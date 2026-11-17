Disney: Umsatz steigt im vierten Quartal um 16 Prozent auf 25,9 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 12:37 4 Min. The Walt Disney Company

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg das gesamte Segmentbetriebsergebnis von Disney ohne die zusätzliche 53. Woche um 29 Prozent. Alle drei Segmente legten beim Umsatz zu.

Umsatz, +16 % 25,9 Mrd. USD Nettoergebnis, The Walt Disney Company zurechenbar, +98,9 % 2,61 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie 1,51 USD Verwässertes Ergebnis je Aktie ohne bestimmte Posten (bereinigt), +59 % 1,77 USD The Walt Disney Company hat am 17. November 2026 Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Geschäftsjahr des Konzerns weicht vom Kalenderjahr ab; das Quartal endete am 3. Oktober 2026. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 16 Prozent auf 25,9 Mrd. USD nach 22,5 Mrd. USD. Das The Walt Disney Company zurechenbare Nettoergebnis erhöhte sich um 98,9 Prozent auf 2,61 Mrd. USD nach 1,31 Mrd. USD. Die Restrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen des Quartals umfassten nach Unternehmensangaben Abfindungen von 212 Mio. USD, eine Wertminderung der A+E-Beteiligung von 53 Mio. USD und Kosten für die Aufgabe eines Standorts von 52 Mio. USD. Im Vorjahresquartal enthielten diese Aufwendungen eine Wertminderung der A+E-Beteiligung von 450 Mio. USD, teilweise ausgeglichen durch einen Ertrag von 68 Mio. USD aus der Klärung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Star-India-Transaktion. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD nach 0,73 USD. DIS DIS — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das vierte Quartal enthielt laut Disney eine zusätzliche 53. Woche. Das bereinigte gesamte Segmentbetriebsergebnis stieg um 43 Prozent auf 4,97 Mrd. USD nach 3,48 Mrd. USD; ohne die 53. Woche betrug der Anstieg nach Unternehmensangaben 29 Prozent auf 4.480 Mio. USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie ohne bestimmte Posten erhöhte sich um 59 Prozent auf 1,77 USD nach 1,11 USD; ohne die 53. Woche lag es bei 1,59 USD, ein Plus von 43 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 71 Prozent auf 3,51 Mrd. USD nach 2,05 Mrd. USD. Im Segment Entertainment wuchs der Umsatz um 17 Prozent auf 11,9 Mrd. USD nach 10,2 Mrd. USD. Das Segmentbetriebsergebnis stieg um 92 Prozent auf 1,33 Mrd. USD nach 691 Mio. USD. Disney führt das Plus von 636 Mio. USD gegenüber dem Vorjahresquartal auf höhere Abonnement- und Lizenzgebühren sowie höhere Content-Verkäufe zurück, teilweise ausgeglichen durch höhere Programm- und Produktionskosten. Der Umsatz im Segment Sports stieg um 16 Prozent auf 4,61 Mrd. USD nach 3,98 Mrd. USD, das Segmentbetriebsergebnis um 53 Prozent auf 1,39 Mrd. USD nach 911 Mio. USD. Den Zuwachs von 482 Mio. USD gegenüber dem Vorjahresquartal begründet das Unternehmen mit höheren Abonnement- und Lizenzgebühren sowie Werbeerlösen, denen höhere Programm- und Produktionskosten gegenüberstanden. Das Segment Experiences steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf 10,1 Mrd. USD nach 8,77 Mrd. USD. Das Segmentbetriebsergebnis legte um 20 Prozent auf 2,25 Mrd. USD nach 1,88 Mrd. USD zu. Den Anstieg von 372 Mio. USD gegenüber dem Vorjahresquartal erklärt Disney mit höheren Umsätzen bei Parks & Experiences und in geringerem Maß bei Consumer Products, teilweise ausgeglichen durch höhere Kosten. Der operative Cashflow stieg im vierten Quartal um 51 Prozent auf 6,76 Mrd. USD nach 4,47 Mrd. USD. Der bereinigte Free Cashflow erhöhte sich um 89 Prozent auf 4,84 Mrd. USD nach 2,56 Mrd. USD. Für das Geschäftsjahr 2027 bestätigte Disney die Erwartung eines zweistelligen Wachstums des bereinigten Ergebnisses je Aktie, ohne Effekt der 53. Woche. Für das kommende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem Wachstum des gesamten Segmentbetriebsergebnisses von etwa 8 Prozent, ohne die 53. Woche und unter Berücksichtigung der Berichtsänderungen. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Disney ein gesamtes Segmentbetriebsergebnis von etwa 5,4 Mrd. USD. Für das kommende Geschäftsjahr stellt der Konzern zudem einen Free Cashflow von etwa 11 Mrd. USD und Investitionsausgaben von etwa 9 Mrd. USD in Aussicht. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q4 GJ 2026 Q4 GJ 2025 Veränderung Umsatz 25,9 Mrd. USD 22,5 Mrd. USD +16 % Nettoergebnis, The Walt Disney Company zurechenbar 2,61 Mrd. USD 1,31 Mrd. USD +98,9 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 1,51 USD 0,73 USD – Verwässertes Ergebnis je Aktie ohne bestimmte Posten (bereinigt) 1,77 USD 1,11 USD +59 % Gesamtes Segmentbetriebsergebnis (bereinigt) 4,97 Mrd. USD 3,48 Mrd. USD +43 % Ergebnis vor Steuern 3,51 Mrd. USD 2,05 Mrd. USD +71 % Umsatz Segment Entertainment 11,9 Mrd. USD 10,2 Mrd. USD +17 % Umsatz Segment Experiences 10,1 Mrd. USD 8,77 Mrd. USD +15 % Umsatz Segment Sports 4,61 Mrd. USD 3,98 Mrd. USD +16 % Segmentbetriebsergebnis Experiences 2,25 Mrd. USD 1,88 Mrd. USD +20 % Segmentbetriebsergebnis Sports 1,39 Mrd. USD 911 Mio. USD +53 % Segmentbetriebsergebnis Entertainment 1,33 Mrd. USD 691 Mio. USD +92 % Operativer Cashflow 6,76 Mrd. USD 4,47 Mrd. USD +51 % Free Cashflow (bereinigt) 4,84 Mrd. USD 2,56 Mrd. USD +89 % Quelle : The Walt Disney Company, Mitteilung vom 17. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von The Walt Disney Company. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.