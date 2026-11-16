D'Amaro kommt aus dem Parkgeschäft, und genau dort liegt sein Schwerpunkt. Für das Geschäftsjahr 2026 hat Disney laut Hudson Labs ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von rund 12 Prozent ohne die 53. Woche angekündigt, mit ihr rund 16 Prozent. Für 2027 stellt das Management erneut zweistelliges Gewinnwachstum in Aussicht. Gleichzeitig fließt viel Geld an die Aktionäre zurück: mindestens 9 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe nach 3,5 Milliarden im Vorjahr, dazu eine Dividende von 1,50 Dollar je Aktie und Jahr in zwei Raten.