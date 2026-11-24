Dollar Tree veröffentlichte die Zahlen am 24. November 2026. Der Vergleichsumsatz setzt sich aus einem Verkehrsplus von 3,8 Prozent und einem um 0,8 Prozent höheren Durchschnittsbon zusammen. Nach Angaben von Konzernchef Mike Creedon lag er damit über dem oberen Ende der eigenen Erwartungen.

Der bereinigte Gewinn je Aktie sank um 4,1 Prozent auf 1,16 Dollar. Nach US-Rechnungslegung (GAAP) lag das Ergebnis je Aktie bei 1,24 Dollar, ein Plus von 3,3 Prozent. Das Betriebsergebnis fiel um 10,1 Prozent auf 308,6 Millionen Dollar, die Marge sank um 110 Basispunkte auf 6,1 Prozent. Im bereinigten Ergebnis stecken 0,42 Dollar je Aktie an Kosten aus dem Nettoeffekt der Reinvestition von Zollerstattungen.