An einem Tag, an dem Chipaktien reihenweise zweistellig verlieren, kommt der Star der Wall Street aus dem Billigregal. Die Dollar Tree Aktie springt am Dienstag um 11,18 Prozent auf 154,65 Dollar und ist der größte S&P 500 Gewinner. Der Discounter hat Zahlen vorgelegt, die zeigen: Die Kunden kommen wieder häufiger.
Dollar Tree Aktie: S&P 500 Gewinner am Abend – plus 11 Prozent, Amerikas Schnäppchenjäger strömen zurück in die Läden
Die Dollar Tree Aktie gewinnt am Dienstag 11,18 Prozent auf 154,65 Dollar und ist größter S&P 500 Gewinner. Der Discounter übertrifft die Gewinnerwartungen deutlich und hebt die Jahresprognose an. Die Zahl der Kundenbesuche steigt kräftig.
Der Auslöser
Warum die Dollar Tree Aktie als S&P 500 Gewinner davonzieht
Dollar Tree hat am Dienstagmorgen die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals veröffentlicht, das am 31. Oktober endete. Der Umsatz stieg um 6,9 Prozent auf rund 5,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,16 Dollar. Analysten hatten im Schnitt nur etwa 91 Cent erwartet. Auf vergleichbarer Fläche wuchsen die Erlöse um 4,6 Prozent.
Die wichtigste Zahl steht eine Zeile tiefer. Die Kundenfrequenz legte um 3,8 Prozent zu, im Vorquartal waren es nur 0,4 Prozent. Der durchschnittliche Einkauf wurde dagegen bloß um 0,8 Prozent teurer. Das Wachstum kommt also nicht aus höheren Preisen, sondern aus mehr Besuchen. Für einen Händler ist das die gesündere Variante, und kurz vor dem Weihnachtsgeschäft kommt sie zur rechten Zeit. Es ist das sechste Quartal in Folge, in dem Dollar Tree die Erwartungen übertrifft.
Der Hintergrund
Höhere Jahresprognose mit einem Schönheitsfehler im Schlussquartal
Der Vorstand hob die Prognose für das Gesamtjahr an. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun 8,05 bis 8,25 Dollar erreichen. Ein genauer Blick lohnt: Rund 65 Cent davon stammen Berichten zufolge aus erstatteten Zöllen, sind also kein Ergebnis des laufenden Geschäfts. Für das vierte Quartal stellt Dollar Tree einen bereinigten Gewinn von 2,46 bis 2,66 Dollar je Aktie und ein Wachstum auf vergleichbarer Fläche von 3 bis 4 Prozent in Aussicht. Das liegt unter den bisherigen Schätzungen der Analysten.
Die Börse sah darüber hinweg. Im Tagesverlauf erreichte die Dollar Tree Aktie mit 156,99 Dollar ein 52-Wochen-Hoch und den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Die Zahlen passen in ein Bild, das Händler seit Monaten zeichnen: Verbraucher in den USA achten stärker auf den Preis und kaufen dort, wo es günstig ist. Dass Anleger zugleich aus teuren Technologiewerten flüchteten, verstärkte die Nachfrage nach dem S&P 500 Gewinner.
FAQ
Häufige Fragen zur Dollar Tree Aktie
Warum steigt die Dollar Tree Aktie heute?
Der Discounter hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet, die Jahresprognose angehoben und deutlich mehr Kundenbesuche gemeldet.
Ist die Dollar Tree Aktie S&P 500 Gewinner?
Ja. Mit plus 11,18 Prozent ist sie am Dienstag der größte Gewinner im S&P 500.
Wie lautet die neue Prognose von Dollar Tree?
Für das Gesamtjahr erwartet Dollar Tree einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,05 bis 8,25 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Dollar Tree Aktie?
ISIN US2567461080, WKN A0NFQC, US-Handelssymbol DLTR (Nasdaq).
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