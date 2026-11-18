Der US-Dollar schreibt die Börsengeschichte des Herbstes neu: Der Dollar-Index schloss am Montag, 16. November, auf dem höchsten Stand seit dem 2. April 2025, dem Tag der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump (Yahoo Finance). Seit dem 9. September legte er um 4,9 Prozent zu, der Nasdaq-100 verlor im gleichen Zeitraum 7,6 Prozent, der S&P 500 gab 2,9 Prozent ab. Der Euro notierte laut dpa-AFX am Morgen bei 1,0981 und am Mittag bei 1,0964 US-Dollar. Heute Abend um 20:00 Uhr (MEZ) veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Sitzung vom 28. Oktober.
Dollar-Rally: Höchster Stand seit April 2025, Fed-Zinserhöhungen eingepreist, Gold und Bitcoin unter Druck – wird der starke Dollar zur Abrissbirne für DAX und Wall Street? Fed-Protokoll um 20 Uhr
Der Dollar-Index hat am Montag den höchsten Schlusskurs seit April 2025 erreicht, die Märkte preisen weitere Zinserhöhungen der Fed ein. Was das für den Euro, Gold, Technologiewerte und den DAX bedeutet und worauf es beim Fed-Protokoll heute Abend ankommt.
Ein absoluter Stand des Dollar-Index ist in den Quellen nicht genannt. Der DAX schloss am Dienstag laut dpa-AFX bei 26.045,37 Punkten (-2,08 Prozent), der Dow Jones verlor 1,64 Prozent auf 50.759,42 Punkte, der S&P 500 1,03 Prozent auf 7.340,53 Punkte.
Notenbanken
Warum steigt der Dollar, und was preisen die Märkte bei der Fed ein?
Treiber sind Zinserwartungen. Die Fed hat im September die Zinsen angehoben, Fed-Chef Kevin Warsh amtiert seit 22. Mai und hat laut Motley Fool die Forward Guidance abgeschafft. Das CME-FedWatch-Tool signalisiert laut Fool mindestens vier Viertelprozentpunkte-Erhöhungen in den kommenden sieben Sitzungen. Die Wettplattform Polymarket sieht laut Yahoo rund 96 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine weitere Anhebung am 9. Dezember. Die Ökonomen der Bank of America erwarten Erhöhungen im Dezember, Januar und März und warnen: „Quarterly hikes won't be enough to catch up.“
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei etwa 5,09 bis 5,10 Prozent; sie stieg in der Vorwoche um 29 Basispunkte, der stärkste Wochenanstieg seit dem Zollschock im April 2025 (Yahoo/Fool). Als Inflationstreiber nennt die Fed-nahe Forschung der New Yorker Fed laut Fool unter anderem Trumps Zölle, Energieengpässe durch die Lage in der Straße von Hormus und höhere Preise für KI-nahe Elektronik.
Wenn der Dollar so weiter steigt, wird er zur Abrissbirne.
Was bedeutet der starke Dollar für Gold, Bitcoin und Rohstoffe?
Seit dem 9. September verloren laut Yahoo Gold 13,5 Prozent, Bitcoin 16,9 Prozent und Silber 31 Prozent. Gold liegt mehr als 25 Prozent unter seinem Rekord vom 29. Januar und notierte am Mittwoch bei rund 3.765 bis 3.780 Dollar. Hartnett wertet das als Zeichen, dass die globale Liquidität schrumpft. Brent gab am Mittwoch um 13:29 Uhr um 1,7 Prozent auf 91,70 Dollar nach (Dow Jones). Ein starker Dollar verteuert Rohstoffe für Käufer außerhalb der USA und belastet Schwellenländer mit Dollarschulden.
Welche Aktien sind vom Dollar und den Zinsen betroffen?
|Anlage
|Veränderung
|Dollar-Index
|+4,9 %
|Equal-Weight S&P 500
|+2,4 %
|S&P 500
|-2,9 %
|Nasdaq-100
|-7,6 %
|Chipaktien
|-19,5 %
|Gold
|-13,5 %
|Bitcoin
|-16,9 %
Veränderungen laut Quelle; Chipwerte bis Montag, 16.11.
Quelle: Yahoo Finance (J. Blikre), 17.11.2026
Die Zahlen zeigen: Technologie und Chipaktien tragen die Last, gleichgewichtete Indizes halten sich besser. Nach Yahoo verloren CoreWeave rund 46 Prozent, die Nvidia Aktie 35 Prozent und Micron 31 Prozent seit dem KI-Hoch am 6. Oktober; Microsoft Aktie -2 Prozent, Amazon +1 Prozent, Apple +6 Prozent. Für DAX-Exporteure wirkt ein starker Dollar tendenziell stützend bei Umsätzen in den USA, verteuert aber Rohstoffimporte; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was beobachten Anleger jetzt?
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung vom 28. Oktober.
9. Dezember: nächste Fed-Entscheidung.
Euroraum: Die EZB-Debatte vor dem Hintergrund von 4,0 Prozent Inflation.
Dollar-Index: Hält der Höchststand oder kehrt er um?
Tech-Aktien: Börsengang von Anthropic am Donnerstag als Stimmungstest.
Häufige Fragen zum starken Dollar
Warum steigt der Dollar? Die Märkte rechnen mit weiteren Zinserhöhungen der Fed; zudem stieg die Zehnjahresrendite auf rund 5,1 Prozent.
Wie steht der Euro zum Dollar? Am Mittwochmittag bei 1,0964 US-Dollar (dpa-AFX).
Was ist das Fed-Protokoll? Die Mitschrift der Sitzung vom 28. Oktober; sie erscheint am 18. November um 20:00 Uhr MEZ.
Wie wirkt der Dollar auf den DAX? Der DAX schloss am Dienstag bei 26.045,37 Punkten; ein starker Dollar kann Exporteure stützen, Rohstoffe verteuern und Liquidität verknappen.
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