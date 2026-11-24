Wenn Amerikas Kunden sparen, profitiert der Dollar-Laden: Die Dollar Tree-Aktie (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Handelssymbol: DLTR an der Nasdaq, deutsches Kürzel: DT3) steigt am Dienstag im frühen US-Handel um rund 9,4 Prozent auf etwa 152,17 US-Dollar und ist damit der größte S&P 500 Gewinner des Tages. Die Dollar Tree Aktie springt, weil der Discounter im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen lag und seine Jahresprognose anhebt.
Dollar Tree-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 9 Prozent nach Zahlen – mehr Kunden, höhere Prognose
Die Dollar Tree-Aktie ist mit einem Plus von 9,4 Prozent auf 152,17 US-Dollar der größte S&P 500 Gewinner des Tages. Der Discounter hat im dritten Quartal mehr Kunden in die Läden gelockt, die Erwartungen klar übertroffen und den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben.
Die Gründe für den Kursgewinn
Mehr Kunden, mehr Gewinn als erwartet
Dollar Tree hat im dritten Geschäftsquartal gezeigt, dass das Konzept in schwierigen Zeiten trägt: Der Umsatz stieg um 6,9 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar, die Erwartungen lagen bei rund 5,04 Milliarden.
Kundenfrequenz zieht an
Die vergleichbaren Umsätze legten um 4,6 Prozent zu. Die Zahl der Kundenbesuche stieg um 3,8 Prozent, der durchschnittliche Bon um 0,8 Prozent.
Gewinn über den Erwartungen
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,16 Dollar, Analysten hatten mit rund 0,91 Dollar gerechnet. Es war das sechste Quartal in Folge über der Erwartung, obwohl der Konzern 0,42 Dollar je Aktie in Preissenkungen aus Zollrückerstattungen reinvestiert hat.
Prognose angehoben
Für das Gesamtjahr erwartet Dollar Tree nun einen bereinigten Gewinn von 8,05 bis 8,25 Dollar je Aktie. Rund 0,65 Dollar davon stammen laut Medienberichten aus Zollrückerstattungen.
Aktienrückkäufe
Im Quartal kaufte der Konzern eigene Aktien für 205 Millionen Dollar zurück.
Einordnung
Gute Zahlen, ein Haken bleibt
Die Anleger feiern vor allem die Trendwende bei der Kundenfrequenz. Der Haken: Ein Teil der angehobenen Jahresprognose stammt aus einmaligen Zollrückerstattungen, und die Gewinnprognose für das vierte Quartal liegt laut Medienberichten unter den Erwartungen der Analysten. Die Bruttomarge sank im Quartal leicht um 10 Basispunkte auf 35,7 Prozent.
Häufige Fragen zur Dollar Tree-Aktie
Warum ist die Dollar Tree-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Der Discounter hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet, mehr Kunden angezogen und seine Jahresprognose angehoben.
Wie stark steigt die Dollar Tree Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 9,4 Prozent auf etwa 152,17 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Dollar Tree-Aktie?
Die ISIN lautet US2567461080, die WKN A0NFQC. An der Nasdaq wird die Aktie unter DLTR gehandelt, in Deutschland unter DT3.
Gibt es auch Schwachpunkte in den Zahlen?
Ja. Ein Teil des höheren Jahresausblicks stammt aus Zollrückerstattungen, und der Ausblick für das vierte Quartal liegt laut Medienberichten unter den Erwartungen.
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