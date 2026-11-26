Der breite Markt steigt, ein Sektor fällt: Die Domino's-Pizza-Group-Aktie (ISIN: GB00BYN59130, Symbol London: DOM, Symbol Deutschland: DKOB, US-Symbol: DPUKY) verliert am Donnerstagvormittag 4,08 Prozent auf 218,0 Pence und führt die Liste der FTSE 350 Verlierer an.
Domino's-Pizza-Group-Aktie FTSE 350 Verlierer: Minus 4 Prozent – die Kostenwarnung eines Pub-Konzerns trifft die ganze Gastronomie
Die Domino's-Pizza-Group-Aktie fällt am Donnerstagvormittag um 4,1 Prozent und ist der größte FTSE 350 Verlierer. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Belastet wird der britische Gastronomiesektor von steigenden Lohnkosten und schwachen Umfragedaten.
FTSE 350 Verlierer Domino's Pizza Group
Warum die Domino's-Pizza-Group-Aktie fällt: Der Sektor steht unter Druck
Domino's Pizza Group hat am Donnerstag nichts gemeldet. Die Schwäche kommt aus der Branche.
Ein großer britischer Pub- und Restaurantbetreiber hat mit seinen Jahreszahlen vor zusätzlichen Kosten von rund 95 Millionen Pfund im neuen Geschäftsjahr gewarnt, vor allem wegen gesetzlich steigender Löhne. Zugleich habe sich das Umsatzwachstum verlangsamt. Dazu kommt eine Umfrage des Industrieverbands CBI: Der Saldo für die Geschäftsvolumina bei Dienstleistungen für Verbraucher fiel von minus 24 auf minus 39.
Beides trifft Domino's im Kern. Auch die Franchisenehmer der Pizzakette beschäftigen viele Mitarbeiter zum Mindestlohn, und auch ihr Geschäft hängt an der Ausgabefreude britischer Haushalte.
Hintergrund
Das Geschäft: Franchise in Großbritannien und Irland
Domino's Pizza Group hält die Rechte an der Marke in Großbritannien und Irland. Die meisten Filialen werden von Franchisenehmern betrieben; der Konzern verdient an Lizenzgebühren und daran, dass er die Filialen mit Teig und Zutaten beliefert. Der Börsenwert liegt bei rund 870 Millionen Pfund, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 15, die Dividendenrendite bei rund 5 Prozent.
Lohnkosten
Höhere Mindestlöhne treffen zuerst die Franchisenehmer – und damit deren Bereitschaft, neue Filialen zu eröffnen.
Konsum
Die CBI-Daten deuten auf schwächere Ausgaben für Dienstleistungen hin.
Dividende
Zuletzt zahlte der Konzern 7,7 Pence als Schluss- und 3,7 Pence als Zwischendividende.
Kursspanne
Das Jahrestief liegt bei rund 164 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Domino's Pizza Group plc
- Geschäft
- Franchisegeber der Pizzakette in Großbritannien und Irland
- ISIN
- GB00BYN59130
- Symbol London / Deutschland
- DOM / DKOB
- US-Symbol
- DPUKY
- Kurs London
- 218,0 Pence (−4,08 %)
- Jahresspanne
- 164,03 bis 238,29 Pence
- Börsenwert
- rund 870 Millionen Pfund
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Domino's-Pizza-Group-Aktie
Warum ist die Domino's-Pizza-Group-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie fällt mit dem Gastronomiesektor nach einer Kostenwarnung aus der Branche und schwachen Umfragedaten.
Ist das die US-Gesellschaft Domino's Pizza?
Nein. Domino's Pizza Group ist ein eigenständiges britisches Unternehmen mit den Markenrechten für Großbritannien und Irland.
Wie hoch ist die Dividendenrendite?
Rund 5 Prozent laut AJ Bell.
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