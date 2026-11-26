Ein großer britischer Pub- und Restaurantbetreiber hat mit seinen Jahreszahlen vor zusätzlichen Kosten von rund 95 Millionen Pfund im neuen Geschäftsjahr gewarnt, vor allem wegen gesetzlich steigender Löhne. Zugleich habe sich das Umsatzwachstum verlangsamt. Dazu kommt eine Umfrage des Industrieverbands CBI: Der Saldo für die Geschäftsvolumina bei Dienstleistungen für Verbraucher fiel von minus 24 auf minus 39.

Beides trifft Domino's im Kern. Auch die Franchisenehmer der Pizzakette beschäftigen viele Mitarbeiter zum Mindestlohn, und auch ihr Geschäft hängt an der Ausgabefreude britischer Haushalte.