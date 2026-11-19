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DocuSign Aktie: BTIG hebt das Kursziel vor den Quartalszahlen um 20% an

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 17:17 2 Min.

BTIG hebt das DocuSign-Kursziel vor den Quartalszahlen um 20% auf 90 USD an und sieht beim aktuellen Kurs noch rund 16,9% Potenzial.

Bild: appshunter.io / Unsplash

Der Analyst von BTIG, Allan Verkhovski, hebt das Kursziel für die DocuSign-Aktie (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker: DOCU) von 75 auf 90 USD an und bestätigt das Rating "buy". Die Aktie des Anbieters elektronischer Signaturen legt um 0,38 USD oder 0,50% auf 76,96 USD zu. Damit hat der Kurs das bisherige Ziel von BTIG bereits um 1,96 USD überholt. Bis zum neuen Ziel fehlen 13,04 USD – ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 16,9%. Warum BTIG das Kursziel vor den Quartalszahlen um 20% anhebt Der Zeitpunkt der DocuSign-Aktienanalyse ist für Anleger interessant. BTIG aktualisiere im Vorfeld der anstehenden Drittquartalszahlen seine Bewertungsmodelle für mehrere Anbieter von Anwendungssoftware. Für DocuSign setze Allan Verkhovski den Zielwert dabei um 15 USD höher an. Gemessen am bisherigen Kursziel von 75 USD entspreche das einer Anhebung um 20%. Das Rating "buy" habe bereits vor der Überarbeitung gegolten. Wie deutlich sich die Einschätzung verändert hat, zeigt der Vergleich mit dem Aktienkurs. Wer für DocuSign 76,96 USD bezahlt, hätte beim alten Ziel trotz Kaufempfehlung einen kleinen Kursverlust vor Augen. Mit dem Kursziel von 90 USD sieht Allan Verkhovski vom selben Einstiegskurs aus wieder einen zweistelligen prozentualen Spielraum nach oben. Was die nächsten Zahlen zeigen müssen Die Kurszielanhebung erfolgt vor der Veröffentlichung der Ergebnisse. Ob Allan Verkhovski höhere Umsatz- oder Gewinnerwartungen ansetzt oder der Aktie im Modell eine höhere Bewertung zugesteht, bleibt in der veröffentlichten Kurzfassung offen. Gerade deshalb gewinnen die nächsten Zahlen für Anleger an Bedeutung. Am Umsatz lässt sich ablesen, wie schnell das Geschäft wächst. Die operative Marge zeigt, wie viel davon nach den laufenden Kosten übrig bleibt. Beides zusammen ermöglicht einen aussagekräftigeren Abgleich mit dem neuen Kursziel als das Tagesplus von 0,50%. Allan Verkhovski bleibt in seiner DocuSign-Aktienanalyse für BTIG beim Rating "buy" und setzt das Kursziel auf 90 USD. Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der jede E-Mail mit "Bitte um kurze Bestätigung" beendet. Diesmal reicht ein Daumen hoch. Die elektronische Unterschrift erlassen wir ihm. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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