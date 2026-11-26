Schlusskurs der Disney Aktie an der NYSE am 25.11.2026 (+2,5 %), neues Zwölfmonatshoch 125,60 $

Börse Stuttgart, 26.11.2026, 11:01 Uhr (−0,9 %); die NYSE ist heute wegen Thanksgiving geschlossen 113,96 €

bereinigter Gewinn je Aktie im vierten Quartal (Vorjahr 1,11 $) 1,77 $

Umsatz im vierten Quartal, +16 % 25,9 Mrd. $

angekündigte Dividende je Aktie für das kommende Jahr (+33 %) 2,00 $