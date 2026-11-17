Ein Quartal wie aus dem Bilderbuch – und trotzdem kein Feuerwerk: Die Disney-Aktie (Handelssymbol: DIS, ISIN: US2546871060) hat am Dienstag auf überraschend starke Quartalszahlen nur verhalten reagiert. Der Unterhaltungskonzern meldete vor dem US-Börsenstart für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,77 US-Dollar, Analysten hatten laut Bloomberg-Konsens 1,68 Dollar erwartet. Der Umsatz kletterte auf 25,9 Milliarden Dollar und lag damit klar über den erwarteten 25,2 Milliarden. Obendrein gibt es 33 Prozent mehr Dividende, ein Sparprogramm über rund 3 Milliarden Dollar und eine bestätigte Prognose für zweistelliges Gewinnwachstum.
Vorbörslich legte das Papier zeitweise rund 2 Prozent zu. Um 11:41 Uhr New Yorker Zeit (17:41 Uhr MEZ) notierte die Disney-Aktie an der NYSE nur noch 0,45 Prozent höher bei 119,23 Dollar – nach einem Schlusskurs von 118,70 Dollar am Vortag. Der Markt honoriert die Zahlen, aber er feiert sie nicht. Warum?