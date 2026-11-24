Der Dogecoin Kurs liegt am 24. November 2026 bei rund 0,055 Dollar und hat in 30 Tagen etwa 32 Prozent verloren (Finwire). Der Hunde-Coin steht damit sinnbildlich für einen breiten Rückzug aus riskanten Altcoins: Die Analystenfirma CryptoQuant, vertreten durch den Analysten Darkfost, rechnet vor, dass Altcoins seit dem Septemberhoch 408 Milliarden Dollar an Marktwert verloren haben, und der Index TOTAL2 (der Kryptomarkt ohne Bitcoin) liegt 34 Prozent unter seinem Gipfel. Das ist die Kulisse, vor der ein Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar sich fast stabil ausnimmt.
Dogecoin Kurs: 0,055 Dollar, Altcoins verlieren 408 Milliarden Dollar, Memecoin-Anteil nur noch 2 Prozent – Ist die Memecoin-Ära vorbei?
Der Dogecoin Kurs liegt bei 0,055 Dollar, ein Monatsminus von 32 Prozent. Eine CryptoQuant-Analyse zeigt, wie breit der Altcoin-Abschwung ist: 408 Milliarden Dollar Marktwert weg, nur 19 Prozent der Binance-Altcoins über der 200-Tage-Linie.
Die Analyse
Wie dramatisch ist der **Altcoin**-Abschwung wirklich?
Laut der CryptoQuant-Auswertung (Finwire, 24. November) stehen nur noch 19 Prozent der an Binance gelisteten Altcoins über ihrem 200-Tage-Durchschnitt; im September waren es rund 90 Prozent. Der Anteil der Memecoins am gesamten Kryptomarkt fiel auf 2 Prozent, nach rund 11 Prozent im November 2024. Bei Binance überwiegt seit Oktober 2025 beständig der Verkauf von Memecoins, zuletzt mit einer Differenz von minus 1,5 Milliarden Dollar.
Auch die Konkurrenz leidet: Shiba Inu notiert bei rund 0,0000036 Dollar (minus 29 Prozent im Monat), Pepe bei etwa 0,0000035 Dollar (minus 24 Prozent) (Finwire). Dogecoin liegt damit im Mittelfeld der Verlierer. Gegenüber dem Rekord von 2021 fehlen grob 92 Prozent (eigene Berechnung auf Basis des Rekordhochs von rund 0,73 Dollar, das die Quellen nicht nennen).
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Dogecoin Kurs
|0,055 $
|24.11.2026
|Dogecoin 30 Tage
|-32 %
|24.11.2026
|Altcoin-Marktwertverlust
|-408 Mrd. $
|seit September
|Memecoin-Anteil am Markt
|2 %
|24.11.2026
|Doge-ETFs kumulierte Zuflüsse
|15,05 Mio. $
|06.11.2026
|Doge-ETFs Nettofluss 30 Handelstage
|rund -0,95 Mio. $
|bis 21.11.2026
Dogecoin-ETF-Zahlen: CoinGape (Stand 6. November) und RoboForex (30 Handelstage bis 21. November); Zeiträume unterscheiden sich.
Quelle: Finwire (CryptoQuant), RoboForex, CoinGape
Die ETFs
Was sagen die **Dogecoin-ETFs** über die Nachfrage?
Die US-Dogecoin-ETFs sind klein. Laut CoinGape hielten sie mit Grayscale (GDOG, rund 10,2 Millionen Dollar) und 21Shares (TDOG, rund 1,75 Millionen Dollar) Anfang November zusammen kaum mehr als 11,9 Millionen Dollar Vermögen, die kumulierten Zuflüsse betrugen 15,05 Millionen Dollar. RoboForex verzeichnet in den 30 Handelstagen bis zum 21. November Nettoabflüsse von zusammen etwa 0,95 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Die Bitcoin-ETFs verloren allein am Montag 569,74 Millionen Dollar. Mit anderen Worten: Für Memecoins gibt es institutionell kaum Nachfrage, die den Kurs stützen könnte.
Das trifft auch Krypto-Aktien. Börsen wie Coinbase und Broker wie Robinhood verdienen am Handel und profitieren von aktiven Privatanlegern, die oft in Memecoins spekulieren. Sinkende Aktivität in Dogecoin, Shiba Inu und Pepe ist deshalb ein Indikator für das Risikoappetit-Niveau der Kleinanleger, auch wenn die Berichte keine direkten Auswirkungen auf Umsätze der Unternehmen beziffern.
Die Marken
Wo liegen Unterstützung und Widerstand beim **Dogecoin Kurs**?
RoboForex nennt in seinem Wochenausblick vom 23. November eine Unterstützung bei 0,0525 Dollar und einen Widerstand bei 0,0605 Dollar; ein Ausbruch nach oben würde den Weg bis 0,0685 Dollar öffnen, unterhalb von 0,0525 Dollar sieht die Quelle Abwärtspotenzial bis 0,0420 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Das Wochenendtief lag am 21. November bei 0,0508 Dollar (aus unserer Berichterstattung vom Vortag).
Termine
Welche Termine sind für Dogecoin und die Altcoins wichtig?
Am 25. November erscheinen der US-Preisindex PCE und die Revision des Q3-Bruttoinlandsprodukts, am 27. November verfallen Bitcoin- und Ether-Optionen, und die US-Börsen sind am 26. November wegen Thanksgiving geschlossen. Für das Dogecoin-Netzwerk läuft die Entwicklung von DogeOS mit einem öffentlichen Testnet; ein Starttermin für das Hauptnetz ist nicht bekannt (RoboForex).
Häufige Fragen
FAQ zum **Dogecoin Kurs** und zu Memecoins
Wie hoch ist der Dogecoin Kurs aktuell? Rund 0,055 Dollar am 24. November 2026 (Finwire), ein Minus von 32 Prozent in 30 Tagen.
Warum fallen Altcoins so stark? Laut CryptoQuant haben Altcoins seit September 408 Milliarden Dollar Marktwert verloren; Gründe sind die Bitcoin-Schwäche, Furcht vor einer Fed-Zinserhöhung und geringe Nachfrage.
Gibt es Dogecoin-ETFs? Ja, unter anderem von Grayscale (GDOG) und 21Shares (TDOG), allerdings mit nur rund 12 Millionen Dollar Vermögen.
Welche Krypto-Aktien profitieren von Dogecoin? Direkt keine; Coinbase und Robinhood verdienen am Handelsvolumen, das bei sinkender Spekulation mit Memecoins ebenfalls schrumpft.
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