzierung gesichert
Die Kreditzusagen nehmen eine Unsicherheit aus der Übernahme.
Umschichtung
Konsumnahe Geschäfte waren am Mittwoch gefragt.
Gegenbewegung
Die Aktie war zuvor deutlich gefallen.
Einordnung
Wachstum stark, Gegner mächtig
Operativ läuft es rund. Im dritten Quartal stieg die Zahl der Bestellungen um 28 Prozent auf 993 Millionen, der Umsatz um 34 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar. Trotzdem lag der Nasdaq100 Gewinner zuletzt rund 31 Prozent unter seinem Hoch vom August.
Dafür gibt es zwei Gründe. Amazon bietet seinen Prime-Kunden inzwischen kostenlose Essenslieferungen über einen Konkurrenten von DoorDash an. Und das US-Justizministerium will die Instacart-Übernahme nach Medienberichten prüfen. Die DoorDash Aktie hat mit der Finanzierung eine Hürde genommen. Die Genehmigung und der Wettbewerb mit Amazon bleiben offen.
Häufige Fragen zur DoorDash Aktie
Warum ist die DoorDash Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Die Finanzierung der Instacart-Übernahme ist gesichert, und Anleger schichteten am 25. November 2026 aus KI-Werten in konsumnahe Aktien um. Die DoorDash Aktie schloss 3,92 Prozent höher bei 166,40 Dollar.
Wie viel zahlt DoorDash für Instacart?
Der Kaufpreis liegt bei 17 Milliarden Dollar. Die Übernahme muss noch genehmigt werden.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der DoorDash Aktie?
Die ISIN lautet US25809K1051, die WKN A2QHEA. An der Nasdaq wird die Aktie unter DASH gehandelt.
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