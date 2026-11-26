Die Disney Aktie (ISIN US2546871060, Ticker DIS) hat am Mittwoch, dem letzten Handelstag vor Thanksgiving, mitten im Ausverkauf bei Tech- und KI-Werten ein neues Zwölfmonatshoch erreicht: Laut Marktberichten schloss sie an der NYSE bei 125,60 US-Dollar, ein Plus von 2,5 Prozent. Heute ruht der Handel in New York, in Deutschland kostet die Aktie in Stuttgart um 11:01 Uhr 113,96 Euro (minus 0,9 Prozent). Die Disney Aktienanalyse klärt, was hinter der Rally steckt und wie viel Spielraum die Aktie nach dem Anstieg hat.
Disney Aktienanalyse: Zwölfmonatshoch und Dividende plus 33 Prozent – wie viel Magie steckt schon im Kurs?
Die Disney Aktie (ISIN US2546871060, Ticker DIS) hat am Mittwoch mitten im Tech-Ausverkauf ein neues Zwölfmonatshoch erreicht. Die Disney Aktienanalyse mit Zahlen zum Rekordquartal, Bewertung, Chart und der Frage, was die Disney Aktienprognose nach der Rally noch hergibt.
Der Auslöser
Rücklauf aus KI-Werten in defensivere Titel, dazu starke Quartalszahlen vom 17. November und höhere Gewinnschätzungen der Analysten.
Die Zahlen
Umsatz im vierten Quartal +16 %, bereinigter Gewinn je Aktie 1,77 US-Dollar, Streaming-Ergebnis von 824 Mio. US-Dollar (Vorjahr 402 Mio.).
Der Ausblick
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Disney ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie, einen Free Cashflow von rund 11 Mrd. US-Dollar und Rückkäufe von rund 9 Mrd. US-Dollar.
Die offene Frage
Nach dem Anstieg auf ein Zwölfmonatshoch stufen erste Häuser wegen der Bewertung herab.
Der Auslöser
Was ist bei der Disney Aktie passiert?
Am Mittwoch stand der Dow Jones zeitweise mehr als 1.100 Punkte im Minus, weil KI- und Chipwerte stark verkauft wurden; zum Handelsschluss drehte der Index auf 50.182,95 Punkte (plus 0,33 Prozent). Disney gehörte nach Marktberichten zu den größten Gewinnern im Dow, neben IBM und Nike. Der Kursanstieg von rund 2,5 Prozent trug die Aktie über ihr bisheriges Zwölfmonatshoch von 123,37 US-Dollar vom 18. November.
Einen frischen Unternehmensanlass gab es am Mittwoch nicht. Die Bewegung folgt auf die Quartalszahlen vom 17. November, die über den Erwartungen lagen, und auf eine Umschichtung von Anlegern aus Tech- in Konsum- und Medienwerte. Medienberichten zufolge haben zuletzt sieben Analysten ihre Gewinnschätzungen für Disney angehoben. Dass die Aktie in einem schwachen Markt steigt, deutet auf ein defensives Profil hin; ob das so bleibt, hängt vom Marktumfeld ab.
Das Geschäft
Das Geschäftsmodell: Womit verdient Disney sein Geld?
Disney ist ein Medien- und Freizeitkonzern mit drei Säulen. Entertainment umfasst Film, TV und Streaming (Disney+, Hulu). Sports umfasst den Sportsender ESPN. Experiences umfasst Freizeitparks, Kreuzfahrten und Konsumgüter. Seit dem 18. März 2026 führt Josh D'Amaro als Vorstandschef, der zuvor die Parksparte leitete, den Konzern; er folgt auf Bob Iger. Finanzvorstand ist Hugh Johnston.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und was kostet die Disney Aktie?
