Die Dollar Tree-Aktie (Symbol DLTR, Nasdaq, ISIN US2567461080) gehört am Dienstag zu den Gewinnern des US-Handels: Zeitweise stieg der Kurs um rund 12 Prozent. Der Discounter meldet für das dritte Quartal mehr Umsatz, mehr Kunden in den Filialen und hebt seine Gewinnprognose an. Die Kehrseite: Der bereinigte Gewinn je Aktie ist gesunken, weil Zölle und ihre Folgen auf den Ergebnissen lasten.
Dollar Tree-Aktie: Prognose rauf, Kundenverkehr +3,8 Prozent – Kurssprung um 12 Prozent
Dollar Tree-Aktie springt um rund 12 Prozent: Mehr Kunden, 6,9 Prozent mehr Umsatz und eine höhere Gewinnprognose – doch Zölle drücken den Gewinn je Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dollar Tree, Inc.
- Handelssymbol
- DLTR (Nasdaq)
- Kursreaktion
- rund +11,8 % im US-Handel
- Quartalsende
- 31. Oktober 2026
- Filialen
- 9.511 in den USA und Kanada
Stand: 24.11.2026, Kursbewegung laut Marktbericht vom Mittagshandel in New York, kein Schlusskurs
DLTRDLTR
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|DLTR
|—
|—
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Die Zahlen
Was hat Dollar Tree im dritten Quartal gemeldet?
Der Nettoumsatz stieg im Quartal bis Ende Oktober um 6,9 Prozent auf 5,07 Milliarden Dollar. Der Vergleichsumsatz wuchs um 4,6 Prozent – getragen vor allem vom Kundenverkehr.
Dollar Tree veröffentlichte die Zahlen am 24. November 2026. Der Vergleichsumsatz setzt sich aus einem Verkehrsplus von 3,8 Prozent und einem um 0,8 Prozent höheren Durchschnittsbon zusammen. Nach Angaben von Konzernchef Mike Creedon lag er damit über dem oberen Ende der eigenen Erwartungen.
Der bereinigte Gewinn je Aktie sank um 4,1 Prozent auf 1,16 Dollar. Nach US-Rechnungslegung (GAAP) lag das Ergebnis je Aktie bei 1,24 Dollar, ein Plus von 3,3 Prozent. Das Betriebsergebnis fiel um 10,1 Prozent auf 308,6 Millionen Dollar, die Marge sank um 110 Basispunkte auf 6,1 Prozent. Im bereinigten Ergebnis stecken 0,42 Dollar je Aktie an Kosten aus dem Nettoeffekt der Reinvestition von Zollerstattungen.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Nettoumsatz
|5.073,7 Mio. $
|+6,9 %
|Vergleichsumsatz
|+4,6 %
|–
|Betriebsergebnis
|308,6 Mio. $
|−10,1 %
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|1,16 $
|−4,1 %
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|1,24 $
|+3,3 %
Bereinigt = non-GAAP.
Quelle: Dollar Tree, Pressemitteilung vom 24.11.2026
Comp traffic accelerated to 3.8% and drove comparable sales above the high end of our outlook.
Der Ausblick
Wie sieht die neue Prognose von Dollar Tree aus?
Für das Geschäftsjahr 2026 stellt Dollar Tree einen Nettoumsatz von 20,6 bis 20,7 Milliarden Dollar in Aussicht, bei einem Vergleichsumsatz von plus 3,5 bis 4,0 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 8,05 bis 8,25 Dollar erreichen. Darin enthalten ist ein Nettoeffekt aus Zollerstattungen und deren Reinvestition von etwa 0,65 Dollar. Geplant sind rund 400 Neueröffnungen und 75 Schließungen.
Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 5,7 bis 5,8 Milliarden Dollar, einen Vergleichsumsatz von plus 3 bis 4 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,46 bis 2,66 Dollar. Darin stecken etwa 0,25 Dollar Kosten aus der Reinvestition der Zollerstattungen. Die Pressemitteilung spricht von einer Erhöhung der Gewinnprognose; die vorherige Spanne ist in der Mitteilung nicht genannt und wurde hier nicht ergänzt.
Das große Bild
Warum zieht die Dollar Tree-Aktie jetzt an?
Die Reaktion zeigt, was die Börse an diesem Tag belohnt: Händler, die Kunden in die Läden bringen. Gleich mehrere Einzelhändler mit Zahlen am Dienstag legten zweistellig zu, darunter Dick's Sporting Goods, Kohl's und Burlington. Bei Dollar Tree kommt hinzu, dass der Kundenverkehr beschleunigt wächst, während Verbraucher auf den Preis achten. Dass der Gewinn je Aktie trotzdem unter Druck steht, liegt an den Zöllen: Das Unternehmen reinvestiert Zollerstattungen in Preise und Sortiment, was die Marge bremst.
Die Filialzahl stieg bis Ende Oktober auf 9.511 Standorte in den USA und Kanada. In den ersten 39 Wochen des Geschäftsjahres erzielte der Konzern einen Umsatz von 14,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 7,0 Prozent, bei einem Vergleichsumsatz von plus 4,0 Prozent.
Aktionäre
Wie viel Geld fließt über Aktienrückkäufe an die Anleger?
Dollar Tree kaufte im dritten Quartal 1,8 Millionen eigene Aktien für 205 Millionen Dollar zurück. Seit Jahresbeginn waren es 12,9 Millionen Aktien für 1,4 Milliarden Dollar. Aus der Ermächtigung stehen noch 2,3 Milliarden Dollar zur Verfügung. Eine Dividende zahlt das Unternehmen nach der vorliegenden Mitteilung nicht.
Termine
Was kommt als Nächstes für die Dollar Tree-Aktie?
Wichtigster Prüfstein ist das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft, für das Dollar Tree 5,7 bis 5,8 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht stellt. Analystenurteile oder Kursziele Dritter nach den Zahlen lagen der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Häufige Fragen zur Dollar Tree-Aktie
Warum steigt die Dollar Tree-Aktie? Der Discounter hat im dritten Quartal 6,9 Prozent mehr Umsatz gemeldet, der Vergleichsumsatz lag mit 4,6 Prozent über den eigenen Erwartungen, und die Gewinnprognose wurde angehoben.
Wie hoch ist die neue Gewinnprognose? Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2026 bei 8,05 bis 8,25 Dollar liegen.
Wie viele Filialen hat Dollar Tree? Zum 31. Oktober 2026 waren es 9.511 in den USA und Kanada.
Zahlt die Dollar Tree-Aktie eine Dividende? In der Quartalsmitteilung ist keine Dividende genannt; Dollar Tree setzt auf Aktienrückkäufe.
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