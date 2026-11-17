Im Segment Entertainment, zu dem Disney+, Hulu, die Filmstudios und die klassischen TV-Sender gehören, verdoppelte sich das operative Ergebnis nahezu auf 1,33 Milliarden Dollar (Vorjahr: 691 Millionen). Das Abo-Streaming steigerte den Umsatz um 19 Prozent auf rund 6,05 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis sprang von 402 auf 824 Millionen Dollar. Im Gesamtjahr erreichte das Streaming eine operative Marge von 11,5 Prozent.

Für Stirnrunzeln sorgt allerdings eine Ankündigung: Ab dem neuen Geschäftsjahr will Disney das operative Ergebnis des Streaminggeschäfts nicht mehr gesondert ausweisen. Ein Analyst von Forrester kritisierte laut Reuters, es sei viel zu früh, eine solche Schlüsselkennzahl zu unterdrücken. Abonnentenzahlen nennt der Konzern ohnehin nicht mehr.

Im klassischen Fernsehen bleibt der Gegenwind spürbar. Separate Zahlen für die linearen Sender legt Disney nicht mehr vor. Die Werbeerlöse im Entertainment-Bereich stiegen zwar um 10 Prozent auf 1,69 Milliarden Dollar, laut Aktionärsbrief aber nur dank Extrawoche und mehr Werbeeinblendungen – niedrigere Preise drückten um 5 Prozentpunkte.

Die Sportsparte um ESPN glänzte dagegen: Der Umsatz wuchs um 16 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 53 Prozent auf fast 1,4 Milliarden Dollar. Die Werbeerlöse legten um 20 Prozent zu, Abo- und Kabelgebühren um 18 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar.