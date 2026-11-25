Dollar Tree (ISIN: US2567461080, FSE: DT3, NASDAQ: DLTR) ist der klare Gewinner des Tages: Die Aktie schließt am Dienstag 11,18% höher bei 154,65 Dollar, auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Nach starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose zeigt sich: Der amerikanische Verbraucher gibt weiter Geld aus, sucht aber gezielt nach Preisvorteilen.
Dollar Tree Aktie Prognose: +11% auf Mehrjahreshoch - Wie viel Spar-Boom steckt noch im Kurs?
Die Dollar Tree Aktie springt am Dienstag um 11,18% auf 154,65 Dollar und ist bestes Papier im S&P 500. Die Dollar Tree Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Gewinnsprung steckt, warum die Qualität gemischt ist und was Analysten jetzt sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Dollar Tree, Inc.
- ISIN
- US2567461080
- Ticker
- DLTR (Nasdaq, S&P 500)
- Sitz
- Chesapeake (Virginia)
- Branche
- Discount-Einzelhandel
- CEO
- Mike Creedon
- Intraday-Hoch
- 156,89 $
- KGV
- rund 17 bis 18,6
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq am 24.11.2026
Die Aktie legte vom Vortagesschluss von 139,10 Dollar aus zu und erreichte intraday 156,89 Dollar (Invezz nennt 156,99 Dollar). Rivale Dollar General stieg um rund 2,9%. Seit Jahresbeginn liegt Dollar Tree rund 13% im Plus, über ein Jahr rund 43%.
Quartalszahlen
Q3 GJ 2026: mehr Kunden, mehr Umsatz
|Kennzahl
|Q3 GJ 2026
|Veränderung
|Umsatz
|5,078 Mrd. $
|+6,9%
|Vergleichbare Umsätze
|+4,6%
|Prognose 3 bis 4%
|Kundenfrequenz
|+3,8%
|Q2: +0,4%
|Durchschnittsbon
|+0,8%
|-
|Bereinigtes EPS
|1,16 $
|-4,1%
|Operatives Ergebnis
|309 Mio. $
|-10,1%
|Operative Marge
|6,1%
|-110 Basispunkte
|Bruttomarge
|35,7%
|-10 Basispunkte
|Operativer Cashflow
|375,3 Mio. $
|Vorjahr 319,3 Mio. $
Quartalsende 31.10.2026. Konsens: Umsatz 5,04 Mrd. $, EPS 0,91 $. EPS enthält 0,42 $ Kosten für die Weitergabe von Zollrückerstattungen.
Quelle: Dollar Tree, Form 8-K
Die Kundenfrequenz ist der Kern der guten Nachricht: Mehr Kunden kommen in die Läden, auch solche mit höherem Einkommen wechseln zum Discounter. Der Anteil der Multi-Price-Artikel stieg auf 18% des Umsatzes (+300 Basispunkte). Dollar Tree kaufte im Quartal Aktien für 205 Mio. Dollar zurück und hielt 966 Mio. Dollar Cash.
Prognose
Angehobener Ausblick: mit Einmaleffekt
Das bereinigte EPS für das Geschäftsjahr 2026 soll nun 8,05 bis 8,25 Dollar betragen (zuvor 7,70 bis 8,05 Dollar, Konsens 7,93 Dollar). Der Umsatz wird mit 20,6 bis 20,7 Mrd. Dollar erwartet. Für das vierte Quartal peilt Dollar Tree vergleichbare Umsätze von +3 bis 4% und ein EPS von 2,46 bis 2,66 Dollar an.
Analysten
Was Analysten zur Dollar Tree Aktie Prognose sagen
Stifel startete die Coverage am 17. November mit Buy und 160 Dollar, UBS rät zu Buy mit 165 Dollar (16.11.). Loop Capital stuft mit Hold bei 140 Dollar (abgestuft am 5.11.). Der Konsens laut Finviz lautet Hold mit einem durchschnittlichen Kursziel von 138,60 Dollar. Der Kurs liegt damit über dem Konsensziel, Anhebungen sind wahrscheinlich. Es sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Chartbild
Dollar Tree Aktie technisch: Ausbruch mit Kurslücke
Die Aktie ist auf ein Mehrjahreshoch ausgebrochen, mit einer Kurslücke bei rund 139 Dollar. Die alte Widerstandszone um 148 bis 150 Dollar (bisheriges 52-Wochen-Hoch 148,61 Dollar) wird zur Unterstützung. Das KGV liegt bei rund 17 bis 18,6, die Marktkapitalisierung bei rund 28,6 Mrd. Dollar (vor dem Kurssprung).
Ausblick
Dollar Tree Aktie Prognose: drei Perspektiven
Kurzfristig: Gap im Blick
Hält die Aktie über 148 bis 150 Dollar, bleibt der Ausbruch intakt. Ein Rückfall unter diese Zone würde das Kursloch um 139 Dollar ins Spiel bringen.
Mittelfristig: Margen entscheiden
Wenn Frequenz und Multi-Price anhalten, könnten Margen sich stabilisieren. Das vierte Quartal liefert den nächsten Test.
Langfristig: Sparverhalten als Treiber
Dollar Tree profitiert, solange Verbraucher auf Preise achten. Das sind Einschätzungen der Redaktion, keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen
FAQ zur Dollar Tree Aktie
Warum steigt die Dollar Tree Aktie? Starke Q3-Zahlen mit mehr Kundenverkehr und eine angehobene Jahresprognose.
Wie hoch ist die neue Prognose? Bereinigtes EPS von 8,05 bis 8,25 Dollar bei 20,6 bis 20,7 Mrd. Dollar Umsatz.
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