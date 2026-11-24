Warum steigt die Dollar Tree Aktie heute?

Der Discounter hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet, die Jahresprognose angehoben und deutlich mehr Kundenbesuche gemeldet.

Ist die Dollar Tree Aktie S&P 500 Gewinner?

Ja. Mit plus 11,18 Prozent ist sie am Dienstag der größte Gewinner im S&P 500.

Wie lautet die neue Prognose von Dollar Tree?

Für das Gesamtjahr erwartet Dollar Tree einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,05 bis 8,25 Dollar.