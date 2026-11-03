DoorDash Aktie: Kursziel fällt deutlich - doch Scotiabank erwartet langfristig höhere Gewinne

Demgegenüber steht eine zentrale Herausforderung: DoorDash muss zeigen, dass sich die wirtschaftliche Stärke seines physischen Netzwerks auch in überzeugende Free-Cashflow-Renditen übersetzen lässt. Sollte die Monetarisierung der Infrastruktur hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies die langfristige Bewertung belasten. Hinzu kommt, dass die Senkung des Kursziels von 275 USD auf 235 USD eine deutlich vorsichtigere Bewertung signalisiert, auch wenn die kurzfristigen organischen Ergebniserwartungen weitgehend unverändert geblieben sind.