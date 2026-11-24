Der vergleichbare Umsatz legte um 4,6 % zu, nach 4,2 % im Vorjahr. Die Kundenfrequenz stieg um 3,8 %, der durchschnittliche Bon um 0,8 %. Zum Quartalsende betrieb Dollar Tree 9.511 Filialen, 84 davon kamen im Quartal neu hinzu.

Beim Cashflow zeigt sich eine deutliche Verbesserung: Der operative Cashflow betrug 375,3 Mio. Dollar, der freie Cashflow 121,6 Mio. Dollar nach minus 57,1 Mio. Dollar im Vorjahresquartal. Die liquiden Mittel lagen bei 966,4 Mio. Dollar. Im Quartal kaufte das Unternehmen 1,8 Mio. eigene Aktien für 205 Mio. Dollar zurück; im bisherigen Jahresverlauf waren es 12,9 Mio. Aktien für 1,4 Mrd. Dollar. Die verbleibende Ermächtigung beläuft sich auf 2,3 Mrd. Dollar.