Mehr Kunden, höherer Umsatz, aber weniger Marge: Die heutigen Dollar-Tree-Quartalszahlen zeigen einen Discounter, der im Wachstum überzeugt und im Ergebnis mit Sondereffekten ringt. Die Dollar-Tree-Aktie (Symbol DLTR, Nasdaq; ISIN US2567461080) steht im Fokus.
Dollar-Tree-Aktie: Quartalszahlen Q3 GJ 2026 mit Gewinn-Beat, aber schwächerer Marge – wie viel tragen die Zollrückerstattungen?
Dollar Tree meldet für das dritte Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 5,08 Mrd. USD (+6,9 %) und ein bereinigtes EPS von 1,16 USD – über den Schätzungen, aber unter dem Vorjahreswert von 1,21 USD. Der Gewinnausblick für das Gesamtjahr liegt bei 8,05 bis 8,25 USD je Aktie.
Dollar Tree hat am Dienstag, 24. November 2026, die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2026 (13 Wochen bis 31. Oktober 2026) veröffentlicht. Der Gesamtumsatz aus fortgeführten Geschäften stieg auf 5,08 Mrd. US-Dollar nach 4,75 Mrd. Dollar im Vorjahr, ein Plus von 6,9 %. Die Familiy-Dollar-Sparte, im Juli 2025 verkauft, ist darin nicht mehr enthalten. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 Dollar nach 1,21 Dollar im Vorjahr (–4,1 %).
Zahlen gegen Konsens: Gewinn über, Umsatz im Rahmen
Die Konsensdaten der Anbieter weichen ab: Digrin und TheStreet nennen 0,92 bis 0,93 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von rund 5,04 bis 5,1 Mrd. Dollar, eine dritte Quelle (247wallst) 1,08 Dollar. Gegen alle genannten Schätzungen liegt das bereinigte EPS von 1,16 Dollar vorn, nach Anbieter um etwa 7 bis 26 %. Der Umsatz von 5,08 Mrd. Dollar bewegt sich dagegen innerhalb der Spanne der Erwartungen.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2026
|Konsens
|Q3 GJ 2025
|Gesamtumsatz
|5,08 Mrd. USD
|5,04–5,1 Mrd. USD
|4,75 Mrd. USD
|Vergleichbarer Umsatz
|+4,6 %
|–
|+4,2 %
|Bereinigtes EPS
|1,16 USD
|0,92–1,08 USD
|1,21 USD
|EPS fortgeführt (GAAP)
|1,24 USD
|–
|1,20 USD
|Bereinigte operative Marge
|6,1 %
|–
|7,3 %
|Bruttomarge
|35,7 %
|–
|35,8 %
Konsens je nach Anbieter als Spanne; Anbieter weichen stark ab.
Quelle: Dollar Tree, Digrin, TheStreet, 247wallst
Dass das Ergebnis trotz Umsatzplus unter dem Vorjahr liegt, erklärt sich durch die Kosten. Das operative Ergebnis sank auf 308,6 Mio. Dollar (6,1 % vom Umsatz) nach 343,3 Mio. Dollar (7,2 %). Die Vertriebs- und Verwaltungskosten (SG&A) stiegen auf 29,9 % des Umsatzes nach 29,2 %, die Bruttomarge gab um 10 Basispunkte nach, belastet durch 45 Basispunkte Nettokosten aus der Reinvestition von Zollrückerstattungen. Auf das GAAP-EPS aus fortgeführten Geschäften von 1,24 Dollar wirkte diese Reinvestition mit netto 0,42 Dollar.
Kunden und Cashflow: Frequenz trägt das Wachstum
Der vergleichbare Umsatz legte um 4,6 % zu, nach 4,2 % im Vorjahr. Die Kundenfrequenz stieg um 3,8 %, der durchschnittliche Bon um 0,8 %. Zum Quartalsende betrieb Dollar Tree 9.511 Filialen, 84 davon kamen im Quartal neu hinzu.
Beim Cashflow zeigt sich eine deutliche Verbesserung: Der operative Cashflow betrug 375,3 Mio. Dollar, der freie Cashflow 121,6 Mio. Dollar nach minus 57,1 Mio. Dollar im Vorjahresquartal. Die liquiden Mittel lagen bei 966,4 Mio. Dollar. Im Quartal kaufte das Unternehmen 1,8 Mio. eigene Aktien für 205 Mio. Dollar zurück; im bisherigen Jahresverlauf waren es 12,9 Mio. Aktien für 1,4 Mrd. Dollar. Die verbleibende Ermächtigung beläuft sich auf 2,3 Mrd. Dollar.
Ausblick: Gewinnziel 8,05 bis 8,25 Dollar
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Dollar Tree einen Nettoumsatz von 20,6 bis 20,7 Mrd. Dollar, vergleichbare Umsätze von 3,5 bis 4,0 % und ein bereinigtes EPS von 8,05 bis 8,25 Dollar. Darin enthalten sind rund 0,65 Dollar aus Zollrückerstattungen nach Abzug der Reinvestition. Geplant sind etwa 400 Neueröffnungen und 75 Schließungen.
Für das vierte Quartal stellt das Management einen Umsatz von 5,7 bis 5,8 Mrd. Dollar, vergleichbare Umsätze von 3 bis 4 % und ein bereinigtes EPS von 2,46 bis 2,66 Dollar in Aussicht, belastet durch rund 0,25 Dollar Reinvestitionskosten. Einen belastbaren Konsens für Jahres- und Schlussquartalsziele lag uns bis Redaktionsschluss nicht vor.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.