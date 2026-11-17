Der Dogecoin Kurs ist unter eine psychologisch wichtige Marke gerutscht. Am Dienstagmorgen notiert der bekannteste Meme-Coin laut CoinGecko gegen 08:25 Uhr MEZ (02:25 Uhr New Yorker Zeit) bei rund 0,0588 Dollar – unter 6 US-Cent. Binnen einer Woche hat Dogecoin rund 16 Prozent verloren und damit mehr als Bitcoin, Ether oder XRP. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als halbiert. Einen einzelnen Auslöser gibt es nicht: Der Ausverkauf im gesamten Kryptomarkt trifft auf Verkäufe großer Adressen und eine Nachfrage, die schlicht fehlt.
Dogecoin: Unter 6 Cent, tiefster Stand seit 2023, die Wale verkaufen – hat der Meme-Coin seinen Zauber verloren?
Der Dogecoin Kurs ist unter 0,06 Dollar gefallen und hat auf Wochensicht 16 Prozent verloren – mehr als Bitcoin und die meisten großen Kryptowährungen. Große Adressen stoßen Hunderte Millionen DOGE ab, die US-ETFs sammeln kaum Geld ein, und die börsennotierten Dogecoin-Firmen sind gescheitert. Was hinter dem Absturz steckt und worauf Anleger jetzt achten.
Die Lage
Wie tief ist der Dogecoin Kurs gefallen?
Tief genug, um eine Ära zu beenden: Dogecoin notiert so niedrig wie seit Herbst 2023 nicht mehr – also seit der Zeit vor dem letzten großen Krypto-Aufschwung.
Schon am 13. November war Dogecoin auf ein Tagestief von 0,063 Dollar gefallen, den niedrigsten Stand seit Oktober 2023. Inzwischen liegt der Kurs noch einmal rund 7 Prozent darunter. Die Marke von 0,065 Dollar, die Händler lange als Unterstützung betrachtet hatten, ist damit klar gebrochen. Vom Rekordhoch bei rund 0,73 Dollar im Mai 2021 trennen den Coin gut 90 Prozent. Die Marktkapitalisierung ist auf rund 9,2 Milliarden Dollar geschrumpft, Dogecoin rangiert laut CoinGecko nur noch auf Platz 13 der größten Kryptowährungen.
|Coin
|Kurs
|7 Tage
|Bitcoin
|64.581 $
|−13,7 %
|Ether
|1.829 $
|−14,1 %
|Dogecoin
|0,0590 $
|−16,0 %
|XRP
|0,961 $
|−12,8 %
|Solana
|72,77 $
|−15,8 %
Kurse ohne Zeitstempel der Quelle, Abruf gegen 08:20 Uhr MEZ. Veränderung über sieben Tage.
Quelle: CoinGecko (17.11.2026)
Die Verkäufer
Wer verkauft Dogecoin – und warum fehlen die Käufer?
Auf der Verkäuferseite stehen die sogenannten Wale. Laut dem Analysehaus Santiment haben Adressen mit 100.000 bis 100 Millionen DOGE seit dem 3. November rund 750 Millionen Dogecoin abgegeben. Zum aktuellen Kurs entspricht das gut 44 Millionen Dollar. Auf der Käuferseite fehlt der institutionelle Rückenwind, den Bitcoin in den vergangenen zwei Jahren über ETFs hatte. Die US-Spot-ETFs auf Dogecoin verzeichneten laut CryptoTicker vom 14. Oktober bis 10. November an keinem Handelstag Nettozuflüsse. Ihr verwaltetes Vermögen liegt bei nur rund 11 Millionen Dollar – ein Bruchteil dessen, was die Bitcoin-ETFs an einem einzigen schwachen Tag verlieren.
