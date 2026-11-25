Stifel startete die Coverage am 17. November mit Buy und 160 Dollar, UBS rät zu Buy mit 165 Dollar (16.11.). Loop Capital stuft mit Hold bei 140 Dollar (abgestuft am 5.11.). Der Konsens laut Finviz lautet Hold mit einem durchschnittlichen Kursziel von 138,60 Dollar. Der Kurs liegt damit über dem Konsensziel, Anhebungen sind wahrscheinlich. Es sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.