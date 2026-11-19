Der Dollar Kurs bleibt der stille Taktgeber der Märkte: Der Euro kostet am Donnerstag um 07:40 Uhr MEZ 1,0966 Dollar, nach 1,0973 am Vortag, und der Dollar hat laut Dow Jones Newswires ein 19-Monats-Hoch erreicht. Auslöser ist die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, die das Protokoll ihrer Oktobersitzung am Mittwoch bekräftigte. Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss am Mittwoch bei 25.736,24 Punkten, minus 1,19 Prozent.
Dollar-Stärke: EUR/USD bei 1,0966, Dollar auf 19-Monats-Hoch, Fed-Protokoll mit Zinserhöhungs-Signal - Wie viel Währungsgegenwind steckt im DAX?
Der Euro-Dollar-Kurs steht am Donnerstagmorgen bei 1,0966, der Dollar hat ein 19-Monats-Hoch erreicht. Treiber sind die Zinserhöhungserwartungen an die Fed. Was die Dollar-Stärke für DAX, Exportaktien, Rohstoffe und Anleger mit US-Depot bedeutet.
Die Dollar-Stärke ist für Anleger nicht nur ein Devisenthema. Sie wirkt auf Exporteure im DAX, auf Rohstoffaktien, auf Gold und auf die Rendite von US-Werten im Depot. Dieser Beitrag ordnet die Zahlen ein und trennt belegte Fakten von der Einschätzung der Redaktion.
Der Stand
Wie hoch steht der Dollar, und wie hoch war das 19-Monats-Hoch?
Den Höchststand markierte der Dollar nach einem Reuters-Bericht vom 12. November 2026 (22:03 Uhr, Euronext Live): Der Dollar-Index erreichte 103,17 Punkte, den höchsten Stand seit April 2025, der Euro fiel auf 1,1055 Dollar, ebenfalls ein Tief seit April 2025. Der Yen notierte nahe 160 je Dollar (159,975). Seitdem ist der Euro weiter abgerutscht: Am Donnerstagmorgen liegt EUR/USD laut Dow Jones bei 1,0966.
|Größe
|Stand
|Zeitpunkt
|EUR/USD
|1,0966
|19.11., 07:40 Uhr MEZ
|EUR/USD (Tief seit April 2025)
|1,1055
|12.11., 22:03 Uhr
|Dollar-Index (Hoch seit April 2025)
|103,17
|12.11., 22:03 Uhr
|USD/JPY
|159,5
|19.11., 07:40 Uhr MEZ
|Rendite 10-jährige US-Anleihe
|5,07%
|19.11., 07:40 Uhr MEZ
|Rendite 2-jährige US-Anleihe
|4,80%
|19.11., 07:40 Uhr MEZ
|Gold (je Unze)
|3.737
|19.11., 07:40 Uhr MEZ
Stände laut Reuters (12.11.2026, 22:03 Uhr, Zeitzone nicht angegeben) und Dow Jones Newswires (19.11.2026, 07:40 Uhr MEZ).
Quelle: Reuters via Euronext Live; Dow Jones Newswires via finanzen.at
Der Treiber
Warum steigt der Dollar: Welche Rolle spielt die Fed?
Reuters führte den Anstieg auf Warnungen von Fed-Vertretern zurück, die Inflation bleibe „hartnäckig hoch“, und auf starke US-Inflationsdaten vom 10. November. Einige Notenbanker seien offen für einen Zinsschritt um 50 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag damals bei 5,113 Prozent, die der zweijährigen bei 4,867 Prozent. Ein Analyst von Moneycorp sagte, der Dollar habe sich fast ausschließlich wegen der Fed-Erwartungen verteuert.
Am Mittwoch kam das Fed-Protokoll hinzu. Dow Jones beschreibt einen falkenhaften Unterton. Die Zinserwartungen für Dezember werden in den Quellen unterschiedlich beziffert: Reuters nannte am 12. November eine Wahrscheinlichkeit von rund 85 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember (laut CME FedWatch), Dow Jones am Morgen 10 Prozent für einen Schritt von 50 Basispunkten, zuvor etwa 3 Prozent. New Yorks Fed-Präsident John Williams hält laut Dow Jones keinen großen Zinsschritt für nötig.
Wichtig für die Einordnung: Die Zahlen beschreiben unterschiedliche Fragen (Erhöhung überhaupt oder Schrittgröße) und unterschiedliche Stichtage. Gemeinsam ist beiden Quellen die Richtung: Der Markt rechnet mit einer straffen Fed.
Die Folgen
Was bedeutet der starke Dollar für DAX, Exportaktien und Rohstoffe?
Die folgenden Punkte sind Einschätzung der Redaktion und keine belegten Kursreaktionen; die geprüften Quellen enthalten keine Aussagen zu Exporteuren oder zum DAX als Folge der Dollar-Stärke.
Der Kalender
Welche Termine bewegen den Dollar heute?
Aus dem Dow-Jones-Kalender (Tagesvorschau 06:10 Uhr, Zeiten MEZ):
14:30 Uhr: US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Prognose 197.000, zuvor 200.000) und Philadelphia-Fed-Index November (Prognose 18,0, zuvor 20,9).
14:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde spricht in Brüssel bei einer Konferenz zur Finanzbildung.
16:00 Uhr: US-Frühindikatoren Oktober (Prognose 0,0 Prozent).
18:30 Uhr: Fed-Vertreter Goolsbee (Chicago) spricht beim Economic Club of Indiana.
FAQ
Häufige Fragen zum Euro-Dollar-Kurs
Wie hoch steht der Euro-Dollar-Kurs aktuell? Laut Dow Jones Newswires 1,0966 Dollar je Euro (19.11.2026, 07:40 Uhr MEZ).
Warum ist der Dollar so stark? Laut Reuters vor allem wegen der Erwartung weiterer Fed-Zinserhöhungen und hoher US-Renditen.
Was bedeutet ein starker Dollar für den DAX? Das hängt von Branche und Umsatzstruktur ab; Exporteure können profitieren, Rohstoff- und Energiekosten steigen. Eine belegte Kursreaktion liegt nicht vor.
Wann entscheidet die Fed wieder? Die nächste Zinsentscheidung steht im Dezember an; ein genauer Termin ist in den geprüften Quellen nicht genannt.
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