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 3. Oktober) stieg der Umsatz laut Disney-Mitteilung um 16 Prozent auf 25,947 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,77 US-Dollar nach 1,11 US-Dollar im Vorjahr; Analysten hatten Berichten zufolge mit 1,67 US-Dollar gerechnet. Das Segmentergebnis stieg um 43 Prozent auf 4,970 Mrd. US-Dollar, der Free Cashflow um 89 Prozent auf 4,837 Mrd. US-Dollar. Beim Vergleich ist zu beachten, dass das Geschäftsjahr 2026 eine 53. Woche enthält; sie trug rund 1,6 Mrd. US-Dollar zum Umsatz und 0,17 US-Dollar zum bereinigten Gewinn je Aktie im Jahr bei.
Für das gesamte Geschäftsjahr nennt Disney einen Umsatz von 102,344 Mrd. US-Dollar (plus 8 Prozent), einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,02 US-Dollar (plus 18 Prozent) und einen Free Cashflow von 10,572 Mrd. US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag mit 5,63 US-Dollar 18 Prozent unter dem Vorjahr.
|Segment
|Q4 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Experiences (Parks, Kreuzfahrten)
|2,250 Mrd. $
|+20 %
|Sports (ESPN)
|1,393 Mrd. $
|+53 %
|Entertainment (inkl. Streaming)
|1,327 Mrd. $
|+92 %
|davon Streaming
|824 Mio. $
|Vorjahr 402 Mio. $
|Segmentergebnis gesamt
|4,970 Mrd. $
|+43 %
Segmentergebnis = operatives Ergebnis je Geschäftsbereich. Das Quartal enthält eine zusätzliche 53. Woche (rund 490 Mio. US-Dollar Segmentergebnis im Gesamtjahr). Streaming ist Teil von Entertainment.
Quelle: Walt Disney Company, Ergebnismitteilung 17.11.2026
Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027: ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie (ohne 53. Woche), ein Plus des Segmentergebnisses von rund 8 Prozent, ein Free Cashflow von rund 11 Mrd. US-Dollar bei Investitionen von rund 9 Mrd. und Content-Ausgaben von rund 26 Mrd. US-Dollar. Für das erste Quartal peilt Disney ein Segmentergebnis von rund 5,4 Mrd. US-Dollar an. Aktionäre sollen 2027 etwa 9 Mrd. US-Dollar über Rückkäufe erhalten; im Geschäftsjahr 2026 waren es 9,0 Mrd. US-Dollar, mit der Dividende insgesamt 11,6 Mrd. US-Dollar. Die Dividende steigt von 1,50 auf 2,00 US-Dollar je Aktie (zwei Raten à 1,00 US-Dollar am 22. Januar und 13. Juli 2027), eine Rendite von rund 1,6 Prozent beim Schlusskurs (eigene Rechnung). Die Kreditaufnahmen summieren sich auf rund 44,5 Mrd. US-Dollar (Stand 3. Oktober 2026).
Bei der Bewertung nennen Datenanbieter ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,1 für 2026 und 16,5 für 2027; auf Basis der letzten zwölf Monate liegt es bei rund 21. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 190 bis 200 Mrd. Euro beziehungsweise US-Dollar je nach Stichtag und Währung.
Wichtig: Der Kursanstieg seit Ende Oktober ist erheblich. Am 26. Oktober lag die Aktie bei 110,40 US-Dollar, am 16. November bei 118,64 US-Dollar, am 25. November bei 125,60 US-Dollar. Damit steckt ein Teil der guten Nachrichten bereits im Kurs.
|Anbieter
|Streaming-Umsatz
|Wachstum
|Disney
|6,05 Mrd. $
|+19 %
|Netflix
|12,87 Mrd. $
|+11,8 %
|Paramount (Skydance)
|2,5 Mrd. $
|+11 %
|Peacock (Comcast)
|1,8 Mrd. $
|+34 %
Disney bezieht sich auf das Streaming-Geschäft im vierten Geschäftsquartal (Juli bis September). Die Vergleichbarkeit ist durch unterschiedliche Berichtszeiträume eingeschränkt.
