Der Dogecoin Kurs liegt am 18. November 2026 bei rund 6 US-Cent. Zum Redaktionsschluss am 17. November (23:18 Uhr UTC) stand Dogecoin laut Edaface bei etwa 0,05855 Dollar, ein CoinGape-Ticker zeigt am 18. November 0,0595 Dollar (plus 1,01 Prozent). Der Meme-Coin steht damit unter der Unterstützungszone um 0,059 Dollar. Gleichzeitig zeigen die ETF-Daten kaum Nachfrage, und die Daten zu den großen Wallets zeichnen ein gemischtes Bild. Die Frage, die viele Anleger googeln: Wer hat bei Dogecoin recht, die Verkäufer oder die Käufer?
Dogecoin Kurs: Rund 6 Cent, ETF-Zuflüsse seit 29. September bei null, Wale mit gegensätzlichen Signalen - Wer hat bei Dogecoin recht?
Der Dogecoin Kurs notiert um 6 Cent, die Doge-ETFs verzeichnen seit dem 29. September keinen Netto-Zufluss, und die Daten zu den großen Wallets widersprechen sich. Zahlen, Quellen und was Anleger beobachten.
Wie viel Geld steckt in den Dogecoin-ETFs?
Wenig, und es wird weniger. Die ETF-Daten gehören zu den klarsten Zahlen am Dogecoin-Markt.
Nach SoSoValue-Daten, die Ad-hoc-News am 18. November über Yahoo Finance wiedergibt, verzeichneten die Doge-ETFs an jedem Handelstag vom 14. Oktober bis 16. November null Netto-Flows. Der letzte Netto-Zufluss datiert vom 29. September. Abflusstage gab es am 30. September, 12. und 13. Oktober. Das Nettovermögen sank von 17,15 Millionen Dollar am 29. September auf 9,74 Millionen Dollar am 16. November. Zum Vergleich: Die Bitcoin-ETFs verwalten 79,65 Milliarden Dollar.
Ein zusätzlicher Dämpfer kam am 5. November: 21Shares beendete laut 8-K-Meldung die Vereinbarung mit House of Doge für den US-ETF TDOG, mit sofortiger Wirkung. Als Begründung nennt die Einreichung die Wahl des Sponsors nach den Vertragsbedingungen.
Verkaufen oder kaufen die Dogecoin-Wale?
Die Daten widersprechen sich auf den ersten Blick. Laut Santiment verkauften Wallets mit 100.000 bis 100 Millionen DOGE seit dem 3. November zusammen rund 750 Millionen Dogecoin im Wert von etwa 51 Millionen Dollar (CryptoTicker, 11. November). Ein späterer Bericht (Edaface, 17. November) nennt dagegen für den Zeitraum seit dem 29. September Zukäufe: Wallets mit 1 bis 10 Millionen DOGE stockten um 290 Millionen auf (von 11,02 auf 11,31 Milliarden), Wallets mit 100.000 bis 1 Million um 150 Millionen. Die Gruppe mit 10 bis 100 Millionen DOGE verringerte ihren Bestand um 20 Millionen.
|Wallet-Gruppe
|Bestand 29.09.
|Bestand 17.11.
|1 bis 10 Mio. DOGE
|11,02 Mrd.
|11,31 Mrd.
|100.000 bis 1 Mio. DOGE
|8,95 Mrd.
|9,10 Mrd.
|10 bis 100 Mio. DOGE
|19,19 Mrd.
|19,17 Mrd.
Die Zeiträume weichen von der Verkaufsmeldung seit 3.11. ab; die Gruppen sind nicht deckungsgleich.
Quelle: Ad-hoc-News und Edaface, 17./18.11.2026 (Santiment)
Wie passt das zusammen? Beides kann stimmen, weil die Zeiträume und Wallet-Gruppen unterschiedlich sind. Ad-hoc-News betont, dass Zukäufe einzelner Wallet-Gruppen allein keine Kursrichtung belegen. Edaface deutet die Käufe als Risikomanagement der Wale statt als langfristiges Horten; Bitfinex-Wale hätten in den vergangenen zwei Tagen Long-Positionen eröffnet.
Welche Marken sind beim Dogecoin Kurs wichtig?
CryptoTicker nannte am 11. November eine Unterstützung bei 0,065 Dollar und einen Widerstand bei 0,077 Dollar, dazu den 50-Tage-Schnitt bei etwa 0,079, den 100-Tage-Schnitt bei 0,081 und den 200-Tage-Schnitt bei 0,088 Dollar (laut CoinJournal). Seitdem ist der Kurs unter die erste Marke gefallen. Edaface sieht die Rückeroberung des Bereichs von 0,0589 bis 0,060 Dollar als nächste Schwelle. Das sind Marken Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hängt der Dogecoin Kurs mit Bitcoin und Krypto-Aktien zusammen?
Dogecoin folgt dem Gesamtmarkt, dessen Stimmung CoinGape am 18. November mit „extreme fear“ beschreibt. Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 64.700 Dollar, 12 Prozent unter dem Wert der Vorwoche. Weil Meme-Coins stärker schwanken, ist Dogecoin oft ein Frühindikator für die Risikobereitschaft von Privatanlegern. Handelsplätze wie die Coinbase Aktie profitieren von solchem Handelsinteresse, leiden aber, wenn es versiegt. Börsengehandelte Produkte gibt es auch in Deutschland, ein 21Shares-ETP auf Xetra kostet laut CryptoTicker 2,50 Prozent im Jahr.
Was Anleger beim Dogecoin Kurs jetzt beobachten
Die Zone zwischen 0,0589 und 0,060 Dollar
Die täglichen ETF-Flows von SoSoValue
Das Fed-Protokoll heute um 20:00 Uhr MEZ und den Bitcoin Kurs
Neue Santiment-Daten zu den Wallet-Gruppen
FAQ zum Dogecoin Kurs
Wie hoch ist der Dogecoin Kurs aktuell? Rund 0,059 bis 0,0595 US-Dollar am 18. November 2026 (CoinGape-Ticker, Edaface).
Gibt es Zuflüsse in Dogecoin-ETFs? Laut SoSoValue gab es vom 14. Oktober bis 16. November an keinem Handelstag Netto-Zuflüsse; der letzte stammt vom 29. September.
Verkaufen die Wale Dogecoin? Die Daten sind uneinheitlich: Verkäufe seit 3. November in einer Gruppe, Zukäufe seit 29. September in anderen Gruppen.
Gibt es eine Dogecoin Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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