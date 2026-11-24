Laut der CryptoQuant-Auswertung (Finwire, 24. November) stehen nur noch 19 Prozent der an Binance gelisteten Altcoins über ihrem 200-Tage-Durchschnitt; im September waren es rund 90 Prozent. Der Anteil der Memecoins am gesamten Kryptomarkt fiel auf 2 Prozent, nach rund 11 Prozent im November 2024. Bei Binance überwiegt seit Oktober 2025 beständig der Verkauf von Memecoins, zuletzt mit einer Differenz von minus 1,5 Milliarden Dollar.

Auch die Konkurrenz leidet: Shiba Inu notiert bei rund 0,0000036 Dollar (minus 29 Prozent im Monat), Pepe bei etwa 0,0000035 Dollar (minus 24 Prozent) (Finwire). Dogecoin liegt damit im Mittelfeld der Verlierer. Gegenüber dem Rekord von 2021 fehlen grob 92 Prozent (eigene Berechnung auf Basis des Rekordhochs von rund 0,73 Dollar, das die Quellen nicht nennen).