Reuters führte den Anstieg auf Warnungen von Fed-Vertretern zurück, die Inflation bleibe „hartnäckig hoch“, und auf starke US-Inflationsdaten vom 10. November. Einige Notenbanker seien offen für einen Zinsschritt um 50 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag damals bei 5,113 Prozent, die der zweijährigen bei 4,867 Prozent. Ein Analyst von Moneycorp sagte, der Dollar habe sich fast ausschließlich wegen der Fed-Erwartungen verteuert.

Am Mittwoch kam das Fed-Protokoll hinzu. Dow Jones beschreibt einen falkenhaften Unterton. Die Zinserwartungen für Dezember werden in den Quellen unterschiedlich beziffert: Reuters nannte am 12. November eine Wahrscheinlichkeit von rund 85 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember (laut CME FedWatch), Dow Jones am Morgen 10 Prozent für einen Schritt von 50 Basispunkten, zuvor etwa 3 Prozent. New Yorks Fed-Präsident John Williams hält laut Dow Jones keinen großen Zinsschritt für nötig.