Dongzhu Ecological Aktie: Plus 10,6 Prozent – und trotzdem unter der Todeslinie

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:40 3 Min.

Die Dongzhu Ecological Aktie steigt am Dienstag in Shanghai um 10,59 Prozent auf 0,94 Yuan und führt die Gewinnerliste an. Der Kurs liegt aber weiter unter einem Yuan. Bleibt das 20 Handelstage in Folge so, verliert das Unternehmen seine Börsennotiz.

Bild: Foto: Cloris Ying / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 3611)

Der größte Gewinner an der Börse Shanghai ist am Dienstag ein Unternehmen, das um sein Überleben am Kapitalmarkt kämpft. Die Dongzhu Ecological Aktie, bei Investing.com als Jiangsu Dongzhu Landscape geführt, stieg kurz vor Handelsschluss um 0,09 Yuan auf 0,94 Yuan. Das sind 10,59 Prozent und damit das zulässige Tagesmaximum. Für die Rettung reicht es nicht: Der Kurs liegt weiter unter der Marke von einem Yuan. Kurs der Dongzhu Ecological Aktie 0,94 CNY Tagesgewinn, Platz 1 in Shanghai +10,59 % Frist unter 1 Yuan bis zum Delisting 20 Handelstage Börsenwert am 18. November 437 Mio. CNY Quelle : Investing.com, Stand 24.11.2026, 14:56 Uhr Ortszeit; Pflichtmitteilung vom 18.11.2026 Die Regel Wer 20 Tage unter einem Yuan schließt, fliegt raus Die Börse Shanghai beendet die Notierung einer A-Aktie, wenn der Schlusskurs an 20 Handelstagen in Folge unter einem Yuan liegt. Dongzhu hat diese Marke am 18. November erstmals unterschritten, damals mit einem Schluss von 0,98 Yuan. Bleibt es heute bei 0,94 Yuan, wäre das nach unserer Zählung der fünfte Tag in Folge (eigene Rechnung). Dazu kommt eine zweite Frist: Auch ein Börsenwert unter 500 Millionen Yuan an 20 Handelstagen führt zum Ausschluss. Diese Schwelle ist seit dem 17. November unterschritten. Das Unternehmen Ein Landschaftsbauer mit Milliardenverlust Dongzhu plant und baut Parks und Grünanlagen, vor allem für öffentliche Auftraggeber. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen nach eigenen Angaben nur noch 284 Millionen Yuan Umsatz und einen Verlust von 1,08 Milliarden Yuan. Seit Ende April trägt die Aktie den Warnhinweis der Börse für drohendes Delisting. Der Vorstand teilte mit, man prüfe Wege, die Risiken zu entschärfen. Konkrete Maßnahmen nannte er nicht. Eine Nachricht, die den heutigen Kurssprung erklärt, haben wir nicht gefunden. Was den Kurs treibt Kurs erreicht das Tagesmaximum

Spekulation auf eine Rettung der Notiz

Sehr niedriger Kurs zieht kurzfristige Händler an

Vorstand sucht nach eigenen Angaben nach Lösungen Was Anleger bedenken sollten Kurs weiter unter einem Yuan

Zwei Delisting-Fristen laufen gleichzeitig

Hoher Verlust und Zweifel am Fortbestand

Totalverlust möglich Einordnung der Redaktion: Die Dongzhu Ecological Aktie ist kein Erholungswert, sondern eine Wette gegen die Uhr. Jeder Tag unter einem Yuan bringt das Unternehmen dem Ausschluss näher, und ein einzelner Schluss über der Marke würde die Zählung neu starten. Genau darauf setzen kurzfristige Händler. Für Privatanleger in Deutschland ist das Papier ohnehin kaum handelbar. Lehrreich ist der Fall trotzdem, weil er zeigt, wie Chinas Börsen Problemfälle inzwischen aussortieren. FAQ Häufige Fragen zur Dongzhu Ecological Aktie Warum droht der Dongzhu Ecological Aktie das Delisting?

Der Kurs liegt seit dem 18. November unter einem Yuan. Nach 20 Handelstagen in Folge beendet die Börse Shanghai die Notierung. Warum beträgt das Plus mehr als zehn Prozent?

Das Tageslimit liegt bei zehn Prozent. Weil Kurse auf ganze Fen gerundet werden, ergibt sich bei sehr niedrigen Kursen ein etwas höherer Wert. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Dongzhu Ecological Aktie?

Handelssymbol in Shanghai: 603359. Ein deutsches Handelssymbol ist uns nicht bekannt. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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