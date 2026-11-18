Nach SoSoValue-Daten, die Ad-hoc-News am 18. November über Yahoo Finance wiedergibt, verzeichneten die Doge-ETFs an jedem Handelstag vom 14. Oktober bis 16. November null Netto-Flows. Der letzte Netto-Zufluss datiert vom 29. September. Abflusstage gab es am 30. September, 12. und 13. Oktober. Das Nettovermögen sank von 17,15 Millionen Dollar am 29. September auf 9,74 Millionen Dollar am 16. November. Zum Vergleich: Die Bitcoin-ETFs verwalten 79,65 Milliarden Dollar.

Ein zusätzlicher Dämpfer kam am 5. November: 21Shares beendete laut 8-K-Meldung die Vereinbarung mit House of Doge für den US-ETF TDOG, mit sofortiger Wirkung. Als Begründung nennt die Einreichung die Wahl des Sponsors nach den Vertragsbedingungen.