Quelle: Unternehmensberichte, Branchenübersicht vom 20.11.2026
Die Analysten
Wie sieht die Disney Aktienprognose der Analysten aus?
Ein belastbarer Konsens (Zahl der Kauf-, Halten- und Verkaufsempfehlungen, durchschnittliches Kursziel) konnte zum Redaktionsschluss nicht aus verlässlichen Quellen belegt werden. Nach den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Kursziele angehoben; die genannten Ziele liegen Berichten zufolge zwischen rund 130 und 141 US-Dollar. Ein vor den Zahlen veröffentlichter Konsens-Zielwert lag bei etwa 128 US-Dollar. Zugleich hat mindestens ein Haus die Aktie am 23. November wegen der Bewertung auf eine niedrigere Stufe gesetzt, ohne das Kursziel zu ändern. Das zeigt: Die Spannbreite der Meinungen ist größer geworden, seit der Kurs nahe an die Ziele gelaufen ist. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wer die Disney Aktienprognose beurteilt, sollte deshalb auf das Datum der jeweiligen Schätzung achten, vor allem, wenn sie vor den Quartalszahlen entstand.
Der Chart
Charttechnik: Wo steht die Disney Aktie?
Charttechnisch befindet sich die Aktie im Aufwärtstrend: Das neue Zwölfmonatshoch von 125,60 US-Dollar liegt über dem Hoch vom 18. November (123,37 US-Dollar) und mehr als ein Drittel über dem Zwölfmonatstief, das rund 92 US-Dollar betrug. Die 50- und 200-Tage-Linie sowie ein aktueller RSI-Wert konnten nicht belegt werden. Aus den bisherigen Notierungen lässt sich beschreiben: Die Marke von 123,37 US-Dollar, früher Widerstand, gilt nun als erste Unterstützung, die Spanne um 118 US-Dollar (Kurs Mitte November) als weitere. Das sind Beschreibungen des Kursverlaufs, keine Handelssignale.
Szenarien
Disney Aktienprognose: Welche Szenarien diskutiert der Markt?
Eigene Prognosen gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Wesentlichen drei Wege. Im ersten Szenario tragen Parks und Streaming das zweistellige Gewinnwachstum, und die Aktie rechtfertigt ihre Bewertung mit erreichten Zielen. Im zweiten Szenario wird die Aktie vom Marktumfeld bestimmt: Kehrt das Geld in KI-Werte zurück, könnte die defensive Umschichtung enden. Im dritten Szenario bremsen China-Parks, Kosten oder ein schwächerer Konsument das Wachstum. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November 2026: Wiedereröffnung der NYSE nach Thanksgiving (verkürzter Handelstag).
22. Januar 2027: erste Dividendenrate von 1,00 US-Dollar; die zweite folgt am 13. Juli 2027.
Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Termin noch nicht bestätigt); Disney peilt ein Segmentergebnis von rund 5,4 Mrd. US-Dollar an.
Entwicklung der Besucherzahlen in den Parks in Hongkong und Shanghai.
Häufige Fragen zur Disney Aktie
Warum steigt die Disney Aktie? Nach den Quartalszahlen vom 17. November und einer Umschichtung aus Tech- in defensivere Werte erreichte die Aktie am 25. November ein neues Zwölfmonatshoch.
Wie viel Dividende zahlt Disney? Disney kündigte für das kommende Jahr 2,00 US-Dollar je Aktie an (plus 33 Prozent), in zwei Raten à 1,00 US-Dollar im Januar und Juli 2027.
Wie sieht die Disney Aktienprognose der Analysten aus? Mehrere Häuser haben ihre Kursziele nach den Zahlen auf 130 bis 141 US-Dollar angehoben; ein belastbarer Konsens konnte nicht belegt werden.
Was sagt die Disney Aktienanalyse zur Bewertung? Das erwartete KGV liegt bei 18,1 für 2026 und 16,5 für 2027, je nach Datenanbieter.
Wann legt Disney die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden im Februar 2027 erwartet.
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