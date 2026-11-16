Am Dienstag zieht der neue Chef zum ersten Mal Jahresbilanz. Die Disney-Aktie (Ticker: DIS, ISIN: US2546871060) geht dabei mit Rückenwind ins Rennen: Am Freitag schloss sie bei 118,97 Dollar und damit nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 120,80 Dollar. Am 11. November markierte sie mit 119,65 Dollar den höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate. Josh D'Amaro, der im März die Nachfolge von Bob Iger antrat, muss nun zeigen, dass der Unterhaltungskonzern mehr ist als eine Parkmaschine mit angeschlossenem Streamingdienst.
Disney-Aktie vor den Jahreszahlen: D'Amaros erste Bilanz – die Parks tragen, der Sport wackelt
Die Disney-Aktie notiert vor den Quartalszahlen am Dienstag nahe dem Jahreshoch. Analysten erwarten rund 25 Mrd. Dollar Umsatz – im Fokus stehen Parks, Streaming und Berichte über Stellenabbau.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Walt Disney Company
- Ticker
- DIS (NYSE)
- ISIN
- US2546871060
- Schlusskurs
- 118,97 $
- 52-Wochen-Spanne
- 92,19 – 120,80 $
- CEO
- Josh D'Amaro
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs NYSE vom Freitag, 13.11.2026
Der Termin
Wann legt Disney die Quartalszahlen vor – und was erwarten Analysten?
Disney berichtet am Dienstag, 17. November, vor US-Börsenbeginn über das vierte Geschäftsquartal. Die Telefonkonferenz startet um 14:30 Uhr deutscher Zeit.
Analysten rechnen laut TipRanks mit einem Umsatz von rund 25,2 Milliarden Dollar nach 22,5 Milliarden im Vorjahresquartal. Beim bereinigten Gewinn je Aktie liegen die Schätzungen zwischen 1,67 und 1,69 Dollar – nach 1,11 Dollar ein Jahr zuvor. Ein Teil des Sprungs ist allerdings Kalendereffekt: Das Geschäftsjahr 2026 hat eine 53. Woche. Disney selbst stellte für das vierte Quartal ein Segmentergebnis von rund 4,9 Milliarden Dollar in Aussicht, davon laut Hudson Labs etwa 600 Millionen aus der Zusatzwoche.
Die Ausgangslage
Wie lief das letzte Quartal für die Disney-Aktie?
Das dritte Geschäftsquartal bis Ende Juni war das erste volle Quartal unter D'Amaro – und es fiel stark aus. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar, das Segmentergebnis um 21 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,61 auf 2,06 Dollar.
|Segment
|Umsatz
|Operatives Ergebnis
|Veränderung Ergebnis
|Entertainment
|11,3 Mrd. $
|1,7 Mrd. $
|+64 %
|Sports
|4,5 Mrd. $
|853 Mio. $
|−17 %
|Experiences
|knapp 10 Mrd. $
|über 3 Mrd. $
|+20 %
|Streaming (DTC)
|5,5 Mrd. $
|712 Mio. $
|mehr als verdoppelt
Quartal bis Ende Juni 2026. Experiences: Umsatz knapp unter 10 Mrd. $, Ergebnis über 3 Mrd. $.
Quelle: Disney-Zahlen via WDWInfo und Hudson Labs
Die Zahlen zeigen die neue Statik des Konzerns. Die Parks, Hotels und Kreuzfahrten der Sparte Experiences liefern das meiste Geld; die US-Parks verzeichneten laut WDWMagic 3 Prozent mehr Besucher, die Kreuzfahrtkapazität wuchs um rund die Hälfte. Das Streaming, jahrelang ein Milliardengrab, verdient inzwischen verlässlich: 712 Millionen Dollar operatives Ergebnis nach 329 Millionen ein Jahr zuvor. Abonnentenzahlen meldet Disney nicht mehr. Schwach ist dagegen der Sport mit ESPN: Das Ergebnis sank um 17 Prozent.
Die Strategie
Was plant Disney-Chef D'Amaro?
D'Amaro kommt aus dem Parkgeschäft, und genau dort liegt sein Schwerpunkt. Für das Geschäftsjahr 2026 hat Disney laut Hudson Labs ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von rund 12 Prozent ohne die 53. Woche angekündigt, mit ihr rund 16 Prozent. Für 2027 stellt das Management erneut zweistelliges Gewinnwachstum in Aussicht. Gleichzeitig fließt viel Geld an die Aktionäre zurück: mindestens 9 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe nach 3,5 Milliarden im Vorjahr, dazu eine Dividende von 1,50 Dollar je Aktie und Jahr in zwei Raten.
Für Gesprächsstoff sorgt ein Bericht von Bloomberg von Anfang November: Demnach plant D'Amaro den Abbau von Tausenden Stellen. Disney hat das nicht bestätigt. Anleger dürften am Dienstag genau hinhören, ob das Management ein Sparprogramm ankündigt – und wie es die Investitionen von rund 9 Milliarden Dollar im Jahr in Parks und Schiffe gegen den Kostendruck abwägt.
Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Disney-Aktie?
Die Wall Street ist vor den Zahlen überwiegend optimistisch. Morgan Stanley bestätigte Anfang November die Einstufung „Overweight“ und hob das Kursziel von 125 auf 133 Dollar an. Citi-Analyst Jason Bazinet empfiehlt laut TipRanks den Kauf mit einem Ziel von 140 Dollar, JPMorgan nennt laut Tiger Brokers 137 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei rund 130 Dollar – knapp 10 Prozent über dem Freitagsschluss.
Der Optionsmarkt preist laut TipRanks eine Kursbewegung von rund 6 Prozent nach den Zahlen ein. Seit Jahresbeginn liegt die Disney-Aktie rund 4,6 Prozent im Plus, der Börsenwert beträgt etwa 205 Milliarden Dollar.
Was kommt als Nächstes für Disney-Aktionäre?
Der Fahrplan ist klar: Am Dienstag, 17. November, vor US-Börsenbeginn kommen die Zahlen, um 14:30 Uhr MEZ die Telefonkonferenz. Neben dem Quartal zählt vor allem der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027, die Höhe der geplanten Aktienrückkäufe und jedes Wort zu Kostensenkungen.
Häufige Fragen zur Disney-Aktie
Wann veröffentlicht Disney die Quartalszahlen? Am Dienstag, 17. November 2026, vor US-Börsenbeginn; die Telefonkonferenz beginnt um 14:30 Uhr MEZ.
Welche Zahlen erwarten Analysten? Rund 25,2 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von etwa 1,67 bis 1,69 Dollar je Aktie.
Wie hoch ist die Disney-Dividende? 1,50 Dollar je Aktie und Jahr, gezahlt in zwei Raten.
Wer ist CEO von Disney? Josh D'Amaro, seit März 2026 Nachfolger von Bob Iger.
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