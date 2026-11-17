Während die Wall Street am Montag ihre KI-Lieblinge aus den Depots warf, saß ein Konzern fast unbemerkt in der ruhigen Ecke: der Mäusekonzern aus Burbank. Heute muss die Disney-Aktie (Ticker: DIS, ISIN: US2546871060) beweisen, dass diese Ruhe verdient ist. Vor dem US-Börsenstart legt Disney die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und damit für das Geschäftsjahr 2026 vor. Es ist die erste Jahresbilanz unter Josh D'Amaro – und die Aktie geht mit hohen Erwartungen ins Rennen: Am Freitag schloss sie bei 118,97 Dollar, nur gut 1 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 120,80 Dollar.
Disney-Aktie vor der Jahresbilanz – hält das Magic Kingdom, was der Kurs verspricht?
Die Disney-Aktie geht nahe dem Jahreshoch in die Zahlen von heute. Erwartet werden rund 25,2 Mrd. Dollar Umsatz – entscheidend wird aber der Ausblick des neuen Chefs auf 2027.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Walt Disney Company
- Ticker
- DIS (NYSE)
- ISIN
- US2546871060
- Schlusskurs 13.11.
- 118,97 $
- 52-Wochen-Spanne
- 92,19 – 120,80 $
- Dividende
- 1,50 $ je Aktie und Jahr
Stand: 13.11.2026, Kursangaben: Schlusskurs NYSE vom Freitag, 13.11.2026
Der Termin
Wann kommen die Disney-Quartalszahlen – und was steht auf dem Spiel?
Die Zahlen kommen am Dienstag, 17. November, vor US-Börsenstart. Die Telefonkonferenz mit dem Management beginnt um 14:30 Uhr deutscher Zeit.
Disney ist an der Börse längst kein reiner Medienwert mehr. Wer die Disney-Aktie kauft, kauft vor allem Freizeitparks, Hotels und Kreuzfahrtschiffe – plus einen Streamingdienst, der nach Jahren der Verluste inzwischen verlässlich Geld verdient, und einen Sportsender, der zur Baustelle geworden ist. Genau diese Mischung macht den heutigen Termin so spannend: Er ist ein Test für den US-Verbraucher am selben Tag, an dem um 14:30 Uhr auch die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober kommen. Und er fällt in eine Woche, in der Anleger nach Alternativen zu den wackelnden Chipwerten suchen.
Die Erwartungen
Welche Zahlen erwarten Analysten von der Disney-Aktie?
Die Messlatte liegt hoch. Hudson Labs beziffert den Konsens für den Quartalsumsatz auf 25,19 Milliarden Dollar, ein Plus von gut 12 Prozent gegenüber 22,46 Milliarden im Vorjahresquartal. Beim Gewinn je Aktie gibt es zwei Lesarten: Nach Rechnungslegung (GAAP) erwartet der Hudson-Konsens 1,48 Dollar nach 0,73 Dollar, beim bereinigten Gewinn je Aktie nennt Tiger Brokers 1,68 Dollar nach 1,11 Dollar.
Ein Teil dieses Sprungs ist allerdings Kalender, nicht Leistung. Das Geschäftsjahr 2026 hat eine 53. Woche, und die fällt ins vierte Quartal. Disney selbst hat für das Quartal ein Segmentergebnis von rund 4,9 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt; die Zusatzwoche steuert laut Hudson Labs etwa 600 Millionen Dollar bei. Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2025 lag das Segmentergebnis bei 3,48 Milliarden Dollar. Wer die Zahlen heute liest, sollte also genau hinsehen, wie viel Wachstum ohne die Extrawoche übrig bleibt.
|Segment
|Umsatz
|Operatives Ergebnis
|Entertainment
|10,21 Mrd. $
|0,69 Mrd. $
|Sports
|3,98 Mrd. $
|0,91 Mrd. $
|Experiences
|8,77 Mrd. $
|1,88 Mrd. $
|Gesamt
|22,46 Mrd. $
|3,48 Mrd. $
Quartal bis Ende September 2025. Konsens Q4 2026: Umsatz rund 25,2 Mrd. $, Segmentergebnis laut Disney rund 4,9 Mrd. $ inklusive 53. Woche.
Quelle: Hudson Labs
Die Ausgangslage
Wie stark war das letzte Quartal – und wo knirscht es?
