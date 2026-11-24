Der Discounter Dollar Tree (ISIN: US2567461080, FSE: DT3, NASDAQ: DLTR) legt heute vor Handelsbeginn die Zahlen zum dritten Quartal vor, und die Erwartungen sind hoch. Die Dollar Tree Aktie notiert bei rund 139 Dollar und damit etwa 13% über der 50-Tage-Linie. Die Dollar Tree Aktienanalyse klärt, warum der Markt gerade bei Händlern für preisbewusste Kunden so genau hinsieht.
Dollar Tree Aktienanalyse: Zahlen vor Black Friday - Profiteur des Sparkonsumenten oder schon zu teuer gelaufen?
Dollar Tree meldet heute vor Börsenstart die Zahlen zum dritten Quartal. Die Dollar Tree Aktie ist über alle Durchschnitte gelaufen, die Optionen preisen bis zu 11% Kursausschlag ein. Die Dollar Tree Aktienanalyse zeigt, worauf es beim US-Konsumenten ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dollar Tree Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, DLTR
- Kerngeschäft
- Discounter für Alltagswaren mit Multi-Price-Sortiment
- Marktkapitalisierung
- rund 26 Mrd. $
- KGV TTM / Forward
- 16,8 / 17,6
- Dividende
- keine
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026, vor Börsenstart
Stand: 23.11.2026, Kurs nach Börsenschluss laut Benzinga, genauer Schlusskurs bitte prüfen
Drei Tage vor Black Friday gilt Dollar Tree als Frühindikator: Wie gut läuft das Geschäft mit Kunden, die auf jeden Dollar achten müssen, und kommen auch einkommensstärkere Haushalte in die Läden? Die Dollar Tree Aktie Prognose entscheidet sich an der Kundenfrequenz, nicht allein an Preiserhöhungen.
Das Marktumfeld
Gespaltener Konsument: Discounter im Vorteil
Die Verbraucherstimmung der Universität Michigan stieg im November zwar auf 51,5 Punkte, liegt aber historisch im untersten Bereich. Auffällig: Haushalte mit großen Aktiendepots meldeten eine schlechtere Finanzlage, einkommensschwache Haushalte eine bessere. Die US-Handelsverbände erwarten für November und Dezember erstmals über eine Billion Dollar Umsatz (+4,2%), real aber nur rund 2% Plus. Das spricht tendenziell für Value-Händler wie Dollar Tree.
Die Quartalszahlen
Zollrückerstattungen verzerren das Bild
Im zweiten Quartal übertraf Dollar Tree mit 4,90 Milliarden Dollar Umsatz den Konsens von 4,85 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 2,70 Dollar enthielt aber rund 1,30 Dollar aus Zollrückerstattungen. Die vergleichbaren Umsätze stiegen im Halbjahr um 3,6%, getragen vom Durchschnittsbon (+3,9%), während die Kundenfrequenz leicht sank (-0,3%). Der Anteil des Multi-Price-Sortiments erreichte 17% des Umsatzes. Die Aktie gab nach den Zahlen trotzdem knapp 3% nach, weil der Ausblick für das dritte Quartal vorsichtig ausfiel.
|Kennzahl
|Unternehmensprognose
|Konsens Q3
|Umsatz Q3
|5,0 bis 5,1 Mrd. $
|5,04 bis 5,05 Mrd. $
|Vergleichbarer Umsatz
|+3 bis 4%
|rund +3,7%
|Ergebnis je Aktie Q3
|0,80 bis 0,95 $
|0,88 bis 0,96 $
|Umsatz Gesamtjahr
|20,5 bis 20,7 Mrd. $
|-
|Ergebnis je Aktie Gesamtjahr
|7,70 bis 8,05 $
|-
Das Ergebnis je Aktie 2026 enthält laut Unternehmen rund 0,60 $ Zollvorteil für das Gesamtjahr. Das Vorjahres-EPS wird bei Datenanbietern uneinheitlich angegeben.
Quelle: Dollar Tree Pressemitteilung 27.08.2026, Zacks, TipRanks, Investing.com, Stand 24.11.2026
Der Konsens liegt je nach Anbieter bei 0,88 bis 0,96 Dollar je Aktie. Im dritten Quartal belastet laut Unternehmen eine Wiederanlage der Zollrückerstattungen mit rund 0,50 Dollar. Die Optionsmärkte erwarten einen Kursausschlag von etwa 9% bis 11%.
Das Chartbild
Über allen Durchschnitten - aber überhitzt
Technisch ist die Lage klar: Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 123,50 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 117,50 Dollar (Stand 17. November). Die Dollar Tree Aktie liegt damit etwa 13% über der kurzfristigen und 18% über der langfristigen Linie, ein intakter Aufwärtstrend mit Überhitzungstendenz. Unterstützung liefert die Zone um 134 Dollar, Widerstand der Bereich um 140 Dollar, wo auch das Ziel von Loop Capital liegt. Eine Aussage zum 52-Wochen-Hoch ist ohne verlässliche Quelle nicht möglich.
Analysten und Bewertung
Kurs liegt über dem Konsens-Kursziel
Der Analystenkonsens lautet auf Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 134,96 Dollar bei einer Spanne von 98 bis 165 Dollar (29 Analysten laut StockAnalysis). Die Aktie ist dem Konsens damit vorausgelaufen. UBS hob am 16. November das Ziel von 150 auf 165 Dollar an (Buy), Stifel startete mit Buy und 160 Dollar. Loop Capital stufte am 5. November von Buy auf Hold ab (Ziel 140 Dollar), JPMorgan senkte Ende Oktober das Ziel von 170 auf 159 Dollar (Overweight). Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Das KGV liegt auf Basis der letzten zwölf Monate bei 16,8, das Forward-KGV bei 17,6 und damit knapp unter dem Fünfjahresmedian. Eine Dividende zahlt Dollar Tree nicht, der Kapitalrückfluss läuft über Aktienrückkäufe. Wichtig: Wegen der Zollrückerstattungen ist das Ertragsniveau 2026 niedriger als das TTM-KGV nahelegt.
Die Szenarien
Dollar Tree Aktie Prognose: drei Wege nach den Zahlen
Kurzfristig: Kundenfrequenz als Schlüssel
Steigt die Zahl der Kunden wieder und bestätigt Dollar Tree die Jahresziele, könnte die Dollar Tree Aktie die 140-Dollar-Marke angehen. Reicht es nur zu einem knappen Beat, droht angesichts des Laufs ein Rücksetzer Richtung 134 Dollar und tiefer.
Mittelfristig: Qualität der Gewinne
Sobald die Zollrückerstattungen auslaufen, zeigt sich das saubere Ertragsniveau. Daran hängt die Bewertung der Dollar Tree Aktie Prognose.
Langfristig: Multi-Price und Marge
Gelingt es, mit dem breiteren Sortiment Frequenz und Marge zu steigern, kann Dollar Tree auch jenseits des Sparkonsums punkten. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Was Anleger der Dollar Tree Aktie jetzt beobachten
24.11.2026: Zahlen zum dritten Quartal, Telefonkonferenz um 8 Uhr Ortszeit (ET) mit CEO Mike Creedon.
27.11.2026: Black Friday.
8. und 9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zur Dollar Tree Aktie
Wann kommen die Zahlen der Dollar Tree Aktie? Heute, am 24. November 2026, vor Börsenstart.
Wie lautet die Dollar Tree Aktie Prognose der Analysten? Der Konsens lautet auf Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 135 Dollar.
Zahlt Dollar Tree Dividende? Nein, Dollar Tree zahlt keine Dividende und setzt auf Aktienrückkäufe.
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