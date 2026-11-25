Warum steigt die Dollar Tree Aktie?

Dollar Tree meldete mehr Kundenbesuche, ein Umsatzplus von 6,9 Prozent und einen Gewinn je Aktie deutlich über den Erwartungen. Zudem wurde die Jahresprognose angehoben.

Was bedeutet das Mehrpreis-Konzept?

Dollar Tree bietet in immer mehr Filialen Waren zu unterschiedlichen Preisstufen an, statt nur zu einem Einheitspreis. Das erweitert das Sortiment.

Welche Rolle spielen Zölle?

Rückerstattungen von Zöllen tragen laut Berichten rund 65 Cent zur Gewinnprognose je Aktie bei. Einen Teil gibt Dollar Tree über niedrigere Preise an die Kunden weiter.