Das dritte Geschäftsquartal bis Ende Juni lieferte Rückenwind. Der Umsatz stieg laut Tiger Brokers um knapp 7 Prozent auf 25,25 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 28 Prozent auf 2,06 Dollar. Die Sparte Experiences mit Parks, Hotels und Kreuzfahrten setzte knapp 10 Milliarden Dollar um, im Entertainment-Segment wuchs der Umsatz mit Streaming-Abos um 11 Prozent.
Die Details zeigen aber auch Risse. Laut Hudson Labs wuchsen die Werbeerlöse im Streaming nur noch um 3 Prozent nach 12 Prozent im Quartal davor. In den US-Parks stieg die Besucherzahl um 3 Prozent, die Ausgaben pro Gast um 4 Prozent – solide, aber kein Boom. Und in Shanghai und Hongkong spürte Disney laut Trefis einen schwächeren Konsumenten, der sich ins vierte Quartal hineinzog. Die Kreuzfahrten bleiben der Lichtblick: Die Kapazität lag laut Hudson Labs rund 50 Prozent über dem Vorjahr.
Der Ausblick
Was verspricht Disney für 2026 und 2027?
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Disney ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von rund 12 Prozent ohne die 53. Woche angekündigt, mit ihr rund 16 Prozent. Experiences soll beim operativen Ergebnis am oberen Ende eines hohen einstelligen Wachstums landen, Entertainment zweistellig zulegen, der Sport im mittleren einstelligen Bereich. Für die Streaming-Marge im Entertainment-Segment peilt Disney mindestens 10 Prozent an. Für 2027 stellt das Management erneut zweistelliges Gewinnwachstum in Aussicht – diese Zusage ist heute der eigentliche Prüfstein.
Ausblick 2027
Bestätigt D'Amaro das zweistellige Gewinnwachstum, oder dämpft er die Erwartungen?
Rückkäufe und Investitionen
Für 2026 plant Disney mindestens 9 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe nach 3,5 Milliarden im Vorjahr, dazu Investitionen von rund 9 Milliarden Dollar.
ESPN und Sport
Der Sport ist die schwächste Sparte; jedes Wort zu Rechtekosten und Abonnenten zählt.
Kosten
Bloomberg berichtete Anfang November über einen möglichen Abbau Tausender Stellen; Disney hat das nicht bestätigt.
Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Disney-Aktie?
Die Wall Street ist vor den Zahlen klar positiv gestimmt. Laut Tiger Brokers stehen in den vergangenen sechs Monaten rund acht positive Einstufungen einer vorsichtigen gegenüber. Morgan Stanley hob das Kursziel Anfang November von 125 auf 133 Dollar an, JPMorgan nennt 137 Dollar, Jefferies und die Bank of America jeweils 125 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei rund 130 Dollar – knapp 10 Prozent über dem Freitagsschluss. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks eine Bewegung von rund 6 Prozent nach den Zahlen ein.
|Bank
|Kursziel
|JPMorgan
|137 $
|Morgan Stanley
|133 $
|Jefferies
|125 $
|Bank of America
|125 $
|Benchmark
|115 $
Quelle: Tiger Brokers (10.11.2026), rallies.ai, TipRanks
Die Historie mahnt zur Vorsicht: Nach den Zahlen im November 2025 fiel die Aktie laut Trefis am Berichtstag um 7,7 Prozent, nach dem Bericht im Mai 2026 legte sie über zwei Handelstage um 8,1 Prozent zu. Disney-Zahlen sind selten ein Nicht-Ereignis.
Häufige Fragen zur Disney-Aktie
Wann veröffentlicht Disney die Quartalszahlen? Am Dienstag, 17. November 2026, vor US-Börsenstart; die Telefonkonferenz beginnt um 14:30 Uhr MEZ.
Was erwarten Analysten? Rund 25,2 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von etwa 1,68 Dollar je Aktie.
Warum sind die Zahlen schwer vergleichbar? Das Geschäftsjahr 2026 hat eine 53. Woche, die laut Hudson Labs rund 600 Millionen Dollar zum Segmentergebnis beiträgt.
Wie hoch ist die Disney-Dividende? 1,50 Dollar je Aktie und Jahr, gezahlt in zwei Raten.
Wo liegt das Kursziel der Analysten? Im Schnitt bei rund 130 Dollar laut TipRanks; JPMorgan nennt 137, Morgan Stanley 133 Dollar.
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