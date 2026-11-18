Treiber sind Zinserwartungen. Die Fed hat im September die Zinsen angehoben, Fed-Chef Kevin Warsh amtiert seit 22. Mai und hat laut Motley Fool die Forward Guidance abgeschafft. Das CME-FedWatch-Tool signalisiert laut Fool mindestens vier Viertelprozentpunkte-Erhöhungen in den kommenden sieben Sitzungen. Die Wettplattform Polymarket sieht laut Yahoo rund 96 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine weitere Anhebung am 9. Dezember. Die Ökonomen der Bank of America erwarten Erhöhungen im Dezember, Januar und März und warnen: „Quarterly hikes won't be enough to catch up.“

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei etwa 5,09 bis 5,10 Prozent; sie stieg in der Vorwoche um 29 Basispunkte, der stärkste Wochenanstieg seit dem Zollschock im April 2025 (Yahoo/Fool). Als Inflationstreiber nennt die Fed-nahe Forschung der New Yorker Fed laut Fool unter anderem Trumps Zölle, Energieengpässe durch die Lage in der Straße von Hormus und höhere Preise für KI-nahe Elektronik.