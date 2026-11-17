Das dritte Geschäftsquartal bis Ende Juni lieferte Rückenwind. Der Umsatz stieg laut Tiger Brokers um knapp 7 Prozent auf 25,25 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 28 Prozent auf 2,06 Dollar. Die Sparte Experiences mit Parks, Hotels und Kreuzfahrten setzte knapp 10 Milliarden Dollar um, im Entertainment-Segment wuchs der Umsatz mit Streaming-Abos um 11 Prozent.

Die Details zeigen aber auch Risse. Laut Hudson Labs wuchsen die Werbeerlöse im Streaming nur noch um 3 Prozent nach 12 Prozent im Quartal davor. In den US-Parks stieg die Besucherzahl um 3 Prozent, die Ausgaben pro Gast um 4 Prozent – solide, aber kein Boom. Und in Shanghai und Hongkong spürte Disney laut Trefis einen schwächeren Konsumenten, der sich ins vierte Quartal hineinzog. Die Kreuzfahrten bleiben der Lichtblick: Die Kapazität lag laut Hudson Labs rund 50 Prozent über dem Vorjahr.