Auch die Idee der börsennotierten Dogecoin-Firmen ist gescheitert. Die Nasdaq setzte den Handel der Aktie von House of Doge, dem kommerziellen Arm der Dogecoin Foundation, am 3. November aus, nachdem der Kurs zehn Tage in Folge bei höchstens 10 US-Cent gelegen hatte. Die frühere Dogecoin-Treasury-Firma CleanCore, inzwischen umbenannt in Zone Frontier, hatte ihren Bestand von 463 Millionen DOGE bereits im Juli verkauft und setzt nun auf KI-Rechenzentren. Das Muster, das bei Bitcoin mit Strategy oder Metaplanet funktionierte, hat bei Dogecoin nie gegriffen.
These der Redaktion: Dogecoin lebt von Aufmerksamkeit, nicht von Cashflows. In einem Markt, der unter steigenden Zinsen nach Substanz sucht, ist das die schwächste aller Positionen.
Das große Bild
Was drückt den Dogecoin Kurs neben den Walen?
Der Gegenwind kommt aus der Geldpolitik. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember mit rund 91 Prozent Wahrscheinlichkeit als nahezu sicher. Steigende Zinsen treffen besonders die spekulativsten Anlagen – und kaum etwas ist spekulativer als ein Meme-Coin. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 12, extreme Angst. Bitcoin notiert bei rund 64.600 Dollar und hat sechs Wochen in Folge verloren. Wenn selbst die größte Kryptowährung keinen Halt findet, fließt Geld aus der zweiten und dritten Reihe zuerst ab.
Hinzu kommt eine technische Belastung: Laut Marktbeobachtern hat Dogecoin ein sogenanntes Todeskreuz gebildet, bei dem der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter die 200-Tage-Linie fällt. Viele trendfolgende Händler werten das als Signal, Positionen zu reduzieren. Die Redaktion gibt dazu keine Prognose ab.
Der Hoffnungsträger
Kann DogeOS die Wende bringen?
Der einzige konkrete Hoffnungsträger heißt DogeOS. Das Projekt soll Dogecoin um eine Schicht für Anwendungen ergänzen, die mit dem Ethereum-Standard kompatibel ist – also Smart Contracts, dezentrale Börsen und Zahlungsanwendungen auf Basis von DOGE. Der Start des Hauptnetzes steht laut Projektchef Jordan Jefferson „sehr, sehr kurz“ bevor, ein Datum gibt es aber nicht. Ob mehr Nutzbarkeit die Nachfrage tatsächlich belebt, ist offen: Ähnliche Erweiterungen bei anderen Coins haben in Bärenmärkten selten die Richtung gedreht.
Krypto-Aktien
Wo wird Dogecoin gehandelt – und was heißt das für Coinbase und Robinhood?
Für die großen Handelsplattformen ist Dogecoin ein wichtiger Umsatzbringer im Privatkundengeschäft. Entsprechend leiden die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie unter dem nachlassenden Interesse an Meme-Coins: Am Montag schlossen laut Barchart beide Papiere deutlich im Minus, Coinbase mehr als 6 Prozent, Robinhood mehr als 7 Prozent. Für deutsche Anleger gibt es börsengehandelte Produkte auf Dogecoin, die Kursbewegung bleibt dieselbe.
Häufige Fragen zum Dogecoin Kurs
Wo steht der Dogecoin Kurs?
Bei rund 0,0588 Dollar beziehungsweise 0,054 Euro (CoinGecko, 17. November 2026, gegen 08:25 Uhr MEZ) – rund 16 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche.
Warum fällt Dogecoin stärker als Bitcoin?
Weil Anleger in Phasen steigender Zinsen zuerst aus spekulativen Coins aussteigen. Dazu kommen Verkäufe großer Adressen und fehlende ETF-Zuflüsse.
Was ist DogeOS?
Eine geplante Anwendungsschicht für Dogecoin, die Smart Contracts ermöglichen soll. Ein Starttermin steht noch nicht fest.
Gibt es eine Dogecoin Prognose der Redaktion?
Nein. Entscheidend bleiben der Gesamtmarkt, die Fed und die Frage, ob die Walverkäufe abebben.
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