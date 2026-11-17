Der Gegenwind kommt aus der Geldpolitik. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember mit rund 91 Prozent Wahrscheinlichkeit als nahezu sicher. Steigende Zinsen treffen besonders die spekulativsten Anlagen – und kaum etwas ist spekulativer als ein Meme-Coin. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 12, extreme Angst. Bitcoin notiert bei rund 64.600 Dollar und hat sechs Wochen in Folge verloren. Wenn selbst die größte Kryptowährung keinen Halt findet, fließt Geld aus der zweiten und dritten Reihe zuerst ab.